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Российское присутствие в Сирии существенно сократилось благодаря ВСУ, которые бьют оккупантов, - Зеленский

рф,росія,окупанти,сирія

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия вынуждена забирать свои контингенты даже из других регионов, поскольку украинские защитники бьют оккупантов на своей земле.

Об этом он заявил в обращении к участникам Саммита демократии Haaretz, передает Цензор.НЕТ.

"Россия проигрывает нам в реальном столкновении на поле боя. Путинская армия не умеет воевать. Мы бьем ее на нашей земле так, что она вынуждена забирать свои контингенты даже из других регионов, которые пыталась дестабилизировать. Обратите внимание: российское присутствие в Сирии существенно сократилось благодаря нашим защитникам, которые бьют оккупантов", - отметил глава государства.

"За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила почти 4,5 тысяч ракет против нас. И запас ракет у них сокращается. Вот почему Россия пошла искать доступное оружие по другим странам для продолжения террора. Нашла в Иране", - добавил Зеленский.

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Пора Асаду послать смальцю - держак лопати змазать щоб легше в зад зайшов!
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24.10.2022 18:18 Ответить
Для американців це шанс взяти Сирію під свій контроль повністю. І для Ізраїля це теж непогано.
А отже мусите допомагати Україні більш активно і наполегливо.
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24.10.2022 19:07 Ответить
Хороший шанс для оппозиции , чтобы сковырнуть кровавого Ассада‼️
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24.10.2022 19:21 Ответить
Щира подяка ЗСУ з Ізраїлю. А ось днями повз нас летіли літаки на північ, понесли привіти іранському заводу дронів у Сирії. Ворог нашого ворога, він для нас друг.
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24.10.2022 22:26 Ответить
1) из 20 стран, по которым прошлась арабская весна, догадайся, сколько воспользовались шансом сковырнуть своих кровавых диктатора и 2) почему эта самая прогрессивная страна оказалась на сегодня в ж..пе похуже сирийской?
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24.10.2022 22:29 Ответить
 
 