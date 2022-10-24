Российское присутствие в Сирии существенно сократилось благодаря ВСУ, которые бьют оккупантов, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия вынуждена забирать свои контингенты даже из других регионов, поскольку украинские защитники бьют оккупантов на своей земле.

Об этом он заявил в обращении к участникам Саммита демократии Haaretz, передает Цензор.НЕТ.

"Россия проигрывает нам в реальном столкновении на поле боя. Путинская армия не умеет воевать. Мы бьем ее на нашей земле так, что она вынуждена забирать свои контингенты даже из других регионов, которые пыталась дестабилизировать. Обратите внимание: российское присутствие в Сирии существенно сократилось благодаря нашим защитникам, которые бьют оккупантов", - отметил глава государства.

"За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила почти 4,5 тысяч ракет против нас. И запас ракет у них сокращается. Вот почему Россия пошла искать доступное оружие по другим странам для продолжения террора. Нашла в Иране", - добавил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли ракетный удар по Купянску: Частично разрушено админздание. ФОТОрепортаж