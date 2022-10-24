В течение суток Силы обороны отразили вражеские штурмы вблизи 7 населенных пунктов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 24 октября

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести сорок третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение текущих суток Силы обороны Украины отбили атаки врага в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское. Благодаря успешным действиям, наши войска вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области.

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По имеющейся информации, российская федерация продолжает подготовку части мобилизованных лиц на общевойсковых полигонах и подразделениях подготовки специалистов отдельных специальностей. Во время проведения указанных мероприятий подготовки противник имеет существенные проблемы из-за некомплекта офицерских и сержантских должностей инструкторско-преподавательского состава учебных частей (полигонов, центров подготовки). Это вызвано гибелью большинства таких специалистов во время боевых действий, а также из-за чрезмерного количества мобилизованных. Нередки случаи назначения на подобные должности лиц рядового состава, которые только подписали контракт и имеют хоть какой-то боевой опыт.

Командование российских оккупационных войск пытается поднять уровень морально-психологического состояния военнослужащих за счет командировки в боевые подразделения на территорию Украины служителей российской православной церкви из Самарской области. Но большинство из них отказываются от поездок в район ведения боевых действий в связи с опасностью и отсутствием средств защиты.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. В течение суток противник нанес ракетные и авиационные удары по инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В общей сложности, за текущие сутки, оккупанты нанесли три ракетных и семь авиационных ударов, совершили три обстрела из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры в Купянске Харьковской области, Угледаре и Соледаре Донецкой области и городе Николаеве.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории республики Беларусь. В том числе и ударными БпЛА иранского производства.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Красное, Огурцово, Старица и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Каменка, Дроновка, Заречное, Надежда и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищиевка, Курдюмовка, Верхнекаменное, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Якорь;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Марьинка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Зализничное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг вел обстрелы, в частности, в районах Квитневого, Благодатного, Белогорки, Правдиного, Партизанского, Давыдового Брода и Трифоновки.

С целью замедления контрнаступления наших подразделений оккупанты продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях.

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Российские оккупационные войска для восполнения текущих потерь продолжают активно вербовать заключенных как на территории России, так и на временно оккупированных территориях. Так, из исправительной колонии № 90 в городе Херсоне, после так называемых бесед с представителями федеральной службы безопасности российской федерации, было освобождено большинство преступников. В то же время, оккупанты продолжают эвакуацию раненых на временно оккупированную территорию автономной республики Крым.

Авиация Сил обороны, в течение текущих суток, нанесла семнадцать ударов. Подтверждено поражение тринадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники врага и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили два вертолета.

Украинские ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили четыре пункта управления, десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, шесть складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и три других важных объекта противника".

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