Очень вероятно, что Россия покупает у Ирана дроны и ракеты в обмен на содействие ядерной программе, - Зеленский
Российская федерация с начала полномасштабного вторжения выпустила по Украине около 4,5 тысяч ракет и планирует приобрести у Ирана еще больше ракет и дронов, вероятно, в обмен на содействие иранской ядерной программе.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам Саммита демократии Haaretz, передает Цензор.НЕТ.
"За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила почти 4,5 тысяч ракет против нас. И запас ракет у них сокращается. Вот почему россия пошла искать доступное оружие по другим странам для продолжения террора. Нашла в Иране", - отметил глава государства.
Он сообщил, что по данным украинской разведки, россия заказала в Иране около 2 тысяч "Шахедов" - одного вида иранского террористического оружия, а еще - ракеты, другие дроны.
Также, по его словам, приехали иранские инструкторы, чтобы учить россиян пользоваться дронами.
"У меня вопрос к вам: как вы думаете, а чем россия платит Ирану за это? Неужели Иран заинтересовали просто деньги? Вероятно, совсем не деньги, а российское содействие иранской ядерной программе. Вероятно, именно такой смысл их альянса", - подчеркнул Зеленский, обращаясь к народу Израиля.
Пожалуйста, подождите...
Може включиш мізки (якщо є) і замислишся: а чого вони про це мовчать?
До речі, закликаючи до економії електроенергії в своїх хриплосиках, спочатку пригаси прожектори в тому приміщенні, де ти їх знімаєш.
А на Вашу думку -- чому вони про це мовчать?
Або мають свій гешефт в тих оборутках (це зі знаком "-")
Можливо є ще якісь варіанти, але то вже треба оперувати набагато більшими об'ємами інформації, до яких доступ обмежений.
Украинцы, один вопрос - когда будем за свое? Степан Андреевич волнуется