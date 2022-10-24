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Зеленский (19029) Иран (1735) разработка ядерного оружия (5)

Очень вероятно, что Россия покупает у Ирана дроны и ракеты в обмен на содействие ядерной программе, - Зеленский

зеленський

Российская федерация с начала полномасштабного вторжения выпустила по Украине около 4,5 тысяч ракет и планирует приобрести у Ирана еще больше ракет и дронов, вероятно, в обмен на содействие иранской ядерной программе.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам Саммита демократии Haaretz, передает Цензор.НЕТ.

"За восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила почти 4,5 тысяч ракет против нас. И запас ракет у них сокращается. Вот почему россия пошла искать доступное оружие по другим странам для продолжения террора. Нашла в Иране", - отметил глава государства.

Он сообщил, что по данным украинской разведки, россия заказала в Иране около 2 тысяч "Шахедов" - одного вида иранского террористического оружия, а еще - ракеты, другие дроны.

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Также, по его словам, приехали иранские инструкторы, чтобы учить россиян пользоваться дронами.

"У меня вопрос к вам: как вы думаете, а чем россия платит Ирану за это? Неужели Иран заинтересовали просто деньги? Вероятно, совсем не деньги, а российское содействие иранской ядерной программе. Вероятно, именно такой смысл их альянса", - подчеркнул Зеленский, обращаясь к народу Израиля.

Смотрите: Россия сознательно задерживает прохождение кораблей, которые перевозят украинское зерно - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+7
вот это умище у капитана очевидности!
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24.10.2022 19:13
+7
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24.10.2022 19:14
+7
мальчік йди до піаніно - стратегчно думати ти не маєшь, бо не вмієшь.
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24.10.2022 19:23
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вот это умище у капитана очевидности!
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24.10.2022 19:13 Ответить
А до речі...яке в нього військове звання?
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24.10.2022 19:17 Ответить
"- лейтенант, старшой. как и у шефа, андрея бориссыча"
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24.10.2022 19:24 Ответить
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24.10.2022 19:14 Ответить
Так собі думаю, що ті дрони збирають десь на Сибіру.
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24.10.2022 19:18 Ответить
Їх можуть доставляти розібраними, і дійсно десь збирати. Texas Instruments досі працює в параші, вони дають їм процесори. Це ганьба.
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24.10.2022 19:27 Ответить
Зєля, ти хочеш нацькувати Ізраїль на Іран? І ті, і ті, бачили твоє фортепіанне мистецтво...
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24.10.2022 19:22 Ответить
и это он ещё скрипку в ноги не брал!
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24.10.2022 19:26 Ответить
Зате таємний віртуоз ""шкіряної флейти"...
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24.10.2022 19:28 Ответить
на чому видно й погорів, гастролюючи по **********. нє прєдохранялся )) від відеонагляду ))
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24.10.2022 19:29 Ответить
Так ізраїль ніби бомбанув в ірані завод з дронами.
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24.10.2022 20:04 Ответить
В Сирії. І це не точно. Навіть, якщо так, то Іран має як мінімум ще два
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24.10.2022 20:15 Ответить
мальчік йди до піаніно - стратегчно думати ти не маєшь, бо не вмієшь.
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24.10.2022 19:23 Ответить
Запад дождется что скоро еще и Иран будет размахивать ядерной бимбой и требовать чтобы все сдались.
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24.10.2022 19:26 Ответить
Хід нормальнии . Ізраіль з Іраном і так на ножах - а тут ше и масла в вогонь .
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24.10.2022 19:30 Ответить
Бубочка, ти дійсно думаєш, що такий афігєнний аналітик і що до цього аналітичні центри Ізраїлю, США чи Великої Британії не докумкали?
Може включиш мізки (якщо є) і замислишся: а чого вони про це мовчать?

До речі, закликаючи до економії електроенергії в своїх хриплосиках, спочатку пригаси прожектори в тому приміщенні, де ти їх знімаєш.
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24.10.2022 19:31 Ответить
Слушний коментар.

А на Вашу думку -- чому вони про це мовчать?
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24.10.2022 20:13 Ответить
Можливо, що розробляють щось подібне до "Бурі в пустелі" чи відслідковують хто, що, куди, звідки, в якій кількості, з яких рахунків... (це якщо зі знаком "+" для України)
Або мають свій гешефт в тих оборутках (це зі знаком "-")
Можливо є ще якісь варіанти, але то вже треба оперувати набагато більшими об'ємами інформації, до яких доступ обмежений.
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24.10.2022 20:25 Ответить
То він для зелебобіков розпинається. Бере приклад зі свойого кумира - *****. Дума, мо у лохтората в головах, як і у кацапів, від ,,единого мпрафону" всі звилини повідмерали
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25.10.2022 03:09 Ответить
Запад сам виноват. Жует сопли с рашкой, ведётся на шантаж ядерной дубиной. Более полугода страна террорист убивает, насилует, грабит, рушит и в ответ получает очень глубокую обеспокоенность и осуждение. Ну и санкции, но Иран как никто другой знает, что по большому счёту насрать на эти санкции. Конечно Иран будет теперь делать все, чтоб получить ядерное оружие. Делай потом все что хочешь и грози всем ядеркой, чтоб никто не ле
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24.10.2022 19:33 Ответить
Зеля груэит, как доктор (не будем уточнять) прописал. Всьо чьотко.
Украинцы, один вопрос - когда будем за свое? Степан Андреевич волнуется
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24.10.2022 19:37 Ответить
если так говорить то израиль быстрее зашевелится
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24.10.2022 19:39 Ответить
Мабуть так і є.Хтось отримає за свій "нейтралітет".
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24.10.2022 19:44 Ответить
Не думал, что такое скажу, но это не самый плохой ответ на "грязную бомбу" от Шойгу. Неужели те люди, кто довольно удачно все это время пиарит Боневтика, отвлеклись от своей основной задачи и дали действительно дельный совет. Очень далек от мысли что Зеленский это сам придумал.
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24.10.2022 19:59 Ответить
Израиль сейчас бомбит сирию чуть ли не каждый день. без раши сирия долго не продержится.там пво только руское а его убирают. но в Израиле через неделю выборы.и не известно кто будет премьер. но риторика у всех за Украину.но все последние годы очень тесные отношения с рашей. надеюсь что чемто помогут но через посредников.
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24.10.2022 20:06 Ответить
С какой целью бомбит ?
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24.10.2022 20:56 Ответить
Честно говоря стыдно,когда такое выдаёт президент моей страны.Неужели топ-разведки мира провтыкали бы такую алаверды от кацапов Ирану?!!Просто капец...такие догадки и умозаключения....Там ЦРУ и Моссад с помощью таких технологий всё уничтожают.....Чего стоит ликвидация одного из учёных с помощью пулемёта с припаркованного буса...Хто в теме поймёт о чём речь.....А тут такое....
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24.10.2022 20:29 Ответить
Просто падли і ніхто не будує дороги і не купує на росії бітум, а робили ркети і безпілотники. Гади! А якби був дурачок?
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24.10.2022 20:55 Ответить
И ?
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24.10.2022 22:21 Ответить
ЦАХАЛ должен взорвать все ядерные обьекты Ирана
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25.10.2022 09:58 Ответить
 
 