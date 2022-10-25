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Россию ожидают серьезные последствия, если она применит в Украине "грязную бомбу", - Госдепартамент США

прайс

Россию ожидают серьезные последствия, если она применит так называемую "грязную бомбу" или ядерное оружие в Украине.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Вы слышали это не только от нас, но и от наших европейских союзников, - мир будет четко видеть любые попытки России использовать обвинения в качестве повода для эскалации. Мы хотим, чтобы это было четко понятно из наших телефонных переговоров и совместных заявлений, выданных сегодня и вчера. Мы хотим послать очень четкий сигнал, что любая такая попытка будет очевидной для нас и не обманет мир", - подчеркнул представитель Государственного департамента США.

Одной из причин такого беспокойства Прайс назвал историю предыдущих заявлений и дальнейших поступков Москвы.

"Мы, к сожалению, хорошо знакомы, так же как и весь мир, с риторикой Кремля. Мы отмечали это перед 24 февраля. И продолжаем подчеркивать сейчас. Кроме того, мы видим послужной список (России - ред.), подтверждающий нашу позицию Очевидно, что в этом случае мы обеспокоены, что ложные обвинения Кремля могут быть использованы в качестве повода для дальнейшей российской эскалации, и мы очень четко выразили это беспокойство, мы четко дали понять, что мы отвергаем любые потенциальные попытки России использовать повод для эскалации этого конфликта", - сказал Прайс.

В то же время, Прайс заявил, что США не видят необходимости изменять уровень готовности своих ядерных сил и не имеют свидетельств того, что Россия готовится к применению ядерного оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 68 420 человек, 248 вертолетов, 271 самолет, 2611 танков, 1674 артсистемы, 5321 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Что касается вероятного использования ядерного оружия или "грязной бомбы", по словам Прайса, это приведет к "тяжелым последствиям", но не уточнил к каким.

"Мы придерживаемся очень четкой позиции с россиянами. Мы также очень четко заявляем нашу позицию публично всему миру. Кроме того, мы очень четко говорим с россиянами в частных разговорах о тяжелых последствиях, к которым может привести использование ядерного оружия.Но я не собираюсь сейчас взвешивать все возможные гипотезы. Несомненно, это было бы еще одним примером жестокости президента Путина, если бы он применил так называемую "грязную бомбу". Но это приведет к последствиям для России, независимо от того, использует ли он "грязную бомбу" или ядерную", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

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Напомним, в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО - Франции, Турции и Британии, рассказывая об украинской "грязной бомбе". В понедельник глава Генштаба РФ Валерий Герасимов провел аналогичные телефонные разговоры с британским и американским коллегами.
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Топ комментарии
+10
Да им похер. Эти самые "серйозні наслідки" нужны еще три месяца назад... До захвата ЗАЭС и так далее. Панькаются с чуркобесами. Это всегда одинаково заканчивается, к сожалению.
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24.10.2022 23:10
+9
ЗАЕС клоун здав без бою, як і увесь південь
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24.10.2022 23:17
+6
Світ ще не зрозумів, з ким вони мають справу. І ось це - найбільша проблема.
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24.10.2022 23:12
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Да им похер. Эти самые "серйозні наслідки" нужны еще три месяца назад... До захвата ЗАЭС и так далее. Панькаются с чуркобесами. Это всегда одинаково заканчивается, к сожалению.
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24.10.2022 23:10 Ответить
ЗАЕС клоун здав без бою, як і увесь південь
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24.10.2022 23:17 Ответить
Так что ж не пішов захищати ЗАЕС и Південь? Диванні експерти такі сміливі. Вступайте до ЗСУ і на передку не словом, А ділом!
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24.10.2022 23:48 Ответить
Пілотка, ти що тут робиш??? І час реєстрації видає курсу.
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25.10.2022 00:52 Ответить
куди було йти кол війська рф йшли парадом через розмінований чонгар прямо на заес влада говорила війни не буде да і атомні станції обороняє нацгвардія.
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25.10.2022 07:31 Ответить
🤖🤢, Это ответственность государства - обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ‼️ПРЕДУПРЕЖДАЛИ 28 раз , но агент "КОЗЫРЬ",из кожи вон лез , исполняя договорняк оманский ,за месяц до вторжения ,сплошные гульки -Гута ,Буковель с Каламойшей , демченко …
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25.10.2022 10:33 Ответить
Обажаю Держдепартамент США. Как сказал - так сделал
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24.10.2022 23:11 Ответить
Ага, вони дуже серйозно попереджають про найсерйозніші наслідки. А що саме мається на увазі? Невже Байден знову назве хутіна паганим словом?
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25.10.2022 00:15 Ответить
Я иногда имею в постах срытый сарказм. Только больше никому не говори
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25.10.2022 00:22 Ответить
Я не розгледіла. Навіщо було так глибоко закопувати?
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25.10.2022 00:36 Ответить
Это токо для таких, как Вы, мадам. Понимающих, так сказать
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25.10.2022 00:39 Ответить
Благодарю, месье
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25.10.2022 00:48 Ответить
Уплыл на веслах. Энергично
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25.10.2022 00:57 Ответить
Світ ще не зрозумів, з ким вони мають справу. І ось це - найбільша проблема.
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24.10.2022 23:12 Ответить
зрозумів, але вони вірять у свою надперевагу, і це помилка. Як і казати, що Україна, вже, наближаєьбся до перемоги (українці так думають).
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24.10.2022 23:19 Ответить
Який світ? - у статті про Держдеп США. США знають с ким вони мають справу. І для США не має ніякої проблеми. Д
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24.10.2022 23:22 Ответить
Застосує. І нічого московії за це не буде. Хіба що недієві санкції проти не зрозумілих свинособак
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24.10.2022 23:21 Ответить
не гони беса бот - твои кацапы зассцут применять ядерное - иначе они давно бы уже это сделали
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25.10.2022 02:11 Ответить
Рашисты убивают ,терроризируют , шантажируют ,угрожают , разве не заслуживает ,чтобы ликвидировать всю их армию , до того как они действительно применят ЯО
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25.10.2022 10:41 Ответить
Коли заарештують рахунки пуйла на сотні мільярдів? В мокшанського генералітету теж бабло і нерухомість по світу розкидані.
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24.10.2022 23:22 Ответить
Не все тут просто с арестом. Ведь бабло не лежит мешками. Деньги работают эти в ихней экономике. Воровские режимы как бы выгодны их экономике. Если коротко и просто. Заморозить не выгодно. А конфисковать судом, так такие процессы идут даже и по 10 лет и более--- хрен- на- ны!
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25.10.2022 10:15 Ответить
Не тужся, буряте - свинособачу не розумію.
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25.10.2022 14:15 Ответить
А тим часом ліберальні демократи-сенатори закликають байдена тиснути на нас задля припинення вогню, світ повен лайна, жаль тільки що розхльобувати нам.
Liberal Democrats call on Biden to shift Ukraine strategy and negotiate directly with Russia
"Given the destruction created by this war for Ukraine and the world, as well as the risk of catastrophic escalation, we also believe it is in the interests of Ukraine, the United States, and the world to avoid a prolonged conflict," the group, led by Congressional Progressive Caucus chairwoman Pramila Jayapal, https://progressives.house.gov/_cache/files/5/5/5523c5cc-4028-4c46-8ee1-b56c7101c764/B7B3674EFB12D933EA4A2B97C7405DD4.10-24-22-cpc-letter-for-diplomacy-on-russia-ukraine-conflict.pdf write in the letter . "For this reason, we urge you to pair the military and economic support the United States has provided to Ukraine with a proactive diplomatic push, ********** efforts to seek a realistic framework for a ceasefire."
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24.10.2022 23:34 Ответить
Ну так все правильно говорят. Дипломатическое решение может быть и таким - "рашка - нахер обратно за поребрик, репатриации, запрет поставок техники сложнее молотка, продовольствие в обмен на ядерное оружие." Тоже норм дипломатия...
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25.10.2022 00:12 Ответить
Брудні політичні ігрища. Якби демократ Байден почав постачання зброї іще в травні, то війна б уже закінчилась. Тепер вони заявляють, що республіканці взагалі припинять допомогу, бо тож республіканці. Закликають до переговорів хоч і бачать, що хутін не бажає ніяких премовин. І після цього перекладають відповідальність на Зеленського "Коли він вирішить, що готовий до переговорів" https://www.cnn.com/2022/10/24/politics/congress-democrats-reaction-ukraine-strategy/index.html
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25.10.2022 00:29 Ответить
брудный твой тупой троллинг и бред кацапский
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25.10.2022 02:12 Ответить
Кацапський-то "вагомий аргумент". А по суті?
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25.10.2022 02:14 Ответить
ты написала бред собачий якби .. то война закончилась!
ты просто такая тупая троллиха что не понимаешь - пока не перебиты все боеспособные части кацапии, пока не сбиты основные ракеты - война не могла закончится
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25.10.2022 02:24 Ответить
От де вас таких виробляють, вирощують та складують? Хамське бидло, що поняття не має про цивілізоване спілкування у соцмережах. Користуєшся тим, що у відповідь не одержить в пельку. То хто ти? До речі, як там в Румунії? Спокійно? А як втікав? Які зараз розцінки для сцикунів як ти? А може ти взагалі бурят на зарплаті
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25.10.2022 16:38 Ответить
дело в том что с ботами по другому спiлкуватися не можливо - а если тьі не бот а просто тупая или косишь под дурочка - тогда тебе нужно молчать и слушать что умные люди пишут ..
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26.10.2022 00:35 Ответить
Умные люди?То ви іще і нарцис, пане? То скільки платив за перетнути кордон? "Патріот" чорноротий?
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26.10.2022 00:50 Ответить
если ты кремлевская подстилка - трампистка то заслуживаешь на черный рот это же не тебя бомбят каждый день не твои дети в подвалах трясуться от каждого баха не твоих граждане тысячами гибнут под ракетами -поэтому тебе с твоим трампом или ублюдком Tucker Carlson - нужно заткнутся и ничего не писать про Украину
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26.10.2022 01:23 Ответить
В Румуніі сильні обстріли, сцикунн?
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26.10.2022 02:35 Ответить
тупая **** у меня vpn
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26.10.2022 11:46 Ответить
То можеш ідентифікуватись , якщо забажаєш. А чому в Києві а не на передовій? Можеш не відповідати. Бо твій «фронт» пролягає через компьютер. Маєшь такого брудного язика та стільки отрути, що можеш іх використовувати як зброю масової поразки. Подумай над цією пропозицією та скоригуй ціль для атак. Або просто звернись до спеціалістів, бо нездатність стримувати емоції перетвориться на безпідставну агресію та небезпечну для оточування поведінку. Хай щастить
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26.10.2022 15:23 Ответить
ты тупая кацапская овца ты кто такая что бы мне предьявы кидать? - подьезжай в Киев я тебе покажу и фронт и передовую - скотина кремлевская
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26.10.2022 18:07 Ответить
Бидло невеліковне під маскою патріота. Мозок лікуй
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26.10.2022 18:57 Ответить
Хворий на всю голову. Хамло невиховане. Що ж тебе примушує повертатись та іще помиів лити із гнилого нутра? Ти цим підживлюєшся?Прийди вже до одностайної думки: чи ти мене запрошує до Києва «Фсе показать-доказать-рассказать», чи не хочеш мене бачити взагалі? У тебе певно роздвоєння особистості, що я вже припускала. Іди , болєзний, до лікаря. Після Кириловки полегшає однозначно
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26.10.2022 23:38 Ответить
подьеть трепло в Киев я тебе расскажу свинья
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26.10.2022 11:47 Ответить
А те що ви викладаєте - маніпуляця. Якби да каби. Якби ще в квітні 21, коли кацапи вперше розгорнули свої війська на кордоні, Зеленський згодився поїхати до Вашингтону вклонитися, до 22 вже натягали б певний запас, що не в Україну, то до Європи. Натомість сама термінова логістика зброї через океан зараз коштує 20% від її вартості. Одна справа віддавати наявне зі складів. Інша - витрачати гроші на авіаційні перевезення. Зеленський же в той час крав гроші на дорогах а в січні обіцяв українцям шашлики. В 22 в травні в Конгресі тільки но й склався косенсус щодо поставок. Та й до того Пентагон, а не Зеленський збирав доступні радянські системи, які без зайвого клопоту можна було швидко поставити у військо і не витрачати час на оснащення, навчання і злагодження підрозділів. А те що ліваки всунули носа куди не слід, його їм швидко прищемили. Нагадаю, що дискурс про перемовини з кацапами йде не від Байдена, а від трампістів.
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26.10.2022 01:53 Ответить
Якщо вам подобаеться вважати брехню за правду, то і далі насолоджуйтесь процесом
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26.10.2022 02:37 Ответить
Брехня завжди проголошує себе голою правдою. Хоч і виглядає вдягненою в її найкращі одежі.
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26.10.2022 04:01 Ответить
А тим часом, санкції ніхєра не діють! Нафта з газом течуть, аж бігом! Мільярди до *********** кишені течуть, ще скоріше!! Україна руйнується... Українці гинуть!!!
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25.10.2022 05:32 Ответить
Бункерный фюрер давно ударился в мистику, а сегодня солнечное затмение, так что вполне можно ожидать от него очередной пакости!
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25.10.2022 09:58 Ответить
ну и где пакость? терпло
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26.10.2022 11:49 Ответить
в ветке вражеские боты
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25.10.2022 10:14 Ответить
Отже, після ядерних загроз 🐷🐶 перейшли до того, що взагалі за усіма межами: брудної бімби.
Лет ми спик фром май харт: сивилизед ворлд, дидэнт ю андерстуд зе симпле факт виз вот ю дил? Донт ю трай ивен ту кол апон зеир санити. Зере из ноу боттом ин раша. Эвритайм ю рич сам фирм сурфэйс, сомбади из кнокинг фром белоу. Бикоз раша из рили *******́л.
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25.10.2022 10:28 Ответить
а зараз, коли нищать Україну та українців будуть поки що "несерьозні"? ви там геть подуріли, янкі? хоч і дякуємо за допомогу....
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25.10.2022 10:31 Ответить
Украину нищать не американцы тупой ты бот кацапский
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26.10.2022 11:50 Ответить
 
 