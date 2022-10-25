Россию ожидают серьезные последствия, если она применит в Украине "грязную бомбу", - Госдепартамент США
Россию ожидают серьезные последствия, если она применит так называемую "грязную бомбу" или ядерное оружие в Украине.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Вы слышали это не только от нас, но и от наших европейских союзников, - мир будет четко видеть любые попытки России использовать обвинения в качестве повода для эскалации. Мы хотим, чтобы это было четко понятно из наших телефонных переговоров и совместных заявлений, выданных сегодня и вчера. Мы хотим послать очень четкий сигнал, что любая такая попытка будет очевидной для нас и не обманет мир", - подчеркнул представитель Государственного департамента США.
Одной из причин такого беспокойства Прайс назвал историю предыдущих заявлений и дальнейших поступков Москвы.
"Мы, к сожалению, хорошо знакомы, так же как и весь мир, с риторикой Кремля. Мы отмечали это перед 24 февраля. И продолжаем подчеркивать сейчас. Кроме того, мы видим послужной список (России - ред.), подтверждающий нашу позицию Очевидно, что в этом случае мы обеспокоены, что ложные обвинения Кремля могут быть использованы в качестве повода для дальнейшей российской эскалации, и мы очень четко выразили это беспокойство, мы четко дали понять, что мы отвергаем любые потенциальные попытки России использовать повод для эскалации этого конфликта", - сказал Прайс.
В то же время, Прайс заявил, что США не видят необходимости изменять уровень готовности своих ядерных сил и не имеют свидетельств того, что Россия готовится к применению ядерного оружия.
Что касается вероятного использования ядерного оружия или "грязной бомбы", по словам Прайса, это приведет к "тяжелым последствиям", но не уточнил к каким.
"Мы придерживаемся очень четкой позиции с россиянами. Мы также очень четко заявляем нашу позицию публично всему миру. Кроме того, мы очень четко говорим с россиянами в частных разговорах о тяжелых последствиях, к которым может привести использование ядерного оружия.Но я не собираюсь сейчас взвешивать все возможные гипотезы. Несомненно, это было бы еще одним примером жестокости президента Путина, если бы он применил так называемую "грязную бомбу". Но это приведет к последствиям для России, независимо от того, использует ли он "грязную бомбу" или ядерную", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.
Напомним, в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО - Франции, Турции и Британии, рассказывая об украинской "грязной бомбе". В понедельник глава Генштаба РФ Валерий Герасимов провел аналогичные телефонные разговоры с британским и американским коллегами.
Пожалуйста, подождите...
Liberal Democrats call on Biden to shift Ukraine strategy and negotiate directly with Russia
"Given the destruction created by this war for Ukraine and the world, as well as the risk of catastrophic escalation, we also believe it is in the interests of Ukraine, the United States, and the world to avoid a prolonged conflict," the group, led by Congressional Progressive Caucus chairwoman Pramila Jayapal, https://progressives.house.gov/_cache/files/5/5/5523c5cc-4028-4c46-8ee1-b56c7101c764/B7B3674EFB12D933EA4A2B97C7405DD4.10-24-22-cpc-letter-for-diplomacy-on-russia-ukraine-conflict.pdf write in the letter . "For this reason, we urge you to pair the military and economic support the United States has provided to Ukraine with a proactive diplomatic push, ********** efforts to seek a realistic framework for a ceasefire."
ты просто такая тупая троллиха что не понимаешь - пока не перебиты все боеспособные части кацапии, пока не сбиты основные ракеты - война не могла закончится
Лет ми спик фром май харт: сивилизед ворлд, дидэнт ю андерстуд зе симпле факт виз вот ю дил? Донт ю трай ивен ту кол апон зеир санити. Зере из ноу боттом ин раша. Эвритайм ю рич сам фирм сурфэйс, сомбади из кнокинг фром белоу. Бикоз раша из рили *******́л.