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армия РФ (18030) крылатые ракеты (866)

Обнаружено секретное подразделение армии РФ, которое наводит ракеты на цели в Украине, - журналистское расследование. ФОТОрепортаж

Наводкой российских ракет на цели в Украине занимается специальное подразделение в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном расследовании журналистов Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Журналисты проанализировали данные тысяч выпускников специализированных военных вузов.

ГВЦ, куда пошли служить некоторые из них, показался расследователям именно тем местом, где могут заниматься вычислением траекторий для ракет.

Чтобы проверить эту гипотезу, они изучили метаданные телефонных разговоров начальника центра генерал-майора Роберта Баранова.

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Анализ его звонков с 24 февраля по конец апреля 2022 года показал: каждый раз перед запусками крылатых ракет ему звонили с одного конкретного номера, принадлежащего полковнику Игорю Багнюку, зарегистрированному по адресу ГВЦ.

Затем журналисты изучили метаданные звонков самого Багнюка и обнаружили, что он интенсивно общается с более чем 20 военными инженерами и айтишниками из ГВЦ. На основе повторяющихся кластеров по звонкам они идентифицировали команду из 33 военных инженеров, которые подчиняются полковнику Багнюку.

Обнаружено секретное подразделение армии РФ, которое наводит ракеты на цели в Украине, - журналистское расследование 01

Все они зарегистрированы по одному адресу – Знаменка, 19 в Москве, где находится здание Генштаба Вооруженных сил России.

Большинство из них – молодые мужчины и женщины с бекграундом в сфере информационных технологий и даже в разработке компьютерных игр.

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Обнаруженное журналистами подразделение ГВЦ состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа высокоточных ракет:

→ ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования) – Иван Попов, Матвей Любавин, Роман Курочкин, Екатерина Чугунова, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Дмитрий Тихонов, Николай Тарасов и Игорь Гроза;
→ 9М728 (Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", наземного базирования) – Алексей Михайлов, Павел Обухов, Эльвира Обухова, Никита Поплавский, Виктор Яскелайнен, Александр Григорян, Владимир Петров, Артем Веденов;
→ Х-101 (воздушного базирования) – Артем Чернов, Алексей Бетехтин, Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислан Минков.

Обнаружено секретное подразделение армии РФ, которое наводит ракеты на цели в Украине, - журналистское расследование 02

Сами наводчики категорически отрицают, что работают в ГВЦ и имеют какое-либо отношение к обстрелам Украины.

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Когда журналисты стали связываться с наводчиками по телефонам из полученного биллинга, все они признали, что эти телефонные номера принадлежат именно им, но категорически отрицали, что работают в Главном вычислительном центре и имеют какое-либо отношение к обстрелам Украины.

Например, один из них признал, что его зовут Сергей Владимирович Ильин, но заявил, что является "самозанятым" и работает сантехником: "Никакого отношения к каким-то вычислениям я не имею, разве только к тем, которые нужны для сантехнических работ".

Лейтенант Артем Веденов, ответив на номер, который мы нашли в биллинге, не стал отрицать, что он Артем Веденов, но заявил, что работает на свиноферме и никакими ценными данными не обладает: "Я не против с вами поговорить, но что я могу вам рассказать — как разделывать свинину? Или как правильно кур ощипать?"

Капитан Юрий Никонов заявил, что является водителем автобуса и информация о его работе в вычислительном центре — это "какой-то бред".

Майор Иван Попов заявил, что он только учится программировать на "Питоне", ни про какой вычислительный центр не знает и спрашивать его про управляемые ракеты бессмысленно: "Это как я бы вас стал сейчас про балет расспрашивать, понимаете?"

Лейтенант Екатерина Чугунова ответила: "У меня цветочная лавка. Вы точно ошиблись".

Когда журналисты продемонстрировал некоторым из наводчиков фото, где они стоят в военной форме со знаком вычислительного центра, это привело их в полное замешательство. Так, например, Владимир Воробьев также сначала заявил, что не имеет отношения к ГВЦ, а когда ему показали фото в форме, ответил загадочной фразой: "Первый раз в жизни вижу. Тем более в форме еще…"

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Один из инженеров согласился поделиться с нами на условиях анонимности некоторой контекстной информацией и несколькими фотографиями маршрутно-вычислительного блока ГВЦ, стоящего перед зданием Министерства обороны в Москве.

Обнаружено секретное подразделение армии РФ, которое наводит ракеты на цели в Украине, - журналистское расследование 03

Непосредственным командиром подразделения наведения ракет ГВЦ является полковник Игорь Багнюк. Он родился в 1982 году в Риге, в 2004 году окончил Серпуховский филиал Академии РВСН, специализирующийся на информационных системах для российских ракет. Багнюк служил в воинской части 29692 (2027-й авиационно-технический склад) под Владимиром, пока в какой-то момент, не позднее 2010 года, его не перевели в Москву для службы в ГВЦ.

На его фотографии, полученной от одного из сотрудников ГВЦ, видно, что Багнюк был награжден медалью "За участие в боевых действиях в Сирии". Эта медаль вручается российским военнослужащим с 2015 года (Россия не раз использовала управляемые ракеты в Сирии — например, при ударах по Алеппо в 2016 году).

Обнаружено секретное подразделение армии РФ, которое наводит ракеты на цели в Украине, - журналистское расследование 04
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Топ комментарии
+63
Сообщается, что ВСУ накрыли базу тиктокеров где-то под Херсоном: минимум 40 кадыровцев задвухсотились, еще 60 - получили ранения

Массовая демилитаризация случилась как раз после приезда орангутанов на оккупированные территории. Своими видео они успешно сливали местность, где располагалась их база. Куда и прислали «подарок» наши защитники.

https://t.me/insiderUKR/44521
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24.10.2022 23:25
+62
наши убийцы обрели лица, имена и фамилии...и это не путин
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24.10.2022 23:31
+56
Оооо... Укромоссад, Вогонь!!!!
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24.10.2022 23:25
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Страница 2 из 2
Всі ці матеріали будуть направлені і в спецслужби Америки,Англії,та інші держави.
А також для Суду,який буде обов'язково,при умові,що режим путіна повалят!
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25.10.2022 03:23 Ответить
Ну що ж, сезон "великого полювання" розпочався... Якось би донести всім цим "сантехнікам, воділам, свинарникам" яке чекає їх "світле майбутнє". Але перед тим відправити одного свинопаса в місця "вічного полювання". Повірте, чекання невідворотнього більше впливає на психіку, аніж сам "процес"Оце і буде СУД, БОЖИЙ СУД...
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25.10.2022 05:19 Ответить
Ліквідувати. УСІХ..
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25.10.2022 06:38 Ответить
цели определены... теперь точечно... по одному... тот на метро не доехал, та до автобуса не дошла, тот шавырмой подавился...
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25.10.2022 06:39 Ответить
А один чесно відповів, що працює на свинофермі.
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25.10.2022 07:45 Ответить
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25.10.2022 08:42 Ответить
"Я не проти з вами поговорити, але що я можу вам розповісти - як обробляти свинину? Або як правильно курей обскубти?"

Капітан Юрій Ніконов заявив, що є водієм автобуса та інформація про його роботу у обчислювальному центрі - це "якась маячня". Майор Іван Попов заявив, що він тільки вчиться програмувати на "Пітоні", ні про який обчислювальний центр не знає і питати його про керовані ракети безглуздо: "Це як я вас став би зараз про балет розпитувати, розумієте?".

Лейтенант Катерина Чугунова відповіла: "У мене квіткова крамниця. Ви точно помилились".
---------------
А можно спрашивать. И за свинину (порода), и за курей (чем кормят? откуда корм и яйца в условиях санкций?), и про маршрут, модель автобуса, много ли людей ездит, часто ли пробки, про цветы в магазине.
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25.10.2022 09:21 Ответить
дуже важливо все це розслідувати і документувати, щоб жодна потвора не уникла відповідальності.
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25.10.2022 09:24 Ответить
А ще важливіше їх "мочить на параше", як казав один карликовий диктатор.
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25.10.2022 18:24 Ответить
Знищення навідників ракет по Україні і обов'язково членів їх сімей. Треба ракетний удар по самому центру.
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25.10.2022 09:32 Ответить
Вибачте, але не згоден: не принижуйте нашу армію перед армією ворога. Рашистські воєнкоми гребуть висококваліфікованих it-шників на убій. Існування секретного підрозділу в рашці не означає, що в нас немає подібного і не означає, що рашистські підходи в комплектації армії краще
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25.10.2022 10:00 Ответить
Высококвалифицированный айтишник это тупо заточенный спец по какому-то одному направлению которое в ВСУ особо не нужно-зачем ВСУ бэкэндщик или фронтэндщик, если нужны спецы по програмированию Хаймерсов, радиостанций, комплексов ПВО, ЗАС, Экскалибуров и т.п.
Т.Е. Высококвалифицированный айтишник на гражданке - это ноль в армии его нужно учить с нуля, да у него есть бонус знание английского т.е. сможет читать инструкции и может быть разберется с програмированием техники быстрее, но это не факт т.к. программирование может быть на уровне Ассемблера, что на самом деле не все айтишники потянут.
По этому не преувеличивайте знания айтишников по сравнению с другими проффесиями, ВСУ нужны Высококвалифицированные инженеры.
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25.10.2022 11:03 Ответить
...ликвидировать всех,можете взять в плен
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25.10.2022 09:55 Ответить
Гарна робота журналістів, наші «розслідуваі» хіба що катаються по Лондонам і Монако.
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25.10.2022 09:56 Ответить
необходимость работы украинских спецслужб в Мск не только назрела но и перезрела. И ведь кое что могли же до 2019 г (вспоминая нейтрализацию некоторых главарей в Донецке). ....
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25.10.2022 09:57 Ответить
Главное, чтоб потом никто не ушел от ответсвенности и не прикрывался преступными приказами (и "присягой" кремлевским бандитам)!
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25.10.2022 10:03 Ответить
Буде робота для нашого моссаду.
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25.10.2022 10:03 Ответить
почему я не удевлен ? генерал баранов... полковник козлов... лейтенант свиней... кто еще может командовать баранами, козлами и свиньями...
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25.10.2022 10:09 Ответить
Ну, Боже, - это теперь твоя работа... Допоможи зробити добру справу.
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25.10.2022 10:22 Ответить
Ну що, дорогенькі, скоро Гаага займеться вами! Чи може досить буде і простішого суду? Вбивці, причому свідомі вбивці...
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25.10.2022 10:26 Ответить
Легальна військова ціль? - Легальна військова ціль!
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25.10.2022 10:29 Ответить
Найти всех. Родителей, детей, родственников. Не уйдут теперь сук
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25.10.2022 10:42 Ответить
Боженька бабенок из этой группы улыбающихся убийц уже печатью отметил , заточки страшные как впрочем у всех свиноматок кацапии . Нашим бойцам невидимого фронта хотя бы одного из этой ************* на тот свет отправить было бы славно. Ну или маме или сыну этих скотов ДТП со смертельным исходом , если до виновников торжества трудно подобраться.
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25.10.2022 10:56 Ответить
Вони і далі будут жити своїм життям і наводити ракети. Навіть зі смерттю ху...ла нічого не змінеться, бо вони специ (пригадайте Вернера фон Брауна, розробника ФАУ-2). Дістати їх хоч і тяжко, но теоретично можливо. Для цього потрібно неабияки зусилля та політичну волю(а вона є?). Так що поки що так.
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25.10.2022 10:58 Ответить
Горите, падлюки кацапские в аду!!! Будьте прокляты вы и все ваши родные до 100 колена.
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25.10.2022 11:17 Ответить
Адреса бы их хорошо бы сообщить.
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25.10.2022 11:21 Ответить
Та який в сраці підрозділ? В країні кацапів шо насрато,які і наводять моськовські ракети.
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25.10.2022 11:49 Ответить
"Союзники сообщают нам неконкретные сведения... Или такие, которые мы и без них уже знали" (Великий Лидер Современности)
Но по серьезняку - журналистам респект, разведке - тю.
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25.10.2022 11:59 Ответить
Вот по ком плачет виселица. Запоминайте украинцьІ, кого вам надлежит притащить в Гаагский трибунал.
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25.10.2022 12:04 Ответить
Поки до Мосада,необхідно створити психологічну службу(колектори чим тепер зайняті),яка буде в тилу противника тиснути на рідних орків- смс типу *связались с местными урками,тебя оценили в 1000$-2000,оплата произведена*.
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25.10.2022 12:05 Ответить
Совсем не обязательно личное присутствие , чтобы совершать убийства ?&! Милые лица одной из "расстрельных " команд !&!
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25.10.2022 13:00 Ответить
Жизнь удалась, морды на фотках довольные. Но это же можно поправить?
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25.10.2022 13:04 Ответить
​«Они привыкли убивать мирное население, сидя в тиши кабинетов и попивая кофе.

Настанет день - и они будут хлебать баланду из алюминиевой миски. Если им повезет. Если им очень-очень повезет»
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25.10.2022 13:16 Ответить
Бажаю щоб на всі три команди цих підорасів попадали їх же ракети, це їм отвєтка.
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25.10.2022 18:03 Ответить
Подивіться - це вбивці . Вбивають і посміхаються... це ж нелюди.
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25.10.2022 18:42 Ответить
Вони ж гнилі всередині, мертві, в опаришах. І навіть цього не знають. Це зло. Це дьявол
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25.10.2022 18:44 Ответить
Двоє навіть мають українські прізвища.. їх діди українці
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25.10.2022 18:48 Ответить
что ж эти свинари и сантехники уже не жильцы. Рано или поздно мы всех достанем по именно.
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26.10.2022 16:00 Ответить
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