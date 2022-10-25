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Новости Агрессия России против Украины Война
3 903 50
армия РФ (18030) Зеленский (19029)

Зеленский о восьми месяцах войны: Украина ломает так называемую вторую армию мира

зеленський

Украина за восемь месяцев войны ломает так называемую вторую армию мира и теперь россия будет только просительницей, в частности выпрашивать помощь у Ирана.

Как передает Цензор.НЕТ, сказал Президент Владимир Зеленский во время обращения.

Он отметил, что сегодня, 24 октября, ровно восемь месяцев полномасштабной войны.

"Что достигнуто за это время? Мы отстояли независимость нашего государства – и россии это уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьковщина, Херсонщина. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым: придет время – и вся Украина будет свободной", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина ломает так называемую вторую армию мира – и теперь Россия будет только просительницей.

"Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств – придумывая разную чушь об Украине. Российский потенциал тратится на войну против нашего государства и всего свободного мира. Было газовое влияние – нет. Было военное влияние – испаряется. Был политический вес – теперь изоляция. Были идеологические амбиции – теперь только отвращение", - сказал Зеленский.

Смотрите также: В Изюме обнаружили секретные документы российских военных. Изъяли 13 мешков. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+21
90 мільярдів пустити на дрони і ППО, а Притула хай збирає гроші на дороги
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24.10.2022 23:53
+20
Мені спокою не дає як, ЯК *****, таким стратегічним заводом "Мотор Січ" керував практично ворог ? Скільки ще ворогів в середині України,за яку прості українці проливають кров??? За це ж має хтось відпрвідати???
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25.10.2022 00:03
+18
Кто будет отвечать? Например зелиного МО Тарана, угробившего оборонзаказ и снабжение армии, по тихому отправили отдыхать послом в Европу - в Словению.
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25.10.2022 00:08
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Правила форума Совет форумчан
90 мільярдів пустити на дрони і ППО, а Притула хай збирає гроші на дороги
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24.10.2022 23:53 Ответить
так это резников заманивал кацапов чтобы поломать или расчитывал на что то другое когда обманывал украинцев?
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24.10.2022 23:54 Ответить
Зеленкин, куда ты катишься? Ты не Наполеон
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24.10.2022 23:55 Ответить
А хто не дає йому грати роль? Хай грає. Артистизм теж маж працювати на благо України. Хоч якось компенсує ту колосальну шкоду безпеці та обороні України, завдану за передвоєнні два з лишком роки його Президентства...
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25.10.2022 08:11 Ответить
Доламаємо і зрадниками займемось,
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24.10.2022 23:59 Ответить
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25.10.2022 00:01 Ответить
От точно він про себе скоро кіно зніме. Дивіться на екранах блокбастер ,,Як я героїчно здав ***** південь України"
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25.10.2022 00:01 Ответить
Мені спокою не дає як, ЯК *****, таким стратегічним заводом "Мотор Січ" керував практично ворог ? Скільки ще ворогів в середині України,за яку прості українці проливають кров??? За це ж має хтось відпрвідати???
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25.10.2022 00:03 Ответить
Кто будет отвечать? Например зелиного МО Тарана, угробившего оборонзаказ и снабжение армии, по тихому отправили отдыхать послом в Европу - в Словению.
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25.10.2022 00:08 Ответить
Вячесла́в Алекса́ндрович Богусла́ев (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Вячеслав Олександрович Богуслаєв, род. https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 28 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1938 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA Уральск , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Казахская ССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - промышленный, общественный и политический деятель Украины, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Герой Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/2000 2000 ), народный депутат Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_V_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 5-го , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 6-го , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 7-го , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 8-го созывов). С 1994 - глава правления, генеральный директор, председатель совета директоров, почётный президент предприятия «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%87 Мотор Сич ». Входит в топ-25 самых богатых людей Украины (2018)

В УКРАІНЕ враги себя чуствовали уверенно і вольготно
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25.10.2022 00:09 Ответить
‼️‼️‼️КТО ВИНОВАТ ? Вся власть за 30 лет

Награды и отличия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Герой Украины с вручением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 ордена Державы (https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 19 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2000 года ) - за выдающиеся заслуги перед Украинским государством в развитии отечественного машиностроения
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого III степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 28 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2013 года ) - за выдающиеся личные заслуги в области государственного строительства, весомый вклад в развитие отечественного промышленного производства, укрепление международного авторитета Украины, многолетнюю плодотворную законотворческую и общественно-политическую деятельность
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 24 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2012 года ) - за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 21-й годовщины независимости Украины
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого V степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 23 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2009 года ) - за весомый личный вклад в развитие конституционных принципов украинской государственности, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» I степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 23 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1999 года ) - за весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний добросовестный труд
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден «За заслуги» II степени (https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 19 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1998 года ) - за весомый личный вклад в становление украинской государственности, заслуги в социально-экономическом, научно-техническом и культурном развитии Украины и по случаю 7-й годовщины независимости Украины
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Почётный знак отличия Президента Украины (https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 19 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1996 года ) - за значительный личный вклад в развитие отечественного авиационного моторостроения и внедрение в серийное производство авиационных двигателей и газотурбинных двигателей наземного назначения
.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Орден Дружбы (https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 7 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2004 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия ) - за большой вклад в укрепление российско-украинского сотрудничества
Благодарность Президента Российской Федерации (https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 3 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2002 года ) - за заслуги в укреплении и развитии экономического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами и многолетнюю активную работу в Международном конгрессе промышленников и предпринимателе
Лауреат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Государственной премии Украины в области науки и техники (2001).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 Орден Трудового Красного Знамени .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB Орден «Знак Почёта» .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92_%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_100-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%C2%BB Медаль «Ветеран труда» .https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Премия Совета Министров СССР .Почётная награда Международного совета российских соотечественников и Правительства Москвы «Соотечественник года» (2004) - за вклад в поддержку духовного и культурного наследия соотечественников на Украине
В https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 году возглавил рейтинг «Десять украинцев, которые внесли наибольший вклад в укрепление национальной безопасности и развитие отечественного оружия Украины в 2005-2010 годах»
Почётный гражданин Запорожья (2003)Почётный гражданин Запорожской области (2009)
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25.10.2022 00:14 Ответить
тезу про владу за 30-ть років не підтримую, вже на цьому, вилізло на престол Зечмо дурнувате... Згідно з вами ж поданого яничара останнім облизав цього використаного гордона... Хороший риг (опзж)- дохлий риг як і кацап.
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25.10.2022 00:31 Ответить
Чому ви дивитесь тількі на перши обличчя? Ось як міг в Україні працювати суддя з російським громадянством . І думаю , ЩО НЕ ОДИН. За 30 років не зробили єлементару чистку . А була вроді реформа суддів ?

чому діпломатични відносини з рашей тількі разірвали ? А з біларусью досі ні .
ПИТАННЬ БАГАТО ДО ВЛАДИ .
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25.10.2022 00:55 Ответить
, ви ж розумна жінка із певним досвідом та навичками, а хочете все та вже, але після 350 років знищування всього українського (тільки останні 100- це геноцид, голодомор, етноцид, пересортування із переселеннями).
Нагадати вам, скільки років та чому Мойсей водив когось по пустелі? Та чому саме стільки?
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25.10.2022 01:29 Ответить
все пізнається в порівнянні... А нетерплячість притаманна усім, але більше молоді.
Ви постійно забуваєте, що у мене, більше спільного з Словаками чим у вас, а тому, завжди сприймаю вашу точку зору до цієї країни як доповнюючу, альтернативну, особисту із певним кутом зору.
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25.10.2022 01:57 Ответить
https://youtu.be/pFGLrcrGNSs

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25.10.2022 02:15 Ответить
питаннь багато до самих украiнцiв - им было все равно все эти годы
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25.10.2022 02:35 Ответить
украинцы и должны отвечать - они же всех этих ватных уродов кремлевских агентов выбирали годами во власть - вот и пришла кровавая расплата за тупость и легкомыслие
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25.10.2022 02:34 Ответить
Старі пердуни хотіли Україну !? А получать Гаагу ‼️‼️‼️

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25.10.2022 00:04 Ответить
НЕ треба допускати Гаагу. Їх треба натурально повісити!
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25.10.2022 08:14 Ответить
Вы с Ермаком здесь причём? Народ - да, армия с Залужным - да, вы с холуями - только мешаете.

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25.10.2022 00:05 Ответить
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25.10.2022 00:09 Ответить
То что свидомые украинские граждане ломают хребет рабсейскому **********, это заслуга не воровской власти схаменувшейся после вторжения. Но на худой конец пускай хоть сейчас проявит себя.
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25.10.2022 00:29 Ответить
І нахіба?

на худой конец пускай, хоть сейчас, УСІХ зелених та ригів (хоча, вони там вже були).
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25.10.2022 00:35 Ответить
Zомбакам Емелям рабсейским, которые лезут и дохнут в Украине за деньги, но со словами за Родину и адна страна, развалили такой саюз, в очередной раз скажу, про союз с тоталитарной кровавой рабской властью, дефицитом товаров первой необходимости, железным занавесом, украинцы жалеть не будут и вам, защитникам кровавого реаниматора афериста и мирового террориста ***********, будет тут лютая смерть.
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25.10.2022 00:39 Ответить
2га армія китай, а раша тільки в путівізорі армія.
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25.10.2022 01:08 Ответить
китай армия на бумаге - пока еще хоть в один крутой замес они войти обосрались
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25.10.2022 02:37 Ответить
Питання не про "замес" та "бумагу", а про рашку! У раши далі 91 року армія здохла,"іржавліа"! Китай розвивався! І китай не 1й!
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25.10.2022 03:20 Ответить
так я не спорю в китае армия точно не бутафорская + мобилизицонный ресурс - но почему они нигде не показали свою "силу"?
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25.10.2022 04:14 Ответить
может потому что они не такие ******** как "рускіе" ? і ім ничего доказівать ненадо ?
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25.10.2022 10:21 Ответить
подождут немного, потом 60 млн. небольшой отряд спецназа отправят в росию захватить точки базирования ЯО и отожмут все аж до московской области.
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25.10.2022 10:23 Ответить
Типу ЗЄ до цього має якийсь стосунок.

Тобто якийсь має - Україна ломає армію РФ всупереч тому, що ЗЄ робив з Україною 3 роки.
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25.10.2022 01:35 Ответить
Правильніше було би сказати - Україна разом з європейськими країнами та США. Або - Україна, дякуючи величезній помочі країн НАТО та країн Європи, ламає другу армію.
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25.10.2022 01:40 Ответить
Правильніше, йому було б повіситись.., але цей опариш зебенін, напижився як індик та на Нобеля губу розкатав.
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25.10.2022 02:13 Ответить
вазелін має і буде сидити у тюрмі! і його клоунавод беня то шо за його їбло мільон баксів дає фбр офіційно!
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25.10.2022 02:00 Ответить
мертвого, маю надію?
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25.10.2022 02:38 Ответить
живий явно дорожче а пригожин взагалі 10 лямів!
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25.10.2022 03:13 Ответить
Зелёные крысы во главе с коломойшой тут при чем,вся заслуга народа и армии Украины.ЗЕЛЕНЫЕ ТВАРИ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ТЫРЯТ ПО КАРМАНАМ
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25.10.2022 03:50 Ответить
А тим часом, санкції ніхєра не діють! Нафта з газом течуть, аж бігом! Мільярди до *********** кишені течуть, ще скоріше!! Україна руйнується... Українці гинуть!!!
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25.10.2022 05:27 Ответить
вава-піаніст, а давай поговоримо не про армію мордору, а про колаборантів та корупціонерів від "зелених слуг каломойші". Чи "неначасі"? Чи про це будуть розповідати виключно НАБУ/САП/СБУ?
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25.10.2022 06:38 Ответить
Здати Україну не вдалось і тепер він перевзувся в патріота.
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25.10.2022 07:17 Ответить
Мозгов не хватило понять раньше, что эта война была неизбежна пока существут поганная москалькая ЫМПЕРИЯ, а теперь что толку бить себя в грудь, если подтоговка к ней была намеренно сорвана и ПРОСРАНА (а бабло закатано в асфальт, то что не осело в карманах прихлебатилей)!?
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25.10.2022 10:10 Ответить
порожні заяви.Як завжди
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25.10.2022 10:10 Ответить
Προςραβ βςе що можна було.
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25.10.2022 11:11 Ответить
Буба судомно намагається бігти попереду паровоза, не витягаючи члена з рояля.
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25.10.2022 11:48 Ответить
Ломай **************! Ты хочешь его ломать?
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25.10.2022 16:35 Ответить
 
 