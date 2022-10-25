Зеленский о восьми месяцах войны: Украина ломает так называемую вторую армию мира

Украина за восемь месяцев войны ломает так называемую вторую армию мира и теперь россия будет только просительницей, в частности выпрашивать помощь у Ирана.

Как передает Цензор.НЕТ, сказал Президент Владимир Зеленский во время обращения.

Он отметил, что сегодня, 24 октября, ровно восемь месяцев полномасштабной войны.

"Что достигнуто за это время? Мы отстояли независимость нашего государства – и россии это уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьковщина, Херсонщина. Но будут звучать и Запорожская область, и Крым: придет время – и вся Украина будет свободной", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина ломает так называемую вторую армию мира – и теперь Россия будет только просительницей.

"Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств – придумывая разную чушь об Украине. Российский потенциал тратится на войну против нашего государства и всего свободного мира. Было газовое влияние – нет. Было военное влияние – испаряется. Был политический вес – теперь изоляция. Были идеологические амбиции – теперь только отвращение", - сказал Зеленский.

Смотрите также: В Изюме обнаружили секретные документы российских военных. Изъяли 13 мешков. ФОТОрепортаж