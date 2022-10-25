Горячая ночь для оккупантов на Мелитопольщине. Раздалось 7 мощных взрывов возле железнодорожного моста в Светлодолинском, - Федоров
Оккупантам снова неспокойно на Мелитопольщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, минувшая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района.
"Местные жители насчитали около 7 мощных взрывов. Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста. Надеемся, что у захватчиков минус один путь для транспортировки техники. Ожидаем хорошие новости от ВСУ!", - отмечает он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий25.10.2022 08:22 Ответить Мне нравится 8
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...