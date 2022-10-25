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Новости Война
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армия РФ (18030) Генштаб ВС (5768) уничтожение (6239) техника (1709) потери (4268)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 68 420 человек, 248 вертолетов, 271 самолет, 2611 танков, 1674 артсистемы, 5321 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 октября потери личного состава противника составляют около 68 420 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 68 420 (+480) человек ликвидировано,

танков - 2611 (+21) ед,

боевых бронированных машин - 5321 (+26) ед,

артиллерийских систем - 1674 (+1) ед,

РСЗО - 377 (+2) ед,

средств ПВО - 190 (+1) ед,

самолетов - 271 (+1) ед,

вертолетов - 248 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1372 (+2),

крылатых ракет – 350 (+0),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4054 (+10) ед,

специальной техники – 149 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 68 420 человек, 248 вертолетов, 271 самолет, 2611 танков, 1674 артсистемы, 5321 бронированная машина 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+19
Файно!
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25.10.2022 09:24
+17
Нічого собі! Майже 50 танко-бронетехніки за добу!!!
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25.10.2022 09:33
+14
Молодці. Обнадійливо.
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25.10.2022 09:26
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Файно!
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25.10.2022 09:24 Ответить
Так,орків по осені рахують,вірніше мінусують
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25.10.2022 10:26 Ответить
Йо!
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25.10.2022 11:22 Ответить
Молодці. Обнадійливо.
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25.10.2022 09:26 Ответить
Нічого собі! Майже 50 танко-бронетехніки за добу!!!
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25.10.2022 09:33 Ответить
І майже 500 орків 200, а скільки загнулись без турнікетів і кваліфікованої допомоги ))
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25.10.2022 09:56 Ответить
Мабуть, на Херсонщині піймали пару танкових рот без палива або на марші (драпали). Свинорилі навіть на Донбасі вже не хадять в атаки танковою навалою - мало залишилось...
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25.10.2022 09:57 Ответить
Не вгадали, швидше за все Луганщина.
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25.10.2022 11:03 Ответить
Слава Україні !!! Героям Слава !!! Смерть москалям і кацапам !!!
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25.10.2022 09:43 Ответить
Єдине болить за наші втрати.
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25.10.2022 09:43 Ответить
нічого не вдієш !!! Справжня Незалежність України від недо-імперії )(уло паРаші-мацковії здобувається кровʼю українців на полі бою !!!
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25.10.2022 09:45 Ответить
😰
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25.10.2022 10:19 Ответить
Головне щоб не дарма. Бо перша війна на Донбасі теж коштували багатьох життів найкращих людей, але втомленний війною мудрий нарід погодився поступитись і зійтись десь по середині.
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25.10.2022 09:53 Ответить
ясно що не відносимся,і ми за клоуна під час війни не голосували
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25.10.2022 10:43 Ответить
На останній версії карти deep state вимальовуються два виступи для спроби оточення Сватового: на північний захід (с. Крохмальне) і на південний захід (с. Кармазинівка) від Сватового.
Судячи по вчорашнім зведенням ГШ, лінія оборони орків на цих двох ділянках вже прорвана. Сьогодні можуть бути позитивні новини.
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25.10.2022 09:51 Ответить
Не хотів наперед казати, але якщо по deep state видно, то да, наші почали другу частину марлезонського балету, і це не Херсон.
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25.10.2022 11:07 Ответить
с начала чм0билицации орки теряют почти по-полной БТГ
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25.10.2022 09:54 Ответить
З початку вересня. З невеличкими перервами. Зайдіть на сайт Мінфін - там є добова статистика у вигляді графіку.
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25.10.2022 09:59 Ответить
Было бы неплохо довести число потерь орков до уровня потерь в 3-х месячной Финской войне: тогда за 102 дня войны свинособаки потеряли 165 тысяч убитыми и 350 тысяч ранеными. 5 тысяч орков в день.
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25.10.2022 10:18 Ответить
тоді війна було трохи інша !!! на 1000% вмативованими, патріотичними фінали керував генерал, ветеран 1Світоволї, потім Президент країни Суомі, Герой Густав фон-де Маненергейм, а червоними комуно-нацистами, окупантами дибіли на зразок йоськи сталіна (джугашвілі), жукова, ватутіна, вороштилова, будьоного ...
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25.10.2022 10:40 Ответить
в нас нема такого морозу щоб допоміг нам
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25.10.2022 10:44 Ответить
Файно наскирдували.
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25.10.2022 10:02 Ответить
Почти 70 тысяч убитых, еще сюда следует добавить раненых, покалеченных. То есть в России исчез средних размеров город. И это были кацапы, которые могли работать, которые должны были воспитать своих детей, теперь это сироты, вдовы, разрушенные судьбы. Кого-то похоронили, а кто-то зарыт в канаве или просто сгорел в танке. И это все натворил нынешний преступный режим в России вместе с Путиным. Слава вооруженным силам Украины и ее народу!
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25.10.2022 10:10 Ответить
70 тис чоловіків це обласний центр як мінімум.
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25.10.2022 11:06 Ответить
Районный.
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25.10.2022 11:23 Ответить
жаль нет статистики по месяцам и по трофейной технике
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25.10.2022 11:45 Ответить
рекомендую ТГ канал Шрайк-Ньюс, там є
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25.10.2022 12:08 Ответить
А ведь эта статистика не учитывает т. н. "отложенную смертность" - смерти раненых в больницах. А говорят, что смертность там от 5-10% в белорусских медучреждениях и 20-30% в Крыму и россии до 40-50% на территории ОРДиЛО и новооккупированных землях (из-за нехватки медперсонала, лекарств и т.п.).
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25.10.2022 12:26 Ответить
Молюся за вас мої дорогі захисники
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25.10.2022 17:01 Ответить
Ей кремлеботы, где они ломяться? Хотим тоже знать!
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25.10.2022 23:04 Ответить
 
 