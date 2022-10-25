Общие боевые потери РФ с начала войны – около 68 420 человек, 248 вертолетов, 271 самолет, 2611 танков, 1674 артсистемы, 5321 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 октября потери личного состава противника составляют около 68 420 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 68 420 (+480) человек ликвидировано,
танков - 2611 (+21) ед,
боевых бронированных машин - 5321 (+26) ед,
артиллерийских систем - 1674 (+1) ед,
РСЗО - 377 (+2) ед,
средств ПВО - 190 (+1) ед,
самолетов - 271 (+1) ед,
вертолетов - 248 (+3) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1372 (+2),
крылатых ракет – 350 (+0),
кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4054 (+10) ед,
специальной техники – 149 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Судячи по вчорашнім зведенням ГШ, лінія оборони орків на цих двох ділянках вже прорвана. Сьогодні можуть бути позитивні новини.