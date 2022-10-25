Рашисты могут готовить теракт с использованием ядерных материалов и хранящихся на площадке ЗАЭС радиоактивных отходов - "Энергоатом"

Заявления России о создании "грязной ядерной бомбы" могут свидетельствовать о подготовке ею акта ядерного терроризма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Энергоатоме".

Так, в течение последней недели российские оккупанты проводят несанкционированные строительные работы на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) на Запорожской АЭС. Эти работы российские военные ведут собственными силами в тайном режиме. Украинский персонал и собравшихся на площадке ЗАЭС представителей МАГАТЭ на место строительства захватчики не допускают, пояснили в "Энергоатоме".

"На СХОЯТ хранится 174 контейнера, в каждом из которых содержится по 24 сборки отработанного ядерного топлива. Разрушение этих контейнеров в результате подрыва приведет к радиационной аварии и радиационному загрязнению несколько сот квадратных километров прилегающей территории."

Такое строительство на территории атомной станции является незаконным вмешательством со стороны России в проект ядерной установки СХОЯТ Запорожской АЭС и грубым нарушением как условий лицензии на эксплуатацию станции, так и международных требований в сфере ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Также, уже двое суток представители российских властей и вся вражеская пропаганда заявляют о якобы подготовке Украиной "грязной ядерной бомбы", для которой, по утверждению РФ, может быть использовано отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы, хранящиеся на площадке Запорожской АЭС.

"Для еще большего запугивания мира россияне обнародовали фейковую карту потенциального загрязнения радиацией с эпицентром именно на ЗАЭС. Энергоатом предполагает, что такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке ими террористического акта с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов, хранящихся на площадке" там.

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