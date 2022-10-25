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Новости Война
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Членом окружения Путина, выразившим ему недовольство ходом войны против Украины, был Пригожин, - WP

пригожин

Членом окружения российского диктатора Владимира Путина, осмелившимся выразить ему "значительное" несогласие с решениями относительно войны против Украины, был основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По информации официальных лиц США, Пригожин лично сказал Путину, что его военное командование плохо управляет боевыми действиями. Как отмечается, критика Пригожина перекликается с тем, что он публично говорил на протяжении нескольких недель.

Официальные лица, на которые ссылается издание, отметили, что способность Пригожина резко осуждать российских военных в частной беседе с Путиным говорит о росте его влияния при развитии поражения России в войне против Украины.

"Это также подчеркивает шаткое положение формального руководства российского оборонного истеблишмента, подвергшегося резкой критике со стороны Пригожина и других после нескольких месяцев боевых ошибок и потерь", - пишет WP.

Смотрите: "Повар Путина" Пригожин снова агитирует российских зэков воевать в Украине: "В зону не вернется никто". ВИДЕО

Как сообщается, разочарование Пригожина в российском минобороны и его напряжение в отношениях с министром обороны РФ Сергеем Шойгу явилось предметом отдельного доклада американской разведки. По данным американской разведки, Пригожин заявил, что минобороны РФ слишком полагается на Вагнера, но не дает ЧВК достаточно денег и ресурсов для выполнения ее миссии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать WP общение Пригожина и Путина, Пригожин не ответил на просьбу о комментарии.

"Непонятно, сосредоточен ли Пригожин прежде всего на том, чтобы достичь большего влияния в российском оборонном истеблишменте, имеет ли он большие политические амбиции относительно себя или своих близких", – пишет WP.

Напомним, ранее издание Washington Post заявило, что российского диктатора Путина начали критиковать в ближайшем окружении из-за войны в Украине.

Также читайте: Заявления "Повара Путина" Пригожина расходятся с нарративами Кремля о ходе боевых действий, - ISW
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Топ комментарии
+20
Если пастух без среднего образования стал академиком, генералом, героем паРашки и главой республики, при этом хвастаясь, что убил первого русского в 16 лет, то почему повару не стать "аналитиком"...
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25.10.2022 11:04
+18
Не маю жодного сумніву шо пригожин є членом...
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25.10.2022 10:54
+18
В тому їбанаріумі всі за війну! Невдоволені лише результатами. Тому відповідальні всі і підлягають міжнародному суду і фізичному знищенню!🤬
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25.10.2022 11:09
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Не маю жодного сумніву шо пригожин є членом...
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25.10.2022 10:54 Ответить
г:ндон він, при чому доволі штопаний ...
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25.10.2022 10:55 Ответить
Дійсно, чому був? Він є і залишається членом, навіть і не почесним а таким собі ******.
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25.10.2022 12:27 Ответить
якому валерій співає мурку перед сном
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25.10.2022 19:01 Ответить
Пора бы уже хваленому паРашкинскому спецназу (бывшего ГРУ) умножить повара на ноль....
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25.10.2022 10:54 Ответить
Смішно. Який там хвальоний! Всрали все.
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25.10.2022 10:55 Ответить
Я говорю не об обыкновенном армейской спецназе, а о элитных подразделениях, которые вполне способны грохнуть Пригожина вместе с охраной....это не от нашей арты дохнуть...
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25.10.2022 11:01 Ответить
Нічого не вийде.
"Елітний" спецназ валізу з лайном носить за тугосерею.
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25.10.2022 11:03 Ответить
еліта ГРУ це Баширов та Петров
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25.10.2022 11:57 Ответить
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25.10.2022 10:59 Ответить
Во дают, черти
У меня на вас попкорна не хватит
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25.10.2022 10:59 Ответить
повар стал военнім аналитиком
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25.10.2022 11:01 Ответить
Если пастух без среднего образования стал академиком, генералом, героем паРашки и главой республики, при этом хвастаясь, что убил первого русского в 16 лет, то почему повару не стать "аналитиком"...
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25.10.2022 11:04 Ответить
Я вас спрашиваю - когда уже на сцену выйдет главный герой - носитель чемодана с какашками?
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25.10.2022 11:14 Ответить
Ему повезло меньше всех предшественников - губернатором не назначат, так как никто не знает, что останется от паРашки после поражения от Украины...
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25.10.2022 11:16 Ответить
Я думаю, что это козырный туз в рукаве чемоданного сруна. Он его выпустит в самый ответствееный момент. Когда Пригожин натянет Кадырову наволочку на голову и начнет лупить его резиновым членом
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25.10.2022 11:26 Ответить
Увидим. ***** тоже в карьеру шел как носитель чемодана с чем-то
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25.10.2022 13:42 Ответить
На кого батон крошиш .
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25.10.2022 11:05 Ответить
Все требуют от ***** выделить больше денег и больше мяса на войну. Но ниодин не посоветовал не начинать ету войну
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25.10.2022 11:05 Ответить
В тому їбанаріумі всі за війну! Невдоволені лише результатами. Тому відповідальні всі і підлягають міжнародному суду і фізичному знищенню!🤬
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25.10.2022 11:09 Ответить
Пригожин молодец, так и врезал государю! мол фуфло все твои смерды, недостойны они и смрада твоей какашки о мудрейший и святейший старый ымператорский пердун ( про старого пропердуна, канеш подумал), нетути грит, народу у тебя верного, окромя меня фельдиперсового, от молодец
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25.10.2022 11:14 Ответить
І кожен кухар мав би керувати державою, членін би офуїв, побачивши це чудо.
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25.10.2022 11:21 Ответить
Вони постійно переконують себе, що програють через своїх поганих командирів. Може це частково і так. Але основне те, що Україна просто вас ******* від душі.
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25.10.2022 11:21 Ответить
Певне після цього пуйло від їжі з пригожинського ресторану відмовиться.
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25.10.2022 11:24 Ответить
Пора повару подарить котел.
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25.10.2022 11:28 Ответить
шеф-кухар просто набиває ціну своєму " вагнеру " ..
Сумніваюсь що якийсь сраний найманець , та ще й зек , кращий на полі бою за тренованого військового- контрактника ..
Але те що вони клацають зубами , один на одного , це - добре . !! .
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25.10.2022 11:37 Ответить
Чий не полководец) набира м'ясо, путін трима його поки це потрібно, потім ліквідують тай все
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25.10.2022 11:47 Ответить
Моя мрія: дон-дон вбиває ***** за допомогою кухаря та захоплює владу на мАсковіі. Тіктокери знищують усю кремлівську «єліту» та повертають масковію у середньовіччя .
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25.10.2022 11:51 Ответить
Та ті тіктокери молодці тільки проти овець! Ваша мрія нездійсненна!
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25.10.2022 12:31 Ответить
Росія отримує нескінченні санкції. З церков РПЦ знімають хрести та вішають півмісяць. Попи стають муллами. Ванюшок гонять до мечетей на обрізання. Гірший сценарій, якщо вони витягнуть з кічі Навального, та будуть з Заходом домовлятися
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25.10.2022 13:00 Ответить
Чувак, який Пукіну бутери робив, тепер його мордою в екскременти занурює
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25.10.2022 12:56 Ответить
Пригожин урка....он никогда не будет чиновником ,потому что там будут правила а он беспредельшик и не может жить по правилам....это я к тому что ни Кадыров ни Повар не претендуют на высокие кресла....они пехота....военный ресурс для более крутых чипов Ковальчука ,Патрушевэ против банды Шойгу...который всех своих друзей и приятелей расфосовал по генеральским местам.
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25.10.2022 12:57 Ответить
Член и есть
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25.10.2022 16:02 Ответить
 
 