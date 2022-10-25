Членом окружения Путина, выразившим ему недовольство ходом войны против Украины, был Пригожин, - WP

Членом окружения российского диктатора Владимира Путина, осмелившимся выразить ему "значительное" несогласие с решениями относительно войны против Украины, был основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Об этом пишет The Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По информации официальных лиц США, Пригожин лично сказал Путину, что его военное командование плохо управляет боевыми действиями. Как отмечается, критика Пригожина перекликается с тем, что он публично говорил на протяжении нескольких недель.

Официальные лица, на которые ссылается издание, отметили, что способность Пригожина резко осуждать российских военных в частной беседе с Путиным говорит о росте его влияния при развитии поражения России в войне против Украины.

"Это также подчеркивает шаткое положение формального руководства российского оборонного истеблишмента, подвергшегося резкой критике со стороны Пригожина и других после нескольких месяцев боевых ошибок и потерь", - пишет WP.

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Как сообщается, разочарование Пригожина в российском минобороны и его напряжение в отношениях с министром обороны РФ Сергеем Шойгу явилось предметом отдельного доклада американской разведки. По данным американской разведки, Пригожин заявил, что минобороны РФ слишком полагается на Вагнера, но не дает ЧВК достаточно денег и ресурсов для выполнения ее миссии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать WP общение Пригожина и Путина, Пригожин не ответил на просьбу о комментарии.

"Непонятно, сосредоточен ли Пригожин прежде всего на том, чтобы достичь большего влияния в российском оборонном истеблишменте, имеет ли он большие политические амбиции относительно себя или своих близких", – пишет WP.

Напомним, ранее издание Washington Post заявило, что российского диктатора Путина начали критиковать в ближайшем окружении из-за войны в Украине.

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