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Евросоюз в 2023 году выделит Украине около 18 млрд евро и ежемесячную поддержку в 1,5 млрд евро, - фон дер Ляйен

євросоюз

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен работает с государствами - членами Европейского Союза с целью предоставления Украине в 2023 году EUR18 млрд и EUR1,5 млрд ежемесячно до окончания войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина нуждается в срочной помощи и реабилитации, восстановлении, поддержке ежедневного функционирования и выживания – зарплатах, пенсиях и других выплатах. По оценкам международных финансовых экспертов, нам нужно от 3 до 5 млрд евро в месяц, чтобы покрывать эти текущие нужды. Нам нужна поддержка международного сообщества. ЕС должен нести свою часть – я тесно работаю с представителями стран ЕС, чтобы мы могли поддержать Украину ежемесячно на сумму EUR1,5 млрд до окончания войны и около EUR18 млрд в 2023 году", - пояснила она.

Президент Еврокомиссии констатировала, что Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины.

"Это – терроризм. Россия пытается разрушить, парализовать Украину, но мы этого не допустим", - отметила она.

Читайте: Для восстановления Украины должен быть создан "план Маршалла", - заявление Шольца и фон дер Ляйен
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Топ комментарии
+7
треба добре контролювати цю зелену криворагульну наркоманську владу, бо знову пустять гроші на "велике крадівництво" !!!
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25.10.2022 11:18
+4
Вони виділяють гроші на конкретні цілі (бюджетники, соцдопомога, медицина, військові потреби і т.д.) і контролюють видатки. Решта самі.
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25.10.2022 11:24
+3
Тому красти на дорогах і т.д. будуть за наших гаманців )
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25.10.2022 11:31
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Скромно,дуже скромно.0.1 процента від ВВП,це скромно.Але добре й це,краще ніж нічого
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25.10.2022 11:12 Ответить
Вони виділяють гроші на конкретні цілі (бюджетники, соцдопомога, медицина, військові потреби і т.д.) і контролюють видатки. Решта самі.
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25.10.2022 11:24 Ответить
Тому красти на дорогах і т.д. будуть за наших гаманців )
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25.10.2022 11:31 Ответить
треба добре контролювати цю зелену криворагульну наркоманську владу, бо знову пустять гроші на "велике крадівництво" !!!
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25.10.2022 11:18 Ответить
Ога, и Шпульцу лично выделите 100 евро на таблетки от сцыкливости
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25.10.2022 11:20 Ответить
І вам €50 від нахабства.
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25.10.2022 11:39 Ответить
Можно шнапсом
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25.10.2022 11:41 Ответить
Ні. Не допоможе, доведено Мельником))
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25.10.2022 11:49 Ответить
Зелень, а если хотя бы на пол млрд евро в месяц закупать оружие самим, а не просить все у штатов и Европы?
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25.10.2022 11:53 Ответить
У травні цього року ЄС пообіцяв виділити Україні 9 мільярдів євро. За півроку в Україну з обіцяних 9 мільярдів надійшов лише 1 мільярд євро. Пишуть, що палки в колеса вставляє міністр фінансів ФРН Лінднер. Це той, що у лютому місяці казав, посміюючись, послу Мельнику, що Україні кінець.

Так що трохи незрозуміло, - у 2023 році будуть обіцяти 18 мільярдів з нових обіцянок, чи тут треба рахувати і старі обіцянки, які не виконали цього року?
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25.10.2022 12:06 Ответить
Мировая общественность это сила....**** молча курит в сторонке это же надо прожить 70 лет ****** и настроить весь мир против себя
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25.10.2022 15:29 Ответить
 
 