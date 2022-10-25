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Германия (6728) Шольц Олаф (850)

Путинская Россия в отчаянии. Мы будем поддерживать Украину настолько долго, насколько это будет нужно, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну політично, фінансово, гуманітарно та за допомогою зброї так довго, наскільки це буде потрібно.

Об этом Шольц сказал, открывая международную экспертную конференцию по возобновлению, реконструкции и модернизации Украины во вторник в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока мы с вами говорим, эта брутальная война продолжается. Последние нападения и разрушения инфраструктуры, использование дронов-камикадзе – это новый страшный момент в этой войне, которая пытается стереть Украину с мировой карты. Эта отвратительная война демонстрирует в первую очередь одно – путинская Россия сейчас в отчаянии", - сказал Шольц, открывая международную экспертную конференцию по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины во вторник в Берлине.

"Украинцы – гордая нация, они победят в этой войне, но для этого мы должны вместе поддержать Украину политически, финансово, гуманитарно, а также при помощи оружия. Мы будем поставлять все это настолько долго, насколько это будет необходимо", - добавил канцлер Германии.

Он подчеркнул, что Германия также будет поддерживать Украину в дальнейшем системами противовоздушной обороны, в которых она нуждается.

"Сегодня, к сожалению, мы не можем еще сказать, когда закончится эта война, но она закончится, и когда это произойдет, мы будем в дальнейшем стоять плечом к плечу с Украиной, поддерживать ее на пути демократии, свободы и безопасности", - заверил Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что сейчас настал момент, чтобы собрать наилучших специалистов, самых умных экспертов, чтобы они всю свою экспертизу и знания предоставили для восстановления Украины.

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"Сейчас как раз тот момент, чтобы собрать коллективные знания всего мира для будущего Украины. Сейчас тот момент, когда мы должны создать институциональные рамки для того, чтобы руководить восстановлением Украины. И сейчас как раз тот момент, чтобы подискутировать о том, как будет выглядеть будущее Украины, как это будет финансироваться", - уверен Шольц.

Он указал, что речь идет о создании нового Плана Маршалла ХХI века.

"Это задание на поколения, но задание начинается сейчас: восстановление экономической силы Украины, модернизация. Это будет вызов для следующих поколений, и этот вызов требует усилий всего мирового сообщества. Но это также шанс на следующие поколения, если нам удастся это сделать", - сказал канцлер.

"Давайте думать не только о восстановлении того, что уже существовало до войны. Мы должны думать о том, что будет, что можем создать новую резильентную Украину на принципах устойчивой экономики, которая будет поставлять зеленые энергии, экспортировать продукты высокого качества, промышленную и аграрную продукцию, которая будет хабом IT-экспертизы, IT-технологий, членом ЕС с соответствующими правовыми рамками, правовыми структурами", - добавил он.

При этом Шольц подчеркнул важность того, чтобы Украина также активно принимала участие и брала на себя большую ответственность в процессе трансформации.
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Топ комментарии
+20
Нехай несе, важливо щоб у правильному напрямку.
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25.10.2022 11:44
+14
Слова надзвичайно правильні, чекаємо таких же дій.
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25.10.2022 11:42
+7
Сильный лидер и гражданин своей страны, демократической, свободной, цивилизованный страны. Его мысли, поступки и дела прекрасны. Германия протянула руку помощи Украины и это прекрасно. Другой лидер другой страны, которая является террористом, чтобы этот так называемый лидер не делал это преступление, чтобы он не говорил это ложь. Два лидера, но насколько они разные. Одному лидеру цивилизованный мир рукоплещет, а на другого хотел плевать.
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25.10.2022 12:00
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І тут Шольца панєсло...
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25.10.2022 11:40 Ответить
Нехай несе, важливо щоб у правильному напрямку.
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25.10.2022 11:44 Ответить
коли шольц відкриває рота, складається враження, що він, через телебачення, намагається передати ***** "секретне" повідомлення про рішення політичного лоббі
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25.10.2022 12:55 Ответить
Ага, давай зараз ще Шольца булемо хейтити, якраз "на часі". Усіх послати у дупу і головне не забути про це розповісти у фізбуці.
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25.10.2022 12:13 Ответить
Слова надзвичайно правильні, чекаємо таких же дій.
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25.10.2022 11:42 Ответить
Остановитесь!!! Ето ескалация!
Шпульцу добыли портфель с компроматом? Браво германской разведке
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25.10.2022 11:45 Ответить
. Це дійсно - канцлер Шольц ???
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25.10.2022 11:57 Ответить
Сильный лидер и гражданин своей страны, демократической, свободной, цивилизованный страны. Его мысли, поступки и дела прекрасны. Германия протянула руку помощи Украины и это прекрасно. Другой лидер другой страны, которая является террористом, чтобы этот так называемый лидер не делал это преступление, чтобы он не говорил это ложь. Два лидера, но насколько они разные. Одному лидеру цивилизованный мир рукоплещет, а на другого хотел плевать.
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25.10.2022 12:00 Ответить
Підтримую.
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25.10.2022 12:14 Ответить
Кто его покусал?)
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25.10.2022 12:06 Ответить
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25.10.2022 12:14 Ответить
У Шольца катастрофические рейтинги. Самый популярный политик Лена Бербок которая на выступлениях рассказывает что херсонцев несколько дней насиловали (в прямом смысле) перед референдумом. Дедушка поздновато начал понимать что нужно электорату.
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25.10.2022 12:09 Ответить
Не існує ніякої «путінської Росії»! Є просто Росія як країна окупант і терорист. Росію необхідно знищити.
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25.10.2022 12:17 Ответить
Рашка в розпачі руки ломає .
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25.10.2022 12:18 Ответить
"Ми поставлятимемо все це настільки довго"
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25.10.2022 12:53 Ответить
та да, тупорилий переклад з расіянського йазьіка!
нормальною мовою було б "наша підтримка триватиме стільки, скільки буде необхідно"
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25.10.2022 12:58 Ответить
 
 