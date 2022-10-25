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Волонтеры объявили большой сбор на боевые дроны: Доставим оккупантам "камни с неба"

війна

Волонтеры объявили масштабный сбор на боевые дроны для украинских военных.

Об этом сообщает волонтерский штаб "Украинская команда" на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская команда" открывает новый сбор на боевые дроны, которые помогут нашим воинам быстрее очищать нашу землю от рашистской нечисти. Помните, как россияне хвастались, что ни за что не уйдут с нашей земли? "Да хоть камни с неба", – говорили они, отжимая у нас Крым. Просили – получите. Боевые дроны эффективно доставляют "камни с неба" прямо на головы оккупантов, превращая их в "хороших русских", - заявили в "Украинской команде".

В Волонтерском штабе также показали результат работы боевых дронов на видео, которое прислали защитники.

"Нужно собрать как минимум 1,5 миллиона гривен. Устроим оккупантам "камнепад"!" - говорится в сообщении.

Присоединиться к сбору можно по ссылке.

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Топ комментарии
+16
на рахунок Порошенка я би таке не говорив. Так, по Донбасу і його окупації в 2014 багато темних моментів, як і по мінським домовленостям. Але чомусь не говоримо про те що в 2014-у у нас армії як такої практично не було. І зброї західної не було і головне підтримки Заходу не було крім "озабоченості". І якби в 2014 кацапи поперли навіть третину сили що з 24-го лютого - була би повна окупація. А на рахунок підтримки армії і її розбудови до 2019 то заслуга Петра і заслуга його що в цьому році ворога гідно зустріли і зупинили, звичайно не рахуючи ганебну здачу Півдня. Але прийде час і розберемося що і як було
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25.10.2022 12:10
+7
просто гори трупів на східному напрямку,стільки смердючих кацапів ви ще не бачили https://twitter.com/i/status/1584803438030127104 гори дохлих свинособак
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25.10.2022 11:46
+7
...краще б оголошували великий збір на нормального верховного головнокомандувача
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25.10.2022 11:50
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просто гори трупів на східному напрямку,стільки смердючих кацапів ви ще не бачили https://twitter.com/i/status/1584803438030127104 гори дохлих свинособак
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25.10.2022 11:46 Ответить
+
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25.10.2022 11:50 Ответить
Одні вже збирали і щось ніфіга не видно тієї помсти!
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25.10.2022 11:50 Ответить
Шкода гроші, помовчи, і чужі не рахуй. Крім грошей, ще треба час на виготовленні.
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25.10.2022 11:53 Ответить
Шкода не грошей. Набридло чути: "От зараз ми як", "Ой як помстимося" угугуг. А на ділі - НІФІГА! ТЕРПИМО!
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25.10.2022 12:14 Ответить
...краще б оголошували великий збір на нормального верховного головнокомандувача
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25.10.2022 11:50 Ответить
на рахунок Порошенка я би таке не говорив. Так, по Донбасу і його окупації в 2014 багато темних моментів, як і по мінським домовленостям. Але чомусь не говоримо про те що в 2014-у у нас армії як такої практично не було. І зброї західної не було і головне підтримки Заходу не було крім "озабоченості". І якби в 2014 кацапи поперли навіть третину сили що з 24-го лютого - була би повна окупація. А на рахунок підтримки армії і її розбудови до 2019 то заслуга Петра і заслуга його що в цьому році ворога гідно зустріли і зупинили, звичайно не рахуючи ганебну здачу Півдня. Але прийде час і розберемося що і як було
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25.10.2022 12:10 Ответить
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25.10.2022 13:22 Ответить
Не пишіть дурні. Ви чудово знаєте, що Порошенко нікуди не втік по факту і серйозно допомогає ЗСУ.
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25.10.2022 13:31 Ответить
Не марнуй свій час на зебілів. Їм щось пояснити не можливо, там клініка. Вони навіть не аргументами відповідають, бо знають що немає чого казати. Але через свою тупість, недалекоглядність, не можуть промовчати, бо зебіли.
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25.10.2022 13:19 Ответить
А зебобиков привлекать к сьому не пробували?
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25.10.2022 12:34 Ответить
А к этому привлекаются все украинцы, которым не плевать на Украину, вне зависимости от партийной принадлежности.
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25.10.2022 13:32 Ответить
Зачем просить у бедного украинского народа!!....Возьмите деньги у миллиардера Зеленского и у его тупоголовой банды зеленых, которые за три года почти все стали миллионерами!! Возьмите у **********-клоунов из 95 -квартала, которые тоже все стали миллионерами.. Возьмите у всех жидов -ворюг Типа: Коломойского,Фирташа , богуслаева. Ахметова. Таруты, королевской, Порошенка, у Пинчука с вором и предателем кучмой, у Костюка,, у Сына -ворюги Кравчука, у ворюг вадатуских, у новинских, у Живаго и многих многих других ворюг!!... И Сразу наберётся не на одну тысячу Дронов, на сотню танков, на 200-300 БТРов., на несколько тысяч бронежелетов, на 800-тысяч комплектов зимней одежды и сотни тонн медикаментов!!!.. Что вы все тянете жилы с этого нищего украинского народа.. А ворюги ещё и обогащаются во время войны......, А ворюгам что??? не надо защищать своё награбленное, у украинского народа,, добро!!!.. Ведь сегодня по большому счёту, наши солдаты защищают и отбивают шахты, заводы ,Мартены и города этих же ворюг ахметовых, тарут , королевких и прочей воровитой сволочи!!!..ИЛИ наши ворюги-жиды всех мастей надеются договорится с путлером и сохранить свои капиталы!!!... Ещё и паскуды волонтёры наживаются на гумонитарке( как в Запорожье)) и на добровольных взносах населения!!! Не страна о сборище ворюг....
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25.10.2022 13:31 Ответить
 
 