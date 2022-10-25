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визит (2989) Украина (44296) Штайнмайер (512)

Штайнмайер обратился с посланием к украинцам: "Вы можете рассчитывать на Германию! Мы будем продолжать поддерживать Украину"

штайнмаєр

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прибывший в Украину во вторник, 25 октября, обратился с посланием к украинцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-секретаря президента Керстин Гаммелин.

"Мое послание народу Украины: вы можете рассчитывать на Германию! Мы будем поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном отношении", - заявил он.

И в то же время Штайнмайер обратился ко всем немцам.

"Никогда не забываем, что эта война означает для людей здесь (в Украине, - ред.)! Несмотря на все бремя, которые приносит война и нам в Германии - давайте на минутку посмотрим глазами украинцев, тогда мы знаем, что им нужна наша полная солидарность и поддержка – до тех пор, пока это необходимо, – добавил он. – Это также вопрос скорейшего восстановления разрушенной инфраструктуры, ремонта электросетей, водопроводов, систем отопления, устранения узких мест в подаче электроэнергии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всемирный банк сообщил о выделении Украине $500 млн на срочные нужды
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Топ комментарии
+38
коли свого не має і не передбачається то любі варіанти підходять
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25.10.2022 12:13
+26
Ну кстати IRIST поставили быстрее чем американцы NASAMS.
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25.10.2022 12:39
+21
Ми ж того, запам'ятаємо. Не підведи дядьку, ви нам дуже потрібні
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25.10.2022 12:17
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Правила форума Совет форумчан
Зі швидкістю равлика
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25.10.2022 12:12 Ответить
коли свого не має і не передбачається то любі варіанти підходять
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25.10.2022 12:13 Ответить
Ну кстати IRIST поставили быстрее чем американцы NASAMS.
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25.10.2022 12:39 Ответить
Танки де? 👿
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25.10.2022 12:44 Ответить
Танки були «по обміну» за сприяння, так чи інакше. Західні зразки не поставила жодна країна. Шольц говорив, що після першого Абрамса, наприкла, вони будуть розглядати і це питання.
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25.10.2022 12:56 Ответить
Ніякого «обміну» не було - Польща відправила в Україну понад 300 танків Т-72 М1 і PT-91 (це штат сильної бронетанкової дивізії). Німеччина - найбільша країна Європейського Союзу не відправила жодного танка.
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25.10.2022 19:43 Ответить
1) Краще слідкуйте за новинами.
2) ніхто не передав жодного танка західного зразка.
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25.10.2022 19:57 Ответить
1. Уважно стежу за новинами.
2. Скільки танків Німеччина передала Україні?
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25.10.2022 20:19 Ответить
Ботяра, я вже й так багато часу на тебе витратив.



Реєстрація: 25 жовтня 2022

Заходив: 25 жовтня 2022 в 20:18

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Згинь. Або погугли.
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25.10.2022 20:48 Ответить
А як щодо теми? Немає що відповісти?
Коротше кажучи, якось тупо бути адвокатом шахрайської Німеччини?
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25.10.2022 21:09 Ответить
Навчись користуватись пошуком, із самого свіжого:
https://images.cnscdn.com/images/9/3/8/c/938c8acf722d9a5d9e8baaffccd86b4e/original.jpg

Німеччина пообіцяла передати Україні 100 радянських танків, які будуть поставлені з Греції та Словаччини.Джерело:
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25.10.2022 21:28 Ответить
розсмішив!... Навчись користуватись розумом.
"Німеччина пообіцяла передати Україні 100 радянських танків, які будуть поставлені з Греції та Словаччини."
- Що до цього має Німеччина??
Танки будуть доставлені з Греції та Словаччини.
Те, що німці вихваляються чужими досягненнями - це смішно, тупо і нахабно
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26.10.2022 21:22 Ответить
Не вмієш читати - іди на фуй))
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26.10.2022 21:25 Ответить
Ірманія перевзувається на раз-два.
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25.10.2022 12:15 Ответить
17.10.2022 за засіданні Радбезу РФ відповідаючи на питання Путіна "Что нужно армии?" похмурий, змарнілий нач. ГШ РФ Герасимов лаконічно кинув - "Две недели прекращения огня". Герасимов єдиний генерал на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу . Герасимов, єдиний генерал чиї доповідні читає Путін особисто. Герасимов, єдиний генерал чия точка зору важлива для Путіна.

Путін почув його. Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга.

А зараз ще і Макрон про перемовини з частиною амеріканських демократів заспівали. Консерви вскриваються!
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25.10.2022 15:18 Ответить
І звідки у вас вся ця інформація?
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25.10.2022 16:38 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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25.10.2022 17:00 Ответить
Серйозно? twitter news? давайте кинемо на картах таро що буде далі. Можна ще чаплигу, гордона та швєца покликати. Не смішіть мене
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25.10.2022 17:22 Ответить
Якого іглесіаса ви цькуєте Арестовича шляхом ігнорування?
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25.10.2022 18:59 Ответить
Він хайпожер, тому ігнор це найкраще.
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25.10.2022 19:03 Ответить
Вищеназвані не хайпожери?
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25.10.2022 19:59 Ответить
Також, просто арестович такий нарцис що я його навіть згадувати не хочу. Нехай далі фапає з биковим на совок.
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25.10.2022 21:02 Ответить
Слыш ты, иди ка за кораблем... Такие как ты верят всей херне зеленобломойских)))). А тут тебе доказательства подавай? Ищи сам, что этого нет))))), а лучше смотри мусарчучку на канале г+г- это твое, там говорят только чистейшую правду))))
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25.10.2022 19:27 Ответить
В тебе словесний понос. Подорослішай чмоня. Після слів: слиш ти, я зрозумів що ти звичайне бидло. Мені тебе навіть шкода.
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25.10.2022 19:53 Ответить
Главное - не иметь память гупии.
Штанмайер, мы всьо помним.
Просто бесит, когда из тебя на голубом глазу делают идиота.
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25.10.2022 12:15 Ответить
В Бучу це трусло вже звозили ? Автор формули Штанмайера
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25.10.2022 12:16 Ответить
Дякуємо! Історія запам'ятає, хто був **************, а хто обрав сторону добра.
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25.10.2022 12:17 Ответить
А вот это уже в самом деле - реальный конец Московской Орде:

Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении Запада обеспечить помощь Украине на многие десятилетия.

Запад принял решение обеспечить оказание помощи https://lenta.ru/tags/geo/ukraina/ Украине на ближайшие десятилетия, речь идет о мерах, аналогичных плану https://lenta.ru/tags/persons/marshall-dzhordzh/ Маршалла .
Об этом рассказал канцлер https://lenta.ru/tags/geo/germaniya/ Германии https://lenta.ru/tags/persons/sholts-olaf/ Олаф Шольц .

«Сейчас настал момент обсудить, каким должно быть будущее Украины и как его следует финансировать. И поэтому мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации Украины на годы и десятилетия вперед», - объявил политик.

О предложении Шольца и главы https://lenta.ru/tags/organizations/evrokomissiya/ Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать такой фонд помощи для Украины стало известно еще 23 октября.
Политики подчеркнули, что, поскольку Украина - кандидат на вступление в https://lenta.ru/tags/organizations/es/ Евросоюз , то страны ЕС должны уделять пристальное внимание оказанию массированной поддержки https://lenta.ru/tags/geo/kiev/ Киеву .
https://lenta.ru/tags/organizations/vsemirnyy-bank/ Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий на Украине в 350 миллиардов евро, подчеркнули Шольц и фон дер Ляйен.
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26.10.2022 09:09 Ответить
Ми ж того, запам'ятаємо. Не підведи дядьку, ви нам дуже потрібні
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25.10.2022 12:17 Ответить
Кстати расследование в Германии вслед за шведским и датским тоже фактически пришло к выводу что газопровод взорвал сам Путин. Теперь кацапам придется платить компенсации за свою же взорванную трубу. Ахаха.
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25.10.2022 12:26 Ответить
Сейсмологический институт Финляндии https://www.seismo.helsinki.fi/bulletin/list/2022/phel2022293.html зафиксировал пять взрывов в Финском заливе. Они произошли 20 и 21 октября в российских территориальных водах примерно в 40 километрах от Выборга.
Сейсмолог Сейсмологического института университета Хельсинки Яри Корстрём заявил изданию https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009154161.html Ilta Sanomat , что это были взрывы, а не землетрясения. По его словам, такие явления обычно фиксируют при работах по углублению дна или при военных учениях.
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25.10.2022 12:41 Ответить
Если русские сами взорвали, то они сумасшедшие или у них какой-то замысел на будущее. Со стороны Запада такое решение только в компетенции США.
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25.10.2022 12:46 Ответить
раша -це суцільна божевільня. без коментарів
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25.10.2022 12:52 Ответить
це кацапьє проводило ядерні випробування. і виявили, що у них там все дуже-дуже погано. Тому і вилізла тема з "грязной бомбой". Хоча уряди потрібних країн все це добре знають.
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25.10.2022 14:36 Ответить
памятаєте"Лошарік"?...Це з тої серії.скоріш за все
АС-12, відомий також як «Лошарик» - російський глибоководний атомний підводний човен, який не містить озброєння і здатний занурюватися, за деякими даними, на глибину до 6000 метрів. Може використовуватися для спеціальних операцій різного характеру.
1 июля 2019 года на атомной глубоководной станции АС-31 находившейся на полигоне боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря, произошло возгорание. При пожаре погибли 14 моряков-подводников
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25.10.2022 14:59 Ответить
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25.10.2022 12:29 Ответить
Дякуємо... Рашизм не пройде !
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25.10.2022 12:34 Ответить
Шо привіз? формулу Штангенциркуля?Напевно якийсь договорняк привіз.про тимчасове перемир'я для )(уйла.
Просто так вони не приїзжають,НЕВІРЮ
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25.10.2022 12:39 Ответить
Тренинг по переобуванию в воздухе....


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25.10.2022 12:44 Ответить
штанмайер і тоді не коментував своєї формули. Як говорять свідущі люди, цей термін використав Кентавр і саме він впроваджував у жизнь за згодою фрау. Фрау протягувала формулу ще з першого Мінська. Крм фрау і шредера ніхто навіть і не пробував вести діла царем лаптеногих. А в Омані дует пристав на ці пропозиції, але нікому не говорив. бо від страху зводило шлунок.
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25.10.2022 12:47 Ответить
А всі помітили зміну політичної поведінки в Німеччини по відношенню до України за останній місяць? Що то їх "вкусило"?
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25.10.2022 12:51 Ответить
Все просто - раніше вони не вірили у здатність ЗСУ проводити масштабні наступальні операції з визволенням цілих областей, бо втечу рашистів з під Києва, Чернігова і Сум такою не вбачали.
Тепер ставка на Україну, а не на пітьму, дає все більше електоральних балів.
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25.10.2022 13:28 Ответить
ну, тобто вони - банальні криси!
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26.10.2022 06:44 Ответить
Рейтінг падає. Люди тиснуть, люди не задоволені поведінкою керівництва. Особливо в контрасті з США чи Британією. Люди бачать усе що відбувається. Ось і доводиться діяти.
усі бачили, що трапляється, коли ігнорують людей - Ліз Трас.
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25.10.2022 18:42 Ответить
Україні сподобалися Іриси ))) розумієте? )))
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25.10.2022 13:15 Ответить
Леопарди давай!!!
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25.10.2022 13:16 Ответить
так не просят
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25.10.2022 13:23 Ответить
У Штайнмайера сложные отношения с президентом Владимиром Зеленским, в Украине многие обзывали его пророссийским политиком, и несколько месяцев назад ему хамским образом даже дали понять, что в Киеве его видеть не желают. НА САМОМ ДЕЛЕ РАНЕЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ТОЖЕ БЫЛ ПРОРОССИЙСКИМ КАК И МНОГИЕ В УКРАИНЕ, ОН ВЁЛ УСПЕШНЫЙ КИНО- БИЗНЕС С РОССИЕЙ И ДО СИХ ПОР ИМЕЕТ НА ЭТОМ ДИВИДЕНТЫ. РОССИЯ БЫЛА ТОГДА ДРУГОЙ. А ШТАНМАЙЕР В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МЕРКЕЛЬ НЕ ФОРМИРОВАЛ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ - ВСЁ ДЕЛАЛА ЗАДАВИВШАЯ ЕГО АВТОРИТЕТОМ КАНЦЛЕРИН. ПО-ЭТОМУ ДЕЛАТЬ ЕГО "КОЗЛОМ ОТПУЩЕНИЯ" ЗА ОШИБКИ МЕРКЕЛЬ ПРОСТО ГЛУПО И СЕБЕ ЖЕ ВО ВРЕД. ПОСМОТРИТЕ КТО ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ВСТРЕТИЛ ШТАНМАЙЕРА НА ВОКЗАЛЕ - НИКТО, Т.К. ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ ХАМСТВО ПРЕЗИДЕНТА "В ТРЕНИКАХ", КАК ГОВОРЯТ В УКРАИНЕ", УСПЕШНО ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ УДОСУЖИЛСЯ ПРОЧЕСТЬ ТЕКСТ "ФОРМЫЛЫ ШТАНМАЙЕРА" ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ МАЛОГРАМОТНОСТИ - В ФОРМУЛЕ НЕ БЫЛО НИЧЕГО УЩЕМЛЯЮЩЕГО ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ, ПРИНЯВ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ЭТОЙ "ФОРМУЛЕ" ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ ИЗБЕЖАЛ БЫ ВОЙНЫ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ.

"МАЛОУЯЗВИМЫЙ" президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, отметил, что Киев все еще не получил ни цента из необходимых 17 млрд евро для реализации Плана быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan). ЭТОТ ПЛАН ДОЛЖЕН НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ БОМБЁЖЕК ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ, НО КОЛОМОЙСКОМУ НУЖНО КРАСТЬ ЗАПАДНЫЕ ДЕНЬГИ И ОН "ПОДШПОРИВАЕТ" ЧЕРЕЗ СВОЕГО СТАВЛЕННИКА ЗАПАД, РЕДКИЙ СЛУЧАЙ КОГДА ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ -ЖЕРТВЫ АГРЕССИИ СВЕРХДЕРЖАВЫ ПОСТОЯННО ХАМИТ РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРАН ДОНОРОВ. ЕМУ НАПЛЕВАТЬ ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ЕСЛИ ЛИДЕРЫ СТРАН НЕ ПРОСТЯТ ЕМУ ОЧЕРЕДНУЮ ДЕРЗОСТЬ, КАК НАПРИМЕР ПРОПУСКАЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ БАЙДЕН, ШТАЙНМАЙЕР, МАКРОН, А ТАКЖЕ ШОЛЬЦ, МАСК И ДРУГИЕ ДОНОРЫ ЗАПАДА МИМО УШЕЙ ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО ОБСЛУГИ. ЗЕЛЕНСКИЙ НЕСОМНЕННО ЭТИМ ПЫТАЕТСЯ ПОДНЯТЬ СВОЙ РЕЙТИНГ В УКРАИНЕ, НО НАПРАСНО ЛЮДИ ЗНАЮТ ЦЕНУ ЭТОМУ "МАЛОУЯЗВИМОМУ" КОМИКУ И НАНЕЮТСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ СПРОСИТЬ С НЕГО ЗА ЛИШНИЕ ЖЕРВЫ. НО ЖДАТЬ КОНЦА ВОЙНЫ - ЭТО ИДТИ НА НОВЫЕ ЖЕРТВЫ, А АВТОРИТЕТ ЗАПАДНЫХ ЛИДЕРОВ В ГЛАЗАХ УКРАИНЦЕВ ЗЕЛЕНСКИЙ МАСТЕРСКИ УЖЕ ПОДОРВАЛ.
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25.10.2022 13:20 Ответить
Каплукс на клаві відпустіть і самі трохи попустіться.
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25.10.2022 13:31 Ответить
текст каплуком говорить про відсутність віртуальної етики, або точніше про бажання кричати, не маючи аргументів до цього крику.
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25.10.2022 14:39 Ответить
Тому, що волає
Існує і така точка зору на візит "Хроника одного президента

‎25.‎10.‎2022

17.10.2022 за засіданні Радбезу РФ відповідаючи на питання Путіна "Что нужно армии?" похмурий, змарнілий нач. ГШ РФ Герасимов лаконічно кинув - "Две недели прекращения огня". Герасимов єдиний генерал на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу . Герасимов, єдиний генерал чиї доповідні читає Путін особисто. Герасимов, єдиний генерал чия точка зору важлива для Путіна.

Путін почув його. Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва. "
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25.10.2022 14:55 Ответить
Клоун, страшна штука, особливо коли він слуга ху#ла..
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25.10.2022 16:21 Ответить
Понимаете ли в чем ньюанс, штайнмайер ни словом нигде не обмолвился, что перед перед выборами, русские ****** должны в полном составе покинуть луганскую и донецкую область, в направлении своей ****** ********* русского военного корабля и передать контроль над государственной границей украинским пограничникам, после этого право-порядок на всей территории берутся обеспечивать силы национальной полиции и при необходимости национальной гвардии Украины, (такая необходимость может возникнуть, по причине того, что рашка, накачала оружием этот регион под завязку и даже если русские военные уйдут и заберут весь свой металлолом с собой, незаконного оружия останется еще очень много) и вот только потом, амнистии для тех, кто не совершал тяжких преступлений и да, местные выборы, которых так хотел штайнмайер. Можно по другому, безопасность обеспечивают миротворцы ООН (без рашки уж подалуйста, а то украина наелась их миротворчества на тысячу лет вперед). Проблема штайнмайера как и многих прочих, в том что они говорят: ну мы же политики, вот и давайте поговорим о политике, выборы и так далее, дела военные давайте обсуждать не будем, как будто этой проблемы не существует, вопрос аннексии Крыма, давайте вообще вынесем за рамки переговоров по донбассу . Эдакий юридический представитель насильника, который говорит, само насилие мы сейчас обсуждать не будем, мы здесь затем, чтобы обсудить возникшую в связи с насилием беременность, условиться какую одежку мы будем покупать новорожденному и кстати скинуться на нее деньгами, а также обсудить имущественные права младенца и его беспрепятственный доступ к обеим сиськам и да кстати, очень много из того, что мы вам предлагаем, противоречит вашей конституции, так что вы ДОЛЖНЫ!!!! изменить ее.
Вменяемого человека подобные "формулы" должны приводить в бешенство, і якщо він українець, він скаже : "А ****** не комірець вам не потрібна?"
Что собственно и было сказано.
Давайте договоримся сразу, как ,когда и зачем украинцы будут менять текст своей конституции , решать будут украинцы и , и, и собственно никто больше, мы же не лезем в конституцию германии, россии или папуа новой гвинеи. А военные вопросы, раз уж вам так хочется, порешают Вооруженные Силы Украины....
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25.10.2022 16:35 Ответить
Пы.Сы. Я не голосовал за Зеленского и считаю этот выбор одним из самых ***********, которые когда-либо делали украинцы, просто я живу в стране ,пытающейся строить, вернее восстанавливать демократию, после полного уничтожения ее диктатурой, соответственно для себя принимаю то, что должен подчиниться выбору большинства, пусть я трижды с ним не согласен..... Да, я считаю что Украина, потеряла огромное количество своих лучших людей, именно потому, что избрала себе во власть дилетантов и ларёчников с дикой жаждой наживы. Зато теперь украинцы точно будут знать цену идиотам у власти....Дороже нас ,наверное, это знание никто не покупал... Зеленский и те кем он себя окружил (или его другие окружили,неважно)до прихода войны почти беспрерывно занимались тем, что можно назвать одним словом "ВРЕДИТЕЛЬСТВО". После начала войны, считаю что принес немало пользы нашей стране именно тем что находился там где находился, с ним у власти мы начали побеждать и надеюсь с ним же и победим. Что значимее, вред который он нанес стране до или польза которая после я не знаю, и не могу судить,это дело суда, очень надеюсь что такой суд после войны будет, и решение его будет справедливым.....
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25.10.2022 17:19 Ответить
Не помилюсь як що скажу що Україна і без зеленського Переможе і перемогає кацапів.
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25.10.2022 17:43 Ответить
так, Ви не помиляєтесь, може я не зовсім зрозуміло висловився, так вже сталося, шо на початок війни це непорозуміння сиділо у президентському кріслі на банковій, да до кінця війни ми не зможемо його позбутись, але заради справедливості треба сказати що актер з нього непоганий, та сльозу видавити з европейців та амеріканців вміє, а коли вони у сльозах ,за гаманцями лізуть охочіше)))
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26.10.2022 13:48 Ответить
Справа у тому що Заходу теж не потрібна перемога ращі, бо далі буде Тайвань і інщі території по всьому світу.
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26.10.2022 15:59 Ответить
понятно что ты пишешь по поручению партии и правительства. Кроме каламбурных речей и написания их малоуязвимый президент в трениках продолжает вмешиваясь в оборону - то что не понимает, вредить
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25.10.2022 22:24 Ответить
соответственно для себя принимаю то, что должен подчиниться выбору большинства,. ----- этотнам внедрили в колову, в школе еше.. как сейчас помню.. потом гдето в сми, и в социальных рпзговорах.. и в колелджах-техникумах всякого рода политологи..
что демократия. это когда БОЛЬШИНСТВО... но это лажа, это критическая ошибка.
эта ошибка прописана в определении на ростцском языке, напр, в Википедии..
в украинской Википедии будет уже поумнее, на текущий момент... как "народовластие", и 5 ст Конституции.
но в сути демократия - это то попвление, которое всецело направленно на удовлетворение жизнедеятельности, и прав людей... а не "выборы" как таковые, или "власть большинства".. что и является критической ошибкой, которая приводит как раз к тому, что чем больше идиотов, тем хуже всем...
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26.10.2022 06:51 Ответить
В шормуле Штанмайера на которую согласилась украинская и французская делегация вообще не указано кто охраняет правопорядок и границу во время выборов. Не написано что русские или сепары. Не написано. Зато написано в соглашении что конкретные шаги должны описываться отдельными мероприятиями. Вот и надо было Ермакам составить эти мероприятия по проведению выборов. Тем более что русские не против были тогда Голубых касок ООН.
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25.10.2022 22:16 Ответить
Вот так новость, когда это русские не были против? как то я прозебал этот момент, голубые каски, только нормальные люди в этих касках, а не русня с беларусами, предлагались неоднократно и были отвергнуты руснёй столько же раз, да один раз они промямлили чтото , хорошо, только миротворить будем мы с беларусью, козла в огород и колорадского жука на картошку, так этот подход можно назвать....
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26.10.2022 13:05 Ответить
Кацапи були не проти миротворців ООН від білорусі і Казахстану, а від Великобританії чи Франції проти.
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26.10.2022 16:01 Ответить
Мы будем продолжать пиз-ть что поддерживаем Украину....
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25.10.2022 14:16 Ответить
І таки де можна прочитати офіційну мету цього візиту?
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25.10.2022 14:57 Ответить
Офіційну ?
Помилуватись каштанами, поїсти вареників, дати ногою в пику колишньому послу Мельнику.
Неофіційна проявиться в ході бойових дій.
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25.10.2022 17:35 Ответить
дать нам очередные миллиарды и очередное оружие
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25.10.2022 22:25 Ответить
Дякуєм німцям
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25.10.2022 15:59 Ответить
Особо "дякуэм" за политическое решение не передавать танки БМП. ******, век не забудем.
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25.10.2022 20:00 Ответить
это решение и американцев и англичан
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25.10.2022 22:19 Ответить
Это решение НАТО, которое на 90% зависит от мнения США. Но это не помешало Польше отдать свои Т-72.
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25.10.2022 22:30 Ответить
Спасибо Германии за помощь Украине. И военную и финансовую! Комментаторы очень любят "зраду", пусть себе хайпожерят на форумах и физбуках, а донорам Украины-спасибо!
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25.10.2022 17:39 Ответить
Засланий кацапами мальчік проснувся.
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25.10.2022 17:41 Ответить
ни одна американская или английская солидная и несолидная газета не опускается до критики штанмайера - только украинские СИМ. Надо нарисовать образ врага, чтоб преступлений власти Зеленского народ не видел. Все придумки Ермаковских людишек о Германии и Штанмайере - ложь
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25.10.2022 21:47 Ответить
Як скажеш Лахта.
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26.10.2022 01:02 Ответить
А хто як не Німеччина до останнього не хотіла блокувати Swift?
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25.10.2022 17:55 Ответить
Первый в Мире немецкий комплекс уже в Украине,остальные три скоро будут...Хлопці кажуть файна машинка💪🔱♥️🖤🔱 СЛАВА ЗСУ 🇺🇦👍 Кстати его нет в Бундесверу. ... Украина первая в Мире кому немцы доверили его...
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25.10.2022 18:33 Ответить
Нову систему хочуть випробувати в бойових умовах.
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25.10.2022 20:32 Ответить
обосрал подарок
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25.10.2022 22:30 Ответить
Німці обосрали свою репутацію
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27.10.2022 00:42 Ответить
Украинцы должны надеяться только на себя
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25.10.2022 18:52 Ответить
Німеччина була, є і буде троянським конем (точніше троянським ослом) Росії в Європі. Удавана та смішно мала «допомога» Україні та саботаж запровадження санкцій проти Росії - це дії, які дозволять Берліну повернутися до "business as usual" із Москвою
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25.10.2022 19:07 Ответить
троянским конем где? америка и Европа так не считают. Берём миллиарды берём Фаустпатроны, берём Ирисы и гаубицы но вместо благодарности грязная ругань низачто
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25.10.2022 21:50 Ответить
Германия поставляет Украине вооружение высочайшего класса и предоставляет миллиарды евро прямой помощи, но про Германию вместо благодарности пишут такой же лексикой, как о Московской орде.
Это какая-то моральная шизофрения.
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26.10.2022 09:19 Ответить
Польща, Литва та Чехія надають Україні значні ресурси своєї військової техніки (наприклад, 30% своїх танків). Тим часом Німеччина - найбільша країна Євросоюзу після восьми місяців війни допомагає Україні мізинцем лівої ноги
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27.10.2022 00:59 Ответить
троянским конем (ослом) где? в Європі.
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27.10.2022 01:02 Ответить
17.10.2022 за засіданні Радбезу РФ відповідаючи на питання Путіна "Что нужно армии?" похмурий, змарнілий нач. ГШ РФ Герасимов лаконічно кинув - "Две недели прекращения огня". Герасимов єдиний генерал на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу . Герасимов, єдиний генерал чиї доповідні читає Путін особисто. Герасимов, єдиний генерал чия точка зору важлива для Путіна.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Путін почув його. Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга.
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25.10.2022 19:30 Ответить
17.10.2022 генеральний https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні (Німеччина).
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25.10.2022 19:33 Ответить
сплетни
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25.10.2022 21:37 Ответить
У меня аж на радрстях чуть "шептало в лафет не отработало" и не говорите Пздц. Веры этому дегенеррату ноль. Я не понял а про его формулу , что забыли всё???? . Швайнштайгер блть. ****. Вернее мамин ссссск
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25.10.2022 19:50 Ответить
Шо, и на Леопарды-2 можем рассчитывать?
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25.10.2022 20:02 Ответить
на Леопарды-2 не можна але на обіцянки - можна, звичайно
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25.10.2022 21:19 Ответить
hey Germany, we will use your electricity this winter if you do not give us IRIS 🚀
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25.10.2022 23:46 Ответить
Формулу Штангенциркуля всі памятають в Україні - втулити сепарське гето в тіло України,
зробити сепарів депутатами ВР, надати сепарні автономію, фінансувати сепарську міліцію,
фінансувати саме сепарське гето.
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26.10.2022 01:24 Ответить
як чуеш "мамой клянусь"? - пали і бросай гранати... - там падли!
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26.10.2022 05:20 Ответить
Дякуем, Пан Штанмайер Вам та Німечині. Разом ми переможемо орків.
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26.10.2022 06:46 Ответить
 
 