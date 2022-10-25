Штайнмайер обратился с посланием к украинцам: "Вы можете рассчитывать на Германию! Мы будем продолжать поддерживать Украину"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прибывший в Украину во вторник, 25 октября, обратился с посланием к украинцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-секретаря президента Керстин Гаммелин.

"Мое послание народу Украины: вы можете рассчитывать на Германию! Мы будем поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном отношении", - заявил он.

И в то же время Штайнмайер обратился ко всем немцам.

"Никогда не забываем, что эта война означает для людей здесь (в Украине, - ред.)! Несмотря на все бремя, которые приносит война и нам в Германии - давайте на минутку посмотрим глазами украинцев, тогда мы знаем, что им нужна наша полная солидарность и поддержка – до тех пор, пока это необходимо, – добавил он. – Это также вопрос скорейшего восстановления разрушенной инфраструктуры, ремонта электросетей, водопроводов, систем отопления, устранения узких мест в подаче электроэнергии".

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