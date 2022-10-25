Штайнмайер обратился с посланием к украинцам: "Вы можете рассчитывать на Германию! Мы будем продолжать поддерживать Украину"
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прибывший в Украину во вторник, 25 октября, обратился с посланием к украинцам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-секретаря президента Керстин Гаммелин.
"Мое послание народу Украины: вы можете рассчитывать на Германию! Мы будем поддерживать Украину: в военном, политическом, финансовом и гуманитарном отношении", - заявил он.
И в то же время Штайнмайер обратился ко всем немцам.
"Никогда не забываем, что эта война означает для людей здесь (в Украине, - ред.)! Несмотря на все бремя, которые приносит война и нам в Германии - давайте на минутку посмотрим глазами украинцев, тогда мы знаем, что им нужна наша полная солидарность и поддержка – до тех пор, пока это необходимо, – добавил он. – Это также вопрос скорейшего восстановления разрушенной инфраструктуры, ремонта электросетей, водопроводов, систем отопления, устранения узких мест в подаче электроэнергии".
Пожалуйста, подождите...
2) ніхто не передав жодного танка західного зразка.
2. Скільки танків Німеччина передала Україні?
Реєстрація: 25 жовтня 2022
Заходив: 25 жовтня 2022 в 20:18
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Згинь. Або погугли.
Коротше кажучи, якось тупо бути адвокатом шахрайської Німеччини?
https://images.cnscdn.com/images/9/3/8/c/938c8acf722d9a5d9e8baaffccd86b4e/original.jpg
Німеччина пообіцяла передати Україні 100 радянських танків, які будуть поставлені з Греції та Словаччини.Джерело:
"Німеччина пообіцяла передати Україні 100 радянських танків, які будуть поставлені з Греції та Словаччини."
- Що до цього має Німеччина??
Танки будуть доставлені з Греції та Словаччини.
Те, що німці вихваляються чужими досягненнями - це смішно, тупо і нахабно
Путін почув його. Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга.
А зараз ще і Макрон про перемовини з частиною амеріканських демократів заспівали. Консерви вскриваються!
Штанмайер, мы всьо помним.
Просто бесит, когда из тебя на голубом глазу делают идиота.
Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении Запада обеспечить помощь Украине на многие десятилетия.
Запад принял решение обеспечить оказание помощи https://lenta.ru/tags/geo/ukraina/ Украине на ближайшие десятилетия, речь идет о мерах, аналогичных плану https://lenta.ru/tags/persons/marshall-dzhordzh/ Маршалла .
Об этом рассказал канцлер https://lenta.ru/tags/geo/germaniya/ Германии https://lenta.ru/tags/persons/sholts-olaf/ Олаф Шольц .
«Сейчас настал момент обсудить, каким должно быть будущее Украины и как его следует финансировать. И поэтому мы собрались сегодня здесь, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации Украины на годы и десятилетия вперед», - объявил политик.
О предложении Шольца и главы https://lenta.ru/tags/organizations/evrokomissiya/ Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать такой фонд помощи для Украины стало известно еще 23 октября.
Политики подчеркнули, что, поскольку Украина - кандидат на вступление в https://lenta.ru/tags/organizations/es/ Евросоюз , то страны ЕС должны уделять пристальное внимание оказанию массированной поддержки https://lenta.ru/tags/geo/kiev/ Киеву .
https://lenta.ru/tags/organizations/vsemirnyy-bank/ Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий на Украине в 350 миллиардов евро, подчеркнули Шольц и фон дер Ляйен.
Сейсмолог Сейсмологического института университета Хельсинки Яри Корстрём заявил изданию https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009154161.html Ilta Sanomat , что это были взрывы, а не землетрясения. По его словам, такие явления обычно фиксируют при работах по углублению дна или при военных учениях.
АС-12, відомий також як «Лошарик» - російський глибоководний атомний підводний човен, який не містить озброєння і здатний занурюватися, за деякими даними, на глибину до 6000 метрів. Може використовуватися для спеціальних операцій різного характеру.
1 июля 2019 года на атомной глубоководной станции АС-31 находившейся на полигоне боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря, произошло возгорание. При пожаре погибли 14 моряков-подводников
Просто так вони не приїзжають,НЕВІРЮ
Тепер ставка на Україну, а не на пітьму, дає все більше електоральних балів.
усі бачили, що трапляється, коли ігнорують людей - Ліз Трас.
"МАЛОУЯЗВИМЫЙ" президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, отметил, что Киев все еще не получил ни цента из необходимых 17 млрд евро для реализации Плана быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan). ЭТОТ ПЛАН ДОЛЖЕН НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ БОМБЁЖЕК ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ, НО КОЛОМОЙСКОМУ НУЖНО КРАСТЬ ЗАПАДНЫЕ ДЕНЬГИ И ОН "ПОДШПОРИВАЕТ" ЧЕРЕЗ СВОЕГО СТАВЛЕННИКА ЗАПАД, РЕДКИЙ СЛУЧАЙ КОГДА ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ -ЖЕРТВЫ АГРЕССИИ СВЕРХДЕРЖАВЫ ПОСТОЯННО ХАМИТ РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРАН ДОНОРОВ. ЕМУ НАПЛЕВАТЬ ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ЕСЛИ ЛИДЕРЫ СТРАН НЕ ПРОСТЯТ ЕМУ ОЧЕРЕДНУЮ ДЕРЗОСТЬ, КАК НАПРИМЕР ПРОПУСКАЛИ ПРЕЗИДЕНТЫ БАЙДЕН, ШТАЙНМАЙЕР, МАКРОН, А ТАКЖЕ ШОЛЬЦ, МАСК И ДРУГИЕ ДОНОРЫ ЗАПАДА МИМО УШЕЙ ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО ОБСЛУГИ. ЗЕЛЕНСКИЙ НЕСОМНЕННО ЭТИМ ПЫТАЕТСЯ ПОДНЯТЬ СВОЙ РЕЙТИНГ В УКРАИНЕ, НО НАПРАСНО ЛЮДИ ЗНАЮТ ЦЕНУ ЭТОМУ "МАЛОУЯЗВИМОМУ" КОМИКУ И НАНЕЮТСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ СПРОСИТЬ С НЕГО ЗА ЛИШНИЕ ЖЕРВЫ. НО ЖДАТЬ КОНЦА ВОЙНЫ - ЭТО ИДТИ НА НОВЫЕ ЖЕРТВЫ, А АВТОРИТЕТ ЗАПАДНЫХ ЛИДЕРОВ В ГЛАЗАХ УКРАИНЦЕВ ЗЕЛЕНСКИЙ МАСТЕРСКИ УЖЕ ПОДОРВАЛ.
Існує і така точка зору на візит "Хроника одного президента
25.10.2022
17.10.2022 за засіданні Радбезу РФ відповідаючи на питання Путіна "Что нужно армии?" похмурий, змарнілий нач. ГШ РФ Герасимов лаконічно кинув - "Две недели прекращения огня". Герасимов єдиний генерал на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу . Герасимов, єдиний генерал чиї доповідні читає Путін особисто. Герасимов, єдиний генерал чия точка зору важлива для Путіна.
Путін почув його. Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва. "
своей ****** *********русского военного корабля и передать контроль над государственной границей украинским пограничникам, после этого право-порядок на всей территории берутся обеспечивать силы национальной полиции и при необходимости национальной гвардии Украины, (такая необходимость может возникнуть, по причине того, что рашка, накачала оружием этот регион под завязку и даже если русские военные уйдут и заберут весь свой металлолом с собой, незаконного оружия останется еще очень много) и вот только потом, амнистии для тех, кто не совершал тяжких преступлений и да, местные выборы, которых так хотел штайнмайер. Можно по другому, безопасность обеспечивают миротворцы ООН (без рашки уж подалуйста, а то украина наелась их миротворчества на тысячу лет вперед). Проблема штайнмайера как и многих прочих, в том что они говорят: ну мы же политики, вот и давайте поговорим о политике, выборы и так далее, дела военные давайте обсуждать не будем, как будто этой проблемы не существует, вопрос аннексии Крыма, давайте вообще вынесем за рамки переговоров по донбассу . Эдакий юридический представитель насильника, который говорит, само насилие мы сейчас обсуждать не будем, мы здесь затем, чтобы обсудить возникшую в связи с насилием беременность, условиться какую одежку мы будем покупать новорожденному и кстати скинуться на нее деньгами, а также обсудить имущественные права младенца и его беспрепятственный доступ к обеим сиськам и да кстати, очень много из того, что мы вам предлагаем, противоречит вашей конституции, так что вы ДОЛЖНЫ!!!! изменить ее.
Вменяемого человека подобные "формулы" должны приводить в бешенство, і якщо він українець, він скаже : "А ****** не комірець вам не потрібна?"
Что собственно и было сказано.
Давайте договоримся сразу, как ,когда и зачем украинцы будут менять текст своей конституции , решать будут украинцы и , и, и собственно никто больше, мы же не лезем в конституцию германии, россии или папуа новой гвинеи. А военные вопросы, раз уж вам так хочется, порешают Вооруженные Силы Украины....
что демократия. это когда БОЛЬШИНСТВО... но это лажа, это критическая ошибка.
эта ошибка прописана в определении на ростцском языке, напр, в Википедии..
в украинской Википедии будет уже поумнее, на текущий момент... как "народовластие", и 5 ст Конституции.
но в сути демократия - это то попвление, которое всецело направленно на удовлетворение жизнедеятельности, и прав людей... а не "выборы" как таковые, или "власть большинства".. что и является критической ошибкой, которая приводит как раз к тому, что чем больше идиотов, тем хуже всем...
Помилуватись каштанами, поїсти вареників, дати ногою в пику колишньому послу Мельнику.
Неофіційна проявиться в ході бойових дій.
Это какая-то моральная шизофрения.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Путін почув його. Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга.
зробити сепарів депутатами ВР, надати сепарні автономію, фінансувати сепарську міліцію,
фінансувати саме сепарське гето.