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Рашисты обстреляли авто с гражданскими в Херсонской области: Два человека погибли, ранен ребенок

херсонщина,діти,рищук

Российские захватчики обстреляли автомобиль с жителями Алёшек, в результате погибли два человека, ребенок получил ранения.

Об этом сообщил городской голова Алёшек Евгений Рыщук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера в Олешковской ТГ изверги расстреляли машину с жителями Алешек (не остановились по требованию оккупантов) - осколочные ранения. Двое погибших-один умер на месте, вторая на операционном столе. Девочка 5 лет с ампутацией пальца кисти жива", - говорится в сообщении.

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Двоє загиблих-один помер на місті Джерело:

помер на місці
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25.10.2022 12:22 Ответить
Даремно на вікнах пишуть ДІТИ, кацапи саме туди і стріляють.
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25.10.2022 12:22 Ответить
Кацапські нелюди, горіти вам в пеклі!
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25.10.2022 12:29 Ответить
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25.10.2022 12:35 Ответить
 
 