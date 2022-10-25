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Макрон призвал Папу Римского позвонить Путину, Кириллу и Байдену для установления мира в Украине, - СМИ

макрон

Французский президент Эмманюэль Макрон на аудиенции у Папы Римского Франциска 24 октября якобы подал идею, чтобы тот позвонил по телефону в Кремль и главному церковнику России, чтобы убедить их остановить войну против Украины. С целью "содействия мирному процессу" в Украине и других частях мира, Макрон якобы просил понтифика позвонить и в Белый дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет французское издание Le Point.

Макрон рассказал, что в разговоре просил Папу позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и главе Русской православной церкви Кириллу, а также президенту США Джо Байдену. Призвал главу католической церкви "способствовать установлению мира". Не уточняется - как именно.

"Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол для продвижения мирного процесса в Украине. У Джо Байдена настоящие доверительные отношения с Папой. Папа может повлиять на него для участия Америки в Гаити и Украине", – сказал президент Франции.

По мнению Макрона, нужен "религиозный диалог".

Читайте: Папа Римский Франциск призвал молиться за украинцев

Французский лидер и понтифик общались около часа, Макрон подарил ему старинную книгу Иммануила Канта "К вечному миру".

23 октября Макрон выступал в Италии перед богословами и их благотворителями, и говорил, что "православной религией манипулируют власть имущие в России", призвал священников РПЦ "противиться давлению". Постпред Украины при ООН Сергей Кислица поправил его: "Никто не манипулирует РПЦ, она часть преступного режима в РФ".

Во время визита в Италию Макрон подчеркнул, что, когда заканчивать войну, будут решать украинцы и на условиях Украины.
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Топ комментарии
+55
Инопланетян еще позови позвонить путину, трындец мля, 9 месяцев войны, а леваки так ничего и не поняли.
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25.10.2022 12:43
+39
Так це Байден почав війну в Україні?
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25.10.2022 12:44
+36
А Байдену *****?
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25.10.2022 12:43
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Макрон закликав Папу Римського зателефонувати Путіну, Кирилу та Байдену для встановлення миру в Україні, - ЗМІ Джерело:

раіся і кремль в ЖОПЄ, команда підтримки поспішає на допомогу
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25.10.2022 18:30 Ответить
Боже, яке воно кончене!
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25.10.2022 18:31 Ответить
Краще йду до своєї бабусі, міротворец хренов!
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25.10.2022 18:42 Ответить
Збочинець якийсь його чомусь тягне до людей похилого віку
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25.10.2022 18:43 Ответить
зае...л цей дзвонарь макронний.
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25.10.2022 18:55 Ответить
Якшо ксцапня, то народець 3,14дарас, то жабоїди народець прастітутка
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25.10.2022 20:06 Ответить
Український нарід закликає ЗСУ дати Макарону запотиличника і підсрачника, щоби той не дзвонив папі, чортові кірілу в пекло та старому Байдену, щоби ті не дзвонили марно ******.
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25.10.2022 20:35 Ответить
"Пусть безумная идея, вы не рубайте сгоряча!
Вызывайте нас скорее через гада-главврача.
С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь мы напишем в Спортлото."
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25.10.2022 22:26 Ответить
клоуни, грають шимка
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25.10.2022 22:31 Ответить
Вот дебил! Скоро от Франции ничего не останеться, если верой конфликты решать будут. Так верой, скоро Ислам во Франции закрепится! Это их страна, пускай как хотят, так и решают
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25.10.2022 22:35 Ответить
Зовсім немає у жаб мізків
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25.10.2022 22:37 Ответить
путін розуміє італійську чи папа римський російську?
Чи може вони одне одному еротично постогнуть на ніч?
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26.10.2022 00:04 Ответить
***, якісь судіди далекі та близкі будуть вирішувати долю іншого сусіда... між собою! причому з сусідом, которий напав на квартиру цього сісіда!!!!!
ааа! Зупиніть планету!!!!
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26.10.2022 02:08 Ответить
francuska *****-idi na ***.
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26.10.2022 03:42 Ответить
Іноді дії людей працюють проти них самих, показуючи, що ті не зовсім розуміють що відбувається, і як з цим боротися.
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26.10.2022 04:12 Ответить
И в спортлото, Макарон, в спортлото не забудьте позвонить
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26.10.2022 08:34 Ответить
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