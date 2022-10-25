Макрон призвал Папу Римского позвонить Путину, Кириллу и Байдену для установления мира в Украине, - СМИ

Французский президент Эмманюэль Макрон на аудиенции у Папы Римского Франциска 24 октября якобы подал идею, чтобы тот позвонил по телефону в Кремль и главному церковнику России, чтобы убедить их остановить войну против Украины. С целью "содействия мирному процессу" в Украине и других частях мира, Макрон якобы просил понтифика позвонить и в Белый дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет французское издание Le Point.

Макрон рассказал, что в разговоре просил Папу позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и главе Русской православной церкви Кириллу, а также президенту США Джо Байдену. Призвал главу католической церкви "способствовать установлению мира". Не уточняется - как именно.

"Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты сели за стол для продвижения мирного процесса в Украине. У Джо Байдена настоящие доверительные отношения с Папой. Папа может повлиять на него для участия Америки в Гаити и Украине", – сказал президент Франции.

По мнению Макрона, нужен "религиозный диалог".

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Французский лидер и понтифик общались около часа, Макрон подарил ему старинную книгу Иммануила Канта "К вечному миру".

23 октября Макрон выступал в Италии перед богословами и их благотворителями, и говорил, что "православной религией манипулируют власть имущие в России", призвал священников РПЦ "противиться давлению". Постпред Украины при ООН Сергей Кислица поправил его: "Никто не манипулирует РПЦ, она часть преступного режима в РФ".

Во время визита в Италию Макрон подчеркнул, что, когда заканчивать войну, будут решать украинцы и на условиях Украины.