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Литва (2335) россия (93011) Габриэлюс Ландсбергис (154)

Шантаж России по поводу "грязной бомбы" следует воспринимать серьезно, - глава МИД Литвы Ландсбергис

ландсбергіс

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что к заявлениям Москвы о том, что Украина почти закончила разработку "грязной бомбы", следует относиться очень серьезно.

Об этом сообщает портал Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Так он отреагировал на соответствующие обвинения, высказанные министром обороны России Сергеем Шойгу в телефонных разговорах с коллегами из ряда стран НАТО.

"Очень напоминает заявления России, имевшие место до 24 февраля, если вы помните, тогда распространяли ложную информацию о якобы имеющихся в Украине химических заводах. Некоторые партнеры восприняли это всерьез, но не все. Мы думали, что это просто российская кампания лжи , но мы видим, во что она вылилась", - сказал Ландсбергис.

"Сейчас есть те же отголоски, я думаю, к ним нужно отнестись очень серьезно. Я очень рад совместному заявлению партнеров по НАТО о том, что мы не поддадимся лжи, будем продолжать помогать Украине, и что никто не верит информации, распространяемой Россией", – сказал глава литовской дипломатии.

По словам Ландсбергиса, страны-партнеры должны быть готовы к эскалации ситуации и продолжать усиление поддержки Украины.

"Может ли это означать, что Россия пойдет на дальнейшую эскалацию - я думаю, нужно быть готовым к возможной эскалации, несмотря на звонки Шойгу. Россия проигрывает войну и в стадии поражения может ее обострить, но наш ответ должен быть единым - еще больше помощи Украине" , – сказал он.

Также читайте: Всемирный банк сообщил о выделении Украине $500 млн на срочные нужды
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Топ комментарии
+13
***** готує ґрунт.
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25.10.2022 12:57
+8
опачки

https://t.me/a_shtirlitz Анатолій Штефан "Штірліц" https://t.me/a_shtirlitz

https://telegra.ph/file/ee6977af8c8873467a205.jpg ​​ Заместитель командира 487 овп по летной подготовке подполковник Стрельченко Владимир на Ка-52 успешно демобилизирован.
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
https://t.me/a_shtirlitz/22094
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25.10.2022 13:04
+7
ядерний шантаж )(уйлом України та усього цивілізованого західного світу триває ... нажаль ...
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25.10.2022 13:02
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***** готує ґрунт.
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25.10.2022 12:57 Ответить
добре буде, якщо самі по собі шарахнуть - он по кремлядям..фігово, якщо у нас підірвуть..
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25.10.2022 12:58 Ответить
ядерний шантаж )(уйлом України та усього цивілізованого західного світу триває ... нажаль ...
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25.10.2022 13:02 Ответить
трохи шкарадно скажу, але від душі (те, що я зрозумів з тексту) - раша завжди бреше, але після її брехні йде різке загострення, і те у чому русня хоче звинуватити іншого, вона робить сама, зі спробами сфальшувати все і підставити того, про кого вона якби попереджала
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25.10.2022 13:03 Ответить
кацап завжди бреше !!! якщо кацап не бреше ??? потикай його палецею - можливо він здох !!!
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25.10.2022 13:10 Ответить
Все правильно. Тільки чому вам правильні слова кацапня чи москальня не подобаються? Бо ви дуже активно всюди використовуєте русня. Майже кожен ваш коментар включає це слово.
Ви не знаєте, що Русь це тільки Україна? Людині яка добре знає історію і хоче щоб кацапська брехня по історії була відправлена на смітник це слово дуже не сприймається. В цьому, можливо несвідомо, ви кацапні допомагаєте.
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25.10.2022 13:42 Ответить
даже не знаю що сказати )))... так, русня можливо й найчастіше, але й інші теж вживаю...
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25.10.2022 13:53 Ответить
Вася! Не "заїдайся"! Я з ним одного разу "зчепився"! Ще один "гарадской сумасшедший", що "мізками поїхав" на "рідновірстві" (є такі прибічники псевдоязичницького культу" - "рідновіри" Наслухалися бредятини про "велесові книги", нахапалися уривків дохристиянських міфів і створили собі псевдорелігію А тепер людям "мізки засирають" Тут ще один подібний "клоун" є - виступає під азербайджанським прапорцем і "грузить" все про "Азербайджан - колиску цивілізації" опираючись на псевдозороастрійський культ)
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25.10.2022 14:17 Ответить
опачки

https://t.me/a_shtirlitz Анатолій Штефан "Штірліц" https://t.me/a_shtirlitz

https://telegra.ph/file/ee6977af8c8873467a205.jpg ​​ Заместитель командира 487 овп по летной подготовке подполковник Стрельченко Владимир на Ка-52 успешно демобилизирован.
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
https://t.me/a_shtirlitz/22094
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25.10.2022 13:04 Ответить
Гарна новина!
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25.10.2022 16:15 Ответить
То фіни на ленінград наступають,або білополяки на маскву пруть.
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25.10.2022 13:08 Ответить
Макрон вже обісрався просить щоб дзвонили,делайте как он захочет а то взірве всіх, щось таке
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25.10.2022 13:10 Ответить
Можливо вони шукають приводи для намагань захопити й інші атомні електростанції. Необхідно щоб ті напрями були добре укріплені.
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25.10.2022 13:26 Ответить
сейчас они могут только яйцо в кармане у себя захватить их трощят на херсонщине а вы прям за южноукраинсую аес переживаете,нет у єтой швали норм ресурсов на норм наступление ото только так мікаються тыкаються на бахмутском направлении без особых резалтов)))
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25.10.2022 13:35 Ответить
Есть атомные электростанции на западе, очень близко к Беларуси.
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25.10.2022 13:44 Ответить
 
 