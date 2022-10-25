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Новости Война
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россия (93011) США (24834) ядерное оружие (1292) Прайс Нед (109)

Россия столкнется с последствиями независимо от того, использует ли она "грязную" или ядерную бомбу, - Госдеп США

путін

Представитель Госдепа США Нед Прайс предостерег, что Россия столкнется с последствиями, независимо от того, использует ли она так называемую "грязную бомбу" или любое другое ядерное оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, это было бы еще одним примером жестокости президента Путина, если бы он использовал так называемую "грязную бомбу". Россия столкнется с последствиями независимо от того, использует ли она "грязную" или ядерную бомбу. Мы очень четко об этом сказали", - заявил Прайс .

Он добавил, что важно, чтобы Москва знала "глубокий характер этих последствий", с которым она столкнется, если она начнет использовать ядерное оружие.

В то же время, Прайс не уточнил, какими могут быть эти последствия для России, и не сказал, будут ли они отличаться в зависимости от типа оружия.

Он заявил, что Соединенные Штаты сейчас не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но обеспокоены возможным использованием "грязной бомбы".

Напомним, в течение воскресенья министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО - Франции, Турции и Британии, рассказывая об украинской "грязной бомбе".

РФ утверждает, что Украина готовит удар "грязной бомбой" по своей территории, чтобы обвинить в этом Россию.

Читайте: Рашисты могут готовить теракт с использованием ядерных материалов и хранящихся на площадке ЗАЭС радиоактивных отходов - "Энергоатом"
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Топ комментарии
+8
Ядерную нельзя, грязную тоже сказали "но-но". Сейчас начнут вопить про химическое, или старую шарманку о биоголубях.
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25.10.2022 13:08
+8
дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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25.10.2022 13:09
+6
вона вже зіштовхнулися з відсутністю розуму та людяності.
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25.10.2022 13:05
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вона вже зіштовхнулися з відсутністю розуму та людяності.
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25.10.2022 13:05 Ответить
Ядерную нельзя, грязную тоже сказали "но-но". Сейчас начнут вопить про химическое, или старую шарманку о биоголубях.
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25.10.2022 13:08 Ответить
дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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25.10.2022 13:09 Ответить
донт донт донт ....катастрофік ...
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25.10.2022 13:09 Ответить
Рашка зіштовхнеця з метеоритом -- вже летит .
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25.10.2022 13:11 Ответить
Чемоданному сруну уже все углы обрезали. Ждем Звезды Смерти
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25.10.2022 13:16 Ответить
Число завербованных на войну заключенных в РФ достигло 20 тысяч человек. Еще неделю назад количество завербованных заключенных оценивалось примерно в 15 тысяч человек. такой резкий скачок вызван тем, что ПВК «Вагнер» начала вербовать заключенных в колониях за Уралом.
Пригожин уехал за Урал. Об этом сообщают российские оппозиционные СМИ со ссылкой на главу фонда «Русь сидящая» Ольга Романова
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25.10.2022 13:17 Ответить
а если, к примеру, Воронеж?
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25.10.2022 13:24 Ответить
Якщо каци планують підірвати брудну бобмбу у мацкві або лєнінбурзі, традиційно маскуючи її під мішки з цукром - я не проти. Все одно вони все зроблять, як завжди, через жопу - так, що всім все буде зрозуміло, хто це зробив.
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25.10.2022 13:44 Ответить
У разі застосування ядерної зброї, з наслідками зіткнеться вся планета, і загрожувати цим один одному вершина дурості
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25.10.2022 16:08 Ответить
Квартиры в Воронеже опять подешевели. Дебилы кацапские, у Украины нет ни возможностей ни финансов ни технологий на обычные ракеты во время войны, а вы про какие то ядерные бомбы чешете, в такое даже умственно отсталые не поверят. Любое повышение фона это 146 процентов возможно только с кацапской стороны и повлечет весь спектр западных карательных мер.
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26.10.2022 01:41 Ответить
 
 