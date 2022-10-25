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Новости Война
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Просим украинцев, выехавших за границу, не возвращаться домой на зиму, сети могут не выдержать, - Верещук

біженці,європа,іспанія

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к украинцам, которые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехали за границу и призвала их, по возможности, не возвращаться в Украину в зимний период.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

По ее словам, те, у кого есть возможность и дальше находиться за границей – пусть перезимуют там.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия", - подчеркнула Верещук.

Она добавила, что, конечно, хотела бы, чтобы весной украинцы вернулись и совместно восстанавливали Харьковщину, Херсонщину и другие украинские населенные пункты.

"Наши дети должны жить и учиться здесь, но пока воздержимся, потому что понимаем, что ситуация будет ухудшаться, и зиму надо пережить. Переживем зиму, а дальше будем думать обо всем остальном", - сказала вице-премьер.

Верещук подчеркнула, что возвращение в Украину сейчас будет означать снова подвергнуть опасности себя, своих детей и уязвимых родственников.

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Топ комментарии
+40
Ви чуєте запах лайна? Це знову верещучка відкрила свого гівняного рота!
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25.10.2022 13:58
+29
Чим більше слідкую за новинами останні 3.5 років, тим більше переконуюся у тому, що в Zeкоманді існує якесь внутрішнє змагання - хто зробить найдовобойобнішу заяву.
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25.10.2022 14:01
+23
Більшої дурні не могла сказати. А які мережі так і не обозначила. може каналізаційні.
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25.10.2022 13:56
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Так може тепер пора і чоловіків випускати щоб було краще і країні і людям? А не тільки 95 квартал та ОПЗЖ?
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25.10.2022 13:50 Ответить
Та ні, у наші країні у звичайних чоловіків прав немає, вони власність держави.
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25.10.2022 14:30 Ответить
не пора
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25.10.2022 14:55 Ответить
як скажеш, кеп. Ви ж там у 95 кварталі всі гіганти мислі
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25.10.2022 15:48 Ответить
Більшої дурні не могла сказати. А які мережі так і не обозначила. може каналізаційні.
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25.10.2022 13:56 Ответить
З мережами електричними як раз все буде гаразд, бо електроенергії не вистачить, щоб їх перевантажити, а не мережі не витримають. От профанське воно створіння, викликає в мене відразу.
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25.10.2022 14:01 Ответить
напівграмотна рагулька, яку невтомно хтось хоче просунути верхи, мабуть зашкварений чоловік. У неі, шо не спіч то - сміху вартий!!!!
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25.10.2022 14:16 Ответить
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25.10.2022 15:34 Ответить
Боюсь що слідуючою просьбою буде виїхати за кордон тим що ще залишився
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25.10.2022 13:58 Ответить
Ви чуєте запах лайна? Це знову верещучка відкрила свого гівняного рота!
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25.10.2022 13:58 Ответить
Чим більше слідкую за новинами останні 3.5 років, тим більше переконуюся у тому, що в Zeкоманді існує якесь внутрішнє змагання - хто зробить найдовобойобнішу заяву.
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25.10.2022 14:01 Ответить
Зелю ніхто не переплюне, він же «найвеличніший»
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25.10.2022 15:15 Ответить
замість працювати хочуть інтернірувати населення путін не зміг бездарна влада допомогає очистити Україну від молодих жінок і дітей.
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25.10.2022 16:24 Ответить
коли - невідомо, але перемога буде за нами. Тільки нажаль ця країна опустіє на половину якщо не менше. І завдяки цим "зеленим" придуркам
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25.10.2022 17:31 Ответить
20 травня 2022 року. Українських чоловіків, які виїхали за кордон під час військового стану і не повернулися протягом 30 днів, можуть позбавити громадянства. Відповідний законопроект 7381 зареєстровано у Верховній раді. https://www.rbc.ua/ukr/news/rade-predlagayut-lishat-****************-1653043184.html
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25.10.2022 14:07 Ответить
Це що, депутатам тепер довелося б всіх своїх кумів, сватів, коханців повертати назад, щоб вони тут біднятка лякались сигналів повітряної тривоги?! Ойой, так не можна.
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25.10.2022 14:26 Ответить
І цей статус автоматично допоможе цим чоловікам отримати громадянство іншої країни. Проект закону підготували недоумки
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25.10.2022 14:28 Ответить
А й справді, ідеальний варіант отримати громадянство інших держав. З другого боку може з врахуванням поточних руйнувань інфраструктури хочуть максимально здихатися власних громадян і перекласти відповідальність по їх утриманню на сусідні держави
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25.10.2022 15:18 Ответить
мы избавимся от шлака. Чем плохо??
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25.10.2022 23:05 Ответить
В Раде отменили рассмотрение законопроекта, который предусматривал https://apostrophe.ua/news/society/2022-05-20/ne-vernulsya---ostalsya-bez-grajdanstva-v-rade-pridumali-kak-nakazyivat-mujchin-za-vyiezd-iz-stranyi/269542 лишение гражданства мужчин за невозвращение в Украину во время военного положения в течение 30 дней после выезда за границу.

Об этом https://t.me/VRU_CCU_news/476 написала народный депутат "Слуги народа" Ольга Совгиря в Telegram-канале.

"Законопроект 7381 о лишении гражданства за невозврат из-за границы, зарегистрированный в парламенте на днях, рассматриваться не будет. Коллеги отзывают свои подписи под законопроектом", - заявила она.
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25.10.2022 15:21 Ответить
А на різдво?...при свічках? можна?
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25.10.2022 14:16 Ответить
німожна. вадаправоду і каналізаціі верессучке не хватіт.
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25.10.2022 14:32 Ответить
божеякекончене!!! лити звідси, щоб тебе було не чутно! нам тута ліктрічества не вистачає, а ти його, *****, палиш.
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25.10.2022 14:27 Ответить
"Та що ти, чорт забирай, таке верзеш?"
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25.10.2022 14:44 Ответить
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25.10.2022 14:56 Ответить
всі в "монако" на зимівлю
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25.10.2022 14:48 Ответить
Я би всіх слуГ зібрав і відправив за кордон без права повернення, особо КАКАЯ РАЗНІЦА в рашку. Менше би проблем і дурні створювали.
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25.10.2022 14:59 Ответить
Ухаді і нє вазвращайся! 😒
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25.10.2022 15:00 Ответить
Доліталася парасолькіна!
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25.10.2022 15:08 Ответить
Подстилка меРтвечука-козака, главное что бы ветка выдержала, на которой ты, Оманский Осел, Елдак и баканов будите висеть за сдачу Страны...
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25.10.2022 15:10 Ответить
На совісті цієї рагулихи тисячі смертей. Ми пам`ятаємо як перед війною закликала всім залишатися вдома, як на Чонгорі влаштовувала для кацапів переходи.
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25.10.2022 15:35 Ответить
Нормально все сказала,правильно. З одного богу жінкам-дітям точно краще зараз за кордоном. З іншого,ще декілька таких обстрілів і електроенергію будуть ще менше подавати((( З малими в таких умовах дуже важко жити та і навіщо,якщо сусіди нас підтримують?
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25.10.2022 15:36 Ответить
дійсно. у вас там в польщі тепло. А чоловіки нехай тут зхамерзають. Нових знайдете...іностранцєв
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25.10.2022 15:51 Ответить
Вже знайшли, багато хто, головне паралельну гру тиху вести. А чоловікам опалення і електрика не потрібні, вони і в кучугурі можуть спати, якщо що.
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25.10.2022 16:00 Ответить
Це пісець. Скількі ще родини будуть розірвані ?
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25.10.2022 16:06 Ответить
Падлюки , відкрийте кордони. Дайте громадянам заробити собі на життя. Скількі ви будете знущатись з людей ?
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25.10.2022 16:07 Ответить
Эм.... Нет, ну если Пани просит... Конечно посидим в Германии. Жену правда не видеел уже 7 месяцев. А так заеись конечно
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25.10.2022 16:21 Ответить
які ж кончені баби пишуть таку х.йню
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26.10.2022 23:11 Ответить
Можна я додам? А війсковозобов'язаних чоловіків, які виїхали, прохання не повертатись взагалі.
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25.10.2022 17:39 Ответить
верещук ввесні : "Не їдьте, у Манохіна на аб`єктє труби луснули"!
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25.10.2022 17:57 Ответить
 
 