Просим украинцев, выехавших за границу, не возвращаться домой на зиму, сети могут не выдержать, - Верещук
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к украинцам, которые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехали за границу и призвала их, по возможности, не возвращаться в Украину в зимний период.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.
По ее словам, те, у кого есть возможность и дальше находиться за границей – пусть перезимуют там.
"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия", - подчеркнула Верещук.
Она добавила, что, конечно, хотела бы, чтобы весной украинцы вернулись и совместно восстанавливали Харьковщину, Херсонщину и другие украинские населенные пункты.
"Наши дети должны жить и учиться здесь, но пока воздержимся, потому что понимаем, что ситуация будет ухудшаться, и зиму надо пережить. Переживем зиму, а дальше будем думать обо всем остальном", - сказала вице-премьер.
Верещук подчеркнула, что возвращение в Украину сейчас будет означать снова подвергнуть опасности себя, своих детей и уязвимых родственников.
Пожалуйста, подождите...
Об этом https://t.me/VRU_CCU_news/476 написала народный депутат "Слуги народа" Ольга Совгиря в Telegram-канале.
"Законопроект 7381 о лишении гражданства за невозврат из-за границы, зарегистрированный в парламенте на днях, рассматриваться не будет. Коллеги отзывают свои подписи под законопроектом", - заявила она.