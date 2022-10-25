История о "грязной бомбе" не отличается от истории с ядерной, целью Кремля является устрашение, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Заявления российского министра обороны Шойгу о "грязной бомбе", которую якобы готовит Украина, это очередной шантаж Кремля и информационно-психологическая операция. Однако она не будет иметь успеха, как не имели успеха угрозы применить ядерное оружие.

Об этом заявил народный депутат "Голоса" Роман Костенко, ныне защищающий Юг, информирует Цензор.НЕТ.

"Звонки Шойгу – это исключительно информационно-психологическая операция. Россияне понимают, что накал немного спал и мир понимает, что применение ядерного оружия для России будет ложным шагом, РФ начинает разгонять ИПСО относительно "грязного оружия". Мы же понимаем, что эта история о "грязной бомбе" не отличается от истории о ядерной", - отметил нардеп.

По словам Костенко, такой подъем градуса не сработает: все элементы для изготовления такого вида оружия под пристальным контролем международных организаций.

"Мы видели, как они поднимали градус с помощью ядерного шантажа, намекали, что могут использовать ядерное оружие. Сейчас они намекают миру: мы не применяем ядерную, но применим "грязную", а вы потом будете разбираться - это Россия сделала или Украина. Но Россия не приняла во внимание, что все ядерные отходы на серьезном учете в МАГАТЭ и все знают, сколько, в какой стране и чего находится", - подытожил парламентарий.

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