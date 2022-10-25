История о "грязной бомбе" не отличается от истории с ядерной, целью Кремля является устрашение, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Заявления российского министра обороны Шойгу о "грязной бомбе", которую якобы готовит Украина, это очередной шантаж Кремля и информационно-психологическая операция. Однако она не будет иметь успеха, как не имели успеха угрозы применить ядерное оружие.
Об этом заявил народный депутат "Голоса" Роман Костенко, ныне защищающий Юг, информирует Цензор.НЕТ.
"Звонки Шойгу – это исключительно информационно-психологическая операция. Россияне понимают, что накал немного спал и мир понимает, что применение ядерного оружия для России будет ложным шагом, РФ начинает разгонять ИПСО относительно "грязного оружия". Мы же понимаем, что эта история о "грязной бомбе" не отличается от истории о ядерной", - отметил нардеп.
По словам Костенко, такой подъем градуса не сработает: все элементы для изготовления такого вида оружия под пристальным контролем международных организаций.
"Мы видели, как они поднимали градус с помощью ядерного шантажа, намекали, что могут использовать ядерное оружие. Сейчас они намекают миру: мы не применяем ядерную, но применим "грязную", а вы потом будете разбираться - это Россия сделала или Украина. Но Россия не приняла во внимание, что все ядерные отходы на серьезном учете в МАГАТЭ и все знают, сколько, в какой стране и чего находится", - подытожил парламентарий.
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Мы уже сообщали, что 7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента чем обнадежили. 14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным. Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по «техническим причинам», 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями.
Секретные испытания «сверхмощного» оружия 20 октября в акватории Финского залива, вообще оказались фикцией. Более семи миллиардов долларов были спущены в уши Путину в виде обещаний создания новейшего сверхмощного оружия, которое «практически готово к испытаниям», оказалось не готово вообще и «существует» в основном в воображении авторов и освоителей бюджета. Теперь надо пояснить откуда пошла вся суета с якобы подготовкой Украиной взрыва «грязной бомбы». Вечером 20 октября, во время совещания с представителями руководства военного и силового блоков, Путин обсуждал тему провалившихся испытаний ядерного оружия. В процессе обсуждения пришли к двум версиям случившегося, либо провал испытаний это саботаж, и стоит искать виновных, либо возможностей использования ядерного оружия просто нет и почему- надо разбираться. Но разбираться и искать виновных, это время и суета, которая может вылиться в утечки, с катастрофическими для режима последствиями. Вот и пришел во время обсуждения «гениальный план»: «грязную бомбу» сделать не проблема, и раз нет ПОКА возможности использовать тактическое ядерное оружие, значит надо, в случае острой необходимости, если президент примет такое решение, использовать «грязную бомбу», обвинив Украину в провокации на собственной территории. Примени российское руководство «грязную бомбу», возникает вопрос, «а где хваленое тактическое ядерное оружие?»
Исходя из этого, можно осторожно резюмировать, что в ближайшее время возможности российского руководства использовать ядерное оружие сильно преувеличены. Теперь Путину остаётся разбираться, почему не удаются испытания ядерного оружия, а до этого шантажировать использованием «грязной бомбы», конечно обвиняя в провокации Украину. Без ядерного оружия король может оказаться не просто голым, но и не королем.