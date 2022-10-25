Из-за аварии на подстанции большая часть Ривного осталась без электроснабжения, - мэр Третяк
Пока энергоснабжение отсутствует в большей части Ривного.
Об этом сообщил городской голова Ривного Александр Третьяк, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за аварийной ситуации на одной из подстанций в городе, к сожалению, большая часть Ривного осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений сейчас под вопросом. Энергетики работают над решением проблемы", - написал Третяк в телеграм-канале.
Учитывая это, он попросил жителей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и максимально уменьшить потребление электричества.
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Сімнадцать!
Що сімнадцять?
А що прибори?
якщо ВРУ, то від тижня до двох (це нашвидкоруч і на шмарклях)
повністтю (тр-ри, система шин, вимакачі та система захиту) то в звлежності від наяіності обладннання від місяця до деклькох і це в аваріному режимі