РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3795 посетителей онлайн
Новости
4 138 9
авария (1079) Ровно (519) Тарифы на электроэнергию (2140)

Из-за аварии на подстанции большая часть Ривного осталась без электроснабжения, - мэр Третяк

світло

Пока энергоснабжение отсутствует в большей части Ривного.

Об этом сообщил городской голова Ривного Александр Третьяк, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за аварийной ситуации на одной из подстанций в городе, к сожалению, большая часть Ривного осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений сейчас под вопросом. Энергетики работают над решением проблемы", - написал Третяк в телеграм-канале.

Учитывая это, он попросил жителей города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и максимально уменьшить потребление электричества.

Читайте: Россияне нанесли ракетные удары по Волынской и Ривненской областям (обновлено)
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
.
показать весь комментарий
25.10.2022 15:12 Ответить
До цього треба звикати у мене також немає світла і нічого все нормально
показать весь комментарий
25.10.2022 15:14 Ответить
І в чому нормальність?
показать весь комментарий
25.10.2022 15:50 Ответить
Хто в темі, скільки часу треба, щоб відновити зруйнований об'єкт енергосистеми? Ясно, що для різних об'єктів по-різному; питання про серйозний оь'єкт.
показать весь комментарий
25.10.2022 15:48 Ответить
сержант, прибори!?
Сімнадцать!
Що сімнадцять?
А що прибори?
показать весь комментарий
25.10.2022 16:13 Ответить
і залежності від ступіню руйнуваннь
якщо ВРУ, то від тижня до двох (це нашвидкоруч і на шмарклях)
повністтю (тр-ри, система шин, вимакачі та система захиту) то в звлежності від наяіності обладннання від місяця до деклькох і це в аваріному режимі
показать весь комментарий
25.10.2022 17:17 Ответить
Дякую за адекватну відповідь.
показать весь комментарий
25.10.2022 17:53 Ответить
Все відносно. Диалячись які елементи системи пошкодженні і в якій мірі.Чи підлягають ремонту. Чи є заміна непридатних елементів обладнання і зрештою чи є ремонтно-монтажний персонал кваліфікований для виконання робіт.
показать весь комментарий
25.10.2022 16:02 Ответить
Сьогодні працював на 12 вольтових лампах від акумулятора, або через кіловатний інвертор (зарядка гаджетів теж від акума, ЮСБ приблуда 1 і 2А).
показать весь комментарий
25.10.2022 18:18 Ответить
 
 