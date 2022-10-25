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Великобритания (4718) Трасс Элизабет (116)

Трасс в прощальной речи перед отставкой: "Мы должны поддерживать Украину, она должна победить"

трасс

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс, которая 25 октября завершает свое пребывание в должности и передает полномочия Риши Сунаку, упомянула Украину в своей прощальной речи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Демократии должны быть способны обеспечить собственный народ. Мы должны быть в состоянии победить автократические режимы, где власть держит в руках несколько человек. И сейчас, как никогда, мы должны поддерживать Украину в ее храброй борьбе против путинской агрессии. Украина должна победить, и мы должны продолжать укреплять оборону нашей страны", - подчеркнула она.

Напомним, 5 сентября министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс объявили победительницей на выборах лидера Консервативной партии. 6 сентября Трасс официально был назначен премьер-министром Великобритании.

20 октября стало известно, что Трасс подала в отставку.

25 октября Король Великобритании Карл официально утвердил Риши Сунака в должности премьер-министра страны после того, как он был избран лидером Консервативной партии.

Читайте: Трасс и Макрон обсудили последние террористические атаки России по Украине – будут координировать ответ на агрессию РФ
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Топ комментарии
+9
Щось мене аш трісьот від цієї перестановки. Подивимось, звичайно - але цей індус чомусь in advance не викликає довіру, на відміну від Джонсонюка ☹️
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25.10.2022 15:24
+6
Всі, так чи інакше, орієнтуються на США. Все буде добре, поки маємо підтримку США. З огляду на позитивнузміну риторики Берліну, та заяви Мелоні, Британія тим паче продовжить нас підтримувати.
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25.10.2022 15:31
+4
Боріс Джонсон: "Ми повинні й надалі підтримувати Україну!" - і пішов у відставку.
Ліз Трасс: "Ми повинні й надалі підтримувати Україну!" - і пішла у відставку.
Ріші Сунак: ...... ?
Без злої іронії, але виглядає це все дивно.
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25.10.2022 16:05
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Щось мене аш трісьот від цієї перестановки. Подивимось, звичайно - але цей індус чомусь in advance не викликає довіру, на відміну від Джонсонюка ☹️
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25.10.2022 15:24 Ответить
Так, індуси -- вони такі. Але то демократія.
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25.10.2022 15:28 Ответить
Це ніякого відношення до демократії немає, це антидемократія! Англійці не голосували ні за Трасс ні за індуса, всі ці перестановки це внутрішньопартійні підкилимні ігри! Мандат від народу отримав тільки Джонсон у 19 році!
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25.10.2022 18:20 Ответить
Всі, так чи інакше, орієнтуються на США. Все буде добре, поки маємо підтримку США. З огляду на позитивнузміну риторики Берліну, та заяви Мелоні, Британія тим паче продовжить нас підтримувати.
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25.10.2022 15:31 Ответить
Человек правильных политических взглядов, в экономике оказалась полным профаном.
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25.10.2022 15:27 Ответить
Той негр який в неї міністром фінансів був?
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25.10.2022 15:32 Ответить
Оказался..... Просмотрите, кто у неё был главный финансист......тот, который кризис по топливу год назад устроил.....
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25.10.2022 15:41 Ответить
А куда деваться, до выборов британцам придется терпеть эту партию некомпетентных людей.
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25.10.2022 15:44 Ответить
Британцам не привыкать. Я уже здесь больше двадцати лет живу, наслушался "обещаний".

Ну что ж, будем посмотреть, как говорят в Одессе.....
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25.10.2022 16:40 Ответить
Боріс Джонсон: "Ми повинні й надалі підтримувати Україну!" - і пішов у відставку.
Ліз Трасс: "Ми повинні й надалі підтримувати Україну!" - і пішла у відставку.
Ріші Сунак: ...... ?
Без злої іронії, але виглядає це все дивно.
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25.10.2022 16:05 Ответить
А цей буде працювати. Побачимо дуже швидко - на кого.
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25.10.2022 21:25 Ответить
Где бы не появились баклажаны...везде тройная бюрократия, тягонина....и полный дебелизм! А вот до бабла у них рученьки трясутся!!!
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25.10.2022 18:35 Ответить
Хахаха,баклажани)Псувачі білих ...лядей вони,наших с...чок...
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25.10.2022 19:12 Ответить
 
 