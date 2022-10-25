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Харьковщина (5576) коллаборационизм (833) Офис Генпрокурора (2384)

Задержаны двое мужчин, работавших в "Народной милиции г. Изюм", - Офис Генпрокурора

колаборант

24 октября на деоккупированной Харьковщине правоохранители задержали двух граждан, сотрудничавших с оккупантами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, во время оккупации г. Изюм местный житель согласился на предложение российских военных и занял должность в псевдоправоохранительном органе. Он стал "полицейским патрульно-постовой службы" в так называемой "Народной милиции г. Изюм".

Как отмечается, другой подозреваемый также согласился сотрудничать с оккупантами и стал "водителем дежурной части". Он возил псевдополицейских по необходимым адресам, а также ремонтировал служебные автомобили.

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Правоохранители задержали их 24 октября в Харьковской области. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры двум гражданам сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Прокурором инициирован перед судом вопрос об избрании обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Топ комментарии
+14
Тільки не кажіть, що вони є колишніми українськими поліцейськими! Ніколи не повірю.
Очевидно, один раніше працював ландшафтним дізайнером, а другий - сіс-адміном...
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25.10.2022 16:26
+10
Чергові мерзенні ублюдки...
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25.10.2022 16:23
+9
В тюрягу, а коли відсидять - на кордон з московією, порвати паспорт, депортувати, хай валять і не вертаються
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25.10.2022 16:24
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Чергові мерзенні ублюдки...
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25.10.2022 16:23 Ответить
В тюрягу, а коли відсидять - на кордон з московією, порвати паспорт, депортувати, хай валять і не вертаються
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25.10.2022 16:24 Ответить
Тільки не кажіть, що вони є колишніми українськими поліцейськими! Ніколи не повірю.
Очевидно, один раніше працював ландшафтним дізайнером, а другий - сіс-адміном...
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25.10.2022 16:26 Ответить
Так і є. Це як в Криму в 14 році. Там також чи 98, чи 99 відсотків нової кацапської поліції з колишніх українських "ландшафтних дизайнерів" перейшли.
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25.10.2022 17:19 Ответить
97
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25.10.2022 17:56 Ответить
Условные сроки этим негодяям! Под домашний арест! Пусть другим будет наука!
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25.10.2022 16:28 Ответить
Я бы их вообще очень жестоко наказал - штрафом гривень в 51. Тем более таких прецендентов много. Кому то даже присудили гимн два раза, или даже три прочитать. Очень жестко.
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25.10.2022 17:34 Ответить
Не подобається Украіна - мова -- закони - люди --- виізжаи - для чого гадити .
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25.10.2022 16:28 Ответить
Тупі довбойоби. Не вистачило ума втекти разом з кацапами.
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25.10.2022 16:56 Ответить
ДЕ закон про негромадян!!!!
Вони ж нам далі будуть владу оберати, навіть за гратами!
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25.10.2022 17:45 Ответить
До стінки
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25.10.2022 22:33 Ответить
таким тiльки розпеченою двоголовою куркою тавро ставити на лоба i зразу на цугундер !

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/3/1/4302136.jpg
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26.10.2022 12:13 Ответить
 
 