Оккупированный Крым на 10-15 лет останется без воды, если рашисты взорвут Каховскую ГЭС, - Данилов
Если оккупанты взорвут Каховскую ГЭС, то оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а возможно, и навсегда.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Журналист напомнил об информации, что Россия может взорвать дамбу, чтобы остановить продвижение украинских войск в направлении Херсона.
"Нам придется подождать и посмотреть, но если они ее взорвут, то идея водоснабжения Крыма исчезнет на 10 или 15 лет, а возможно и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды", - ответил. Данилов.
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Крим, вже Україна і це розуміє сама моржова звізда! Касаби вже готуються обороняти окуповану Кубань, Стародубщину та Слобожанщину, воєний стан! Так що, Каховська ГЕС вже наша проблема!