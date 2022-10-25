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ГЭС (118) Данилов (1066) Крым (26005) Новая Каховка (153)

Оккупированный Крым на 10-15 лет останется без воды, если рашисты взорвут Каховскую ГЭС, - Данилов

олексій,данілов

Если оккупанты взорвут Каховскую ГЭС, то оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а возможно, и навсегда.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Журналист напомнил об информации, что Россия может взорвать дамбу, чтобы остановить продвижение украинских войск в направлении Херсона.

"Нам придется подождать и посмотреть, но если они ее взорвут, то идея водоснабжения Крыма исчезнет на 10 или 15 лет, а возможно и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды", - ответил. Данилов.

Читайте: Сейчас Путин мало чем отличается от Гитлера, – Данилов
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Топ комментарии
+22
Але ж це має бути ВИКЛЮЧНО українською проблемою. Так, пане Данілов? Чи він бідкується про російський безводний Крим.
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25.10.2022 17:14
+11
Сказано, що саме «окупований Крим»,то можливо Данілов і Ко продовжують розглядати його як предмет торгу. Або терміни деокупації 10-15років. Або не подумавши ляпнув. Всі три варіанти, особисто мене не влаштовують.
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25.10.2022 17:20
+10
мене також це влаштовує. без води і без їжі. саранчуїм, і оспу.
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25.10.2022 17:15
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Добре тоді.
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25.10.2022 17:14 Ответить
мене також це влаштовує. без води і без їжі. саранчуїм, і оспу.
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25.10.2022 17:15 Ответить
Назавжди без води це назавжди з расієй?
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26.10.2022 00:10 Ответить
ГЕС будувалася в часи Холодної війни і розрахована на попадання ядрьоної бомби - а рукожопі кацапи навіть підірвати нормально її не зможуть - тільки нароблять дірок в греблі і вона довго і нудно потроху протікатиме без всякого затоплення
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25.10.2022 17:55 Ответить
Але ж це має бути ВИКЛЮЧНО українською проблемою. Так, пане Данілов? Чи він бідкується про російський безводний Крим.
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25.10.2022 17:14 Ответить
Сказано, що саме «окупований Крим»,то можливо Данілов і Ко продовжують розглядати його як предмет торгу. Або терміни деокупації 10-15років. Або не подумавши ляпнув. Всі три варіанти, особисто мене не влаштовують.
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25.10.2022 17:20 Ответить
до влади не беруть тих хто думає. Безмозгла, Агрохімія, Котлєта, .. Список нескінчений
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25.10.2022 17:43 Ответить
Крим напувати водою з Дніпра взагалі дурна справа.треба відновлювати місцеві річки і ліси,які існували там до завоювання Криму царською росією
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25.10.2022 17:27 Ответить
Так он до этого, 8 лет был без воды и что?
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25.10.2022 17:16 Ответить
8 років ці уйо№ки привозили воду, а після підриву гес а потім неминучого звільнення Криму, доведеться нам возити воду.
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25.10.2022 17:19 Ответить
Ветеринар зайнявся гідроспорудами.
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25.10.2022 17:17 Ответить
Х-ла это не волнует.
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25.10.2022 17:17 Ответить
В українському Криму не потрібні 2 мільйона населення. Тому там і своєї води буде вдосталь. Вода стала потрібна коли там стали вирощувати рис. Все інше на природній волозі росте. Не потрібно намагатися вирощувати те чого там ніколи не було.
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25.10.2022 17:29 Ответить
Дурня. Без подачі води в Криму утворюється солончак і більшість земель стає непридатною для сх. Натомість вирощування рису дає Україні ще одну важливу сільськогосподарську культуру. Ви ще скажіть, що в Україні не варто вирощувати пшеницю, бо раніше вна тут не росла.
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26.10.2022 00:14 Ответить
Привет, Данилов! Почему это ты допускаешь оккупацию Крыма еще на 10-15 лет?
Ты за кого?
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25.10.2022 17:29 Ответить
Якщо окупований Крим залишиться назавжди без водопостачання, то хай так і буде) Через крисчан ця вся збірня і почалася, тому хай кацапи розносять дамбу. Наших громадян треба звісно відселити до цього моменту
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25.10.2022 17:37 Ответить
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25.10.2022 17:39 Ответить
Яка сумна новина !
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25.10.2022 18:18 Ответить
Шо воно верзе.....а якщо не взорвуть то окупований Крим буде з водою??
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25.10.2022 17:40 Ответить
Я против геноцида осетровых. Атомные станции - закрыть, плотины - разобрать.
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25.10.2022 17:44 Ответить
Якщо окупанти підірвуть Каховську ГЕС, то окупований Крим залишиться без водопостачання на 10-15 років, а можливо, і назавжди. але ж у випадку.якщо Крим недай Боже залишиться окупованим і Каховська не буде підірвана .Крим все одно варто залишити без води ,так як це було з 2014 року
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25.10.2022 17:52 Ответить
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25.10.2022 17:59 Ответить
kak mozhno iskat' logiku v dejstviyah shizofenika-vse ego dejstviya nepredskazuemy.
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25.10.2022 18:02 Ответить
Як він переживає за населення Криму!
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25.10.2022 18:16 Ответить
Таке відчутя, що данілов вже подарував Крим поросяпсам...
Крим, вже Україна і це розуміє сама моржова звізда! Касаби вже готуються обороняти окуповану Кубань, Стародубщину та Слобожанщину, воєний стан! Так що, Каховська ГЕС вже наша проблема!
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25.10.2022 18:43 Ответить
А якщо не підірвуть, то що, буде з водою?
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25.10.2022 18:53 Ответить
А с какой радости оставлять им Крым? Насколько я понимаю, дамба заминирована не настолько, чтоб быть разрушеной, требуется еще много работы. И, н. я. п., там все хорошо простреливается, так что можно тех работ не допустить
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25.10.2022 19:34 Ответить
Не так все просто. Такі греблі в середині пустотілі, ця пустота йде через все тіло греблі. там навіть автомобіль проїде. Так що при бажанні замінують без проблем.
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26.10.2022 00:01 Ответить
Печально
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27.10.2022 15:52 Ответить
хреново... летом хотел смотаться в УКРАИНСКИЙ Крым к бабе Тосе в Гурзуф...
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26.10.2022 02:48 Ответить
 
 