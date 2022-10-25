Украинские хакеры запустили на телевидении РФ обращение ВСУ к российским солдатам, - СтратКом
Сегодня около 14:00 украинские хакеры сломали одного из провайдеров спутникового телевидения в Новосибирске.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в телеграм-канале.
"Вместо привычного дерьма от пропагандистов длительное время транслировалось обращение ВСУ к армии агрессора с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и повальной мобилизации. Шипение упырей и урдалаков, которые, кроме обращения, ничего не могли смотреть, было слышно за сотни километров", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 24 октября Вооруженные силы Украины обнародовали обращение к населению и личному составу Вооруженных сил России с призывом задуматься о том, ради чего они участвуют в этой развязанной Путиным войне, ради чего умирают, ведь Украина никогда не угрожала их государству.
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видео там, ниже дебила https://glavcom.ua/country/incidents/u-kolaborantiv-khersona-isterika-ukrajintsi-hidujut-rosijskimi-rubljami-video-884623.html
Отличный видио ролик. Все ясно и понятно.
Победа будет за нами.
Слава ВСУ!
https://www.youtube.com/watch?v=5-BhDAKu388