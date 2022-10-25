Украинские хакеры запустили на телевидении РФ обращение ВСУ к российским солдатам, - СтратКом

Сегодня около 14:00 украинские хакеры сломали одного из провайдеров спутникового телевидения в Новосибирске.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в телеграм-канале.

"Вместо привычного дерьма от пропагандистов длительное время транслировалось обращение ВСУ к армии агрессора с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и повальной мобилизации. Шипение упырей и урдалаков, которые, кроме обращения, ничего не могли смотреть, было слышно за сотни километров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 октября Вооруженные силы Украины обнародовали обращение к населению и личному составу Вооруженных сил России с призывом задуматься о том, ради чего они участвуют в этой развязанной Путиным войне, ради чего умирают, ведь Украина никогда не угрожала их государству.