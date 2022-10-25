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обращение (700) хакер (1171) мобилизация (2607) ВСУ (6274)

Украинские хакеры запустили на телевидении РФ обращение ВСУ к российским солдатам, - СтратКом

хакер

Сегодня около 14:00 украинские хакеры сломали одного из провайдеров спутникового телевидения в Новосибирске.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в телеграм-канале.

"Вместо привычного дерьма от пропагандистов длительное время транслировалось обращение ВСУ к армии агрессора с предложением сдаваться в плен и противостоять насильственной и повальной мобилизации. Шипение упырей и урдалаков, которые, кроме обращения, ничего не могли смотреть, было слышно за сотни километров", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 октября Вооруженные силы Украины обнародовали обращение к населению и личному составу Вооруженных сил России с призывом задуматься о том, ради чего они участвуют в этой развязанной Путиным войне, ради чего умирают, ведь Украина никогда не угрожала их государству.
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Топ комментарии
+21
це треба робити, і якомога масовіше та частіше.
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25.10.2022 18:02
+20
Красавчики!
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25.10.2022 18:00
+13
Також у мережі з'явилося відео, як житель окупованого Херсона обурюється, що продуктовий магазин відмовляється брати з нього оплату у рублях. Автор відео незадоволений, що продавчиня магазину вважає Херсон української територією та попросила його здійснити оплату у гривні.
видео там, ниже дебила https://glavcom.ua/country/incidents/u-kolaborantiv-khersona-isterika-ukrajintsi-hidujut-rosijskimi-rubljami-video-884623.html
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25.10.2022 18:05
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🤣
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25.10.2022 17:59 Ответить
Красавчики!
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25.10.2022 18:00 Ответить
це треба робити, і якомога масовіше та частіше.
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25.10.2022 18:02 Ответить
Також у мережі з'явилося відео, як житель окупованого Херсона обурюється, що продуктовий магазин відмовляється брати з нього оплату у рублях. Автор відео незадоволений, що продавчиня магазину вважає Херсон української територією та попросила його здійснити оплату у гривні.
видео там, ниже дебила https://glavcom.ua/country/incidents/u-kolaborantiv-khersona-isterika-ukrajintsi-hidujut-rosijskimi-rubljami-video-884623.html
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25.10.2022 18:05 Ответить
Там повна деградація.
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25.10.2022 18:21 Ответить
Новый вид российского спорта-склеивание белых лаптей.
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25.10.2022 18:25 Ответить
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25.10.2022 19:13 Ответить
Молодцы, украинские хакеры!

Отличный видио ролик. Все ясно и понятно.

Победа будет за нами.

Слава ВСУ!
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25.10.2022 19:16 Ответить
Почему автор не разместил видео и не дает ссылку на You tube? Как будто боится что это увидят российские солдаты. Странное отношение как минимум.
https://www.youtube.com/watch?v=5-BhDAKu388
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25.10.2022 19:28 Ответить
Спасибо за Youtube-ссылку 😊
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26.10.2022 02:58 Ответить
УВАЖУХА ТАК ДЕРЖАТЬ!!!!И ПРОДОЛЖАТЬ!!!
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25.10.2022 22:30 Ответить
 
 