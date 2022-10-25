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Новости Война
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безработица (433) минимальная зарплата (195)

Безработные будут привлечены к восстановлению Украины и будут получать минимальную зарплату 6,7 тыс. грн, - Минэкономики

Правительство планирует привлечение безработных к восстановлению страны посредством участия в общественно полезных работах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

"Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы - около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства. Поэтому правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к "Армии восстановления" страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Безработные могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований и сил гражданской защиты, так и обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения.

Безработные будут привлечены к восстановлению Украины и будут получать минимальную зарплату 6,7 тыс. грн, - Минэкономики 01

Организатором работ должно быть военное командование совместно с ОВА, также могут привлекать органы исполнительной власти. К работам будут привлекаться все трудоспособные, например, зарегистрированные безработные и внутренние перемещенные лица, не имеющие ограничений по здоровью. При этом безработные будут получать оплату за работу в размере не ниже минимальной зарплаты (6700 грн), что в большинстве случаев выше, чем пособие по безработице. С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с КЗоТом.

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На сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях. В частности, в Сумской области такие работы введены в 18 территориальных громадах из 26, где не ведутся активные боевые действия, в них трудоустроено около 400 безработных. В Черниговской области к выполнению таких работ привлечены 78 безработных.
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Топ комментарии
+60
щось повіяло кацапо-совком ??? вам не здається ???
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25.10.2022 18:45
+36
Слушне рішення, але платити треба не мінімалку, а стільки, скільки людина заробила. Бо вони вам на мінімалку і напрацюють.
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25.10.2022 18:47
+35
Не здається.
Так і є.
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25.10.2022 18:47
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Я не проти, але жити за що?
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25.10.2022 21:13 Ответить
***** стою на учете 1 месяц в центре занятости, думал что пока ищу работу дадут каких то 4 000, а хер там - их сайт 3 недели не работал, только сегодня стартанул, выплат нет никаких ,бо по всей Украине не работает программа, все те же три недели!!!
Приближается зима.. и они хотят что б я вкалывал ( в основном на улице) за 6 с копейками.. Никуя, уж лучше я снимусь оттуда...
Хитрожопые депутаты!!!
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25.10.2022 21:31 Ответить
Обурені коментатори, йде війна на виживання, а тут мажори і тітушня на лексусах ганяють. Читайте літературу - під час воєнного стану можна запровадити трудову повинність, понастворювати сотні будівельних батальйонів, манітарно-похоронних рот. Ви ввпжаєте якщо прийдутб московити то вам всім пособіє в 300тис рублєй і не будутб чіпати- ерим,анє і дамбасіти теж так глубоко мислил
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25.10.2022 21:35 Ответить
Шановний,війна на виживання у 90% українців йде з 1991 року.
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25.10.2022 21:42 Ответить
💯
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25.10.2022 21:58 Ответить
Ви помиляєтеся !!! як мінімум з 25 жовтня (7 листопада) 1917 року !!! були певні переви в цьому, наприклд звільненя від червоної комуно-нацької чуми з 22 червня 1941 року до літа 1944 року ...
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27.10.2022 02:24 Ответить
Якщо хочете батальйони, роти, -то платіть як воєнним -30000гр. Не подобаються мажори - забирайте "Лексуси" З України хочуть зробити "Вулик" або "Мурашник". З однієї сторони - вороги, а з другої друзі, та до них не можна, бо у них усе гаразд. Хто ж буде кормити українських "трутнів" і "ґазд"
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25.10.2022 22:08 Ответить
Дякую за розумний комент та думку.Згоден з вами цілком.
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25.10.2022 22:13 Ответить
є гроші міжнародних донорів, з яких можна платити за такі роботи більше людям, які зараз розподіляють не по тих карманах в тому числі, але нічого НАБУ і САП ними займеться, коли руки дойдуть.
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26.10.2022 23:38 Ответить
167 доларів виходить. Якщо хтось має власне житло, немає малолітніх дітей, хворих батьків і сам молодий і з міцним здоров'ям, то ще можна вижити.
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25.10.2022 21:40 Ответить
В мене у батьків справи зі здоров'ям не доходили до операцій та критичних загострень тільки тому,що я висилав їм кошти на ліки з Польщі,бо на свої мізерні пенсії вони ту купу ліків не потягнуть.Що буде далі не хочу і думати.
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25.10.2022 21:48 Ответить
всі чинуші, будуть отримувати по пів мільйона гривень, а пересічним як завжди крихти зі столу. Ну ну, відбудовуйте, подивимось як це у вас вийде!
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25.10.2022 22:21 Ответить
Диктатор зеленский не дает выехать мужчинам которые не воюет и заработать деньги в Европе для того что бы мужчины остраивали за хлеб и воду страну это классический Гулаг который выстраивает диктатор зеленский. В течении нескольких лет страна будет превращена в Сталинский Гулаг с нищими безвольными людьми. Только полная перезагрузка власти досрочные выборы могут спасти украинское население от Гулага диктатора зеленского и его банды которые оккупировали страну.
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25.10.2022 22:22 Ответить
Все ніби логічно,але щось не так.Скажи сам,що не так в твоєму дописі?
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26.10.2022 01:17 Ответить
Иди в направлении русского военного корабля зеленобот недолго вам мразям осталось сидеть будешь долго и всерьез !!!
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28.10.2022 00:51 Ответить
такие бабки пздц замануха а повары не нужны или шпионы на лыжах??
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25.10.2022 22:24 Ответить
Ну, ожидаемо. Никто экономикой заниматься не будет в этом шапито. Даже на низовом уровне. А то там многие уже губу раскатали чтоб им оборонпром поднимали, угу, щас.) Вместо того чтобы выделить деньги которые дают сша и европа, а их более чем достаточно, на подрядчиков и строительные бригады, которые уже сами наберут рабочих, арендуют или закупят технику и стройматериалы.... еще и налоги заплатят и дадут более менее рыночную зп. Вместо этого транши лучше попилить, а народу кинуть пайку, чтоб те за нее пахали. Скрепно, пломбирно... Тяжелые времена ждут эту страну на доооолгие годы( А когда война закончиться будут еще тяжелее. В разы. Денег давать перестанут, а экономику строить некому.
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25.10.2022 22:43 Ответить
Ленінська кодла знову у владіТаке саме сміття що і сто років назад,однієї тієї самої віри і масті.І те саме твориться в Україні.
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25.10.2022 22:57 Ответить
Залучайте полонених кацапів взагалі за харчі, а то відкормлюєте боровів на обмін. Це я до зебілів з 95го кварталу. А українцям платіть достойну зарплату, тим більше, що відбудову фінансують донори і за рахунок конфіскованих активів рашистів. Покидьки вже вирішили, прикриваючись війною, перетворити народ на рабів. Підете ви всією шоблою результати підготовки до війни за баланду ліквідовувати.
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25.10.2022 23:46 Ответить
Звучит как трудовые лагеря для тунеядцев и алкоголиков в совке.
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26.10.2022 00:28 Ответить
чергова дурепа без мізків... таких і на масковії повно, тих що пропонують "ніщебродам толька макарошкамі пітаться..."
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26.10.2022 00:28 Ответить
это 150 евро в месяц !!! вы там цены вообще видели в своём минэкономики? А давайте вам зарплаты такие же платить,ну чтоб всё честно было?
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26.10.2022 01:10 Ответить
Пособие по БЕЗработице. Если работа появилась то и оплата по идее должна быть за работу
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26.10.2022 04:10 Ответить
Не маю нічого проти-"все для фронту, все для перемоги, все на відбудову держави". І це стосується ВСІХ, В ТОМУ ЧИСЛІ І ВСІХ ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУР. Почніть з себе-уріжте свої ставки, відмініть собі рідним захмарні "премії"(за що?). От тоді і почнемо говорити... Ключове слово "говорити", а не пиз...ти.
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26.10.2022 05:30 Ответить
Кожна робота має свою ціну . Але ніяк не мінімалку . А то триндчть тоді шо робить не хочуть
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26.10.2022 06:01 Ответить
Лише **** в грьобаній Україні безробітними можуть бути працюючі люди, яких недоумки привладні і слуги олігархічно-клептократичного режиму не можуть оформити робітниками, забезпечити їм соціальний пакет і відпустку. Ця ******** країна і народ рабів приречені.
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26.10.2022 10:35 Ответить
100% .
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26.10.2022 13:23 Ответить
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