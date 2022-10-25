Безработные будут привлечены к восстановлению Украины и будут получать минимальную зарплату 6,7 тыс. грн, - Минэкономики

Правительство планирует привлечение безработных к восстановлению страны посредством участия в общественно полезных работах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

"Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы - около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства. Поэтому правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к "Армии восстановления" страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Безработные могут быть привлечены к выполнению работ, имеющих оборонительный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера. Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований и сил гражданской защиты, так и обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения.

Организатором работ должно быть военное командование совместно с ОВА, также могут привлекать органы исполнительной власти. К работам будут привлекаться все трудоспособные, например, зарегистрированные безработные и внутренние перемещенные лица, не имеющие ограничений по здоровью. При этом безработные будут получать оплату за работу в размере не ниже минимальной зарплаты (6700 грн), что в большинстве случаев выше, чем пособие по безработице. С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с КЗоТом.

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На сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях. В частности, в Сумской области такие работы введены в 18 территориальных громадах из 26, где не ведутся активные боевые действия, в них трудоустроено около 400 безработных. В Черниговской области к выполнению таких работ привлечены 78 безработных.