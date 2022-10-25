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Прибывшее в Запорожскую область пополнение оккупантов ищет у местного населения еду и возможность помыться, - Генштаб ВСУ

рф,армія

Прибывшие в Запорожскую область российские военнослужащие для пополнения потерь выискивают у местного населения еду и возможность помыться.

Об этом говорится в информации Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Для восполнения потерь на Запорожском направлении в населенный пункт Волковка прибыла очередная партия российских военнослужащих, хаотично передвигающихся по улицам, выискивают у местного населения еду и возможность помыться", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты продолжают меры принудительной мобилизации для пополнения потерь своих подразделений. "Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин", - отмечают в Генштабе.

По имеющейся информации, для пополнения подразделений частных военных кампаний в оккупированную Станицу Луганскую с территории России приехала очередная партия заключенных. При этом так называемым местным стражам порядка запрещено вмешиваться в случаи выявления нарушений со стороны прибывших наемников.

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Топ комментарии
+34
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25.10.2022 19:20
+32
Кацапские свиньи ищут где помыться? А зачем им это? Мешку для трупов безразлично, мытого репоеда в него поместят или грязного.
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25.10.2022 19:22
+23
В моргє памоют-єслі собєрут...
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25.10.2022 19:23
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25.10.2022 19:20 Ответить
И эти уйопки собирались воевать с НАТО. Чмырдяи сифилитиком насильники итд. Это всё что нужно знать про вторую непобедимую.
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25.10.2022 19:22 Ответить
але їх потрівно годувати та купати....
годувати свіжими грибочками
купати в кип,ятку...
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25.10.2022 20:53 Ответить
Кацапские свиньи ищут где помыться? А зачем им это? Мешку для трупов безразлично, мытого репоеда в него поместят или грязного.
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25.10.2022 19:22 Ответить
В моргє памоют-єслі собєрут...
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25.10.2022 19:23 Ответить
Ніхто їх мити не стане. Ні наші, ні путя.
Тому вони хочуть помитись перед пакуванням в пакет.
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25.10.2022 19:30 Ответить
Новичка в корыто и пусть яйца полощут.
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25.10.2022 19:45 Ответить
а тим часом добра українська тітка завершує випікання пиріжків з щурячою отрутою
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26.10.2022 02:24 Ответить
Зразу ж зайнялися звичною справою - мародерством і грабунком. Все по "завєтам дідів".
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25.10.2022 19:24 Ответить
Наши в ордло платили по 10 грн за душ. Сейчас, наверное, подороже будет.
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25.10.2022 19:26 Ответить
не понял, нахера им мыться? Неделю можно и потерпеть, а лисы - не еноты, они и немытых едят прекрасно.
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25.10.2022 19:32 Ответить
Хм...Не знал что еноты такие брезгливые.
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25.10.2022 19:40 Ответить
Мелкую добычу они моют в речке. Их поэтому называют енот-полоскун
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25.10.2022 19:47 Ответить
Я думал, они только носки в ванной полощут для развлечения ))
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25.10.2022 20:04 Ответить
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25.10.2022 22:12 Ответить
нет, они не любят, когда песок на зубах хрустит.
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26.10.2022 11:11 Ответить
Гурманы,мля.
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26.10.2022 12:25 Ответить
ну, я тоже не люблю, когда в мидиях песок попадается.
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26.10.2022 12:26 Ответить
Убивці рашиста ***** вештаються по окупованій Україні !!!
Смерть московітам та їх прихвостням !!
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25.10.2022 19:34 Ответить
В Новосибирске погиб уже третий мобилизованный из-за употребления спиртных напитков https://charter97.org/ru/news/2022/10/25/521410/
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25.10.2022 19:34 Ответить
sami riuzzge provodiat dealkogolizaciju rodnyx jabenej.
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26.10.2022 02:25 Ответить
Порозбивали все що можна, а тепер шукають де помитись. Мийтесь в розвалинах сіл та міст які ви влаштували.
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25.10.2022 19:35 Ответить
Им шо луж мало?
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25.10.2022 19:40 Ответить
ну ні, звикли до болот, - по домашньому.
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26.10.2022 02:28 Ответить
бомжі приїхали - обжеруть, пограбують, спалять житло, а в декого і життя віднімуть
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25.10.2022 19:41 Ответить
Есть и ещё одна сторона медали - "Путен, введи войска!". Напросили, дебилы, ***...
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25.10.2022 19:41 Ответить
Кто в Запорожье просил? Не надо всех под одну гребёнку
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25.10.2022 20:05 Ответить
В дописі немає слова "всех", але будемо чесними-були і такі. І явні, і скриті, які чекали "рузькій мір". Так що допис має право на життя...
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26.10.2022 05:42 Ответить
Армія голодних орків. РФ не забезпечує їх харчуванням бо всі гроші йдуть на техніку а не на забезпечення харчуванням
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25.10.2022 19:43 Ответить
пирожками з грибочками, від бабці нагодуйте їх в останнє
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25.10.2022 19:43 Ответить
Зима близько....
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25.10.2022 19:43 Ответить
Митися. їсти..... Нахер!
Головне щоб пакет був та насіння в кишенях!
Ти бач митися! Стєкломий, калюжа - все!.
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25.10.2022 19:44 Ответить
цианистого калия и душ из серной кислоты им...
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25.10.2022 19:45 Ответить
Помруть ситі та чисті.
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25.10.2022 19:52 Ответить
Вонючие свиньи не должны мыться в домах украинцев и обжирать домашние запасы продуктов.
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25.10.2022 19:54 Ответить
za iskliučeniem aršenika. Etogo ne žalejte.
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26.10.2022 02:29 Ответить
И знаете, что пироги делают для продовольствия, но пироги не имеют ванны. Pigs only roll in mud.
В black package there is the last way!
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25.10.2022 19:57 Ответить
ну прям всі графья -помитися.. таким полізешь під земл. хробакам все одно
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25.10.2022 20:03 Ответить
https://youtu.be/ix9r4L99ark?t=563
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25.10.2022 20:04 Ответить
Ванна с концентрированной кислотой, суп из патефонных иголок с толчёным стеклом и пирожки с мышьяком и цианистым калием. Соточка метилового спирта для аппетита и снятия стресса.
Для братьев всё самое лучшее.
Пусть восстанавливают силы и здоровье.
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25.10.2022 20:29 Ответить
Памытся, в речке мойтесь, в савецкай армии отродясь горячей воды не было, так раз в неделю водили в баню, если повезёт в начале пока бойлер полный. Ну и зарплата 7 рублев, так что велком в атсасавок с дефицитом всего.. А затем светлое будущее, как в КНДР, там массовая помойка за кораблём узурпатора.
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25.10.2022 20:32 Ответить
Просит у вас русня попить. Вы в 1 литр воды киньте 4 таблетки каптопреса. В любой аптеке валом. Можно 5 - 7 шт. фуросемида, но эффект будет позднее. Растворяется почти мгновенно. Ни вкуса ни запаха не даёт. Напоите. Скажите - сынок, асвабадитель от бИндер, отдохни немногою, мы тебя ждали, спасибА тебе родной, я сечас пельмешек тебе отварю. А через 20 минут русня это уже овощ с артериальным давлением почти на нуле. И тут вы включите свою фантазию - связать скотчем, суку, удавить, зарезать, швебру в анус воткнуть или веник ну т.д., выбор за вами. И оружие с БК у вас, и русню можно прикопать в огороде или на клумбе. И селфи, СЕЛФИ, с ним не забудьте сделать. На память. Потом его маме отправите. С веником в жопе. напишите - пусть этот аист принесёт вам счастье. Его мама будет гордиться и соседям показывать. (с)
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25.10.2022 20:34 Ответить
А ви не пробували писати книжки-фантазія їй-богу просто не вичерпна...зате дієва. На всі 100 підтримую...
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26.10.2022 05:52 Ответить
Я категорически против!
Зачем так делать? Зачем ставить народ перед трудным выбором, что делать с вялым оккупантом?
Ведь хочется и отшвабрить, и удавить, и решить давно стоящий вопрос - какой стороной лучше веник ему примастырить, и ножичком потыкать от души!
Дайте народу все возможности выразить свои чувства к борцунам с хунтобендерохвашистами!
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26.10.2022 12:09 Ответить
Їжу нема сенсу давати, довго не протянуть, а обмиють в морзі.
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25.10.2022 20:49 Ответить
Фейк. Рускіє точно не будуть шукать де помитися.
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25.10.2022 21:00 Ответить
Ну ну, попрошу вас, - звідки тоді взялася приказка "свиня калюжу завжди знайде"?
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26.10.2022 02:33 Ответить
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25.10.2022 21:13 Ответить
"В морге тебя переоденут"!(с)
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25.10.2022 21:24 Ответить
 
 