Прибывшее в Запорожскую область пополнение оккупантов ищет у местного населения еду и возможность помыться, - Генштаб ВСУ
Прибывшие в Запорожскую область российские военнослужащие для пополнения потерь выискивают у местного населения еду и возможность помыться.
Об этом говорится в информации Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Для восполнения потерь на Запорожском направлении в населенный пункт Волковка прибыла очередная партия российских военнослужащих, хаотично передвигающихся по улицам, выискивают у местного населения еду и возможность помыться", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что оккупанты продолжают меры принудительной мобилизации для пополнения потерь своих подразделений. "Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин", - отмечают в Генштабе.
По имеющейся информации, для пополнения подразделений частных военных кампаний в оккупированную Станицу Луганскую с территории России приехала очередная партия заключенных. При этом так называемым местным стражам порядка запрещено вмешиваться в случаи выявления нарушений со стороны прибывших наемников.
Пожалуйста, подождите...
годувати свіжими грибочками
купати в кип,ятку...
Тому вони хочуть помитись перед пакуванням в пакет.
Смерть московітам та їх прихвостням !!
Головне щоб пакет був та насіння в кишенях!
Ти бач митися! Стєкломий, калюжа - все!.
В black package there is the last way!
Для братьев всё самое лучшее.
Пусть восстанавливают силы и здоровье.
Зачем так делать? Зачем ставить народ перед трудным выбором, что делать с вялым оккупантом?
Ведь хочется и отшвабрить, и удавить, и решить давно стоящий вопрос - какой стороной лучше веник ему примастырить, и ножичком потыкать от души!
Дайте народу все возможности выразить свои чувства к борцунам с хунтобендерохвашистами!