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оккупация (9990) Херсонщина (4386) Соболевский (46)

Россияне усилили режим фильтрационных мер, обыски автомобилей и зданий на оккупированных территориях Херсонской области

херсон

Оккупанты увеличивают давление на местное население Херсонской области. Ужесточен режим фильтрационных мероприятий, обыски автомобилей и зданий, ограничено движение общественного транспорта.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"Появилась информация, что в ближайшие дни планируется изменить время комендантского часа. Теперь он станет больше. И, конечно, продолжается агитация за "эвакуацию", чтобы наши люди соглашались на депортацию в РФ", - говорится в сообщении.

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Вони знають що місцеве населення не дуже їх підтримує референдум провели але знають що підтримка не така яка повинна бути тільки колаборанти підтримують
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25.10.2022 19:52 Ответить
Ищут что еще можно смародерить
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25.10.2022 19:53 Ответить
а хтось чекав чогось доброго? кусочок торта на блокпостах і палкі обійми?
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25.10.2022 20:01 Ответить
Не по темі, але важливо: Штайнмайєр приїхав, щоб добиватись перемир'я, яке потрібно кацапам, щоб консолідувати оборону від ЗСУ.

17.10.2022 за засіданні Радбезу відповідаючи на питання ***** "Что нужно армии?" похмурий, змарнілий нач. ГШ РФ Герасимов лаконічно кинув - "Две недели прекращения огня". Герасимов, єдиний генерал чиї доповідні читає ***** особисто. Герасимов єдиний генерал на якого ***** кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Герасимов, єдиний генерал чия точка зору важлива для *****. ***** почув його.

17.10.2022 генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв зустрічався з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром на віллі Hammerschmidt у Бонні (Німеччина).

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва.
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25.10.2022 20:04 Ответить
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25.10.2022 21:22 Ответить
 
 