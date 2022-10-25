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Порошенко передал десантникам буржуйки, грузовики, пикапы и машины скорой помощи. ФОТО

Петр Порошенко передал в несколько подразделений десантников буржуйки, дроны Autel, генераторы, грузовики, пикапы и машины скорой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко передал десантникам буржуйки, грузовики, пикапы и машины скорой помощи 01

"Мы передаем две машины скорой помощи. Вчера Фонд Порошенко заплатил более 4 миллионов гривен за уникальное медицинское оборудование, которое будет установлено именно в эти скорые помощи. Там будет и аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, дозаторы, капельницы, все необходимое реанимационное оборудование для того, чтобы довезти раненого в госпиталь", – сказал Порошенко.

Порошенко передал десантникам буржуйки, грузовики, пикапы и машины скорой помощи 02
Порошенко передал десантникам буржуйки, грузовики, пикапы и машины скорой помощи 03

Смотрите также: Порошенко передал 25-й воздушно-десантной бригаде комплекс для бытового обслуживания на фронте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военные также получили печки-буржуйки и специальную мобильную бытовую установку с душевыми, стиральными и сушильными машинами.

Порошенко передал десантникам буржуйки, грузовики, пикапы и машины скорой помощи 04
Порошенко передал десантникам буржуйки, грузовики, пикапы и машины скорой помощи 05

"И в дождь, и в снег, и в холод мы продолжим привозить на фронт пикапы, грузовики DAF, кареты скорой, дроны Autel, генераторы, буржуйки – именно то, что нам закажут бойцы", – отмечает лидер партии "ЕС".
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Топ комментарии
+57
Гетьман 💪 тихо робить свою справу
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25.10.2022 20:05
+54
Справжній Президент. Дякую.
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25.10.2022 20:06
+53
Барига. Боневтік на таку фігню не розмінюється
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25.10.2022 20:04
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Барига. Боневтік на таку фігню не розмінюється
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25.10.2022 20:04 Ответить
транші від бо не всцявся

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25.10.2022 20:14 Ответить
Ну точно як ху&ло на расєє!
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25.10.2022 20:20 Ответить
кацапи і вороги України вдавіться

Бо Україна має перші два справжні народні Президенти "Порошенко і Зеленський"
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25.10.2022 22:11 Ответить
Я-б купив плавки з "пальтретом" "Блазня" в районі "міжжоп"я"! І носив-би їх влітку на рибалку, попередньо поснідавши добре гороховим супом або звягільським рагу з квасолею! Уявляю, як вібрувала-б його морда у мене на задниці, коли-б я пердів!
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25.10.2022 21:08 Ответить
Туристична фальшпопа з портертом на рибалці добре згодиться. І буде кого послать до корабля, якщо скучите за спілкуванням.
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26.10.2022 00:24 Ответить
ВОНО ЩЕневтік, цому треба пистіти на увесь всесвіт, як воно усю європу залило електоенергією, а потім скиглити де її взяти!
а пистіти менше треба, може москалі б і не помітили)
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25.10.2022 21:04 Ответить
Йому, вибачайте немає світла (економлю, а це таки треба робити, тому клаву не бачу, але топчу)
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25.10.2022 21:06 Ответить
І треба ж щось бовтнути. Людина дійсно допомагає на передовій .
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26.10.2022 00:54 Ответить
Гетьман 💪 тихо робить свою справу
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25.10.2022 20:05 Ответить
А точно тихо ? Бо вон скільки фото...
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25.10.2022 22:48 Ответить
І кожен день стільки потрібного доставляє для бійців на фронт... От такий "піарник"... А міг би просто відосики записувати з гаслами, закликами і обіцянками...
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25.10.2022 23:21 Ответить
їдрить мадріт! да шо вам той Порошенко поперед горла встав! Чи вже забули, що в 2013 армії у нас як такої не було, що бандюковичу армія не труба була і він її розвалив! І що в казні після втечі гамнюковича залишилося трохи більше 108 тисяч гривен! І тут ще й війна на Донбасі, ще й Крим забрали! Але ж він не опустив руки, і зробив усе можливе і неможливе! І не летіли тоді ракети по всій Україні.
Хто? Назвіть когось із так званих зелених слуг - хто чим допоміг нашим воїнам? Татушки у вигляді простих речень-гасел набили? (Да так мілко написано, щоби згодом можна було іншим малюнком з легкістю перекрити, - це теж врахували). Хто із партії Порошенка, або Юльки, або ж того Ляшка став колаборантом? НІХТО! А от із слуг народу є такі.

Так шо, людина робить для армії все, аби перемогти ворога. За свої гроші, чи за гроші фонду - не їбьот!
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26.10.2022 05:32 Ответить
Та божечки, шо ж ви так молитесь на шоколадного короля.
Хто сказав про петю, або володю ? Я написав за фото.
А він з 2013 2014 почав відновлювати армію. Я звичайно вибачаюсь, але він був обраний народом для виконання обовязків президента, а не з кишені донатив. Тому не перебільшуйте.
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26.10.2022 15:09 Ответить
ой як ти раб зеленявий сракою крутиш і брешеш.
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28.10.2022 21:36 Ответить
В тебе шоколадний токсикоз ?
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05.12.2022 12:24 Ответить
І не летіли тоді ракети по всій Україні.

Ну да, злив по мінських угодах, заморозив і урочисто передав наступному президенту. Вельми дякуємо.
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26.10.2022 15:12 Ответить
Справжній Президент. Дякую.
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25.10.2022 20:06 Ответить
Bravo! 👏
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25.10.2022 20:06 Ответить
Респект !
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25.10.2022 20:08 Ответить
Дякую президенту 👍
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25.10.2022 20:09 Ответить
Буде ******* коли в нас інші олігархи теж так піариться почнуть.
А то поки що піаряться лише віяловими відключеннями світла і підвищеннями тарифів... і віджиманням мільярдів у України через суд!
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25.10.2022 20:09 Ответить
Може поясните чому, по вашому, Порошенко олігарх?
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25.10.2022 20:14 Ответить
Бо так вирішив найвеличніший л(п)ідор ********** - пісюніст оманський!
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25.10.2022 20:18 Ответить
Власть+бизнес+медиа. Порох - олигарх, чо уж там. Просто с проукраинской позицией. Ну, бывает и такое.
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25.10.2022 20:20 Ответить
Так Зеленский первый олигарх?! Оп-па! Кыш его из кресла,булаву забрать и по бестолковке настучать!
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25.10.2022 20:23 Ответить
Так давай, кто против?
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25.10.2022 20:40 Ответить
НЕ НА ЧАСІ( ВІЙНА
можна сміятися, але так воно і є(
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25.10.2022 21:08 Ответить
23 сентября 2021 года https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA015272 Закон принят и после опубликования в "Голосе Украины" вступил в силу 7 ноября 2021 года. При этом следует отметить, что введение Закона в действие состоится аж 7 мая следующего года. Более того, Законом также определено, что его действие ограничено во времени десятью годами, то есть он утратит силу 7 мая 2032 года.

Суть и цель Закона с позиций инициатора и скептиков

https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA015272 Закон закрепляет определение термина "олигарх" - это лицо, которое имеет значительный экономический и политический вес в общественной жизни и одновременно соответствует минимум трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования - субъекта естественных монополий или занимающего монопольное (доминирующее) положение на рынке;

4) подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (2270 млн грн).
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26.10.2022 12:01 Ответить
Повз каси, шановна. Я - порохобот не на ту людину лаятися прийшли.
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25.10.2022 20:20 Ответить
А клоун передає свою неголену пику у відосиках. Зате кожного дня.
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25.10.2022 20:09 Ответить
І скирдує черговий мільярд $ у офшори.
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25.10.2022 20:16 Ответить
Навіть і не знаю, як буду жити без відосіків-гундосіків кожного дня, коли попруть Осла.
Вже так звик до них, хоча і не дивлюся..
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25.10.2022 20:56 Ответить
Ніколи не думав, що в мене такий сильний рвотний рефлекс...
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25.10.2022 21:01 Ответить
Плюсую без слів, браво.
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25.10.2022 20:10 Ответить
Сколько бы всего из Петиной помощи было бы разворовано если бы он все отдал ЗСУ в лице Мин Обороны.
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25.10.2022 20:12 Ответить
Пример Запорожья,где украли 98% помощи "не на часі"?
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25.10.2022 20:15 Ответить
Дивишся роліки з фронту,і окрім військової техніки бачиш машини від Порошенка!
Одна з десятка є від інших фондів.
Де машин від МО? Чи там воліють щоб військові ходили пішки?
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25.10.2022 20:13 Ответить
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25.10.2022 20:16 Ответить
На загальнонаціональний марафон, клоуни витрачають 1 млрд бюджетних коштів. Ви тільки уявіть скільки можна було б за ці гроші купити пікапів, вантажівок, буржуйок та ін необхідних речей для фронту! Однак зараз на часі критикувати діючу владу.
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25.10.2022 20:17 Ответить
а я бачу що 73% вже не зовсім 73.
аби 35 набралось.
і що у всьому винен порох, вже не канає.....
бо млять, відповісти цим верещучкам, арахаміям, єрмакам і тд, нема чим
бабулесів жалко а на відосики народ забив....
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25.10.2022 20:22 Ответить
По опитуваням (не прямим!) є десь ~10% зебілів.
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25.10.2022 20:26 Ответить
Усе поголів'я МП. Там більше 10%
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25.10.2022 20:34 Ответить
Упоротих зебілів мабуть так і є. А ще якийсь відсоток совкодрочерів мишибратьев, мабуть десь 20 набереться.
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25.10.2022 20:59 Ответить
Відчепіться від Порошенка за привітання Сі Дзіньвінніпуха.

Є така штука - дипломатія, яка не завжди відповідає очікуванням радикалізованих українців.
І дорослі дяді типу Пороха це розуміють.

Краще мати Китай хоча б нейтральним, якщо вже не союзником, ніж нажити ще одного ворога 😡
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25.10.2022 20:41 Ответить
На лента. сру? А-ха-ха! ******** продовжують свою важку роботу....
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25.10.2022 20:42 Ответить
Ми все розуміємо. Дипломатія від зе-влади - це мавпа-арахамія, що закидує лайном політиків інших держав.
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25.10.2022 21:00 Ответить
Это ка-раз не косяк, а признак ума. Есть такая штука - геополитика.Я помню еще сколько вони было в 2014 и 2015 когда Порошенко точно также устанавливал нормальные отношения с Азербайджаном и Алиевым.
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25.10.2022 21:16 Ответить
Якби всі олігархи та багаті люди не воювали в Монако і Дабаї з коханками та напоями, а допомогали як Порох, то ми б рашистів одігнали б за Урал.
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25.10.2022 20:30 Ответить
Два відосика тобі в дупу. Щоб голова не качалась.
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25.10.2022 20:39 Ответить
Щось за три роки повсирались зегніди, мали наскрізь куплені гнилі суди і суддів-вовків, але так і не спромоглися навіть за таких умов Порошенка посадити. Підказати, чому? Бо не можна посадити людину за кремлівські побрехеньки, розраховані на дегенератів.

А сказати чому дегенерати так ненавидять Порошенка? Бо в глибині душонки прекрасно розуміють, що їх розвели, як найнікчемніших дегенератів, зегніди і кремляді. Щоб чесно собі признаться - да, ми дегенерати, нас розвели - треба мати совість, честь і силу волі. А звідки це все у дегенератів? Тож простіше ненавидіти людину, яка щодня, щогодини нагадує дегенератам про то, що вони є дегенерати
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25.10.2022 21:04 Ответить
Це ж було вже (с)😡😡😡
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25.10.2022 20:34 Ответить
скоро й ці перефарбуються
остануться тільки ті хто душою і тілом+бабло, прикипів до зе..
а ще є категорія боневтіків.
ну то вже до психіатра...
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25.10.2022 20:35 Ответить
А що, відосіки кожного дня - це не допомога?
Не те що Порошенко - раз в неділю.
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25.10.2022 20:38 Ответить
Ой піар! Он наш найвеличніший створює платформи по деокупації Придністров'я і всіх інших окупованих рашкою територій, от і порахуйте скільки нових платфом, оце "гігант мислі"!
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25.10.2022 20:53 Ответить
В Миколаїві такі медички вже бігають, нажаль.
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25.10.2022 20:54 Ответить
Передав - це добре, гарна допомога. А судячи по коментах - у нас вже передвиборча почалась? Чи як завжди невтримання?
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25.10.2022 20:55 Ответить
На рахунок передвиборчої то до "єдиного марафону"...
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25.10.2022 21:09 Ответить
що таке "єдиний марафон"? щось телевізійне? Тоді вибачайте, у мене й телевізора немає - просто непотрібен
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25.10.2022 21:20 Ответить
Дурачка включив? У мене частина бувших зетіпілів також так робить.
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25.10.2022 21:30 Ответить
Добре,це правильно
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25.10.2022 21:01 Ответить
Так має діяти реальний Президент, а не слуга Бені.
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25.10.2022 21:29 Ответить
Петро робить свою справу , але колесо історії теж не зупиняється . Свиночолий і Зелупа - це вчорашній день і мені смішно , коли їхні прихильники верещать про якесь нове дихання . Ці двоє , являються нашими ворогами , навіть не ворогами - гнидами , які сотнями років смокчуть українську кров зі своїм чужидським апетитом .
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25.10.2022 22:13 Ответить
Ви задалеко загребли.Останній ще не закінчив свою каденцію. Давайте тоді зробимо висновки.
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25.10.2022 22:35 Ответить
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25.10.2022 23:05 Ответить
Прошу взяти до уваги що гроші з "Фонду Порошенка" не є грошима Порошенка. Це гроші які зібрав фонд. Тут тонка гра слів яка вводить багатьох в оману. Просто фонд має таку назву.
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25.10.2022 23:30 Ответить
не бреши. Практично всі гроші в фонді Порошенка - це кошти сім'ї Порошенка і бізнес структур, в яких він є бенефіціаром (зокрема, Рошен, його банк, тощо). Сторонні, людські вклади до цього фонду - то дрібниця. крупні пожертви людей йдуть через Бірюкова очолюване ним ГО «Справа Громад».
Там інша справа; і якби ти не хотів брехати, ти би втямив з інших інф цього сайту, що фонд Порошенка працює спільно з волонтерами громадянського об'єднання «Справа Громад»; і що Фонд Порошенка при розрахунках за товари для ЗСУ традиційно подвоює суму коштів, які збирають для ЗСУ волонтери цього ГО. Тобто: половину за товар сплачує фонд, половину ГО.
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26.10.2022 08:56 Ответить
Подяка всім хто допомагає, в т.ч І Порошенко.
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25.10.2022 23:47 Ответить
Завод в липецке,русскоязычные дети и питерская невестка в Лондоне,жал руку и обнимал моль из засрашки,может не стоит его подпускать к позициям.
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25.10.2022 23:55 Ответить
А он вернется? Хотя с неадекватными рейтингами Зеленского его переизберут даже если он напялит усики фюрера.
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26.10.2022 00:24 Ответить
Знаєте, якби то був Притула, то похвалив би. А так: БАРИГА, НАЖИВСЯНАВІЙНІ, ВБИВБРАТА, ЛІПЄЦК, АТОЗА2ДНІ, ПІАРИТЬСЯ, ХРЮ-ХРЮ-ХРЮ... 🤪
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26.10.2022 01:40 Ответить
Ось щось ні разу мені на очі не потрапило - Кошевий передав бійцям броніки, тощо
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26.10.2022 05:10 Ответить
Черговий касапський фейк ... https://i.obozrevatel.com/gallery/2022/10/24/2405970211515657716444808994057851754391207o.jpg
Мало того, що вкрали фото з архіву п'ятого Президента України, так навіть не здогадались заретушувати загальновідоме обличчя та жовто-синій шеврон не рукаві одного з військових ЗСУ.
Далі буде; це ще не дно, і не край.
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26.10.2022 09:55 Ответить
Спасибо Пэтро, но президент будет другой.
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26.10.2022 23:56 Ответить
 
 