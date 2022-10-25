Порошенко передал десантникам буржуйки, грузовики, пикапы и машины скорой помощи. ФОТО

Петр Порошенко передал в несколько подразделений десантников буржуйки, дроны Autel, генераторы, грузовики, пикапы и машины скорой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы передаем две машины скорой помощи. Вчера Фонд Порошенко заплатил более 4 миллионов гривен за уникальное медицинское оборудование, которое будет установлено именно в эти скорые помощи. Там будет и аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, дозаторы, капельницы, все необходимое реанимационное оборудование для того, чтобы довезти раненого в госпиталь", – сказал Порошенко.





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Военные также получили печки-буржуйки и специальную мобильную бытовую установку с душевыми, стиральными и сушильными машинами.





"И в дождь, и в снег, и в холод мы продолжим привозить на фронт пикапы, грузовики DAF, кареты скорой, дроны Autel, генераторы, буржуйки – именно то, что нам закажут бойцы", – отмечает лидер партии "ЕС".