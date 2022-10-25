Порошенко передал десантникам буржуйки, грузовики, пикапы и машины скорой помощи. ФОТО
Петр Порошенко передал в несколько подразделений десантников буржуйки, дроны Autel, генераторы, грузовики, пикапы и машины скорой помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Мы передаем две машины скорой помощи. Вчера Фонд Порошенко заплатил более 4 миллионов гривен за уникальное медицинское оборудование, которое будет установлено именно в эти скорые помощи. Там будет и аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, дозаторы, капельницы, все необходимое реанимационное оборудование для того, чтобы довезти раненого в госпиталь", – сказал Порошенко.
Военные также получили печки-буржуйки и специальную мобильную бытовую установку с душевыми, стиральными и сушильными машинами.
"И в дождь, и в снег, и в холод мы продолжим привозить на фронт пикапы, грузовики DAF, кареты скорой, дроны Autel, генераторы, буржуйки – именно то, что нам закажут бойцы", – отмечает лидер партии "ЕС".
Пожалуйста, подождите...
Бо Україна має перші два справжні народні Президенти "Порошенко і Зеленський"
а пистіти менше треба, може москалі б і не помітили)
Хто? Назвіть когось із так званих зелених слуг - хто чим допоміг нашим воїнам? Татушки у вигляді простих речень-гасел набили? (Да так мілко написано, щоби згодом можна було іншим малюнком з легкістю перекрити, - це теж врахували). Хто із партії Порошенка, або Юльки, або ж того Ляшка став колаборантом? НІХТО! А от із слуг народу є такі.
Так шо, людина робить для армії все, аби перемогти ворога. За свої гроші, чи за гроші фонду - не їбьот!
Хто сказав про петю, або володю ? Я написав за фото.
А він з
20132014 почав відновлювати армію. Я звичайно вибачаюсь, але він був обраний народом для виконання обовязків президента, а не з кишені донатив. Тому не перебільшуйте.
Ну да, злив по мінських угодах, заморозив і урочисто передав наступному президенту. Вельми дякуємо.
А то поки що піаряться лише віяловими відключеннями світла і підвищеннями тарифів... і віджиманням мільярдів у України через суд!
можна сміятися, але так воно і є(
Суть и цель Закона с позиций инициатора и скептиков
https://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA015272 Закон закрепляет определение термина "олигарх" - это лицо, которое имеет значительный экономический и политический вес в общественной жизни и одновременно соответствует минимум трем из следующих признаков:
1) участвует в политической жизни;
2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
3) является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования - субъекта естественных монополий или занимающего монопольное (доминирующее) положение на рынке;
4) подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (2270 млн грн).
Вже так звик до них, хоча і не дивлюся..
Одна з десятка є від інших фондів.
Де машин від МО? Чи там воліють щоб військові ходили пішки?
аби 35 набралось.
і що у всьому винен порох, вже не канає.....
бо млять, відповісти цим верещучкам, арахаміям, єрмакам і тд, нема чим
бабулесів жалко а на відосики народ забив....
Є така штука - дипломатія, яка не завжди відповідає очікуванням радикалізованих українців.
І дорослі дяді типу Пороха це розуміють.
Краще мати Китай хоча б нейтральним, якщо вже не союзником, ніж нажити ще одного ворога 😡
А сказати чому дегенерати так ненавидять Порошенка? Бо в глибині душонки прекрасно розуміють, що їх розвели, як найнікчемніших дегенератів, зегніди і кремляді. Щоб чесно собі признаться - да, ми дегенерати, нас розвели - треба мати совість, честь і силу волі. А звідки це все у дегенератів? Тож простіше ненавидіти людину, яка щодня, щогодини нагадує дегенератам про то, що вони є дегенерати
остануться тільки ті хто душою і тілом+бабло, прикипів до зе..
а ще є категорія боневтіків.
ну то вже до психіатра...
Не те що Порошенко - раз в неділю.
Там інша справа; і якби ти не хотів брехати, ти би втямив з інших інф цього сайту, що фонд Порошенка працює спільно з волонтерами громадянського об'єднання «Справа Громад»; і що Фонд Порошенка при розрахунках за товари для ЗСУ традиційно подвоює суму коштів, які збирають для ЗСУ волонтери цього ГО. Тобто: половину за товар сплачує фонд, половину ГО.
Мало того, що вкрали фото з архіву п'ятого Президента України, так навіть не здогадались заретушувати загальновідоме обличчя та жовто-синій шеврон не рукаві одного з військових ЗСУ.
Далі буде; це ще не дно, і не край.