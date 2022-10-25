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Новости Агрессия России против Украины Война
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армия РФ (18042) нацизм (343) рашизм (97) рашисты (22)

Население Украины должно быть уничтожено, имущество разделено между солдатами России, - заявление отряда оккупантов "Русич"

нацизм,русич

Отряд российских оккупантов "Русич" сделал заявление откровенно нацистского характера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале отряда.

В тексте заявления сказано: "Мы вообще считаем, что все, прежде всего небелое население Украины (женское с 10 лет, а мужское с 5), должно быть физически уничтожено (часть путем научных экспериментов). Оставшиеся мальчики должны быть воспитаны как янычары в военном служении России, а девочки – после курса нормальных жен с паспортами неграждан РФ (отсутствие гражданских прав, кроме того, что нельзя мучить, убивать и продавать, при этом дети от них уже должны быть полноценными гражданами) – будут отданы российским солдатам по 2-3 штуки на руки. Чернявых можно раздать и нероссиянам, но воевавшим за Россию. Вот и решение демографического вопроса.

Все имущество бывшей Украины также должно быть разделено между солдатами. Солдаты должны понимать выгоду от своих рисков на войне, а нищинские 200 к в месяц (на которые особо ничего и не купить) не сильно мотивируют".

Смотрите также: "Мы убьем миллион украинцев, 5 миллионов или всех, если они не поймут, что они россияне", - российский террорист Губарев. ВИДЕО
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Топ комментарии
+89
Не русичь, а кацап.
Русские к Руси и русичам это как ромы и Рим с римлянами.
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25.10.2022 20:21
+87
Вже обісрались. А багато хто з таких кацапів спочатку обісрався а потім сдох.
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25.10.2022 20:20
+81
обісретесь.
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25.10.2022 20:17
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Страница 2 из 2
Москалі, це сміття. Варто лише подивитися на їх пики і все стане зрозуміло.
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25.10.2022 20:41 Ответить
Ти диви як лапті роздухарились. …
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25.10.2022 20:42 Ответить
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25.10.2022 20:43 Ответить
Хай відсмокчуть!
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25.10.2022 20:44 Ответить
Сакралізація слова русь є найкращим аргументом для непроведення дерусифікації.
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25.10.2022 20:44 Ответить
часом переглядую москальски змі та пишу коменти накшталт: рузке хвошизд здавайся бо будеш перегноем. що цікаво це сміття блокуе тих хто згоден з моею пропозиціею... взагалі то на рашці прийняте зрозуміння через 3,14здюлю
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25.10.2022 20:45 Ответить
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25.10.2022 20:45 Ответить
це типовий член русіча...
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26.10.2022 14:35 Ответить
Ця бидлота ще багато горя принесе Україні . Але варто зазначити і те що в Росії навіть пенсіонери бажають війни . Це така нація яка ставить свою расу найвищу в світі.
І тому відокремлення України від політичного впливу який був ще і після розпаду СРСР часів Кучми та Януковича - але зараз політичного впливу з Росії на Україну немає і вони навіть не можуть уявити те що ЛЕНІН так довго будував а тут в одну мить все зруйновано.
Тобто Росія приховано не визнавала розпад СРСР бо сподівалася що колись шляхом війни поверне СРСР. Тому Росії вірити не можна.
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25.10.2022 20:46 Ответить
Ага, по себе судят: половина Рашки китайцам (вместе с бабами, которые работящих китайцев своим алкоголикам предпочитают), вторая половина - чеченцам. А русские будут скоро за счастье считать поработать грузчиком или дворником.
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25.10.2022 20:47 Ответить
Москалі не арійці. Хоч би не смішили, такими заявами. І не нацисти, бо в москальщині нації взагалі немає. Звичайні покидьки,з імперським нахилом, вони такими завжди були
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25.10.2022 20:48 Ответить
Когда то и в 1920 г их вождь ленин говорил : идите на Варшаву , завоюйте и грабьте. Варшава богатый город. Все повторяется. Орда жила только войнами и грабежом.
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25.10.2022 20:50 Ответить
Але нацисти то українці... не перепутайте...
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25.10.2022 20:51 Ответить
Ще треба доказів ?це терористична варварська дика орда ,тому цю погань треба знищувати де тільки можна ,нації варварів не місце в ********* світі.
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25.10.2022 20:51 Ответить
куди Ляшко вили подів? кожному фашистському кацапу вили в пузо.
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25.10.2022 20:51 Ответить
Вчора ослойопи-тіктокери довоювались, сьогодні нові нові путінські ремби просяться на перегной
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25.10.2022 20:51 Ответить
Смерти желать - грех, а вот счастья им всем пожелал бы: чтобы одна рука, одна нога, балалайка (не понятно зачем) и денег на бутылку самогона раз в неделю!
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25.10.2022 20:52 Ответить
Желать смерти кровавому агрессору, безжалостно уничтожающему твой народ, -не грех, а адекватное поведение ДЕЙСТВИТЕЛЬНО патриота во время оборонительной войны. А твоё предложение -- действительно счастье для многих из орков, да не зря хвамилиё у тебя кацапское.
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25.10.2022 21:55 Ответить
Любой, хоть какое-то отношение имеющий к армии, тебе объяснит, что тяжело раненый создаёт гораздо больше проблем, чем просто убитый. В подразделении 10 из 30 убитых - подразделение боеспособно, а 10 тяжело раненых - нет.
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25.10.2022 22:41 Ответить
Я не знаю, к какой армии ты имеешь отношение, но тяжелораненных лечат не однополчане, а медики в госпитале.
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25.10.2022 23:36 Ответить
Чтобы эвакуировать тяжелого надо задействовать одного-двух здоровых. Плюс стоны и крики не добавляют оставшимся стойкости. Кроме того лечение в сотни раз дороже похорон (если они будут), а в Рашке инвалид - обуза для семьи и общества.
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26.10.2022 13:42 Ответить
Прохання до воїнів Збройних Сил. Цих довбнів у полон не брати
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25.10.2022 20:53 Ответить
Не завадило би скальпи цим дифективним знімати. Для повноти їх схибленої уяви.🧐
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25.10.2022 21:17 Ответить
Сосать вам нє пєрєсосать, таварісчі "Срусічі"..!!!
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25.10.2022 20:53 Ответить
у таварисчей дагестанонерусичэй
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26.10.2022 00:55 Ответить
На новом Нюрнберге расскажете всё в подробностях, а сейчас всем насрать на ваши заявления.
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25.10.2022 20:53 Ответить
Когда чёрт из этого загона попадется в плен - заставить на камеру сожрать эту интсрукцию и на коленях просить у украинцев прощения и пощады.
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25.10.2022 20:55 Ответить
...перед отрезанием бубенцов с последующим расстрелом
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25.10.2022 21:54 Ответить
в некоторой мере эта заявочка отзеркаливает реальность в самой кацапии - китайцы на востоке кацапии давно трахают кацапских самок, то же делают кавказцы в соответствующих регионах, а власть кацапии с успехом утилизирует здоровых кацапских мужчин на украинском фронте, мусульмане-заробитчане а во многих случаях уже не заробитчане а оседлые постоянные жители заполонили мацкву....Ну а в Украине всю эту наволочь пока к сожалению медленно, но все-таки уверенно гонят ЗСУ попутно утилизируя....когда вся эта свора убежит на свои болота, возможно, срусичам придется уже выяснять отношения с ними.....
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25.10.2022 20:57 Ответить
Ну-ну рашистскькі срусічі
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25.10.2022 20:57 Ответить
бздьож на папері рівня дев'ятого класу сільскої школи ... ці півні мабуть в зассяному окопі опус цей придумали, поки їх ЗСУ раком ставили ))
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25.10.2022 20:57 Ответить
Фашисти 21 століття.Дика середньовічна орда.
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25.10.2022 20:59 Ответить
"В тексті заяви зазнаається: "Ми взагалі вважаємо, що все, насамперед, небіле населення України (жіноче з 10 років, а чоловіче з 5) має бути фізично знищене (частина шляхом наукових експериментів)."

*
А кадирівці, дагестанці, буряти, тувинці якого кольору?

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25.10.2022 20:59 Ответить
кого будут утилизировать преимущественное населении кацапии после того как убегут с Украины в кацапию - кавказцы, буряты, тувинцы и подобные? - думаю вопрос риторический......в первую очередь таких как срусичей...
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25.10.2022 21:12 Ответить
Саме смішне,що горці Кавказу набагато біліші,часто,самих кацапів)
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25.10.2022 22:43 Ответить
Это провоцирование наших воинов на насилие против пленных орков.....чтобы потом орки боялись в плен попадать и сдаваться....для этой цели и расказы о топлении детей украинских и прочее - спровоцировать на ненависть и агрессию ВСУ.
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25.10.2022 21:01 Ответить
Думаю, у украинских воинов хватает хладнокровия и здравомыслия не быть пешками свинособак, насилие над ПЛЕННЫМИ нам вылезет боком, а вот спроведливое уничтожение врага -- святой долг защитника своей земли.
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25.10.2022 22:04 Ответить
насильства застосовувати не треба. Треба просто дотримуватися пильності, щоб при спробах до втечі не траплялося неточних пострілів.
А спроби до втечі бувають різними.
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26.10.2022 01:00 Ответить
отзеркаливают ситуацию в самой кацапии: на востоке китайцы и прочие узкоглазые трахают кацапских женщин, мацква уже поделена между азиатскими группировками гастарбайтеров, кадировцами и подобными... в Украине ЗСУ весь этот генетический мусор к сожалению медленно но все-таки уверенно выдавливают попутно утилизируя....то есть все по Фрейду подсознание этих нациков выдает с большей вероятностью то что будет в самой кацапии....им придется еще выяснять отношения со всей этой сворой которая убежит с Украины....возможно что большинство из срусичей окажутся в гареме какого то любителя мальчиков из кавказа....
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25.10.2022 21:01 Ответить
.
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25.10.2022 21:03 Ответить
это прикольно, но Поднебесная реально уже считает Дальний Восток своим, а Япония - Курилы и Камчатку...
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26.10.2022 02:37 Ответить
Вони повинні бути знищені !
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25.10.2022 21:01 Ответить
я же говорю что там почти все такие как красовский и эти ублюдки,нацисты!в 45 их не додавили.....
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25.10.2022 21:02 Ответить
.
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25.10.2022 21:02 Ответить
Кадирівці вже були, вагнерівці теж відгребли по повній і ці туди ж лізуть! Вони там що, мазахісти?
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25.10.2022 21:02 Ответить
Головний чмошнік циєї нещасної ДШРГ в свої юні роки вбив цуценя, порізав на шматки, а потім виклав фотки у вконтактє. Це все що треба знати про угрупування цих гавноїдів. Взагалі помітив що всі дибіли зі звірофашистськими нахилами просто хворі на голову маніяки.
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25.10.2022 21:04 Ответить
Всех убить. Имущество - взять всё, да и поделить... Шариковы, лаптеноиды лыкодральные. А чего еще от них ожидать? Обычный представитель kacapus vulgaris.
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25.10.2022 21:04 Ответить
Очередное доказательство того, что рашка не имеет права на существование!
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25.10.2022 21:05 Ответить
"Сейчас объясню ситуацию с данным каналом, просьба всех прочитать и не отписываться!
Пост выше был сделан специально для Марьяны (****), она мне сейчас помогает связаться с администрацией оригинального канала ДШРГ (****). Этот канал был создан другим человеком как фейк "ДШРГ Русич (****)". Сейчас здесь новая администрация и мы с удовольствием предоставим наш домен оригинальному каналу!"

Існує декілька каналів з такими назвами, один з них ймовірно був створений нашою ЦІПСО. Проте дещо топорно. Більше 800 дизлайків під тим самим постом свідчать про те, що аудиторія не в захваті від таких заяв, навіть на фейковому каналі розрахованому під росіян.

Росіяни і так роблять безліч злочинів, просто безліч, щоб ми ще вдавалися до відвертих фейків. Чи скажімо от наші ЦІПСОшні канали, які розганяють "зраду" по мобілізації в Москві. Ну припинена мобілізація, принаймні прям зараз, і принаймні в Москві, хоча може ще є певні дії в Рязані. Ну зупиніться, досить, бо втрачається довіра до таких каналів. Переключайтесь на щось нове, інакше ця пропаганда спрацює тільки як для внутрішнього вжитку в Україні.
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25.10.2022 21:10 Ответить
Ребята на передовой теперь знают, что делать с пленными, у которых обнаружатся шевроны или наколки "Русич". Этот биомусор подлежит уничтожению.
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25.10.2022 21:12 Ответить
от і добре....
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26.10.2022 05:22 Ответить
Хотів нічого не писати,але бачу ,що тема зачепила всіх.Нагадало заяви ***** про входження херсонських і запорізьких земель до рашки.Дурість.
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25.10.2022 21:13 Ответить
Метилового спирту обпились, сини алкашні
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25.10.2022 21:14 Ответить
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25.10.2022 21:14 Ответить
Цей рашистський загін має бути знищений.
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25.10.2022 21:14 Ответить
В кого може є скрін з цього телеграма? Дуже хочу знайому в це лайно пикою потикати...
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25.10.2022 21:17 Ответить
Что бы кого-то кому-то «отдать» (да еще по 3) нужно сначала взять🤣 а по поводу таких придурков, так скоро дождутся украинского подразделения типа МОССАД и за каждое такое заявление придётся выходить в окно или гореть в машине
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25.10.2022 21:20 Ответить
а нацасти ми? нє, ну щоб не переплутати
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25.10.2022 21:20 Ответить
Уничтожить как класс!
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25.10.2022 21:21 Ответить
чекаю що Золкін на своєму каналі буде душевно буде їм розказувати, що ніяких бандерівців в Україні нема (хоча є як мінімум я), і розказувати, що їх, наївних, обдурили і їм треба виправитись і бути хорошими хлопчиками
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25.10.2022 21:24 Ответить
Все кацапы в Украине сдохнут и точка.
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25.10.2022 21:25 Ответить
Які ж вони "русічі"? Вони - орда, яка традиційно прийшла сюди за "полоном". І так же традиційно "отримає пи...ди" (с).
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25.10.2022 21:27 Ответить
Шариковы, наследие самого великого дерибана в 17.
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25.10.2022 21:27 Ответить
Ненормальная , дебилоидная раша нация.
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25.10.2022 21:29 Ответить
Русню реально нужно резать по всему миру, от мала до велика, эта мразь как бешеные собаки, которых тупо нужно истреблять
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25.10.2022 21:37 Ответить
Якщо хтось із цього загону Кацапичів попаде до українського полону то що з ним треба буде зробити?
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25.10.2022 21:48 Ответить
В полон не брати
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25.10.2022 22:07 Ответить
Вики утверждает, что ДШРГ "русич" командует Мильчаков. Тот самый нацист и отморозок. Так что призывы в плен ублюдков не брать очень правильный
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25.10.2022 22:10 Ответить
Это когда у Мильчакова,несмотря на бородку, лицо записного *********.
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25.10.2022 22:17 Ответить
к стенкам ставить эту ватную контру брать пестик в руки пусть писяють у штаники а потом залить в инеты
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26.10.2022 09:29 Ответить
Сподіваюсь пакети вони з собою взяли, бо доведеться пакувати в мусорні 😆
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25.10.2022 22:19 Ответить
Це біологічне сміття необхідно знищити. Русня -не люди.
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25.10.2022 22:36 Ответить
Я давно говорив - тупикова гілка розвитку...рудимент. Як сліпа кишка -спокійно можна відрізати(зничтожити) і жити дальше
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26.10.2022 06:04 Ответить
Воскресни Гитлер, он бы умер от зависти...
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25.10.2022 22:46 Ответить
Скажеш гоп коли перескочиш
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25.10.2022 22:46 Ответить
Так їх 95 процентів зачистили на одній спецоперації ще 2015 році....це якісь недобитки зібралися...
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25.10.2022 22:56 Ответить
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25.10.2022 22:57 Ответить
Яке відношення мають мокші до Русі? Це точно, як роми і римляни!
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25.10.2022 23:04 Ответить
У них по ходу соревнование сегодня,кто больше отмороженый,один сжигать собрался, другие уничтожать,в психушке по ходу день открытых дверей.
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25.10.2022 23:22 Ответить
Ага, про землю забули, ще кожному по куску землі 0,4мх1,5м щоб на бік положити, бо 1мх2м шкода на них...
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25.10.2022 23:45 Ответить
А тим часом , поки кацапи щось там лише белькочуть -
. .
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25.10.2022 23:49 Ответить
Поки рашисти Мільчакова воюють "за НавароZію"...

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26.10.2022 00:08 Ответить
Вы суки!Я сам русский. Но вас буду кончать голыми руками! Мрази!!!
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26.10.2022 00:11 Ответить
ні, шановний, ви однозначно русич, а не русский.
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26.10.2022 01:06 Ответить
Настоящие руские люди.
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26.10.2022 00:13 Ответить
Ну що російські свині дохрюкались.

Кінчаєм росіян в нуль.
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26.10.2022 00:39 Ответить
"Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами." ©
На РаZєї саме так і сталося, хоча "дєди ваєвалі" зовсім не за це...

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26.10.2022 00:47 Ответить
Спасибо за идею, вот так мы с вами и поступим.
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26.10.2022 01:31 Ответить
... глас НКВД
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26.10.2022 05:14 Ответить
та ці "сміливі русічи" всі нашивкі з себе зірвуть і шо робити щоб не помилитися? - - Пекельний, пали...
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26.10.2022 05:14 Ответить
...та просто замочити всіх-і совість чиста, і робота зроблена. Світ колись скаже "дякуємо"
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26.10.2022 06:13 Ответить
эти свинорылые русичи раньше только ссались, а после этого заявления те кто останется живым будет еще и сраться...
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26.10.2022 07:58 Ответить
передайте кацапні, бо може вони ще не в курсі, що їх недосолдати вже якби... фсьо... закінчились!

а тепер прийшла черга до закінчення самої *********!!!111
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26.10.2022 08:19 Ответить
русские к руси- как польский негр на песочном абрамсе в трусиках к трехногой балерине
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26.10.2022 09:30 Ответить
Бачите,що родиться !!Рос,рус використоауетьсч тильки Тим,хто живе на Роси,це под Киевом,кричу поцу ,воно не хоче чути.https://youtu.be/xoo0fCItMCs ошибка
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26.10.2022 09:49 Ответить
Ясно, хатят примусово зробити расєянамі весь Світ. Хатєть нє врєдна.
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26.10.2022 10:18 Ответить
Этот план нужно записать в украинские учебники истории. Мы должны убить всех оккупантов и в России тоже. Наши спецслужбы должны продолжать это делать и после войны до последнего оккупанта.
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26.10.2022 20:36 Ответить
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