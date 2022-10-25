Население Украины должно быть уничтожено, имущество разделено между солдатами России, - заявление отряда оккупантов "Русич"
Отряд российских оккупантов "Русич" сделал заявление откровенно нацистского характера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале отряда.
В тексте заявления сказано: "Мы вообще считаем, что все, прежде всего небелое население Украины (женское с 10 лет, а мужское с 5), должно быть физически уничтожено (часть путем научных экспериментов). Оставшиеся мальчики должны быть воспитаны как янычары в военном служении России, а девочки – после курса нормальных жен с паспортами неграждан РФ (отсутствие гражданских прав, кроме того, что нельзя мучить, убивать и продавать, при этом дети от них уже должны быть полноценными гражданами) – будут отданы российским солдатам по 2-3 штуки на руки. Чернявых можно раздать и нероссиянам, но воевавшим за Россию. Вот и решение демографического вопроса.
Все имущество бывшей Украины также должно быть разделено между солдатами. Солдаты должны понимать выгоду от своих рисков на войне, а нищинские 200 к в месяц (на которые особо ничего и не купить) не сильно мотивируют".
Пожалуйста, подождите...
І тому відокремлення України від політичного впливу який був ще і після розпаду СРСР часів Кучми та Януковича - але зараз політичного впливу з Росії на Україну немає і вони навіть не можуть уявити те що ЛЕНІН так довго будував а тут в одну мить все зруйновано.
Тобто Росія приховано не визнавала розпад СРСР бо сподівалася що колись шляхом війни поверне СРСР. Тому Росії вірити не можна.
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А кадирівці, дагестанці, буряти, тувинці якого кольору?
А спроби до втечі бувають різними.
Пост выше был сделан специально для Марьяны (****), она мне сейчас помогает связаться с администрацией оригинального канала ДШРГ (****). Этот канал был создан другим человеком как фейк "ДШРГ Русич (****)". Сейчас здесь новая администрация и мы с удовольствием предоставим наш домен оригинальному каналу!"
Існує декілька каналів з такими назвами, один з них ймовірно був створений нашою ЦІПСО. Проте дещо топорно. Більше 800 дизлайків під тим самим постом свідчать про те, що аудиторія не в захваті від таких заяв, навіть на фейковому каналі розрахованому під росіян.
Росіяни і так роблять безліч злочинів, просто безліч, щоб ми ще вдавалися до відвертих фейків. Чи скажімо от наші ЦІПСОшні канали, які розганяють "зраду" по мобілізації в Москві. Ну припинена мобілізація, принаймні прям зараз, і принаймні в Москві, хоча може ще є певні дії в Рязані. Ну зупиніться, досить, бо втрачається довіра до таких каналів. Переключайтесь на щось нове, інакше ця пропаганда спрацює тільки як для внутрішнього вжитку в Україні.
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Кінчаєм росіян в нуль.
На РаZєї саме так і сталося, хоча "дєди ваєвалі" зовсім не за це...
а тепер прийшла черга до закінчення самої *********!!!111