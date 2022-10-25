Американские демократы отозвали свое письмо Байдену с призывом к прямым переговорам с Путиным

Сегодня, 25 октября, группа конгрессменов отозвала письмо, посланное 30 либералами в понедельник. В нем говорилось о необходимости искать дипломатический способ окончания войны, который мог бы предусматривать определенное смягчение санкций против России и создание системы гарантий безопасности, приемлемых для всех сторон, особенно украинской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Washington Post.

Письмо конгрессменов вызвало ожесточенный протест со стороны многих демократов, а также со стороны украинских официальных лиц, заявивших, что вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным нереально.

Либерал-демократ США Прамила Джаяпал сегодня заявила, что письмо было составлено несколько месяцев назад и "опубликовано персоналом без проверки".

"Как глава фракции я беру на себя ответственность за это. Наше сообщение некоторые считают эквивалентным недавнему заявлению лидера республиканцев [Кевина] Маккарти, что угрожает прекращением помощи Украине, если республиканцы придут к власти", – заявила Джаяпал.

Она отметила, что из-за того, что заявления были сделаны почти одновременно, создалась "неприятная видимость" того, что демократы, которые "решительно и единодушно поддержали и проголосовали за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу", якобы каким-то образом связаны с республиканцами, которые хотят сократить поддержку.

Конгрессмен Сара Джейкобс заявила, что "время в дипломатии – это все". По ее словам, она подписала письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось, и сейчас она бы его не подписала.

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