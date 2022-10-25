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Зеленский (19042) Штайнмайер (512)

Германия предоставит Украине две установки MARS, четыре гаубицы и продолжит поставки систем ПВО, - Штайнмайер после встречи с Зеленским

штайнмаєр

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил во вторник о поставках Украине дополнительно двух систем залпового огня MARS и четырех гаубиц, а также о продолжении поставок систем противовоздушной обороны.

"Скоро будут поставлены 2 системы MARS и 4 гаубицы", - сказал Штайнмайер на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Говоря о путях поиска мира в Украине, он сказал, обращаясь к Зеленскому: "Я согласен с вами, что нужен справедливый мир. Мир, который хочет Путин, может вызвать новую войну".

Читайте также: Штайнмайер обратился с посланием к украинцам: "Вы можете рассчитывать на Германию! Мы будем продолжать поддерживать Украину"
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Топ комментарии
+49
В чешском Литомержице неизвестный художник превратил постамент памятника советским солдатам, установленный там в 1975 году, в стиральную машину - символ путинской "спецоперации" в Украине.
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25.10.2022 21:30
+32
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25.10.2022 21:24
+32
Стариг, приезжай чаще!
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25.10.2022 21:24
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25.10.2022 21:24 Ответить
Стариг, приезжай чаще!
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25.10.2022 21:24 Ответить
Если каждую неделю приезжать - по 5 единиц полезностей - то да, можно и так - что бьі распространялись правила и обучение солдатиков.

Але су**ка не 3-5 сотень на місяць?

А наші тварі не хочуть "перебутись" та почати свою зброю клепати...

Ті що до "релігії" ставляться с підозрою - раджу того хто пояснить що це "Уфолог Бова" (ютуб)
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25.10.2022 22:45 Ответить
подяка за підтримку
а танки коли надішлете?
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25.10.2022 21:25 Ответить
Вони сказали - після першого поставленого танка з США.
В рамках кругового обміну 08.10.22 озвучили поставку (а може вже й у нас) 100 т-72 з Словаччини та Греції.
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25.10.2022 21:32 Ответить
У Бутусова статья. Там упоминается количество танков на вооружении Германни, Британии и Франции- по 250 шт.+ -. На складах еще ок 100 шт.в Германии с непонятной степенью боеспособности. А Украина к концу лета потеряла 400 шт. Единственно, у кого есть танки на складах в количествах как для Украины-США.
И даже если США дадут шт 200, то это потребует изменения всей логистики, построения ремонтных баз и тактики применения танковых подразделений. Если выбьют, не извесно, получим ли еще.
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25.10.2022 21:42 Ответить
сам Берлін для UNROCA заявив, що має або в строю Бундесверу, або на складах зберігання 182 танки Leopard 1 та 642 танки Leopard 2.
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25.10.2022 22:59 Ответить
Может. Но, после 2014-го были неоднократные ревизии состояния техники Бундесвера. Общий вывод- очень много о всего небоеспособного. В каком состоянии те 600 Леопардов? Исходя из европейского пацифизма-пофигизма это открытый вопрос.
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26.10.2022 21:05 Ответить
года два назад в открытых источниках была информация, что танков в Бундесвере, способных в полной мере выполнять боевые задачи менее двух с половиной сотен. Остальные были в той или иной степени не исправные\не комплектные.
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27.10.2022 19:47 Ответить
Да, такие цифры гуляют. Косвенно подтвеждается информацией из Испании. Которая намеревалась передать часть Леопардов из Сарагосы, но обнаружила, что вначале они требуют восстановительного ремонта. Все сидели под ядерным зонтиком США и в ус не дули.
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27.10.2022 20:19 Ответить
А США сказало що дасть танки тільки якщо ми їх не про#бемо без належної підготовки і логістичної бази.
Думаю що оці тягачі від Пороха і ті що німці обіцяли - як раз готують логістичну состовляючу, бо їх танки важчі за наші і їх банально нічим перевозити
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25.10.2022 23:05 Ответить
Це все одно доведеться робити рано чи пізно. Доречно під час війни, а не опісля.
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26.10.2022 06:00 Ответить
Тут ключевым является ответ на вопрос-кто будет платить? Можна, как Польша, при наличии денег вообще разместить заказ в Южной Корее, на корейские танки. Можно разместить заказ в Германии. Реально Украина не имеет средств на закупку танков в товарных количествах сейчас и скорее всего не будет иметь их и после войны. Перспективы туманны.
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26.10.2022 21:00 Ответить
Питання ж у тому, що платник буде той самий рано чи пізно. Не вважайте, що я схвалюю неплатоспроможність і тотальний настрій у владі гуляти на чужі. Але стан техніки в нас вже проблемний. Рятує, що кацапи ще більші розгильдяї. Але звільнення територій, про яке кажуть на заході, потребує суттєво більшої спроможност.
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28.10.2022 05:26 Ответить
Із розмов "обізнаних людей", випливає, що САМЕ ЗАРАЗ у військах Т72( а їх у східній Европі єще шт 100), більш потрібні ніж закордонні танки. Перевчити екіпаж-місяць, два. Побудувати ремонті бази, перевчити механіків( яких і так не вистачає для існуючих танків)- місяці. Такого вільного часу немає
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28.10.2022 20:54 Ответить
лучше авиацию

Зачем вам танки когда есть гаубицы
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25.10.2022 21:44 Ответить
Та нема в них танків!

Якщо не вірите - загугліть!

В них взагалі озброєння не вистачить і на пару тижнів такої війни, як зараз іде в Україні!

Єдина надія на те, що вони перестануть опиратись поставкам свого озброєння з інших країн.
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26.10.2022 00:33 Ответить
Як змінюється світогляд у людей, після трьох годин, проведених за чашкою кави в бомбосховищі Чернігіва…
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25.10.2022 21:26 Ответить
шось малувато зброї-мабуть не дуже злякався або мало посидів...
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25.10.2022 21:28 Ответить
Все згодиться, особливо ракетні системи!
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25.10.2022 21:30 Ответить
капельница имени Меркель)))Мы вам обещаем..обещаем а вам всё мало!!
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25.10.2022 23:03 Ответить
Надеюсь он понимает что кофе и комфортное бомбоубежищу были заранее подготовлены)
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25.10.2022 21:33 Ответить
Ага, потрібно було його в якийсь підвал завести та керасинову лампу запалити.
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25.10.2022 21:54 Ответить
Возможно немцы сами попросились, дабы красивые фотки сделать, для своего электората.
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25.10.2022 21:57 Ответить
вам наверно хотелось бы всего этого еще в 14 году
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25.10.2022 21:45 Ответить
Багато чого хотілося, або хочеться, але бажання і реальність це не одне й те саме.
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25.10.2022 21:51 Ответить
я про войну с ракетам
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25.10.2022 22:14 Ответить
Якби в 2014 році, ми мали таку армію як зараз, то не було б ні днр, ні лнр.
І Крим не був би окупований.
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25.10.2022 22:21 Ответить
в том то и дело, что в 14 никакой не было. Ее строили в том числе благодаря плану Штайнмайера
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25.10.2022 22:39 Ответить
Дуже зручна позиція.
Кучму та Януковича теж Штайнмаєр обирав?
Розпродаж озброєнь, знищення нашої армії, теж він?
А закриття програм Дніпро (ППО), Сапсан-Грім, (Балістичні ракети), Нептун (ПКР), це ж не Штайнмаєр: це наш дорогобудівельник, (що водночас став «відомим» літератором)!
Жодним прихвостням *****, не наздогнати вітчизняних гнид, яких обирали барани!
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25.10.2022 22:49 Ответить
Мы держимся не за счет советского барахла, а засчет западной высокоточной халявы

Если бы да кабы никогда никто не узнает.

Вон как Зеленский замечательно все выпрашивает - работает чего-то. Тогда зачем самим платить?

Мы на запад шли не для того чтобы быть одни. Потому план Штайнмайера хорош хотяб тем, что Штайнмайер и Европа чувствуют себя нам обязанными.
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25.10.2022 23:28 Ответить
Штайнмаєра повернули до тями штани Маєра.
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25.10.2022 21:27 Ответить
Ось що 2 години у сховищі під час повітряної тривоги роблять! Давайте до України всіх "миротворців", а ботоксні холуї не підведуть - обстріли гарантовані!

Маск, як тобі ідея переселення на Марс майже 100млн людиноподібних? У нас тут, "за парєбріком", необмежений ресурс такої біомаси!
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25.10.2022 21:28 Ответить
В чешском Литомержице неизвестный художник превратил постамент памятника советским солдатам, установленный там в 1975 году, в стиральную машину - символ путинской "спецоперации" в Украине.
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25.10.2022 21:30 Ответить
Класно придумав.
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25.10.2022 22:36 Ответить
Щось Ірманію прорвало. До чого б це?
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25.10.2022 21:31 Ответить
В считаете 6 единиц вооружения, с непонятным сроком поставки это прогресс?
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25.10.2022 21:35 Ответить
пво
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25.10.2022 21:47 Ответить
це після підриву ППотоків
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25.10.2022 22:26 Ответить
Чотирі гаубиці? Оце масовість...Всеосяжна...🤦...А іран кацапні надасть чотирі тисячі дронів-камікадзе. І їм пох. Пох на штангенциркуля..пох на діда Байдена...та і взагалі пох на весь світовий порядок. Дожилися🤷
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25.10.2022 21:34 Ответить
Та ладно.Німці нормуль помагають, хоч мумурандумів не підписували...
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25.10.2022 21:38 Ответить
А що заважає укроборонпрому виготовляти дрони?!
Повно прототипів, та предсерійних зразків!
Да навіть просто зайдіть на ОЛХ і знайдете десятки пропозицій вантажних дронів, що можуть літати на 50 кілометрів, з навантаженням в 20 кіло: хіба вони не можуть бути переобладнані в дрон-камікадзе?!
Да закупивши 1000 таких дронів, можна всі кацапськи військові об'єкти в Криму знищити!!!
Але ніхто цього не робить!
Лише скимлять: дайте, дайте.
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25.10.2022 22:28 Ответить
Їх гармати цілять, не витрачаючи по 50 снарядів (мінімум) щоб накрити ціль. Там попадання з двох-трьох снарядів максимум. Тому це норм допомога. А Марс-и німецькі це більш продвинута версія хаймарса
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25.10.2022 23:09 Ответить
А когда будет американское ПВО ?
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25.10.2022 21:35 Ответить
коли єрмачки з арахаміями отримють "добро" з кремля...та поправлять справи руSSкому Злодію абрамовичу....
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25.10.2022 21:58 Ответить
Дякуємо!
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25.10.2022 21:35 Ответить
Малувато. Цей сраний акторішка шапіто навіть шоу не може влаштувати. Там повинно було все ревіти, гудіти і взриватися! Літаки літають і скидають бомби! Влучають в стоячий неподалік сарай і розносять його вщент. Єрмак закриває Штаймаєра тілом від летячіх в повітрі шматків продукції миронівського птахокомбіната, залитих розбавленим кетчупом. Мимо проноситься палаючий бетер, який поливає трасуючими хмаринку у вигляді ведмедика. З бетера вискакують каскадери і починають окопуватися. Штайнмаєра хапають під руки і волокуть в сховище. Поки його волокуть, він краєм ока він бачить як з землі вилазять бойові триножники з триколором. Після цього чотири години в бомбосховищі, коли зверху постійно шось бахає, за шиворот йому сиплеться штукатурка, а світло постійно гасне.
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25.10.2022 21:38 Ответить
Да діда б від такого кондратій вхопив!
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25.10.2022 21:45 Ответить
Ось шось накшталт https://youtu.be/VxIq66AzCQ8?t=142 ЦЬОГО!
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25.10.2022 21:51 Ответить
Четыре гаубицы? Это мощно...
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25.10.2022 21:39 Ответить
Укроборонпром за три роки, одну «Богдану» поставив, так що німці в три рази більше надали.
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25.10.2022 21:42 Ответить
Дiйсно... Але всеж-таки в чотири рази бiльше, не в три...
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26.10.2022 06:12 Ответить
это не просто гаубицы, одна такая самоходная гаубица правильно применяемая заменяет батарею обычных. А их таких уже передано 22 штуки, и вот еще 4...
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25.10.2022 21:58 Ответить
Нормательно, не ссы, скоро прилетит, ты не из Воронежа не?
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25.10.2022 22:23 Ответить
Для чого такі точні цифри про кількість.Чи недостатньо було сказати,що Німеччина частково прозріла і допоможе зимовою амуніцією?)))
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25.10.2022 21:39 Ответить
Mars eto otlycno, u nemcev ix malo uze i ostalos.Iris T pust ecio 5 dast ,Gepardi pust ecio dast oni takze nuzni.Nemci moloci
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25.10.2022 21:42 Ответить
Ничегосебевотетода!
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25.10.2022 21:49 Ответить
Итого господа панове:
20+18 https://i.postimg.cc/PrzgLX7k/f332.jpg 227mm HIMARS [Delivered from June 2022 onwards] 6 https://twitter.com/Militarylandnet/status/1552916272899301377 227mm M270B1 MLRS [Delivered from July 2022 onwards] (Norway delivered three M270s to the UK to allow the British Army to transfer three more modern M270B1s to Ukraine) 5 https://i.postimg.cc/8PB3WMtK/image.jpg 227mm M270 MARS MLRS [Delivered from August 2022 onwards] 3 https://i.postimg.cc/vHf1z4fL/448.png 227mm LRU MLRS [October 2022]
Не так уж и плохо...
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25.10.2022 22:00 Ответить
Я насчитал 52 РСЗО. Где то читал подсчеты, что для победы, просили 60.....
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25.10.2022 22:30 Ответить
в итоге судя по всему мы к этому и придём... неспешными шагами
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25.10.2022 23:03 Ответить
Треба в південної Кореї докупити. Поки Польща всі не викупила
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25.10.2022 23:12 Ответить
Спасибо большое, и что то мне подсказывает, что это всё уже у нас ))))
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25.10.2022 22:21 Ответить
Уважаемые критики, кто критикует Германию, что мало дала самоходок и РСЗО. Поймите правильно, передавая это оружие, Германия обязуется снабжать его боеприпасами в необходимом обьеме. А это потруднее чем передать пушки. Кроме того, техника передается только после того, как расчет пройдет обучение, а это тоже не массово.
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25.10.2022 22:26 Ответить
Обучение проблема?!

Для маджахедов, да.
Для украинцев, нет.

Германия 16 лет под началом фрау Ребинтроп/Меркель вскармливала Путлера.
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25.10.2022 23:17 Ответить
Ну слава Богу, Ганси проснулися нарештi
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25.10.2022 22:45 Ответить
Четыре гаубицы?!???

Это круто ! :
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25.10.2022 23:13 Ответить
Дякуємо, але ви запіздилися.

***** використає ядерну зброю і війна закінчиться . Це буде гучний фінал безглуздою війни.
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25.10.2022 23:37 Ответить
у германов щас свои проблемы - после кремлёвской шльондры, которая заморозила все АЭС ФРГ, теперь их надо размораживать и приводить в работу... икромеме этого, надо военный комплекс размораживать и запускать... так что спасибо и на том что дают
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26.10.2022 02:31 Ответить
Потужно!
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26.10.2022 03:47 Ответить
З світу по нитці -голому сорочка...
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26.10.2022 06:30 Ответить
2га кацапська армійка потешна
хто служив - тому не треба пояснювати...
продліть бубі строк - а шо наш підарас ґірше китайського?
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26.10.2022 08:28 Ответить
 
 