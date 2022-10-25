Германия предоставит Украине две установки MARS, четыре гаубицы и продолжит поставки систем ПВО, - Штайнмайер после встречи с Зеленским
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил во вторник о поставках Украине дополнительно двух систем залпового огня MARS и четырех гаубиц, а также о продолжении поставок систем противовоздушной обороны.
"Скоро будут поставлены 2 системы MARS и 4 гаубицы", - сказал Штайнмайер на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Говоря о путях поиска мира в Украине, он сказал, обращаясь к Зеленскому: "Я согласен с вами, что нужен справедливый мир. Мир, который хочет Путин, может вызвать новую войну".
Топ комментарии
+49 Йцу Кенг 07b0c614
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+32 Saskia Jansen
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+32 Mod Dom
показать весь комментарий25.10.2022 21:24
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Пожалуйста, подождите...
Але су**ка не 3-5 сотень на місяць?
А наші тварі не хочуть "перебутись" та почати свою зброю клепати...
Ті що до "релігії" ставляться с підозрою - раджу того хто пояснить що це "Уфолог Бова" (ютуб)
а танки коли надішлете?
В рамках кругового обміну 08.10.22 озвучили поставку (а може вже й у нас) 100 т-72 з Словаччини та Греції.
И даже если США дадут шт 200, то это потребует изменения всей логистики, построения ремонтных баз и тактики применения танковых подразделений. Если выбьют, не извесно, получим ли еще.
Думаю що оці тягачі від Пороха і ті що німці обіцяли - як раз готують логістичну состовляючу, бо їх танки важчі за наші і їх банально нічим перевозити
Зачем вам танки когда есть гаубицы
Якщо не вірите - загугліть!
В них взагалі озброєння не вистачить і на пару тижнів такої війни, як зараз іде в Україні!
Єдина надія на те, що вони перестануть опиратись поставкам свого озброєння з інших країн.
І Крим не був би окупований.
Кучму та Януковича теж Штайнмаєр обирав?
Розпродаж озброєнь, знищення нашої армії, теж він?
А закриття програм Дніпро (ППО), Сапсан-Грім, (Балістичні ракети), Нептун (ПКР), це ж не Штайнмаєр: це наш дорогобудівельник, (що водночас став «відомим» літератором)!
Жодним прихвостням *****, не наздогнати вітчизняних гнид, яких обирали барани!
Если бы да кабы никогда никто не узнает.
Вон как Зеленский замечательно все выпрашивает - работает чего-то. Тогда зачем самим платить?
Мы на запад шли не для того чтобы быть одни. Потому план Штайнмайера хорош хотяб тем, что Штайнмайер и Европа чувствуют себя нам обязанными.
Маск, як тобі ідея переселення на Марс майже 100млн людиноподібних? У нас тут, "за парєбріком", необмежений ресурс такої біомаси!
Повно прототипів, та предсерійних зразків!
Да навіть просто зайдіть на ОЛХ і знайдете десятки пропозицій вантажних дронів, що можуть літати на 50 кілометрів, з навантаженням в 20 кіло: хіба вони не можуть бути переобладнані в дрон-камікадзе?!
Да закупивши 1000 таких дронів, можна всі кацапськи військові об'єкти в Криму знищити!!!
Але ніхто цього не робить!
Лише скимлять: дайте, дайте.
20+18 https://i.postimg.cc/PrzgLX7k/f332.jpg 227mm HIMARS [Delivered from June 2022 onwards] 6 https://twitter.com/Militarylandnet/status/1552916272899301377 227mm M270B1 MLRS [Delivered from July 2022 onwards] (Norway delivered three M270s to the UK to allow the British Army to transfer three more modern M270B1s to Ukraine) 5 https://i.postimg.cc/8PB3WMtK/image.jpg 227mm M270 MARS MLRS [Delivered from August 2022 onwards] 3 https://i.postimg.cc/vHf1z4fL/448.png 227mm LRU MLRS [October 2022]
Не так уж и плохо...
Для маджахедов, да.
Для украинцев, нет.
Германия 16 лет под началом фрау Ребинтроп/Меркель вскармливала Путлера.
Это круто ! :
***** використає ядерну зброю і війна закінчиться . Це буде гучний фінал безглуздою війни.
хто служив - тому не треба пояснювати...
продліть бубі строк - а шо наш підарас ґірше китайського?