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Германия (6728) Зеленский (19042) Штайнмайер (512) города (50)

Президенты Украины и Германии взяли под свой патронат программу муниципальных связей между городами двух стран, - Зеленский

штайнмаєр

Президенты Украины и Германии Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер одобрили совместное заявление, в котором, между прочим, договорились о патронате над связями между городами и громадами Германии и Украины.

"Сегодня мы впервые в истории наших двухсторонних отношений одобрили совместное заявление президентов. Среди прочего, оно закрепляет личный патронат президента Штайнмайера над процессом восстановления Черниговщины. Договорились о совместной работе на местном уровне, что особенно важно в контексте нашей децентрализации. Сеть украинско-немецкого муниципального партнерства получит президентский патронат", - сказал Зеленский после встречи с президентом Германии во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он назвал также взнос Германии в движение Украины к миру и восстановление нашей территориальной целостности "весомым и значимым".

"Я поблагодарил Германию за предоставление современной системы ПВО IRIS-T. Она очень хорошо показала себя в защите нашего неба. Это приоритет, мы все это чувствуем. Надеюсь, в ближайшее время мы можем получить еще несколько соответствующих систем", - сказал Зеленский.

"Мы обсудили весь спектр угроз – продолжение ракетного террора, привлечение в сообщники Россией Ирана и очередные проявления российского ядерного шантажа. Мы одинаково расцениваем с Германией эти и подобные российские угрозы", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите также: Штайнмайер провел около двух часов в укрытии на Черниговщине из-за воздушной тревоги. ФОТО
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Топ комментарии
+3
Штайнмаер видать новые очки надел.
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25.10.2022 21:47
+3
Це буде на особистому контролі ЗЕ? Вже проходили.
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25.10.2022 22:05
+2
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25.10.2022 22:39
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Штайнмаер видать новые очки надел.
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25.10.2022 21:47 Ответить
Штайнмаєр , працює над новою формулою Штайнмаєра
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25.10.2022 22:25 Ответить
Штайнмаєр - нехай. Зеленський працює над новою формулою
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26.10.2022 04:28 Ответить
Це буде на особистому контролі ЗЕ? Вже проходили.
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25.10.2022 22:05 Ответить
аж розчулилась..до слвз..
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25.10.2022 22:12 Ответить
Це буде на особистому контролі Єрмака.
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26.10.2022 04:27 Ответить
Во фартонуло Чернигову---сам Вальтер Штайнмаер выпал козырем тузом! Всем по вальтеру выдадут, и патронов по 1 кг. Каждому!
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25.10.2022 22:12 Ответить
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25.10.2022 22:39 Ответить
Когда зеленский берёт шото под свой личный контроль ему сержант Журавель не является во сне ?
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25.10.2022 22:55 Ответить
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https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 1h ·

Візит Штайнмаєра має стосунок до операціі з "прінуждєнія к пєрємірію"?

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва.

А тиждень тому на віллі Hammerschmidt у Бонні пана Штайнмаєра відвідував* генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій такий собі Кірілл Дмітрієв**.

Візит Штайнмаєра росія підкріпила запусками дронів з території "дружньої" білорусі.

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych А тим часом, 17.10.2022 на засіданні Радбезу рф, відповідаючи на запитання путіна "Что нужно армии?", похмурий, змарнілий начальник ГШ рф Ґєрасімов лаконічно кинув: "Двє нєдєлі прєкращенія оґня".

Ґєрасімов - єдиний генерал, на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Гєрасімов також єдиний генерал, чиї доповідні путін читає особисто. Ґєрасімов - єдиний генерал, чия думка важлива для Путіна.

Путін почув його. Операція з "прінуждєнія к пєрємірію" розпочалася. Візит Штайнмаєра - це лише верхівка айсберґа.
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25.10.2022 23:45 Ответить
ЗЄ росказав Штайнмаєру про те, як не дає меру Чернігова договорюватися про відбудову міста?
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26.10.2022 01:17 Ответить
... данный "собакинг" /не хочу обижать одного уважаемого сапёра/ ни о чём и никак...
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26.10.2022 05:08 Ответить
 
 