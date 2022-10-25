Президенты Украины и Германии взяли под свой патронат программу муниципальных связей между городами двух стран, - Зеленский

Президенты Украины и Германии Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер одобрили совместное заявление, в котором, между прочим, договорились о патронате над связями между городами и громадами Германии и Украины.

"Сегодня мы впервые в истории наших двухсторонних отношений одобрили совместное заявление президентов. Среди прочего, оно закрепляет личный патронат президента Штайнмайера над процессом восстановления Черниговщины. Договорились о совместной работе на местном уровне, что особенно важно в контексте нашей децентрализации. Сеть украинско-немецкого муниципального партнерства получит президентский патронат", - сказал Зеленский после встречи с президентом Германии во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он назвал также взнос Германии в движение Украины к миру и восстановление нашей территориальной целостности "весомым и значимым".

"Я поблагодарил Германию за предоставление современной системы ПВО IRIS-T. Она очень хорошо показала себя в защите нашего неба. Это приоритет, мы все это чувствуем. Надеюсь, в ближайшее время мы можем получить еще несколько соответствующих систем", - сказал Зеленский.

"Мы обсудили весь спектр угроз – продолжение ракетного террора, привлечение в сообщники Россией Ирана и очередные проявления российского ядерного шантажа. Мы одинаково расцениваем с Германией эти и подобные российские угрозы", - подчеркнул Зеленский.

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