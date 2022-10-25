Президенты Украины и Германии взяли под свой патронат программу муниципальных связей между городами двух стран, - Зеленский
Президенты Украины и Германии Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер одобрили совместное заявление, в котором, между прочим, договорились о патронате над связями между городами и громадами Германии и Украины.
"Сегодня мы впервые в истории наших двухсторонних отношений одобрили совместное заявление президентов. Среди прочего, оно закрепляет личный патронат президента Штайнмайера над процессом восстановления Черниговщины. Договорились о совместной работе на местном уровне, что особенно важно в контексте нашей децентрализации. Сеть украинско-немецкого муниципального партнерства получит президентский патронат", - сказал Зеленский после встречи с президентом Германии во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он назвал также взнос Германии в движение Украины к миру и восстановление нашей территориальной целостности "весомым и значимым".
"Я поблагодарил Германию за предоставление современной системы ПВО IRIS-T. Она очень хорошо показала себя в защите нашего неба. Это приоритет, мы все это чувствуем. Надеюсь, в ближайшее время мы можем получить еще несколько соответствующих систем", - сказал Зеленский.
"Мы обсудили весь спектр угроз – продолжение ракетного террора, привлечение в сообщники Россией Ирана и очередные проявления российского ядерного шантажа. Мы одинаково расцениваем с Германией эти и подобные российские угрозы", - подчеркнул Зеленский.
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Візит Штайнмаєра має стосунок до операціі з "прінуждєнія к пєрємірію"?
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва.
А тиждень тому на віллі Hammerschmidt у Бонні пана Штайнмаєра відвідував* генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій такий собі Кірілл Дмітрієв**.
Візит Штайнмаєра росія підкріпила запусками дронів з території "дружньої" білорусі.
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https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych А тим часом, 17.10.2022 на засіданні Радбезу рф, відповідаючи на запитання путіна "Что нужно армии?", похмурий, змарнілий начальник ГШ рф Ґєрасімов лаконічно кинув: "Двє нєдєлі прєкращенія оґня".
Ґєрасімов - єдиний генерал, на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Гєрасімов також єдиний генерал, чиї доповідні путін читає особисто. Ґєрасімов - єдиний генерал, чия думка важлива для Путіна.
Путін почув його. Операція з "прінуждєнія к пєрємірію" розпочалася. Візит Штайнмаєра - це лише верхівка айсберґа.