По меньшей мере, двое гражданских погибли вследствие вражеского обстрела АЗС, - мэр Днепра Филатов
Мэр Днепра Борис Филатов сообщает о гибели по меньшей мере двух гражданских лиц вследствие обстрелов российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Филатов написал в телеграм-канале.
"Пока известно, что погибли по меньшей мере двое гражданских: один - в автомобиле, один - на автомойке, расположенной рядом с АЗС", - подчеркнул Филатов.
Он отметил, что сейчас ожидается информация от военной администрации.
Как сообщалось, в Днепре вследствие вражеских обстрелов российскими оккупантами города вспыхнула автозаправочная станция.
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Чайка Київ
показать весь комментарий25.10.2022 22:35 Ответить Мне нравится 2
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