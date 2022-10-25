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АЗС (391) Днепр город (3934) Филатов (560)

По меньшей мере, двое гражданских погибли вследствие вражеского обстрела АЗС, - мэр Днепра Филатов

заправка,азс

Мэр Днепра Борис Филатов сообщает о гибели по меньшей мере двух гражданских лиц вследствие обстрелов российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Филатов написал в телеграм-канале.

"Пока известно, что погибли по меньшей мере двое гражданских: один - в автомобиле, один - на автомойке, расположенной рядом с АЗС", - подчеркнул Филатов.

Он отметил, что сейчас ожидается информация от военной администрации.

Как сообщалось, в Днепре вследствие вражеских обстрелов российскими оккупантами города вспыхнула автозаправочная станция.
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25.10.2022 22:35 Ответить
 
 