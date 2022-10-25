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Байден (2762) ядерное оружие (1292)

Россия совершит "невероятно серьезную ошибку", если использует ядерное оружие против Украины, - Байден

байден

Президент США Джо Байден заявил, что Россия допустит "невероятно серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии CNN.

Байден сказал, что потратил большую часть сегодняшнего дня на обсуждение этого вопроса.

"Сегодня я потратил много времени на разговоры об этом. Позвольте мне лишь сказать, что Россия допустила бы невероятно серьезную ошибку, если бы применила тактическое ядерное оружие", - сказал Байден.

"Я пока не гарантирую, что это операция под ложным флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой", – добавил он.

Читайте также: Когда мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу. Иначе Путин пойдет дальше, - Байден
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Топ комментарии
+17
Дід так ніхєра і не зрозумів. Чим більше ти їх вмовляєш тим більша вірогідність що вони то зроблять. Це ж кацапи. Їх треба бити в морду без розмов...
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25.10.2022 23:04
+15
Діду, зав'язуй, зав'язуй з цим "якби"! Вони ******* і крім сили нічого не розуміють. Краще роби щось дієве.
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25.10.2022 23:00
+11
Параша должна быть полностью уничтожена силами США и их союзников (включая ЗСУ) независимо от того, применит ли она ядерное оружие или нет.
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25.10.2022 23:07
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Публічно попередили про наслідки.
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25.10.2022 22:53 Ответить
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25.10.2022 23:29 Ответить
Коли буду тримати на витягнутих руках АК, щоб разплавлений метал не пропалив берці, то буду дуже задоволен знати, що то велика помилка кацапів.
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26.10.2022 06:20 Ответить
донт, донт, донт

харифик ,
катастрофик ,
в течении 30 минут ЧФ будет уничтожен
и вся групировка сил на востоке Украины
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25.10.2022 22:58 Ответить
Діду, зав'язуй, зав'язуй з цим "якби"! Вони ******* і крім сили нічого не розуміють. Краще роби щось дієве.
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25.10.2022 23:00 Ответить
Отож. Якомога скоріше треба розробити програму ленд-лізу.
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25.10.2022 23:31 Ответить
ПРИНУДИТЕ ********* К ПОЛНОМУ РАЗОРУЖЕНИЮ , ДО ЯО КАТАСТРОФЫ , а НЕ ПОСЛЕ
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26.10.2022 00:00 Ответить
а чого ти чекав, що він вийде в треніках і мілітарі та почне розказувати "будем всєх бамбіть в пєпєл" та щей перед виборами? Все, що треба - вже давно передали ***** по дипломатичним каналам, там чітко дали зрозуміти наслідки, все інше - дипломатія і політика.
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26.10.2022 05:49 Ответить
Це буде феєрично швидкий кінець рашистів!
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25.10.2022 23:01 Ответить
совершит "невероятно серьезную ошибку"...
***
Бо їхні потуги, тобто випробування, "ядрeнної зброї " тиждень тому показали, - Воронежу, Тагилу та іншим срано-урюпінськам готуйся ловити рідний анало-говнэт, - ну так по домашньому, так по домашньому...
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26.10.2022 01:47 Ответить
Дід так ніхєра і не зрозумів. Чим більше ти їх вмовляєш тим більша вірогідність що вони то зроблять. Це ж кацапи. Їх треба бити в морду без розмов...
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25.10.2022 23:04 Ответить
Вкид про "брудну_бомбу" з телефонуваннями західним політикам було зроблено не для Заходу, а для внутрішнього використання: для тупого шовіністичного кацапського плебсу, що прагне нашої крови. Я хотів би помилитися, але, на мій погляд, рішення вже ухвалене.
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25.10.2022 23:04 Ответить
Ти не помиляєшся. Ядерка буде.
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25.10.2022 23:15 Ответить
Параша должна быть полностью уничтожена силами США и их союзников (включая ЗСУ) независимо от того, применит ли она ядерное оружие или нет.
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25.10.2022 23:07 Ответить
тобто війна, це просто помилка?
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25.10.2022 23:09 Ответить
Тобто це просто попередження, що кацапам настане *****
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25.10.2022 23:12 Ответить
То приберіть пуйла. Під будь-яким прапором у будь-який спосіб. Кацапи неміч, самі не зроблять, не сподівайтеся. Можете навіть не вбивати - заховайте в себе, якусь вакцину на ньому випробовуйте чи що. І все, не буде вам ніяких "помилок"
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25.10.2022 23:16 Ответить
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25.10.2022 23:22 Ответить
Кремлівське сяйво - дуже видовижно і надихає.
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25.10.2022 23:33 Ответить
Я поки що не гарантую, що це операція під хибним прапором. Ми не знаємо. ,,, ось де свиня зарита.
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25.10.2022 23:25 Ответить
Не спроста він це сказав. Це попередження кацапам,що вони знають про конкретну підготовку опереції із застосування, незрозумілий поки що формат… і готові реагувати.
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25.10.2022 23:36 Ответить
дядя Байден, з йбнутим путіним нема про що говорити, цього виродка треба знищити.
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25.10.2022 23:25 Ответить
Избирателю, конечно, нравится когда лидер страны говорит что-то грозное и все его слушаются и побаваются. Но как только избиратель понимает, что ему, вот лично ему, на голову может что-то прилететь или что ему нужно теперь больше платить за бензин и отопление, он становится значительно менее воинственным. Плюс всегда много таких избирателей, которые приходят в ярость от того, что «их» налоги тратятся на поддержку каких-то далеких иностранцев вместо ремонта, например, тротуаров. С эти нельзя ничего поделать: средний избиратель мыслит узко и эгоистично. При этом именно среднего изберателя политики демократических стран обязаны ублажать, чтобы удержаться на своих постах. Отсюда и эти речи - как бы суровые, но совершенно не конретные. И поэтому товарищ Си, и не только он, откровенно говорит, что демократия на современном этапе бессильна перед автократией.
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25.10.2022 23:25 Ответить
Takogo urovnia kak prezident nebudet ugrozat,sto vot tem otveciu tem ili inim .No unictozit terorista putlera gde on bi nenaxodilsia, eto im zdelat netu problem,eto dolzen poniat i sam putler
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25.10.2022 23:42 Ответить
Для этого есть проблемы, и они не технические. Такие же проблемы, как для закрытия неба или поставок дальнобойного оружия. А именно - риск для самих США и ее граждан, которые, испугавшись реальной войны, просто начнут кричать: «Мы тебя выбирали, не для того чтобы нас втягивал в войну. Уходи.» Демократически выбранный президент не имеет возможности идти на такой риск.

Допустим на секунду, что в США - автократия, как в Китае. Тогда президент, еще до агрессии, мог бы сказать *****, без оглядки на послушный народ: не вздумай, или я по тебе ***** всем, что есть. А *****: а не *******. А президент: попробуй - увидишь. И тогда одно из двух: любо ***** нападает, и тогда ядерная война, или ***** зассыт. Скорее всего ***** зассал бы. Но такая рулетка совершенно неприемлема в условиях демократии - безответственна и преступна.

Что-то подобное было во времена Карибского кризиса. Тогда Хрущев зассал и Кеннеди немного помог ему сохранить лицо. Но тогда было другое время, и ссср открыто заявлял, что собирается похоронить капитализм. В данном случае такого противостояния нет и близко. ***** любит деньги не меньше, и собственность ликвидировать не собирается. Он говорит: давайте просто мир поделим и будем все делать деньги. Такое предложение кажется, напрмер, Трампу, вполне приемлемым. Чего воевать-то, если можно договориться? А с диктаторами договориваться - одно удовольствие. Если он лично тебя не кинет, так и будет - нет ни выборов, ни оппозиции, ни парламента, ни смены курса. Красота.
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26.10.2022 00:02 Ответить
80 відсотків виборців США підтримують військову допомогу Україні, тільки їм розповідають що Україну вони просто завали зброєю, а не передали 16 Хаймерсів з 2000 наявних. Такі подробиці дійсно для середнього виборця не доходять.
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26.10.2022 06:26 Ответить
Байден сказав, що витратив більшу частину сьогоднішнього дня на обговорення цього питання....
значит таки да....нам хана?
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25.10.2022 23:26 Ответить
от чего от сраной тактической яо?радиус что полтора района киева и радиация через месяц проходит ?)))не смеши а вот ккацапам тогда *****,даже честно говоря хочеться чтобы кацапье последнию ошибку в своей жизни сделало попыталось использовать тяо и тогда вопрос кацарьем решиться наолго ИМХО
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25.10.2022 23:30 Ответить
т.е. полтора района Киева мы уже не считаем? интересно...
и это только 1 бомба...а если их сбросят 10?
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25.10.2022 23:54 Ответить
Та тут деяким Києвом більше, Києвом менше. Таке нести може лише мокша під українським ІР, чи хвора людина, або все разом.
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26.10.2022 06:30 Ответить
В кацапів тактична ядерна зброя,це і ракета до іскандеру,там потужність під 100 кілотонн.Не факт,що ядерні снаряди до сау,в них взагалі є.
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26.10.2022 01:30 Ответить
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25.10.2022 23:38 Ответить
Бункерный нацист - патологический трус. Одна только мысль о смерти приводит его в дикий ужас. Прямого ядерного удара не будет. Учитывая то что в Кремле сидит не правительство, а братва, то прямого политического или военного решения о применении ЯО не будет. Бандиты 90-х, это схематозники и если они уже приняли решение применить ЯО, то делать они это будут как братки - подло и неожиданно. Причем будут делать так, чтобы обвинить в этом Украину.

Поэтому и начались разговоры о грязной бомбе. И ударов они планируют не один, а несколько - как бы ответ на грязную бомбу по Киеву, пока запад будет думать. Вероятно что русня уже завезла ядерную бомбу в Херсон или область, где собираются ее взорвать, как раз во время наступления ВСУ.
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25.10.2022 23:44 Ответить
Если бы не были лохами то уже убрали бы недомерка под чужим флагом.
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25.10.2022 23:46 Ответить
крім того що говорять політики, кожен з українців повинен і сам вімкнути тотальної помсти. Кордон у орди протяжний, в міста потрапити буде нескладно, а там нелякані поліцаї та жирні чинуші
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25.10.2022 23:55 Ответить
Якось не дуже втішно😠
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26.10.2022 00:10 Ответить
Та чого? Як на мене, то це на вічно розставить всі крапки над "і" у відносинах народів.
Щоб наші пра-...--пра-внуки точно знали, хто є москалі, чого вони варті та які вони нам "брати".
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26.10.2022 02:40 Ответить
От якби Байден пригрозив відповідним ударом по москві, то може путло б і засцяв
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26.10.2022 06:02 Ответить
Захотели бы этого лысого пыньку размотали за два дня. А теперь украинский народ отдувается за всех,гибнет каждый день. Диктаторов надо уничтожать,как бешенных собак! Всем миром
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26.10.2022 06:41 Ответить
При тих помилках, що вони вже наробили, одною більше, одною меньше...
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26.10.2022 10:07 Ответить
 
 