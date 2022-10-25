В этом году мы выполним все рекомендации Еврокомиссии относительно обретения членства в ЕС, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии, касающиеся обретения нашим государством членства в Европейском Союзе.
Об этом он сказал во время совместного с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером общения со СМИ в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции нашего государства. Уже в этом году мы выполним все рекомендации Еврокомиссии, касающиеся обретения Украиной членства в Европейском Союзе. Я считаю, что эта работа должна получить должную оценку со стороны Европейского Союза еще до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения", – сказал Зеленский.
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+9 Алексей 71bee35c
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"кацапи ні на кого не падають, а просто передвігають кордони"
Коли це на ЦН спамили факти? Нагадаєте?
Ну і порадуйте нас призвіщем тієї істоти, яка гідна вашої довіри, після того, як приведете факти, про крадіжки шоколадного. Чи ви лише лайнецом зайшли плюнути?
То як з фактими крадіжок, будуть?
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 1h ·
Візит Штайнмаєра має стосунок до операціі з "прінуждєнія к пєрємірію"?
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва.
А тиждень тому на віллі Hammerschmidt у Бонні пана Штайнмаєра відвідував* генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій такий собі Кірілл Дмітрієв**.
Візит Штайнмаєра росія підкріпила запусками дронів з території "дружньої" білорусі.
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych А тим часом, 17.10.2022 на засіданні Радбезу рф, відповідаючи на запитання путіна "Что нужно армии?", похмурий, змарнілий начальник ГШ рф Ґєрасімов лаконічно кинув: "Двє нєдєлі прєкращенія оґня".
Ґєрасімов - єдиний генерал, на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Гєрасімов також єдиний генерал, чиї доповідні путін читає особисто. Ґєрасімов - єдиний генерал, чия думка важлива для Путіна.
Путін почув його. Операція з "прінуждєнія к пєрємірію" розпочалася. Візит Штайнмаєра - це лише верхівка айсберґа.
"ми знали все, але не казали, бо всі би збігли і я б загубив $7 млрд"
Тут тільки обрання голови САП призвело до обшуків за розшуку в топів ЗЄ-влади та Коломойського.
Якщо виконати все, то вся ЗЄ-влада опиниться за гратами.