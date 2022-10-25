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бомба (348) ядерное оружие (1292) Кулеба Дмитрий (2880)

Упорные заявления России о "грязной бомбе" могут свидетельствовать о подготовке провокации, – Кулеба

кулеба

Украина все больше озабочена тем, что Россия готовится взорвать "грязную бомбу" на украинской территории на фоне повторяющихся заявлений Москвы о том, что Украина якобы создает такое оружие.

Об этом на брифинге для иностранных СМИ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Еще большее беспокойство вызывает настойчивость, с которой российские официальные лица продолжают эту ложную историю. Это вызывает у нас беспокойство, что Россия, возможно, сама готовится к совершению преступления, которое она пытается заранее прикрыть, распространяя эту дезинформацию", - отметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Украина никогда не планировала разрабатывать никаких "грязных бомб", а подобные заявления являются "чистой российской ложью".

"Как сказал Владимир Зеленский, даже опасная российская риторика относительно ядерного оружия и постоянный ядерный шантаж, который мы слышим от России, неприемлемы. На них надо отвечать немедленными и решительными действиями", - добавил глава МИД.

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Топ комментарии
+5
очень жаль, что кацапов до сих пор не вытурили с оон и других подобных (уже бесполезно-номинальных) организаций и кажется не сильно горят желанием этим заниматься - сколько бы людей возможно перестали бы заниматься в своей жизни х*рней.
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25.10.2022 23:52
+4
Бункерный нацист - патологический трус. Одна только мысль о смерти приводит его в дикий ужас. Прямого ядерного удара не будет. Учитывая то что в Кремле сидит не правительство, а братва, то прямого политического или военного решения о применении ЯО не будет. Бандиты 90-х, это схематозники и если они уже приняли решение применить ЯО, то делать они это будут как братки - подло и неожиданно. Причем будут делать так, чтобы обвинить в этом Украину.

Поэтому и начались разговоры о грязной бомбе. И ударов они планируют не один, а несколько - как бы ответ на грязную бомбу по Киеву, пока запад будет думать. Вероятно что русня уже завезла что то типа ядерного оружия в Херсон или область, где собираются ее взорвать, как раз во время наступления ВСУ. Массовая эвакуация людей именно из херсонской области, может говорить о таких намерениях рашистов.
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25.10.2022 23:50
+3
кацапня і провокація - слова сіноніми.
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25.10.2022 23:51
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Бункерный нацист - патологический трус. Одна только мысль о смерти приводит его в дикий ужас. Прямого ядерного удара не будет. Учитывая то что в Кремле сидит не правительство, а братва, то прямого политического или военного решения о применении ЯО не будет. Бандиты 90-х, это схематозники и если они уже приняли решение применить ЯО, то делать они это будут как братки - подло и неожиданно. Причем будут делать так, чтобы обвинить в этом Украину.

Поэтому и начались разговоры о грязной бомбе. И ударов они планируют не один, а несколько - как бы ответ на грязную бомбу по Киеву, пока запад будет думать. Вероятно что русня уже завезла что то типа ядерного оружия в Херсон или область, где собираются ее взорвать, как раз во время наступления ВСУ. Массовая эвакуация людей именно из херсонской области, может говорить о таких намерениях рашистов.
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25.10.2022 23:50 Ответить
кацапня і провокація - слова сіноніми.
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25.10.2022 23:51 Ответить
очень жаль, что кацапов до сих пор не вытурили с оон и других подобных (уже бесполезно-номинальных) организаций и кажется не сильно горят желанием этим заниматься - сколько бы людей возможно перестали бы заниматься в своей жизни х*рней.
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25.10.2022 23:52 Ответить
А где тогда их будут пинать как делают в ООН. Другое дело, что их надо лишить права блокировки в совете безопасности ООН. Притом навсегда.
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26.10.2022 00:06 Ответить
дык вот пока ООН пинает, Хйло убивает. а если бы не пинало а занималось делом - может и дело было бы
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26.10.2022 01:26 Ответить
"Некрасиво подозревать, когда вполне уверен". (с)
Мрази явно что-то задумали.
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25.10.2022 23:56 Ответить
Кацапня поддерживает войну и убийство украинцев как москальня поддерживала голодомор украинцев 1933-34 годов. А когда сталин умер они почти все истерично рыдали.
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26.10.2022 00:02 Ответить
плакать надо умеючи
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26.10.2022 00:07 Ответить
Так, оказывается, у Путина на вооружении два чемоданчика.
Один с обычной ядерной бомбой, другой - с грязной.
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26.10.2022 00:08 Ответить
где-то нп роисси
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26.10.2022 00:11 Ответить
...бо, Рязань-цукор не встіг
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26.10.2022 05:06 Ответить
 
 