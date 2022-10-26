Генпрокурор Костин отказался открывать производство против "слуги народа" Аллахвердиевой, которой подарили 20 млн грн и драгоценные часы, - Шабунин

В течение 24 часов генпрокурор был обязан начать расследование, но нарушил эту норму.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор испугался открыть производство относительно народного депутата от Слуг Народа Аллахвердиевой. Нардепка получила в подарок 14,4 млн. грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Даритель, очевидно и близко, не имеет официальных доходов в таком размере. Мы обратились к Андрею Костину с простым требованием – зарегистрировать производство, в рамках которого исследовать приведенные факты. Закон в таких случаях предельно четок: в течение 24 часов генпрокурор обязан начать расследование (см. ст. 214 УПК). Однако Костин нарушил эту норму", - рассказал он.

По словам Шабунина, ответа на заявление о преступлении так и не получили, поэтому обратились в суд.

"Этот кейс в очередной раз доказывает, что басня об отмене депутатской неприкосновенности является обманом украинского общества. Это очередной пример того, как генпрокуроры блокируют саму даже возможность расследования предполагаемого коррупционного преступления провластного народного депутата.

Напомню, что действующая Рада наделила генпрокурора исключительным правом давать разрешение на расследование дел по нардепам (см. ст. 482-2 УПК). Как удобно для провластных депутатов, правда? Равно так же Венедиктова блокировала начало расследований в отношении бывших коллег по фракции: Юрченко, Халимона, Дубинского, а также госпредателя Деркача и нардепа-кнопкодава Иванчука. И где сейчас Венедиктова? Сильно ей помогло то прогибание? Люди, которые сейчас нагибают Костина, раньше ее прогибали – а потом выбросили. Просто хочу напомнить гепрокурору, что ради достоинства и справедливости украинцы готовы терять жизнь. А вы пренебрегаете своими обязанностями из-за страха потерять должность. Серьезно?!" - подчеркнул глава ЦПК.

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