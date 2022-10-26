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Генпрокурор Костин отказался открывать производство против "слуги народа" Аллахвердиевой, которой подарили 20 млн грн и драгоценные часы, - Шабунин

аллахвердієва

В течение 24 часов генпрокурор был обязан начать расследование, но нарушил эту норму.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор испугался открыть производство относительно народного депутата от Слуг Народа Аллахвердиевой. Нардепка получила в подарок 14,4 млн. грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Даритель, очевидно и близко, не имеет официальных доходов в таком размере. Мы обратились к Андрею Костину с простым требованием – зарегистрировать производство, в рамках которого исследовать приведенные факты. Закон в таких случаях предельно четок: в течение 24 часов генпрокурор обязан начать расследование (см. ст. 214 УПК). Однако Костин нарушил эту норму", - рассказал он.

По словам Шабунина, ответа на заявление о преступлении так и не получили, поэтому обратились в суд.

"Этот кейс в очередной раз доказывает, что басня об отмене депутатской неприкосновенности является обманом украинского общества. Это очередной пример того, как генпрокуроры блокируют саму даже возможность расследования предполагаемого коррупционного преступления провластного народного депутата.

Напомню, что действующая Рада наделила генпрокурора исключительным правом давать разрешение на расследование дел по нардепам (см. ст. 482-2 УПК). Как удобно для провластных депутатов, правда? Равно так же Венедиктова блокировала начало расследований в отношении бывших коллег по фракции: Юрченко, Халимона, Дубинского, а также госпредателя Деркача и нардепа-кнопкодава Иванчука. И где сейчас Венедиктова? Сильно ей помогло то прогибание? Люди, которые сейчас нагибают Костина, раньше ее прогибали – а потом выбросили. Просто хочу напомнить гепрокурору, что ради достоинства и справедливости украинцы готовы терять жизнь. А вы пренебрегаете своими обязанностями из-за страха потерять должность. Серьезно?!" - подчеркнул глава ЦПК.

Читайте: Худшая часть СБУ может использовать предлагаемый к голосованию законопроект относительно деятельности Службы для давления на бизнес, - Шабунин

Шабунин Виталий (535) Аллахвердиева Кормышкина (30) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+77
Пачєму ви єщє нє в НАТО? А довпойопи 73%?
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26.10.2022 12:41
+57
Это всё,что надо знать о зеленом генпрокуроре.
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26.10.2022 12:44
+54
Байдєн почєму ми нє в ЄС? Кокая корупция у нас прехзідент юріст всєх посодют, вовка наш парєнь.
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26.10.2022 12:43
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Страница 2 из 2
Всі генпрокурори що в нас були за 30 років- гніди. А та влада що ми маем теж зрадники. Зараз вон вигоражаують Лукашенко в той час як белоруси приймають участь в війні, і їх війська допомогают окупувати країну.

https://gordonua.com/news/war/polnocennoe-podrazdelenie-mer-okkupirovannogo-melitopolya-soobshchil-chto-v-odnom-iz-sel-rayona-nahodyatsya-*******-iz-belarusi-1632759.html
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26.10.2022 13:06 Ответить
хоть поржом.....(с) зеплєсєнь....
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26.10.2022 13:07 Ответить
Вчепилися до дівчини , як тей лишай !
Красивим депутаткам - красиві подарунки .
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26.10.2022 13:12 Ответить
Може смоктонула файно?
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26.10.2022 13:15 Ответить
Патамучто нельзябыть красивойтакой!
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26.10.2022 13:16 Ответить
Все просто...В мене питання. Чому не впровадять на законодавчому рівні ліміт грошей- прибуток на особу?? Як це колись було в Німеччині після чого Німеччина з марками своїми була з самим якісним ввп і економічним соціумом
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26.10.2022 13:17 Ответить
так ми потроху і до "каждому по потрєбності, с каждого по способності" доберемося
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26.10.2022 14:18 Ответить
Баба, Да, робочая сосна. Заробила. Губи он які...
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26.10.2022 13:31 Ответить
Так эпоху бедности ЗеКодломойские чуваки после учебы в академии Трускавце давно прикрыли...🤣На РабSSee круче...
Татьяна Голикова скомуниздила только на Виллу кажись в Испании 60 млрд.РЖУблей...🤣ото бабло...
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26.10.2022 13:36 Ответить
Хтось, щось чув з єдиного Г+Г про злочинну владу? Нє? А чого?
Бо..., етоДругоє?

"Справа Микитася: чи є межа зашкварів ОПУ?"
https://www.youtube.com/watch?v=oBV94J6Q5RM
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26.10.2022 13:37 Ответить
Недавно умершая Королева Британии во время войны с Гитлером кажись летом 1940 года работала в госпитале простой санитаркой ухаживала за раненными солдатами и получала лимитированные продукты питания из того же госпиталя,типа продуктовая карточка...,о времена...о нравы...
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26.10.2022 13:42 Ответить
Тому Елізабет пам'ятатимуть і через 300, і через 1000 років.
А цю ***** забудуть через рік (але, сподіваюсь, не відповідні органи, тим забувати не треба).
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26.10.2022 13:46 Ответить
Також водіем вантажівки,правда в тилу на передову її не пустили.
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26.10.2022 18:43 Ответить
А податок з займання простітуцією вона заплатила?
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26.10.2022 13:42 Ответить
Ви що? Вона ж просто дерево, хоч і сосна.
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26.10.2022 16:21 Ответить
Война все поменяла. Просто Костин , как мужчина, испытывает симпатию к Аллахвердиєвой.
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26.10.2022 13:42 Ответить
красива така подруга, яку там справу можна відкрити?
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26.10.2022 13:43 Ответить
"В раба мужчину превращает красота..."(Из мюзикла "Собор Нотр Дам де Пари")

Наверное, эффектная депутатка - это своего рода Эсмеральда для прокурора Костина.
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26.10.2022 15:41 Ответить
До речі, зверніть увагу на демедж контрол прямо тут у чатіку від подляцьких ботів.
На це в них гроші є. Відмазувать свою простітутку. А на відбудову зруйнованих через них же будинків, або на ЗСУ у них грошей нєт.
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26.10.2022 13:48 Ответить
Кто посмел замахнуться топором на сосну ?
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26.10.2022 13:57 Ответить
Генпрокурор подарував, генпрокурор відмовив...
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26.10.2022 13:57 Ответить
"шабуніне", їж хуцпу на повний рот. Головне, що не Порошенко.
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26.10.2022 14:08 Ответить
За Порошенка теж саме ******** було.
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26.10.2022 19:14 Ответить
в державі нема ніхуа, ні прокурора ні президента..
тількі у будинку розпусти на банковій знімається щодня кількахвилинне кіно з якимись закомплексованими хвойдами під продюсуванням їхнього папіка бєні
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26.10.2022 14:11 Ответить
Наголосували придурки? Тепер їжте.
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26.10.2022 14:11 Ответить
Причому тут "наголосували"?
Все при том.

При кримінально-мафіозній системі нормальних прокурорів не буде?
Значит ты признаешь, что власть зеленых - это криминально- мафиозная система.
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26.10.2022 15:45 Ответить
а раніше яка була?
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26.10.2022 16:34 Ответить
А может уже пора отвечать нынешней владе за свое?

За шо ж боролся галабародька?
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26.10.2022 17:32 Ответить
При тому що 73% довбойобів, взяли і вбирали клоуна. Маріонетку. І твоя дупа вже в його руках повністтю. І не треба про попердників. Минуло було хорошим досвідом, аде зелені їбанати все спустили в унітаз. Приколу їм захотілося чортям дурним
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26.10.2022 15:48 Ответить
при тому наголосували , що слухали і "хавали" "зелену лапшу" ,якою переконували і годували таких як Ти ,що їхні "зелені" не тільки прокурори,а й вся влада буде краща,як та що була.
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26.10.2022 18:58 Ответить
Ну а що симпотна та Аллах як її там,таким дарують 20мільярдів кожен тиждень🤣
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26.10.2022 14:21 Ответить
на думку саміх слуг занаддто симпотна , мовою автора "...тюнинг немножко Too Much"
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26.10.2022 14:46 Ответить
Ну не на армию им жертвовать
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26.10.2022 15:40 Ответить
Кому и кобыла невеста. Посмотрите на нее без фотошопа
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26.10.2022 15:41 Ответить
20 лярдів сперматозоїдів на ґембу
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26.10.2022 19:02 Ответить
нічого дивного
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26.10.2022 14:25 Ответить
Быстрее бы ввели прямую демократию, как в Швейцарии.
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26.10.2022 14:30 Ответить
Костін, віла на рубльовці уже є?
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26.10.2022 14:31 Ответить
Заводити справи в Україні можна тільки на рядових службовців
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26.10.2022 14:33 Ответить
"Це мєрзость". А, враховуючи війну, ці зелені суки просто "внутрішні кацапи" і відношення до них має бути відповідним.
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26.10.2022 14:34 Ответить
Зачарувала...
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26.10.2022 14:36 Ответить
стопе, це ж та яка "сосна"? Точно! Хто ж проти неї відкриє кримінальну справу, вона ж така няшка, "поулибалась" кост іну" і вуаля, справу закрито! Учітєсь, дєвачькі!
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26.10.2022 14:41 Ответить
Віталік, бери Бігуса під ручку, і у мегафони верещіть "Сви-нар-чу-ки!!!!" на всю пельку.
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26.10.2022 14:44 Ответить
ну, ця "сосна" прокурору костіну не відмовить... алаверди-алахверди...
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26.10.2022 14:49 Ответить
Це ж скіки можна купити для біженців скумбрії по 8 гривень - холодильну сцепку з 4 вагонів.
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26.10.2022 14:56 Ответить
хвойди вдалися до здорової конкуренції
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26.10.2022 15:02 Ответить
Алахвєрдієва талант,нє-талантіщє...Це ж нада стока насаса...тобто заработала чєсним дупататськім очєнь тяжолим трудом...
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26.10.2022 15:04 Ответить
Думаю она честно насосала. Такой просто мозгов не хватит столько украсть.
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26.10.2022 15:17 Ответить
Це ж який вакуум треба мати, щоб на таку суму смоктанути !
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26.10.2022 15:19 Ответить
Корабельная сосна ж! Кто ж на деревья уголовные дела заводит?
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26.10.2022 15:24 Ответить
вобщєм-карабєльная сосна...
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26.10.2022 15:26 Ответить
В одном из грузинских банков Аллахвердиева взяла кредит в 20 тыс. американских долларов, за который, по-видимому, приобрела номер площадью 30 кв. м в одном из отелей солнечной Грузии.

Подобное вложение средств, по мнению специалистов по недвижимости, обеспечивает постоянный пассивный и весьма немалый доход.

http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/33633
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26.10.2022 15:28 Ответить
Дружеские отношения с Кивой

В начале июня 2020 года Ирину Аллахвердиеву заметили в элитном киевском ресторане итальянской кухни Fabius, куда она приехала по приглашению скандального народного депутата фракции ОПЗЖ https://www.dsnews.ua/dosie/illya-kiva-09032021-417666 Ильи Кивы .

В тот день он праздновал свое 43-летие.

По данным СМИ, у Кивы и Аллахвердиевой "давние дружеские отношения"

Муж народного депутата - Яшар Новрузович Аллахвердиев, предприниматель. Информации о нем в открытых источниках также практически нет. Он является сыном известного в Николаевской области мостостроителя

https://www.dsnews.ua/dosie/irina-allahverdiyeva-28062021-428577
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26.10.2022 15:31 Ответить
это такие же враги Украины как и кацапы.
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26.10.2022 15:35 Ответить
Еще хуже.
С теми хоть цацкаться не надо. Открытые враги.

А эти сидят в кабинетах власти. Украинской власти
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26.10.2022 15:50 Ответить
Та ви на неї подивіться!
Зразу вірю, що ій подарували такий коштовний годинник!
Судячи з фото, вона може мати якісь неординарні здібності!
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26.10.2022 15:50 Ответить
вроде не в рашке живем, а в депутатах соски.
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26.10.2022 15:56 Ответить
батенька, ей 44, на минуточку!
Хотя, если вы не про возраст...
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26.10.2022 17:09 Ответить
Нынешняя власть и прокурор отмазывает своих сосен и дубов от чего угодно, даже от держзрады

НАУМОВА ПІДОЗРЮЮТЬ У ШАХРАЙСТВІ. А ДЕ ДЕРЖЗРАДА?

ДБР повідомило про підозру колишньому генералу СБУ, який на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років шахрайськими методами заволодів понад 3,2 млн гривень.

Мова йде про колишнього генерала СБУ Андрія Наумова, якого, серед іншого, підозрюють у https://zn.ua/ukr/POLITICS/eksheneral-sbu-naumov-mozhe-otrimati-pritulok-u-rf-vin-zlivav-okupantam-dani-pro-chaes.html співпраці із Росією щодо роботи Чорнобильської АЕС.

https://ord-ua.com/2022/10/26/naumova-ppidozrjujut-u-shahrajstvi-a-de-derzhzrada/
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26.10.2022 16:07 Ответить
Когда Баканов, находясь еще в статусе врио главы СБУ вдруг назначил заместителем начальника ГУ «К» СБУ некоего Андрея Наумова - стало понятно, что спецслужбы рф уже взяли под полный контроль Баканова.

Наумов - человек с криминальным прошлым, настоящим и будущим - фактически очень быстро стал не только реальным руководителем СБУ, но и «кормильцем» народных депутатов от «Слуги народа».

Весьма интересны свидетельства о том, что Наумова продвигали именно российские спецслужбы, которые содержатся в недавно обнародованных материалах уголовного производства по группе Сивковича - Кулинича.

https://ord-ua.com/2022/07/25/ivan-bakanov-ili-koe-chto-o-kadrovoj-politike-zelenskogo/
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26.10.2022 16:12 Ответить
Ці статті про держзраду важко доказати, заїхали танки на зону відчуження скаже адвокат і докажи що хтось цьому сприяв..... а розкрадання держ майна це вже доп. кейс який дозволить його екстадувати за пів року-рік

Але враховуючи що самий гуманий суд може його відпустити ще з трапа літака, або розтягнути справу на 10 років, не знати чи зможемо щось з ним зробити як варіант поміняти на когось з полонених якщо на болотах хтось схоче за нього замовити слово

ще раз я реально не знаю жодного випадку крім Луценка і Тимошенко хто б реально присів на срок
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27.10.2022 10:45 Ответить
Звісно Костін боїться відкривати провадження проти цієї "корабельної сосенки" бо вона обслуговує впливових людей, то б то Костін сам не хоче попрацювати корабєльной сосной 😆
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26.10.2022 16:24 Ответить
Суркис подарил Баканову фоторамку за 15 тыс. грн

Согласно отдельным статьям Закона Украины "О предотвращении коррупции" председатель СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).

Баканов пока не ответил на вопрос, будет ли организована внутренняя проверка факта получения главой СБУ подарка на предмет того, он не превышает предельную допустимую стоимость, указанную в статье 23 закона О предотвращении коррупции.

Отпраздновать 70-летие Суркиса https://bykvu.com/ru/bukvy/na-dne-rozhdenija-surkisa-guljali-bakanov-shefir-tkachenko-i-drugie-slugi-naroda/ приехали

глава СБУ Баканов, помощник Зеленского Шефир,

нардепы от "Слуги народа" Радуцкий и Ткаченко,

актеры студии "95 Квартал" и другие.

https://bykvu.com/ru/bukvy/glava-sbu-narushil-zakon-o-korrupcii-surkis-podaril-bakanovu-fotoramku-za-15-tys-grn/
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26.10.2022 16:30 Ответить
Мразота кончена у майже всіх гілках влади!!! Війна, люди збирають останні гривні щоб допомогти ЗСУ вигнати ворога а паразити у ВР жирують!!!
Й де той янєлох-боневтік "найвялічнєшій" лідор!?
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26.10.2022 16:37 Ответить
Тобто генпрокурор порушив закон, кто відкриє кримінальне провадження проти генпрокурора? Настав час щось міняти в консепваторії!
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26.10.2022 16:40 Ответить
"карабєльная сасна"
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26.10.2022 16:56 Ответить
Нічого з часом внєшнєє управлєніє всіх пузанів посадить на дієту.
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26.10.2022 17:02 Ответить
Вешать!
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26.10.2022 17:22 Ответить
уроды,до конца года они выполнят обещания перед Европой,суки ,война ,а они подарочками делятся,мрази народа.
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26.10.2022 17:22 Ответить
Так зебобиков 73%
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26.10.2022 17:34 Ответить
Ой, ну и "красавица", ах, ах! Обыкновенная чувиха, которых тысячи, другие намного красивее да и умнее, а эта...
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26.10.2022 17:35 Ответить
Відкривати справи проти зелених---ЗЯ.
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26.10.2022 17:48 Ответить
Через таких народных депутатов - шлюх и ворья и продажных генпрокуроров на зарплате у Ермака у ВСУ нет ни украинского оружия, ни формы.
Одни - на фронте воюют и погибают, люди голодные сидят, а шлюхи в Верховной Раде прибарахляются бриллиантами и шикарными авто
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26.10.2022 17:59 Ответить
Почитал википедию.....78 года рождения,закончила аграрный универ.....бухгалтер.Дальше больше с 19 года политычный дияч от Слуги понятно какого народа)))Прикольно....Я так понимаю это за неё два самца говорили....типо сосна корабельная???
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26.10.2022 17:59 Ответить
Эта должность - преоритет назначения президента! Вот и результат! Назначаем "СВОИХ"чтобы в случае - чего, отмазал,не дал в обиду! АУ! президент ЗЕЛЕНСКИЙ- отреагируй!!!
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26.10.2022 18:01 Ответить
він от'ерегірує
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26.10.2022 19:08 Ответить
Костин боится гнева Аллаха? Гнева граждан Украины не боится ,вот что грустно!!!
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26.10.2022 18:03 Ответить
Страшно то, что эти "слуги" плевать хотели на все эти расследования. А сейчас прокурор, судьи все они под колпаком у Мюллера и будут выполнять волю ОП. Чем мы тогда отличаемся от других?. Всё тоже
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26.10.2022 18:22 Ответить
Так бубочка кріворогульний цей непотріб по всім помойкам позбирав.. от де ще знайшли марьяну бездумну чи колю котлєту, чи клієнта путан яременко чи полупьяного дебіла арахамію..?!
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26.10.2022 18:30 Ответить
Симпатична дупа
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26.10.2022 18:31 Ответить
А ви піздуйте завали за мінімалку разгребати..
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26.10.2022 18:36 Ответить
до конца войны надо подготовить столбы по трассам Одесса Харьков и Львов-Луганск...
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26.10.2022 18:36 Ответить
ой...
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26.10.2022 18:59 Ответить
А відмова в порушенні справи є ж теж порушення, хто може порушити справу на нього, якщо він не виконує обов'язки
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26.10.2022 18:39 Ответить
Генпрокурор в той час був у бомбосховищі, тому не встиг впоратися за 24 години. А коли вже дістався свого кабінету, то вже закінчився робочій час. А на наступний день - знову повітряна тривога ! А ще окрім депутатки, в якої прізвище співзвучне з Аллахом, багато чого треба підписати. Прокурор знайде відповідь чому зволікає!
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26.10.2022 18:48 Ответить
яке відкрите ******** в цій партії - напхали ув парлямент шльондр та повій, коханок та блідєй шоп нє от ходя от дєла трахатись в облаштованих борделями депутатських кабінетах прям у Верховній Раді
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26.10.2022 18:58 Ответить
А що ви очікуваали? Чужинець -прокурор не буде відкривати справу проти чужинки-нардепки. Чурки своїх не здають
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26.10.2022 23:26 Ответить
а хтось сподівався що підстилку посадять?
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27.10.2022 12:09 Ответить
Видать сам генпрокурор в этом деле так же вмешан, рыльце тоже в пушку, раз уж так испугался. А иначе, как всё это объяснить???
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31.10.2022 18:52 Ответить
Нужно ожидать, самого Костина родители скоро задарят подарками. Все такие неумелые в борьбе с коррупцией.
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22.01.2023 16:30 Ответить
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