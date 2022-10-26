Генпрокурор Костин отказался открывать производство против "слуги народа" Аллахвердиевой, которой подарили 20 млн грн и драгоценные часы, - Шабунин
В течение 24 часов генпрокурор был обязан начать расследование, но нарушил эту норму.
Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Генпрокурор испугался открыть производство относительно народного депутата от Слуг Народа Аллахвердиевой. Нардепка получила в подарок 14,4 млн. грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Даритель, очевидно и близко, не имеет официальных доходов в таком размере. Мы обратились к Андрею Костину с простым требованием – зарегистрировать производство, в рамках которого исследовать приведенные факты. Закон в таких случаях предельно четок: в течение 24 часов генпрокурор обязан начать расследование (см. ст. 214 УПК). Однако Костин нарушил эту норму", - рассказал он.
По словам Шабунина, ответа на заявление о преступлении так и не получили, поэтому обратились в суд.
"Этот кейс в очередной раз доказывает, что басня об отмене депутатской неприкосновенности является обманом украинского общества. Это очередной пример того, как генпрокуроры блокируют саму даже возможность расследования предполагаемого коррупционного преступления провластного народного депутата.
Напомню, что действующая Рада наделила генпрокурора исключительным правом давать разрешение на расследование дел по нардепам (см. ст. 482-2 УПК). Как удобно для провластных депутатов, правда? Равно так же Венедиктова блокировала начало расследований в отношении бывших коллег по фракции: Юрченко, Халимона, Дубинского, а также госпредателя Деркача и нардепа-кнопкодава Иванчука. И где сейчас Венедиктова? Сильно ей помогло то прогибание? Люди, которые сейчас нагибают Костина, раньше ее прогибали – а потом выбросили. Просто хочу напомнить гепрокурору, что ради достоинства и справедливости украинцы готовы терять жизнь. А вы пренебрегаете своими обязанностями из-за страха потерять должность. Серьезно?!" - подчеркнул глава ЦПК.
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https://gordonua.com/news/war/polnocennoe-podrazdelenie-mer-okkupirovannogo-melitopolya-soobshchil-chto-v-odnom-iz-sel-rayona-nahodyatsya-*******-iz-belarusi-1632759.html
Красивим депутаткам - красиві подарунки .
Татьяна Голикова скомуниздила только на Виллу кажись в Испании 60 млрд.РЖУблей...🤣ото бабло...
Бо..., етоДругоє?
"Справа Микитася: чи є межа зашкварів ОПУ?"
https://www.youtube.com/watch?v=oBV94J6Q5RM
А цю ***** забудуть через рік (але, сподіваюсь, не відповідні органи, тим забувати не треба).
Наверное, эффектная депутатка - это своего рода Эсмеральда для прокурора Костина.
На це в них гроші є. Відмазувать свою простітутку. А на відбудову зруйнованих через них же будинків, або на ЗСУ у них грошей нєт.
тількі у будинку розпусти на банковій знімається щодня кількахвилинне кіно з якимись закомплексованими хвойдами під продюсуванням їхнього папіка бєні
Все при том.
При кримінально-мафіозній системі нормальних прокурорів не буде?
Значит ты признаешь, что власть зеленых - это криминально- мафиозная система.
За шо ж боролся галабародька?
Подобное вложение средств, по мнению специалистов по недвижимости, обеспечивает постоянный пассивный и весьма немалый доход.
http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/33633
В начале июня 2020 года Ирину Аллахвердиеву заметили в элитном киевском ресторане итальянской кухни Fabius, куда она приехала по приглашению скандального народного депутата фракции ОПЗЖ https://www.dsnews.ua/dosie/illya-kiva-09032021-417666 Ильи Кивы .
В тот день он праздновал свое 43-летие.
По данным СМИ, у Кивы и Аллахвердиевой "давние дружеские отношения"
Муж народного депутата - Яшар Новрузович Аллахвердиев, предприниматель. Информации о нем в открытых источниках также практически нет. Он является сыном известного в Николаевской области мостостроителя
https://www.dsnews.ua/dosie/irina-allahverdiyeva-28062021-428577
С теми хоть цацкаться не надо. Открытые враги.
А эти сидят в кабинетах власти. Украинской власти
Зразу вірю, що ій подарували такий коштовний годинник!
Судячи з фото, вона може мати якісь неординарні здібності!
Хотя, если вы не про возраст...
НАУМОВА ПІДОЗРЮЮТЬ У ШАХРАЙСТВІ. А ДЕ ДЕРЖЗРАДА?
ДБР повідомило про підозру колишньому генералу СБУ, який на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років шахрайськими методами заволодів понад 3,2 млн гривень.
Мова йде про колишнього генерала СБУ Андрія Наумова, якого, серед іншого, підозрюють у https://zn.ua/ukr/POLITICS/eksheneral-sbu-naumov-mozhe-otrimati-pritulok-u-rf-vin-zlivav-okupantam-dani-pro-chaes.html співпраці із Росією щодо роботи Чорнобильської АЕС.
https://ord-ua.com/2022/10/26/naumova-ppidozrjujut-u-shahrajstvi-a-de-derzhzrada/
Наумов - человек с криминальным прошлым, настоящим и будущим - фактически очень быстро стал не только реальным руководителем СБУ, но и «кормильцем» народных депутатов от «Слуги народа».
Весьма интересны свидетельства о том, что Наумова продвигали именно российские спецслужбы, которые содержатся в недавно обнародованных материалах уголовного производства по группе Сивковича - Кулинича.
https://ord-ua.com/2022/07/25/ivan-bakanov-ili-koe-chto-o-kadrovoj-politike-zelenskogo/
Але враховуючи що самий гуманий суд може його відпустити ще з трапа літака, або розтягнути справу на 10 років, не знати чи зможемо щось з ним зробити як варіант поміняти на когось з полонених якщо на болотах хтось схоче за нього замовити слово
ще раз я реально не знаю жодного випадку крім Луценка і Тимошенко хто б реально присів на срок
Согласно отдельным статьям Закона Украины "О предотвращении коррупции" председатель СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).
Баканов пока не ответил на вопрос, будет ли организована внутренняя проверка факта получения главой СБУ подарка на предмет того, он не превышает предельную допустимую стоимость, указанную в статье 23 закона О предотвращении коррупции.
Отпраздновать 70-летие Суркиса https://bykvu.com/ru/bukvy/na-dne-rozhdenija-surkisa-guljali-bakanov-shefir-tkachenko-i-drugie-slugi-naroda/ приехали
глава СБУ Баканов, помощник Зеленского Шефир,
нардепы от "Слуги народа" Радуцкий и Ткаченко,
актеры студии "95 Квартал" и другие.
https://bykvu.com/ru/bukvy/glava-sbu-narushil-zakon-o-korrupcii-surkis-podaril-bakanovu-fotoramku-za-15-tys-grn/
Й де той янєлох-боневтік "найвялічнєшій" лідор!?
Одни - на фронте воюют и погибают, люди голодные сидят, а шлюхи в Верховной Раде прибарахляются бриллиантами и шикарными авто