ВСУ на Херсонщине ведут активную оборону. Территории мы не теряем, - Маляр

В Херсонской области Вооруженные силы Украины ведут активную оборону и осуществляют некоторые наступательные действия.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя ситуацию в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Там идут бои. Сам Генштаб это позиционирует как оборонительные действия, в рамках которых совершаются некоторые наступательные действия. Последняя неделя несколько интенсивность событий снижается на фронте и мы фактически находимся в активной обороне", - сказала Маляр.

Она призвала доверять ВСУ и подчеркнула, что ситуация находится под контролем.

"Мы не теряем территории", – заверила замминистра.

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