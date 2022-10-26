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Новости Война
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ВСУ на Херсонщине ведут активную оборону. Территории мы не теряем, - Маляр

херсонщина,техніка,червоне

В Херсонской области Вооруженные силы Украины ведут активную оборону и осуществляют некоторые наступательные действия.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя ситуацию в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Там идут бои. Сам Генштаб это позиционирует как оборонительные действия, в рамках которых совершаются некоторые наступательные действия. Последняя неделя несколько интенсивность событий снижается на фронте и мы фактически находимся в активной обороне", - сказала Маляр.

Она призвала доверять ВСУ и подчеркнула, что ситуация находится под контролем.

"Мы не теряем территории", – заверила замминистра.

Читайте: В Минобороны предупредили, что возможны задержки денежных выплат военным: "Если они и будут, то будут минимальными, это считанные дни"

ВСУ (6584) Маляр Анна (412) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+16
дивна заява, останнім часом купа повідомлень - там розгромлено, там знищено, там зруйновані переправи, шляхи відходу та особливо постачання, Херсон залишають..а тут територій не втрачаємо????
щось мало віри до цих зелених...
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26.10.2022 13:19
+11
Віримо ЗСУ та молимось за них 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.10.2022 13:15
+8
Не знаю як цій "падругє маладой жени міністра абарони" ,після роботи "експертом" для вагітних транссексуалів на "стосуєть кожного" все ж вдалося влаштуватись в МО, але це пзд якщо там такі кадри.
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26.10.2022 13:17
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Віримо ЗСУ та молимось за них 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.10.2022 13:15 Ответить
Давайте як русня, місяцями штурмувати один Бахмут і одну Авдіївку.
Тільки немає у нас стільки гармат, снарядів, танків і людей.
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26.10.2022 13:18 Ответить
Не знаю як цій "падругє маладой жени міністра абарони" ,після роботи "експертом" для вагітних транссексуалів на "стосуєть кожного" все ж вдалося влаштуватись в МО, але це пзд якщо там такі кадри.
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26.10.2022 13:17 Ответить
Дядя Вітя, ти довболоб чи да?!

Вже майже 3 роки, як Вальцман (з твоїх слів) не президент, а зеленофілів ніяк не пропускає 🤦🏻‍♂️
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26.10.2022 13:37 Ответить
дивна заява, останнім часом купа повідомлень - там розгромлено, там знищено, там зруйновані переправи, шляхи відходу та особливо постачання, Херсон залишають..а тут територій не втрачаємо????
щось мало віри до цих зелених...
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26.10.2022 13:19 Ответить
Судя по вашему комментарию, вы и в ВСУ не верите. Либо Вы, сидя на уютном диванчике, нарисоваали уже на столике карту быстрого продвижения наших войск к Севастополю?

"Херсон залишають" - это вражеская ИПСО. Никто его не оставляет, наоборот насыщают пушечным мясом из мобиков, которых не жалко. Еще и линию обороны с арт-батареями на левом берегу сооружают.

Но "информационная война" - это игра для двоих. Так что единственные слова Маляр, которым стоит верить - это информация об освобожденных населенных пунктах. Так как наш генштаб, в отличие он мошканского, объявляет о победах только после полной зачистки (а не при взятии сарая на краю села). Часто - через недели после появления слухов в соц-сетях и фоток от наших военных.

Херсон - очень сложное направление. Отрытые площади без укрытий, Ингулец, каналы. И областной центр, который нам нужно сохранить в целости, а Пуйло готов стереть с лица земли вместе со своими мобиками.
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26.10.2022 15:03 Ответить
багато слів ні про що. А по факту послухавши Арестовичів, Буданових та Подоляків зараз віри владі немає. Тому ЗСУ нехай роблять свою роботу, а всяким "прес-марафонцям" краще взагалі помовчати до остаточних результатів. Я про це
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26.10.2022 15:08 Ответить
Ну так і я про це. Зі слів Маляр і Гуменюк мають цікавити тільки остаточні результати.

А какое отношение Арестовичи с Подоляками к военным действиям имеют?
И неужели вы хотите услышать честные прогнозы от главы разведки? Ага, щаз!

Остается только ждать очередной блестящей операции и помогать ВСУ.

(конец мысли, а дальше еще багато слів ні про що)

Но факты остаются фактами (не нужно никаких марафонов, чтоб проанализировать):

- переправы, пути отхода/поставки на Херсонщине окончательно уничтожить невозможно (понтон сбили - русня тут же новый пригнала, баржи они тоже наворовали, катаются туда-сюда). Можете зайти в Твиттер - там фанатичные америкосы и прочие любители помониторить военные действия сообща спутниковые снимки в высоком разрешении покупают, и находят все новые и новые переправы.

- а из роликов наших военных понятно, как пукин ведет войну - лупит артиллерией по нашим позициям без устали. Никто никуда не движется - вот вам и активная оборона. Популяла русня - популяли ВСУ. Русня пытается брать количеством, ВСУ - качеством.

- местность там очень сложная, об этом и обычные военные говорят
(поля, без укрытий, река по всему направлению, каналы (читайте, преграды для техники))

Можете сами убедиться, по какой-нибудь https://satellites.pro/Ukraine_map#47.003583,33.576536,14 спутниковой карте (apple maps), дойдя с Востока от какого-нибудь условного с. Милове, где кaцaпы (по старым слухам) закрепились, до Херсона.
Или с Запада так же само от условной Александровки (но в этот раз по https://opentopomap.org/#map=12/46.7835/32.2421 топографической карте , где водоемы видно).

Только мочить на расстоянии, уничтожая снабжение быстрее, чем они пополняются, накапливать силы наступления, и собирать разведданные обо всех слабых местах, готовя врагу сюрпризы.

А быть может все вообще с Токмака, Мелитополя, Каховки начнется.
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27.10.2022 02:02 Ответить
Вообще-то каждый день на этом сайте читаю и слушаю как кацапы в ужасе крича в рации в панике покидают Херсон.
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26.10.2022 15:27 Ответить
ЗСУ ми віримо, зеленій пошесті, що присосалася до влади- аж ніяк!
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26.10.2022 16:42 Ответить
https://gordonua.com/news/war/polnocennoe-podrazdelenie-mer-okkupirovannogo-melitopolya-soobshchil-chto-v-odnom-iz-sel-rayona-nahodyatsya-*******-iz-belarusi-1632759.html
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26.10.2022 13:22 Ответить
https://t.me/kavuncity 🍉 КавунCity 🍉

‼️ Херсон, було чути вибух! Пернбувайте у безпечних місцях!

https://t.me/kavuncity/20160 t.me/kavuncity/20160

1.1Kviewshttps://t.me/kavuncity/20160 Oct 26 at 12:33 Сообщают, что взрыв был на полигоне, где проходят учения чмобиков

Самоуничтожаются
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26.10.2022 13:23 Ответить
кто эту маляр слушает вообще?кому надо тот знает что там все норм,какая оборона,типа дыму напустить кацапам в глаза ,а то они не знают сами какая у нихх обстановка там)))эта лупоглазая зайобывала с самого начала войны напустным песимизмом.
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26.10.2022 13:25 Ответить
Xotelos bi uvidet na etom juznom napravlenije rukovodstvo generala Sirskogo.Eto mojio mnenije,
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26.10.2022 13:28 Ответить
Херсон звільнять коли буде звільнене все правобережжя і коли ділянка бойових дій буде скорочуватися залишиться один Херсон а його утримати буде ще важче чим правобережжя бо ЗСУ підійдуть впритул до Херсону а всі склади на правому березі будуть ліквідовані.
Але варто зазначити що навіть за таких дій окупанти просто будуть вірити у свою перемогу і до останнього будуть залишатися в Херсоні що і призведе їх загибелі
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26.10.2022 13:54 Ответить
Так наступали наступали, що аж посади обороняться(. Що за хрєнь.
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26.10.2022 14:16 Ответить
ЗСУ робить все правильно : треба берегти життя наших бійців,це головне.
Що стосується тактики - довіряєм Генштабу.
Є такі моменти,про які ми не повинні знати...
розумні люди це розуміють.
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26.10.2022 14:25 Ответить
Шмідтове, Вавілове, Центральне, Максимівка... Точно нічого?
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26.10.2022 15:19 Ответить
Ну віджали у нас орки сьогодні Шмідтове, а Вавілове, Цетральне і Максимівка давно під окупацією
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26.10.2022 15:52 Ответить
Вавілове, Центральне, Максимівка( на 30.09) - були під орками. От Шмідтове було у сірій зоні. Зараз орки там. Тай орки трошки подвинулись у бік Миколаїва. А на марафоні кожен день розповідають що от от візьмуть Херсон.
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26.10.2022 15:54 Ответить
Не читайте радянських газет (тобто марафону) до обіду. Настане час, коли зелена влада буде відповідати за даремно просрані гроші на той марафон з блюдолизів і шавок.
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26.10.2022 16:45 Ответить
Та я і не давлюсь той марафон. Девлюсь ось тут - https://deepstatemap.live/?fbclid=IwAR1vUJE_WxCxhYnC3jJuuVLBM28gIGMS8V7o7sLoO4Fys04D0H3nlov4ZtU#7/48.919/28.026 https://deepstatemap.live/?fbclid=IwAR1vUJE_WxCxhYnC3jJuuVLBM28gIGMS8V7o7sLoO4Fys04D0H3nlov4ZtU#7/48.919/28.026

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26.10.2022 18:24 Ответить
Ну нарешті після 20 днів поступового наступу - сьогодні 26.10 почали оборонятися міцно)). 06.10. спілкуючись з воєнними на півдні всі казали Все далі просунутись наявними засобами не можем,стали в оборону, о по марофону до 25.10.22 просувалися і звільняли кожен день територію на Херсонщині. Ну який смисл дебільної дезінформації?? Можна подумати орки не знають в яких селах вони оборону тримають.
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26.10.2022 15:43 Ответить
Марафон має єдину мету- щоб в українців не зародилася думка- а на кой нам потрібна та бездарна, некваліфікована влада Зе та інших шахраїв та ворогів України-агрохімій, єрмаків, татарових, пошесті з каналів інтер, Г+Г та інш.
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26.10.2022 16:49 Ответить
 
 