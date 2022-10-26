ВСУ на Херсонщине ведут активную оборону. Территории мы не теряем, - Маляр
В Херсонской области Вооруженные силы Украины ведут активную оборону и осуществляют некоторые наступательные действия.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя ситуацию в Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Там идут бои. Сам Генштаб это позиционирует как оборонительные действия, в рамках которых совершаются некоторые наступательные действия. Последняя неделя несколько интенсивность событий снижается на фронте и мы фактически находимся в активной обороне", - сказала Маляр.
Она призвала доверять ВСУ и подчеркнула, что ситуация находится под контролем.
"Мы не теряем территории", – заверила замминистра.
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Тільки немає у нас стільки гармат, снарядів, танків і людей.
Вже майже 3 роки, як Вальцман (з твоїх слів) не президент, а зеленофілів ніяк не пропускає 🤦🏻♂️
щось мало віри до цих зелених...
"Херсон залишають" - это вражеская ИПСО. Никто его не оставляет, наоборот насыщают пушечным мясом из мобиков, которых не жалко. Еще и линию обороны с арт-батареями на левом берегу сооружают.
Но "информационная война" - это игра для двоих. Так что единственные слова Маляр, которым стоит верить - это информация об освобожденных населенных пунктах. Так как наш генштаб, в отличие он мошканского, объявляет о победах только после полной зачистки (а не при взятии сарая на краю села). Часто - через недели после появления слухов в соц-сетях и фоток от наших военных.
Херсон - очень сложное направление. Отрытые площади без укрытий, Ингулец, каналы. И областной центр, который нам нужно сохранить в целости, а Пуйло готов стереть с лица земли вместе со своими мобиками.
А какое отношение Арестовичи с Подоляками к военным действиям имеют?
И неужели вы хотите услышать честные прогнозы от главы разведки? Ага, щаз!
Остается только ждать очередной блестящей операции и помогать ВСУ.
(конец мысли, а дальше еще багато слів ні про що)
Но факты остаются фактами (не нужно никаких марафонов, чтоб проанализировать):
- переправы, пути отхода/поставки на Херсонщине окончательно уничтожить невозможно (понтон сбили - русня тут же новый пригнала, баржи они тоже наворовали, катаются туда-сюда). Можете зайти в Твиттер - там фанатичные америкосы и прочие любители помониторить военные действия сообща спутниковые снимки в высоком разрешении покупают, и находят все новые и новые переправы.
- а из роликов наших военных понятно, как пукин ведет войну - лупит артиллерией по нашим позициям без устали. Никто никуда не движется - вот вам и активная оборона. Популяла русня - популяли ВСУ. Русня пытается брать количеством, ВСУ - качеством.
- местность там очень сложная, об этом и обычные военные говорят
(поля, без укрытий, река по всему направлению, каналы (читайте, преграды для техники))
Можете сами убедиться, по какой-нибудь https://satellites.pro/Ukraine_map#47.003583,33.576536,14 спутниковой карте (apple maps), дойдя с Востока от какого-нибудь условного с. Милове, где кaцaпы (по старым слухам) закрепились, до Херсона.
Или с Запада так же само от условной Александровки (но в этот раз по https://opentopomap.org/#map=12/46.7835/32.2421 топографической карте , где водоемы видно).
Только мочить на расстоянии, уничтожая снабжение быстрее, чем они пополняются, накапливать силы наступления, и собирать разведданные обо всех слабых местах, готовя врагу сюрпризы.
А быть может все вообще с Токмака, Мелитополя, Каховки начнется.
‼️ Херсон, було чути вибух! Пернбувайте у безпечних місцях!
https://t.me/kavuncity/20160 t.me/kavuncity/20160
1.1Kviewshttps://t.me/kavuncity/20160 Oct 26 at 12:33 Сообщают, что взрыв был на полигоне, где проходят учения чмобиков
Самоуничтожаются
Але варто зазначити що навіть за таких дій окупанти просто будуть вірити у свою перемогу і до останнього будуть залишатися в Херсоні що і призведе їх загибелі
Що стосується тактики - довіряєм Генштабу.
Є такі моменти,про які ми не повинні знати...
розумні люди це розуміють.