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Новости Война
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Россия вербует на войну с Украиной бывших афганских коммандос, - Foreign Policy

афганістан

Члены элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана получают предложения присоединиться к российским военным для ведения боевых действий в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет Foreign Policy.

Многочисленные источники в афганских вооруженных силах и службах безопасности говорят, что обученная США легкая пехота, которая почти 20 лет боролась бок о бок с американскими и другими союзными спецподразделениями, может сыграть решающую роль в достижении Россией своих целей на поле боя в Украине, пишет издание.

Как отмечается, Соединенные Штаты потратили около 90 млрд долларов на создание афганских национальных сил обороны и безопасности. Хотя силы в целом были некомпетентны и передали страну талибам за считанные недели, коммандос всегда имел большое уважение, поскольку их обучали морские котики США и британская специальная авиационная служба, пишет издание.

"После того, как США покинули Афганистан в августе 2021 года, там осталось 20-30 тыс. афганских добровольцев-коммандос. Эвакуировали при этом всего несколько сотен старших офицеров. В то же время многие афганские спецназовцы все еще ждут эвакуации в США или Британию. По словам источников в афганских службах безопасности, это потенциально делает их легкой добычей для российских вербовщиков. Бывший высокопоставленный сотрудник афганской службы безопасности, пожелавший остаться анонимным, сказал, что их интеграция в российские вооруженные силы "изменит правила игры" на поле боя в Украине", - отмечает издание.

Другой экс-чиновник, также являвшийся офицером афганского спецназа, считает, что за вербовкой афганского спецназа стоит ЧВК "Вагнера".

Некоторые бывшие спецназовцы сообщают, что с ними связывались через WhatsApp и Signal с предложениями присоединиться к так называемому российскому "иностранному легиону". Бывшие афганские военные говорят, что до 10 тысяч бывших коммандос могут согласиться на предложения России. "У них нет ни страны, ни работы, ни будущего. Им нечего терять", – считают военные.

Читайте: Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

армия РФ (19197) Афганистан (605) россия (95502)


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Топ комментарии
+34
98-й год..... кому-то уже тогда все было понятно.....
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26.10.2022 13:19
+32
Це не ті що до колес літаків чіплялися, коли США виходили з Афганістану?
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26.10.2022 13:15
+27
Афганских командос , у меня на концерте єщьо нєбило .
.Жду с нєтєрпєньєм .. .
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26.10.2022 13:29
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Православних чи сатаністів?
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26.10.2022 13:14 Ответить
Это другое! Это по Фрейду, кого кацапы бояться теми и пугают . Весной кадыр овцами стращали, но всем пох. Теперь афганцами
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26.10.2022 14:53 Ответить
Це не ті що до колес літаків чіплялися, коли США виходили з Афганістану?
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26.10.2022 13:15 Ответить
Їх навчала «британська спеціальна авіаційнаеміграційна служба»
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26.10.2022 13:21 Ответить
Та вони. Тільки їм кацапи не кажуть, що скоро в Україні зима. Вона звісно не така жорстока як у кацапів, але ж всетаки зима
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26.10.2022 13:21 Ответить
Справа в тому, що у Афганістані теж зима є. У горах Гіндукушу скажімо вона більш сувора, ніж у нас.
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26.10.2022 13:27 Ответить
Так в Афганістані теж не дуже тепло.
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26.10.2022 13:27 Ответить
Вони самі. Ті, які покірно дали себе захопити бородатим дядькам у жіночих халатах, ожброєним тою ж кацапською зброєю, але більш древньою. Тф, яких НАТО, Штати озброїли до зуьів і авіацією, і навіть танками.
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26.10.2022 13:25 Ответить
Окремі підрозділи командос чинили опір, але командування розбіглося, ніяких задач військовим ніхто не ставив, жодних наказів не було. У таких умовах ефективно протидіяти переважаючим силам талібів вони не могли. Тому не потрібно ставитись до них занадто зневажливо - вони непогано навчені і можуть становити проблему і забрати багато українських життів.
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26.10.2022 15:44 Ответить
Хай в кишені своїх зернят насиплять.
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26.10.2022 21:24 Ответить
Нехай їдуть , може пики салом намажемо і прикопаємо в свинячій шкірі .
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26.10.2022 13:15 Ответить
10 тисяч підготовлених найманців - це не жарт, вони багато крові можуть попити у українців...
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26.10.2022 13:37 Ответить
Это те которые разбежались при виде отсталых талибов? Я поверю что они талибов на войну нанимают, которые в афгане все уже разграбили, а кушать то хочется.
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26.10.2022 14:04 Ответить
Они умеют воевать, хорошо обучены, в отличие от мобиков. И если за ними поставить обычный для вс рф заградотряд - они будут воевать и убивать. Так что это серьезная неприятность для нас.
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26.10.2022 15:40 Ответить
Це ті що повтікали коли таліби зайшли в Кабул? Нє ну то да командос спробуй на крилі літака полетіть так тільки Афганскій командос може🤡
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26.10.2022 13:16 Ответить
Видели мы эти **********😂в Кабуле когда цеплялись за шасси американских самолётов,втоб свалить
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26.10.2022 13:17 Ответить
Элитные командос?
Что же эти "элитные" с талибами не воевали, а разбежались поджав свои овечьи хвосты?
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26.10.2022 13:18 Ответить
Релігія не дозволила.
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26.10.2022 13:21 Ответить
Видели мы эту "религию" в исполнения иранских ушлёпков с половыми тряпками на головах, которые помогали типа христианской Армении в войне с мусульманским Азербайджаном.
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26.10.2022 13:25 Ответить
Щодо зовнішньої політики Ірану, ост непогано роз`яснено щодо іранської влади. Релігія тут ні до чого. Ті командос є афганцями за національністю, вихованням та віросповіданням. Американці для них - тричі чужі. І не схотіли вони воювати за чужі цінності, їм свої, відомі з дитинства, виявились ближчими. Тому і віддали країну.
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26.10.2022 13:40 Ответить
Так им наверное "ценности" типа православных парашников ближе? Да и Афганистан многонационален.
Население Афганистана состоит из следующих этнических групп:
пуштуны,
таджики,
хазарейцы,
узбеки,
туркмены,
белуджи,
пашаи,
парачи,
нуристанцы,
аймаки,
арабы,
киргизы,
кизилбаши,
гуджары,
брагуи,
народы Памира,
афшары.
Понятие "афганец" распространяется на всех граждан Афганистана. А вот именно АФГАНЦЕВ, как отдельного этноса, что то там не наблюдается.
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26.10.2022 14:38 Ответить
Та. звісно. що так! Що ви верзете? *Американці для них трижди чужі....* Бо в них друге вероісповідання.... А га! Американці. які їх снабдили всім. обучили -чужі. А рашисти -свої? *не схотіли воювати за чужі цінності* А які такі цінності в рашки. що вони захочуть їх захищати? Пишите . що *релігія тут ні до чого* і тут же *що вони афганці за віросповіданням*. Якісь методички ви . мабуть переплутали.
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26.10.2022 14:43 Ответить
А чого ж вони без бою, за місяць, всю країну талібам віддали?
Про релігію ні до чого - це про Іран було. Не моя аналітика, у коментарі є посилання на блог.
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26.10.2022 14:47 Ответить
як це нема що втрачати - а життя. Чи може автор думає що зараз стрілкотнею здобуваються перемоги. Прилитить 155 снаряд і вся стрілецька вправність супер елітним бійцям не знадобиться.
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26.10.2022 13:19 Ответить
При перспективе уличных боев за наши города, когда арта, танки и авиация (ограниченно - вертолеты) до одного места, наличие у русни подготовленных командос откровенно не радует.
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26.10.2022 13:51 Ответить
Москали в уличные бои не входят, они просто стирают города.
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26.10.2022 14:06 Ответить
При наступлении - да. А вот при отступлении... По Херсону увидим.
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26.10.2022 14:19 Ответить
98-й год..... кому-то уже тогда все было понятно.....
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26.10.2022 13:19 Ответить
Це була по справжньому талановита Людина.
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26.10.2022 16:03 Ответить
Перемелемо їх теж
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26.10.2022 13:19 Ответить
а що, сирійські ******** командос скінчились??
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26.10.2022 13:20 Ответить
Це ті командос, що від талібів з"..балися?
Шварц, тихо заплакав в обіймах Хижака.
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26.10.2022 13:20 Ответить
Ага.Супер-пупер воїни,що здали власну країну,ніде не знадобилися.
А от в Україну поїдуть.Здихати за кількасот баксів.
Та ще й тисячі ! 😁😁
Певно,приєднаються до лівійських та сирійських найманців 🤡
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26.10.2022 13:20 Ответить
Вони не здали, вони повернули її до милого серцю шаріату.
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26.10.2022 13:22 Ответить
"Командос" яких таліби з Афганістану з одними автоматами за місяць вигнали.
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26.10.2022 13:23 Ответить
У них немає ні країни, ні роботи, ні майбутнього. Їм нема чого втрачати", - вважають військові. Джерело:
...Як це - нема ,, а життя !??
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26.10.2022 13:24 Ответить
Грязна бомба в чемоданчику пуйла вже не діє, то тепер через якихось "анонімів" афганцями лякають?
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26.10.2022 13:25 Ответить
Посол из Гвинеї-Бісау скоро прибуде в Москву
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26.10.2022 13:27 Ответить
Афганских командос , у меня на концерте єщьо нєбило .
.Жду с нєтєрпєньєм .. .
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26.10.2022 13:29 Ответить
Бачу, ці командос такі небезпечні, що їх таліби навіть добивати не стали. А командувати ними будуть оті генії стратегії по-бахмутськи з Вагнера- заодно трафік переділять.
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26.10.2022 13:33 Ответить
Це ті командос, що при фактичній присутності і допомозі США, просрали свою країну зграйці терористів?
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26.10.2022 13:35 Ответить
ви не знаєте специфіки того регіону,цим командос було плювати на той Афганістан який хотіли бачити там американці,тому нічого і не робили
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26.10.2022 13:41 Ответить
в такому випадку кажуть іншаллах, дурню афганский
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26.10.2022 13:35 Ответить
Цікаво, чому кацапи думають, що якісь нікчемні гандони нас мають налякати більше ніж регулярна армія?
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26.10.2022 13:35 Ответить
бо регулярної армії вже немає .
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26.10.2022 13:48 Ответить
Ви не зрозуміли питання.
Що такого можуть зробити зеки, або якісь дегенерати обрізані в платочках, чого не могли зробити навчені суворі професіонали, що ми маємо прям забоятися?
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26.10.2022 13:49 Ответить
я дуже добре все зрозумів ! регулярна армія вже в чорних пакетах , а ***** думає виграти війну чужими руками . переконати людину з віком 70+ практично не можливо , тим більше що кацапи раби і йдуть мовчки на тупу смерть .
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26.10.2022 13:59 Ответить
Afganskii komandos .....eta samo posibe smeshno .....
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26.10.2022 13:37 Ответить
чому кацапи можуть наймати вбивць які мають бойовий досвід і вміють воювати у Афгані,Ірані,Сирії а у нас тільки красти можуть і дороги робити?
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26.10.2022 13:39 Ответить
стікуни - афганські командос , та вони розбіжаться після першого приходу мінометів !
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26.10.2022 13:46 Ответить
БУДЕТ ТЕПЕРЬ У КОБЗОНА РАЗНОШЕРСТНЫЙ ОРКЕСТР. НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО ГЛАВНОГО ДИРИЖЕРА.
ПОДОЖДЕМ ЧУТОК ПРИЕДЕТ ЧЕРЕЗ ГААГУ. СЛАВА ВСУ!
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26.10.2022 14:08 Ответить
це ті котрі від страху обісрались і сдались талібам?
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26.10.2022 14:23 Ответить
Бачив по чеському телебаченню, як американці тренують ті ,,командос". Американський сержант був у відчаї. Він їм показує що треба робити, а вони роблять інше. Американець просто хитав головою. То стадо тупих баранів. А ще кажуть, що змінять ситуацію на фронті. Вони свої родини не захистили, а в Україні вони покажуть як треба воювати..Клоуни.
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26.10.2022 14:25 Ответить
Будут по ночам кадыровцев натягивать в очко.А потом наоборот.
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26.10.2022 15:28 Ответить
Многострадальна украинская земля (и народ ее) - какая только срань на нее не зарилась. Теперь еще и моджахеды афганские прибавились. Но Залужный говорит, что "...украинские защитники уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было".
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26.10.2022 16:02 Ответить
и будут эти командос бегать по Украине в бронежилетах для страйкбола и тренироваться в френдлифаере
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26.10.2022 16:13 Ответить
не нагнетайте эту туфту 👎👎👎
ни один наемник за деньги подыхать не будет ибо мертвым они ни к чему
народ, который защищает свою землю победить нельзя.
настрящие афганцы хорошо знают и помнят кто принес войну в их дом и на ком лежит смерть их родных и близких
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26.10.2022 19:55 Ответить
Це тих, хто врасились тільки від одного імені Талібану?
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26.10.2022 23:28 Ответить
Це ті командос що здали афган за 3 дня
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27.10.2022 00:33 Ответить
 
 