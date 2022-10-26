Россия вербует на войну с Украиной бывших афганских коммандос, - Foreign Policy
Члены элитного корпуса коммандос Национальной армии Афганистана получают предложения присоединиться к российским военным для ведения боевых действий в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом пишет Foreign Policy.
Многочисленные источники в афганских вооруженных силах и службах безопасности говорят, что обученная США легкая пехота, которая почти 20 лет боролась бок о бок с американскими и другими союзными спецподразделениями, может сыграть решающую роль в достижении Россией своих целей на поле боя в Украине, пишет издание.
Как отмечается, Соединенные Штаты потратили около 90 млрд долларов на создание афганских национальных сил обороны и безопасности. Хотя силы в целом были некомпетентны и передали страну талибам за считанные недели, коммандос всегда имел большое уважение, поскольку их обучали морские котики США и британская специальная авиационная служба, пишет издание.
"После того, как США покинули Афганистан в августе 2021 года, там осталось 20-30 тыс. афганских добровольцев-коммандос. Эвакуировали при этом всего несколько сотен старших офицеров. В то же время многие афганские спецназовцы все еще ждут эвакуации в США или Британию. По словам источников в афганских службах безопасности, это потенциально делает их легкой добычей для российских вербовщиков. Бывший высокопоставленный сотрудник афганской службы безопасности, пожелавший остаться анонимным, сказал, что их интеграция в российские вооруженные силы "изменит правила игры" на поле боя в Украине", - отмечает издание.
Другой экс-чиновник, также являвшийся офицером афганского спецназа, считает, что за вербовкой афганского спецназа стоит ЧВК "Вагнера".
Некоторые бывшие спецназовцы сообщают, что с ними связывались через WhatsApp и Signal с предложениями присоединиться к так называемому российскому "иностранному легиону". Бывшие афганские военные говорят, что до 10 тысяч бывших коммандос могут согласиться на предложения России. "У них нет ни страны, ни работы, ни будущего. Им нечего терять", – считают военные.
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Что же эти "элитные" с талибами не воевали, а разбежались поджав свои овечьи хвосты?
Население Афганистана состоит из следующих этнических групп:
пуштуны,
таджики,
хазарейцы,
узбеки,
туркмены,
белуджи,
пашаи,
парачи,
нуристанцы,
аймаки,
арабы,
киргизы,
кизилбаши,
гуджары,
брагуи,
народы Памира,
афшары.
Понятие "афганец" распространяется на всех граждан Афганистана. А вот именно АФГАНЦЕВ, как отдельного этноса, что то там не наблюдается.
Про релігію ні до чого - це про Іран було. Не моя аналітика, у коментарі є посилання на блог.
********командос скінчились??
Шварц, тихо заплакав в обіймах Хижака.
А от в Україну поїдуть.Здихати за кількасот баксів.
Та ще й тисячі ! 😁😁
Певно,приєднаються до лівійських та сирійських найманців 🤡
...Як це - нема ,, а життя !??
.Жду с нєтєрпєньєм .. .
Що такого можуть зробити зеки, або якісь дегенерати обрізані в платочках, чого не могли зробити навчені суворі професіонали, що ми маємо прям забоятися?
ПОДОЖДЕМ ЧУТОК ПРИЕДЕТ ЧЕРЕЗ ГААГУ. СЛАВА ВСУ!
ни один наемник за деньги подыхать не будет ибо мертвым они ни к чему
народ, который защищает свою землю победить нельзя.
настрящие афганцы хорошо знают и помнят кто принес войну в их дом и на ком лежит смерть их родных и близких