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Взрыв в центре оккупированного Мелитополя - результат войны двух кланов оккупационных властей, - мэр Федоров

мелітополь

Вчерашний взрыв это однозначно передел сфер влияния между двумя группами, первую из которых представляет сам Балицкий, являющийся представителем генштаба и военных РФ. С другой - ФСБ, местным ставленником которых является Владимир Рогов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Мелитополе возле здания, принадлежащего семье Балицких, взорвался автомобиль. Но само здание является знаковым для рашистов: это здание захвачено ФСБ с первых дней временной оккупации. В нем размещался личный состав ведомства. Дошло до того, что даже Балицкого и его семью во второй-третий день временной оккупации перестали пускать в это здание. Также через три или четыре месяца оккупации на базе этого здания было размещено одно из пропагандистских СМИ, которое ретранслировало на территорию всей временно оккупированной Запорожской области пропаганду и ложную информацию. Также знаковым это здание является тем, что возле него находится телебашня, которая ретранслирует все российские пропагандистские СМИ", - рассказал мэр Мелитополя.

Поэтому вчерашний взрыв – это однозначно передел сфер влияния между двумя группами оккупантов.

Смотрите: Возле отделения ФСБ и штаба роспропагандистов в оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль, - Федоров. ВИДЕО

взрыв (6738) Мелитополь (613) Федоров Иван (467)


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супер !!! нехай перебють один одного окупанти і колоборанти !!!
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26.10.2022 13:56 Ответить
Вот, Василий Иванович, мужики сумлеваются: ты за большевиков али за коммунистов? ... Я за Интернационал. - А ты за какой, за второй или за третий?
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26.10.2022 14:05 Ответить
Син татові.
- Тату, чим відрізняються геї від підарасів..
Татка замисливсф дорослому пмианню
-Синку, геї то коли, два чоловіка люлять один одного....., а підари - це ті хто любить кацпію.
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26.10.2022 14:13 Ответить
Идея для михалкова. Москальский вонюч дух и ненависть в окупированном Херсоне. Семья Казлы Ностра против клана Геморра. Поречников в роли безрукого голубого берета, который спасает спизженную стиральную машинку от посягательств бурятов зоофилов. Басков в роли самого себя, чеченской шлюхи. Сам михалков исполнит роль дона балицкого, под прозвищем глубокий рот. Эпизодическую роль Дон дона сыграет гандон резиновый, должен потянуть, а медведева нынешний руководитель драм театра Херсона, он тоже спившееся шизофреническое ничтожество. Чую прям оскаром попахивает.
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26.10.2022 14:30 Ответить
Все в стилі рускага міра : рекет,групіровкі,клани,кгб,нквд,смерш....
босота кацапська.
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26.10.2022 14:30 Ответить
Коли вже пі@ дора Балицького грохнуть ?
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26.10.2022 15:10 Ответить
Флаг їм в руки та електричку назустріч-тре починати ставки робити, який щур кого перший загризе.
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26.10.2022 17:02 Ответить
 
 