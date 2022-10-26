Взрыв в центре оккупированного Мелитополя - результат войны двух кланов оккупационных властей, - мэр Федоров

Вчерашний взрыв это однозначно передел сфер влияния между двумя группами, первую из которых представляет сам Балицкий, являющийся представителем генштаба и военных РФ. С другой - ФСБ, местным ставленником которых является Владимир Рогов.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в Мелитополе возле здания, принадлежащего семье Балицких, взорвался автомобиль. Но само здание является знаковым для рашистов: это здание захвачено ФСБ с первых дней временной оккупации. В нем размещался личный состав ведомства. Дошло до того, что даже Балицкого и его семью во второй-третий день временной оккупации перестали пускать в это здание. Также через три или четыре месяца оккупации на базе этого здания было размещено одно из пропагандистских СМИ, которое ретранслировало на территорию всей временно оккупированной Запорожской области пропаганду и ложную информацию. Также знаковым это здание является тем, что возле него находится телебашня, которая ретранслирует все российские пропагандистские СМИ", - рассказал мэр Мелитополя.

Поэтому вчерашний взрыв – это однозначно передел сфер влияния между двумя группами оккупантов.

Смотрите: Возле отделения ФСБ и штаба роспропагандистов в оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль, - Федоров. ВИДЕО