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Новости Война
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Обвинения РФ в отношении "грязной бомбы" фальшивы, мир очень внимательно за этим наблюдает, - Столтенберг

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от эскалации под предлогом обвинений Украины в намерениях применить "грязную бомбу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас Россия пытается фальшиво обвинить Украину в подготовке к использованию радиоактивной "грязной бомбы" на собственной территории. Союзники по НАТО исключают это очевидно фальшивое обвинение. Россия часто обвиняет других в том, что они намерены делать сами. Мы уже видели такую ​​тенденцию раньше, от Сирии до Украины. Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации. Мир очень внимательно за этим наблюдает", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что жестокая война России против Украины вступает в решающий момент. На свои провалы на поле боя президент путин отвечает усилением агрессии, ударами по гражданскому населению и гражданской энергетической инфраструктуре, атаками дронов и ракет по жилым районам.

Он напомнил, что за прошедшие дни стало очевидным, что Иран оказывает России военную поддержку в ее войне против Украины. Глава НАТО назвал такую ситуацию "неприемлемой".

"Ни одна страна не должна помогать агрессору в этой преступной войне. Я приветствую тот факт, что союзники и Европейский Союз применяют мощные санкции против Тегерана", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Также читайте: НАТО нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму, - Столтенберг

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це було ясно відразу !!! кацап як не збреше то жити неможе - брехня основна кацапська скрепа !!!
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26.10.2022 14:11 Ответить
Москаль открыл ротяку - уже сбрехал
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26.10.2022 14:12 Ответить
Кацапи ні ким не перевершені брехуни у світі. Окрім 95 кварталу.
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26.10.2022 14:13 Ответить
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26.10.2022 14:17 Ответить
Відгадай країну по фото :
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26.10.2022 14:15 Ответить
перша подія - це мапа того, що буде потім.
москалі почали з фальшу, прибрали собі історію Русі, щоб отримати право на візантійський престол у 15-му столітті - тому все що вони роблять - фальш
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26.10.2022 14:15 Ответить
Против Ирана не обязательно вводить санкции. Достаточно уничтожить гего ВПК.
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26.10.2022 14:33 Ответить
Побачив що москалькаль роззявив пельку? Пздить!
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26.10.2022 14:49 Ответить
 
 