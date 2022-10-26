Обвинения РФ в отношении "грязной бомбы" фальшивы, мир очень внимательно за этим наблюдает, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от эскалации под предлогом обвинений Украины в намерениях применить "грязную бомбу".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас Россия пытается фальшиво обвинить Украину в подготовке к использованию радиоактивной "грязной бомбы" на собственной территории. Союзники по НАТО исключают это очевидно фальшивое обвинение. Россия часто обвиняет других в том, что они намерены делать сами. Мы уже видели такую тенденцию раньше, от Сирии до Украины. Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации. Мир очень внимательно за этим наблюдает", - подчеркнул Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что жестокая война России против Украины вступает в решающий момент. На свои провалы на поле боя президент путин отвечает усилением агрессии, ударами по гражданскому населению и гражданской энергетической инфраструктуре, атаками дронов и ракет по жилым районам.
Он напомнил, что за прошедшие дни стало очевидным, что Иран оказывает России военную поддержку в ее войне против Украины. Глава НАТО назвал такую ситуацию "неприемлемой".
"Ни одна страна не должна помогать агрессору в этой преступной войне. Я приветствую тот факт, что союзники и Европейский Союз применяют мощные санкции против Тегерана", - сказал генеральный секретарь НАТО.
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