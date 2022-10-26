Территорию Украины превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием, - Путин
Президент страны-оккупанта Путин заявил, что Украину якобы накачивают оружием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Украина стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет, украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием", – сказал российский диктатор.
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(Салтыков-Щедрин, "История одного города")
А в мене питання. Якщо ці дебіли вірять у всю цю фігню про біолабораторії та брудні бомби, що ж вони гатять без разбору куди попало і лізуть всюди?
По ідеї, якщо б кацапи справді так вважали, то без ОЗК та протигазів не перетинали б кордон України.
Взагалі, після окопування у Рудому лісі не кацапам розмовляти про якусь небезпеку. 😁