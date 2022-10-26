Территорию Украины превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием, - Путин

Президент страны-оккупанта Путин заявил, что Украину якобы накачивают оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Украина стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет, украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием", – сказал российский диктатор.

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