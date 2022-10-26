В результате российского обстрела АЗС в Днепре накануне погибла беременная 25-летняя девушка, - мэр Филатов. ФОТО
25-летняя Инна заживо сгорела в результате российской атаки на автозаправку в Днепре накануне. Девушка была беременна.
Соответствующую информацию обнародовал в Фейсбуке Днепровский городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Это беременная красавица Инна, 25 лет, которая вчера заживо сгорела в авто на обычном АЗС в Днепре, разбомбленной российской ракетой. А это сообщение Минубийства РФ об уничтожении "нефтехранилища, которое обеспечивало топливом группировки на Донбассе", - указал он и добавил фото и скрины.
Напомним, 25 октября в Днепре в результате вражеского обстрела российских оккупантов города вспыхнула автозаправочная станция. Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара два человека погибли, четверо - ранены, трое из них - тяжелые.
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Про справедливість взагалі смішло.
Лише сила
Он кати українців НКВДисти спокійно в теплих ліжечках померли. Не було до них справи владі. Тридцять років Україна виростала на корупції, влада не бажає її викорінювати, бо очолює.