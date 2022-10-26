В результате российского обстрела АЗС в Днепре накануне погибла беременная 25-летняя девушка, - мэр Филатов. ФОТО

25-летняя Инна заживо сгорела в результате российской атаки на автозаправку в Днепре накануне. Девушка была беременна.

Соответствующую информацию обнародовал в Фейсбуке Днепровский городской голова Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Это беременная красавица Инна, 25 лет, которая вчера заживо сгорела в авто на обычном АЗС в Днепре, разбомбленной российской ракетой. А это сообщение Минубийства РФ об уничтожении "нефтехранилища, которое обеспечивало топливом группировки на Донбассе", - указал он и добавил фото и скрины.

Читайте: По меньшей мере, двое гражданских погибли вследствие вражеского обстрела АЗС, - мэр Днепра Филатов





Напомним, 25 октября в Днепре в результате вражеского обстрела российских оккупантов города вспыхнула автозаправочная станция. Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара два человека погибли, четверо - ранены, трое из них - тяжелые.