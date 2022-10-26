"Мы уже не можем отдавать": Командующий ВС Литвы Рупшис против передачи Украине гаубиц и ПВО

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что на следующем заседании Государственного совета обороны страны он предложит не передавать Украине самоходные гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.

"У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачи без соответствующих возможностей, но те возможности, которые у нас есть, находятся на том пределе, когда мы уже не можем отдавать", - сказал Рупшис журналистам на полигоне в Пабраде в среду.

"Я внесу такое предложение. Мы должны искать другие средства поддержки", - добавил он.

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По словам генерала, Литва могла бы поддержать Киев вооружением, если бы быстро закупила новое оружие вместо используемого сейчас.

"Мы должны понимать, что у нас также есть обязательства перед НАТО. Мы четко заявили, какие подразделения мы предоставляем НАТО. Это должны быть подразделения, способные вести неприцельный огонь или полевая артиллерия, маневренные подразделения с огневой мощью, а также средства противовоздушной обороны для оказания поддержки как принимающая страна", – сказал Рупшис.

Напомним, США передали Украине первые системы противовоздушной обороны NASAMS.

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