"Мы уже не можем отдавать": Командующий ВС Литвы Рупшис против передачи Украине гаубиц и ПВО
Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что на следующем заседании Государственного совета обороны страны он предложит не передавать Украине самоходные гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT.
"У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачи без соответствующих возможностей, но те возможности, которые у нас есть, находятся на том пределе, когда мы уже не можем отдавать", - сказал Рупшис журналистам на полигоне в Пабраде в среду.
"Я внесу такое предложение. Мы должны искать другие средства поддержки", - добавил он.
По словам генерала, Литва могла бы поддержать Киев вооружением, если бы быстро закупила новое оружие вместо используемого сейчас.
"Мы должны понимать, что у нас также есть обязательства перед НАТО. Мы четко заявили, какие подразделения мы предоставляем НАТО. Это должны быть подразделения, способные вести неприцельный огонь или полевая артиллерия, маневренные подразделения с огневой мощью, а также средства противовоздушной обороны для оказания поддержки как принимающая страна", – сказал Рупшис.
Напомним, США передали Украине первые системы противовоздушной обороны NASAMS.
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Ресурси умовно-безмежні, китайці дадуть необхідне обладнання.
Не від успіхів на фронті вони після півроку "СВО" почали фактично загальну мобілізацію.
Ідейні остаточно перевелись влітку, коли почався суворий некомплект "добровольческіх батальонов".
Стало зрозуміло, що запаси активних дурнів, раптово, через непомірне використання з 2014 року, майже вичерпались.
Також стало зрозуміло, що запаси підготованого і годного до бою м`яса теж досягли загрозливо низької позначки. Отже довелось кидати на фронт всіх, кого спіймали.
Якість таких кадрів не висока.
Але їх кількість і принцип "природнього відбору" ще нароблять нам чимало лиха.
Там нещодавно підписані контракти здається з 50 країнами на виготовлення зброї.
Лобіювали США з партнерами.
Просто жить роками в війні - це жесть якась. Тому ця війна,або поки не виженемо кацапів за порєбрік,або до смерті *****.
А він не перестане . Тут вийшла така фігня - ***** зачепив Захід за живе , він не просто напав на Україну , він - наклав купу лайна на західні принципи , і тому в Заходу не залишилось вибору як тільки - покарати гниду .!! Захід не дозволить витирати об себе ноги якомусь підарюзі , хоч який він - повільний , неповороткий і боязливий . Бо це означатиме крах Західної цивілізації - в очах світу .
Зараз на Заході нарощують потужності заводи з виробництва зброї і *********** . Тому підтримка України зброєю буде лише зростати . Фінансів у Заходу достатньо . А от кацапів ця війна обанкротить . Захід ( ЕС + США ) це майже половина світового ВВП , паРаша лише - 2 % . Тобто тут навіть порівнювати нема що .
Кацапня вже видихається , вже зараз бігають по світу з простягнутою рукою , то дайте зброї , то людей , то ще чогось ,, економіка їх дихає на ладан вже зараз , хоч вони й бахваляться , і це попри те що ціна на енергоресурси їх більш чим влаштовує . Кацапня не витримає тривалої війни , та ще й в умовах санкцій . .
А їх напевно таки повно на складах!
Велике спасибі і за те, що вже надали.
Так, це дуже дорого.
Цікаво, а скільки коштуватиме Європі пряме зіткнення НАТО і московії?
Щось здається, набагато більше, ніж допомога нам і превентивні заходи вдома.
Ви й так допомогли нам, як ніхто!
Лише подяка Литві. разом - до Перемоги над кацапстаном!
К сожалению, невозможно возродить и вернуть погибших... Эти раны долго будут заживать... Всегда думаю о жертвах. Больно...😢
p.s. це яку наглість треба мати щоб ще насамс у них просити, не здивуюсь що зелень таки попросила... у них у самих їх там 4шт всього які отримала також відносно недавно.
але стратегічно дядько помиляється бо ситуація така що якщо Україна розіб'є росію то загрози литві не буде а, отже, і литовська армія може видихнути з полегшенням.