Шойгу позвонил министрам обороны Индии и Китая: Рассказал о "грязной бомбе"
Министр обороны страны-оккупанта Сергей Шойгу провел разговор с министрами обороны Индии и Китая, Раджнатхом Сингхом и Вэй Фэнхэ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
По данным министерства, Шойгу обсудил ситуацию в Украине с индийским и китайским коллегами и рассказал об "озабоченности возможными провокациями со стороны Украины с применением "грязной бомбы".
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу во время телефонного разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом 23 октября заявил о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что применить ядерное оружие в нашей части Европы может только один субъект, приказавший министру обороны Шойгу звонить своим коллегам.
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Ось саме там, в Херсоні, вони й підірвуть свою "грязну бомбу", щоб прикрити свою поразку, зробити черговий жест доброї волі
Україні гнидораша грозить ЯЗ значить Україна може захищатись чим завгодно, хоч грязною бомбою хоч помитою...
Хто знає?
господе нашем иисусеукраинской грязной бомбе?
оленевод-дебил - горе в недостране
Ще раз щиро дякую за доречний і дотепний ++ коммент!
1.Дивіться на весь світ - ми *******
2.Дивіться - ми попереджали
3.Поможіть з переговорами - хоч хто-небудь
Коротше - ви світове стидобище.Нарив. І Україна і Світ з вами розбереться
Можливо,то й були провокатори....
І ось вилазить оце недорозуміння,говорить те саме.