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Новости Война
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Шойгу позвонил министрам обороны Индии и Китая: Рассказал о "грязной бомбе"

шойгу

Министр обороны страны-оккупанта Сергей Шойгу провел разговор с министрами обороны Индии и Китая, Раджнатхом Сингхом и Вэй Фэнхэ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

По данным министерства, Шойгу обсудил ситуацию в Украине с индийским и китайским коллегами и рассказал об "озабоченности возможными провокациями со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу во время телефонного разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом 23 октября заявил о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что применить ядерное оружие в нашей части Европы может только один субъект, приказавший министру обороны Шойгу звонить своим коллегам.

Читайте: Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара, - Шойгу

Индия (404) Китай (2966) россия (95502) Шойгу Сергей (712) ядерное оружие (1334)


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Топ комментарии
+18
Дурному немає спокою-бо воно дурне...
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26.10.2022 16:42
+16
воно *******
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26.10.2022 16:44
+11
У мокшів нова методичка : " про брудну бомбу".
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26.10.2022 16:41
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i tam esho nasratj na stol reshil
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26.10.2022 16:41 Ответить
У мокшів нова методичка : " про брудну бомбу".
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26.10.2022 16:41 Ответить
в Херсоні у кацапів скоро буде реальний сталінград - це повна катастрофа для буйла

Ось саме там, в Херсоні, вони й підірвуть свою "грязну бомбу", щоб прикрити свою поразку, зробити черговий жест доброї волі
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26.10.2022 16:59 Ответить
Ніхто нічого підривати не буде. Це іпсо щоб змусити до перемовин, або сповільнити військову допомогу.
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26.10.2022 17:03 Ответить
як один із варіантів, але завжди треба прораховувати найгірший
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26.10.2022 17:14 Ответить
Це і є їхні всі варіанти, їм давно дали зрозуміти, що у випадку використання чогось такого їм гайки.
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26.10.2022 17:36 Ответить
та давно пора, гаєчним ключем у скроню 😕
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26.10.2022 18:09 Ответить
...по бараболях.
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26.10.2022 18:19 Ответить
Та звонил бы уже поц сразу Марсианам...
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26.10.2022 17:01 Ответить
Дурному немає спокою-бо воно дурне...
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26.10.2022 16:42 Ответить
на злодії шапка не просто горить-вона палає...
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26.10.2022 16:43 Ответить
нажаль, це реально може статись, в Херсоні
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26.10.2022 17:00 Ответить
воно *******
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26.10.2022 16:44 Ответить
Еще в Спортлото надо сообщить
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26.10.2022 16:45 Ответить
у брудних людей і думки такі ж..
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26.10.2022 16:45 Ответить
Та ти шо? Така офігітельна історія, і головне ніхто не вірить
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26.10.2022 16:46 Ответить
Он сказал "ЫЫЫЫ Украинцы обижают, за кораблем посылают. ЫЫЫЫ."
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26.10.2022 16:58 Ответить
Вони, все таки, хочуть її взірвати. На каховській дамбі.
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26.10.2022 16:47 Ответить
і скинути радіацію Туреччині, на курорти та рибалкам 😕
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26.10.2022 17:01 Ответить
Кунжутича нарешті навчили користуватись телефоном. Ай, шайтан-труба, гаваріт со мной!
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26.10.2022 16:49 Ответить
шайтан-труба це рпг.
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26.10.2022 23:31 Ответить
Якщо вам дзвонять з невідомого номера, то не беріть слухавку. Велика ймовірність того що це дзвонить шойгу і буде вам розповідати про "брудну бомбу".
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26.10.2022 16:49 Ответить
Шойгу,марсианам еще позвони,дятел тряпочный
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26.10.2022 16:49 Ответить
Навіть якби вона в нас була то шо тут такого?
Україні гнидораша грозить ЯЗ значить Україна може захищатись чим завгодно, хоч грязною бомбою хоч помитою...
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26.10.2022 16:50 Ответить
якщо чесно,то тут нічого смішного немає,вони щось задумали
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26.10.2022 16:52 Ответить
Задумали медійної прикрити втечу з Херсону
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26.10.2022 17:02 Ответить
ЗадумалиСЬ....над своим поведением
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26.10.2022 17:17 Ответить
Схоже, #уйло йому 3,14здюлжй надавав: роби, що хочеш, але наступ ЗСУ зупини. От він і телефонує усім, хто міг би вплинути. Ну, добре, європейцям ще б могло зайти - усе поряд, а от американцям, тим більше китайцям з індійцями... Хоча, кушать стронцій нє оцєня хоціца, правда?
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26.10.2022 16:53 Ответить
Сантехнік Колян з нетерпінням чекає дзвінка шойги...
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26.10.2022 16:53 Ответить
Шойге надо министру обороны Зимбабвы звякнуть, он точно поверит.
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26.10.2022 16:53 Ответить
to est poshupal, esli oni odobrjat russkuju provokaciu.
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26.10.2022 16:54 Ответить
А в Туві мухомори ростуть?
Хто знає?
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26.10.2022 16:54 Ответить
Ростуть, але вони вже їх "не беруть", там щось " важче"
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26.10.2022 17:15 Ответить
здравствуйте! у вас есть минутка? не хотите поговорить о господе нашем иисусе украинской грязной бомбе?
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26.10.2022 16:56 Ответить
главное, оленевод, не забудь "показать на карте" откуда будет проистекать ядерная угроза от безядерной Украины..
оленевод-дебил - горе в недостране
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26.10.2022 16:59 Ответить
Очередная лживая чушь, от аферистов и нефашистов, под названием "а я вам покажу откуда готовилось нападение".
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26.10.2022 17:07 Ответить
То есть секс по телефону, а это именно ШЛЮХА по телефону.
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26.10.2022 17:07 Ответить
на очереди звонки в Зимбабве и Папуа......
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26.10.2022 17:09 Ответить
А хотите я вам расскажу...
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26.10.2022 17:11 Ответить
Зачётный коммент!) Мы даже знаем когда, где и кто этого индейца обидел)) Слава ЗСУ!
Ще раз щиро дякую за доречний і дотепний ++ коммент!
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26.10.2022 17:32 Ответить
Ну це виглядить так
1.Дивіться на весь світ - ми *******
2.Дивіться - ми попереджали
3.Поможіть з переговорами - хоч хто-небудь
Коротше - ви світове стидобище.Нарив. І Україна і Світ з вами розбереться
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26.10.2022 17:14 Ответить
до речі - чого про це тарабанить олень, а не кінь?
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26.10.2022 17:28 Ответить
"стучит" пид@рок)) Ну, что можно было ожидать от обиженного?
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26.10.2022 17:26 Ответить
Доречі,було багато пропозицій в коментарях попередніх,про брудну бомбу...
Можливо,то й були провокатори....
І ось вилазить оце недорозуміння,говорить те саме.
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26.10.2022 17:31 Ответить
Лаври Лукашенка і цьому дегенерату не дають спокою, цей напевно теж на мапі показує звідки збираються кинути на Москву "брудну бомбу"
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26.10.2022 17:38 Ответить
Никогда ещё Шойгу не посылали нах на таких непонятных языках.
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26.10.2022 17:44 Ответить
Лживые рашистские твари.
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26.10.2022 18:19 Ответить
Блин, как же он ****** своими высерами
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26.10.2022 18:37 Ответить
Оленевода опустили до уровня оператора колл центра, который совершает холодные звонки и пытается впарить слона))
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27.10.2022 00:21 Ответить
Їм уже в очі кажуть ви кончені а вони кажуть дожь йде...
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27.10.2022 00:21 Ответить
 
 