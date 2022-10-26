Шойгу позвонил министрам обороны Индии и Китая: Рассказал о "грязной бомбе"

Министр обороны страны-оккупанта Сергей Шойгу провел разговор с министрами обороны Индии и Китая, Раджнатхом Сингхом и Вэй Фэнхэ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

По данным министерства, Шойгу обсудил ситуацию в Украине с индийским и китайским коллегами и рассказал об "озабоченности возможными провокациями со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу во время телефонного разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом 23 октября заявил о якобы возможном применении Украиной "грязной бомбы".

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что применить ядерное оружие в нашей части Европы может только один субъект, приказавший министру обороны Шойгу звонить своим коллегам.

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