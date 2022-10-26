НАТО не может позволить Путину победить, это будет катастрофой для Украины и сделает Альянс более уязвимым, - Столтенберг
То, что Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от того, что она может достичь на поле боя.
Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я не буду размышлять, как долго война будет продолжаться, но я скажу только две вещи. Одна – мы готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Мы не можем позволить президенту Путину победить. Это было бы катастрофой и трагедией для украинцев, но также и сделает нас, союзников по НАТО, более уязвимыми, потому что потом из этого будет выучен урок, что президент Путин может достигать цели, используя военную силу. И это будет выученный урок не только им, но и для других авторитарных лидеров во всем мире", - сказал Столтенберг.
Вторым пунктом он отметил, что "все войны заканчиваются за столом переговоров".
"В то же время, нам известно, что то, чего Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от того, что она может достичь на поле боя", - убежден генсек.
В этой связи он отметил, что союзники по НАТО, поставляя Украине военную поддержку, стараются "максимизировать результат, который будет приемлемым для Украины и минимизировать время, за которое этого можно достичь".
"Чем сильнее Украина на поле боя, тем скорее будет достигнуто политическое решение, которое будет гарантировать, что Украина победит как суверенное независимое государство в Европе", - считает Столтенберг.
Он отметил, что войны "по своей природе непредсказуемы".
"Но что мы видели за последние недели и месяцы, так это то, что украинцы значительно продвигаются вперед и смогли, прежде всего, вытеснить российские захватнические войска с севера, с территории вокруг Киева, а потом – остановить российское наступление на Донбассе и вытеснить их, освобождая территории Харькова и теперь на юге. Это прекрасный пример храбрости украинских Вооруженных сил, которые мы уважаем, равно как и украинский народ и их руководство, а поддержка союзников была критически важной для этого успеха", - подытожил Столтенберг.
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А то проиграть не может, выиграть нельзя - так что, умереть всем???
Якшо дати )(уйлу волю,то він спочатку палець відкусить а потім і цілу руку
Скільки військової допомоги передало Україні NATO?
Не окремо взяті країни, а саме організація NATO.
Як щодо бойових літаків?
А Украина союз с кем то заключила?
Помогла хоть кому то когда небудь хоть на копейку?
А якщо без жартів, то Україна віддала всю свою ядерну зброю і всі крилаті ракети made in ussr (сотні штук). Це теж чогось та й варте.
P.S. І всі надзвукові бомбардувальники-ракетоносці.
А там украинцы всегда были за деньги и очень хорошие.
Голубые каски от 10 000 Дол. в месяц имеют.
Каждая перевозка самолётом оплачивается так,что туда очередь на 100 лет вперёд.
И в НАТО хотят только что бы кукурузное поле за миллионы дол.в аренду под базу сдавать.