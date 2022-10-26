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Новости Война
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НАТО не может позволить Путину победить, это будет катастрофой для Украины и сделает Альянс более уязвимым, - Столтенберг

столтенберг

То, что Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от того, что она может достичь на поле боя.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не буду размышлять, как долго война будет продолжаться, но я скажу только две вещи. Одна – мы готовы поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Мы не можем позволить президенту Путину победить. Это было бы катастрофой и трагедией для украинцев, но также и сделает нас, союзников по НАТО, более уязвимыми, потому что потом из этого будет выучен урок, что президент Путин может достигать цели, используя военную силу. И это будет выученный урок не только им, но и для других авторитарных лидеров во всем мире", - сказал Столтенберг.

Вторым пунктом он отметил, что "все войны заканчиваются за столом переговоров".

"В то же время, нам известно, что то, чего Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от того, что она может достичь на поле боя", - убежден генсек.

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В этой связи он отметил, что союзники по НАТО, поставляя Украине военную поддержку, стараются "максимизировать результат, который будет приемлемым для Украины и минимизировать время, за которое этого можно достичь".

"Чем сильнее Украина на поле боя, тем скорее будет достигнуто политическое решение, которое будет гарантировать, что Украина победит как суверенное независимое государство в Европе", - считает Столтенберг.

Он отметил, что войны "по своей природе непредсказуемы".

"Но что мы видели за последние недели и месяцы, так это то, что украинцы значительно продвигаются вперед и смогли, прежде всего, вытеснить российские захватнические войска с севера, с территории вокруг Киева, а потом – остановить российское наступление на Донбассе и вытеснить их, освобождая территории Харькова и теперь на юге. Это прекрасный пример храбрости украинских Вооруженных сил, которые мы уважаем, равно как и украинский народ и их руководство, а поддержка союзников была критически важной для этого успеха", - подытожил Столтенберг.

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Автор: 

НАТО (9979) путин владимир (31247) россия (95497) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+11
Будьт точнішим,пане Столтенберґ.Альянсу тоді просто не буде.
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26.10.2022 17:34
+8
Це буде так само катастрофою для альянсу!
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26.10.2022 17:34
+8
Звісно, помагала. Сирії, Ірану... Для Air Koryo пару Ан-148 поставила.

А якщо без жартів, то Україна віддала всю свою ядерну зброю і всі крилаті ракети made in ussr (сотні штук). Це теж чогось та й варте.

P.S. І всі надзвукові бомбардувальники-ракетоносці.
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26.10.2022 18:07
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Будьт точнішим,пане Столтенберґ.Альянсу тоді просто не буде.
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26.10.2022 17:34 Ответить
Це буде так само катастрофою для альянсу!
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26.10.2022 17:34 Ответить
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26.10.2022 17:37 Ответить
могли бы пятак хрюхи пририсовать
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26.10.2022 20:45 Ответить
а то сердечко вышло
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26.10.2022 20:46 Ответить
так дайте им уже по морде

А то проиграть не может, выиграть нельзя - так что, умереть всем???
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26.10.2022 17:37 Ответить
Сколько раз уже повторять Украина оттрахает ху.ла и его обосцанную армию.
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26.10.2022 17:39 Ответить
Пусть лучше НАТО его оттрахает
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26.10.2022 17:43 Ответить
То може досить на жопі сидіти, а потрібно активніше долучатися до боротьби з ******?
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26.10.2022 17:43 Ответить
тоді )(уйло,як і по його задумці, буде з пропагандонських каналів верещати-що рашка воює з НАТО.якраз то шо треба ,для іхньої божевільної публіки
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26.10.2022 17:48 Ответить
Я теж думаю..якшо вже НАТО буде боятись ,то позорище буде на весь світ..то що ж тоді говорити про когось. тоді навішо то воно створювалось то НАТО.
Якшо дати )(уйлу волю,то він спочатку палець відкусить а потім і цілу руку
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26.10.2022 17:46 Ответить
А кого молили в перші дні закрити небо над Україною ?
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26.10.2022 17:51 Ответить
Так не дозвольте.

Скільки військової допомоги передало Україні NATO?

Не окремо взяті країни, а саме організація NATO.

Як щодо бойових літаків?
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26.10.2022 17:52 Ответить
Організація НАТО не є власником зброї. це так само як вимагати меду в районному лісхозі.
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26.10.2022 18:06 Ответить
Нове блєяння на старий лад
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26.10.2022 17:58 Ответить
Все чего требуют
А Украина союз с кем то заключила?
Помогла хоть кому то когда небудь хоть на копейку?
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26.10.2022 17:58 Ответить
Так. Багато кому. І не на копійку.😡
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26.10.2022 18:02 Ответить
Звісно, помагала. Сирії, Ірану... Для Air Koryo пару Ан-148 поставила.

А якщо без жартів, то Україна віддала всю свою ядерну зброю і всі крилаті ракети made in ussr (сотні штук). Це теж чогось та й варте.

P.S. І всі надзвукові бомбардувальники-ракетоносці.
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26.10.2022 18:07 Ответить
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26.10.2022 18:15 Ответить
Помагалы-это бесплатно,а не за деньги.
А там украинцы всегда были за деньги и очень хорошие.
Голубые каски от 10 000 Дол. в месяц имеют.
Каждая перевозка самолётом оплачивается так,что туда очередь на 100 лет вперёд.
И в НАТО хотят только что бы кукурузное поле за миллионы дол.в аренду под базу сдавать.
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26.10.2022 18:15 Ответить
Більш уразливим, дуже дуже м'яко сказав
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26.10.2022 18:39 Ответить
В нам вже є неголений соловейко, і не один. Ти б краще на поставки зброї наліг, Столтенберже.
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26.10.2022 18:47 Ответить
Они все не хотят, что бы Путин победил. И не хотят, что бы Украина победила.
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26.10.2022 19:11 Ответить
... не хотят шобы Украина победила...- по-моему кацапа мнение никто не спрашивал.
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26.10.2022 20:49 Ответить
 
 