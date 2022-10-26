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Новости Война Мобилизация в РФ
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Сотрудники мэрии Москвы массово бегут из РФ после ликвидации в Украине их коллеги, - СМИ

грузія

Начальник отдела в правительстве Москвы Алексей Мартынов отправился воевать в Украину по мобилизации и был ликвидирован. Теперь его коллеги массово бросают работу и бегут из России.

Об этом пишет российское издание "Верстка", сообщает Цензор.НЕТ. По данным его источников, в некоторых отделах мэрии количество работников-мужчин, покинувших Россию, составляет 20-30% от всех сотрудников.

Алексей Мартынов был мобилизован 23 сентября. Его почти сразу отправили на фронт, где жизнь Мартынова закончилась. Его ликвидация произвела сильное впечатление на московских чиновников, пишет "Верстка".

Близкий к мэрии источник рассказал журналистам об "умеренной утечке сотрудников": они уходят в отпуск и уже не возвращаются. В некоторых отделах из России сбежали 20-30% всех сотрудников-мужчин. Особенно от этого страдают крупнейшие департаменты мэрии – ЖКХ, здравоохранения, образования и другие.

Это привело к трудностям в работе московских ведомств: чаще всего отделы департаментов простаивают круглосуточно из-за отсутствия IT-специалистов или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота, поскольку отвечавшие за него сотрудники уехали.

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Чиновники, чаще всего покинувшие РФ, едут в страны бывшего СНГ - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

"Низовым" сотрудникам мэрии Москвы не предоставили вовремя обещанную бронь, поэтому они чаще всего едут "в никуда", не уволившись и не известив об этом руководство, сказал источник.

Автор: 

ликвидация (3529) москва (3073) россия (95497) мэрия (110) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+40
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26.10.2022 17:37
+40


На Кутузовском проспекте в Москве подожгли здание центральной приемной председателя кремлевской партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает Telegram-канал https://t.me/astrapress Astra .
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26.10.2022 17:39
+40
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26.10.2022 17:41
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26.10.2022 17:37 Ответить
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26.10.2022 17:53 Ответить
Несознательные граждане.
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26.10.2022 17:37 Ответить
И георгиевские ленточки в попыхах сжигают.
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26.10.2022 17:43 Ответить
Так його повернули в пакеті, чи він перетворився на попіл? Це єдине, що могло б зацікавити українців
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26.10.2022 17:38 Ответить
Дуже гарна новина.Чекаєм ще...
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26.10.2022 17:39 Ответить


На Кутузовском проспекте в Москве подожгли здание центральной приемной председателя кремлевской партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает Telegram-канал https://t.me/astrapress Astra .
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26.10.2022 17:39 Ответить
На вшивое подло Козаки дусту насыпали.
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26.10.2022 17:41 Ответить
кодло
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26.10.2022 17:44 Ответить
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26.10.2022 17:41 Ответить
а к ***** на поклон кто ходить будет аплодируя стоя...
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26.10.2022 17:41 Ответить
та як мінімум 70% залишається покірно чекати долі. ***** вистачить і на поклон і на м'ясо.
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26.10.2022 18:02 Ответить
а я то думала, чого це на маскві так раптом могілізація - ВСЬО
просто працівники мерії мацкви вірять свому меру ще менше аніж путі,
а мер не захотів взагалі сам у мерії працювати мерином, то й пробив послаблення, але чогось йому все одно працівники не зовсім повірили
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26.10.2022 17:42 Ответить
*****, а як кричали, як кричали - ФАШИЗМ і Україні, ліквідувати, денацифікувати, повний блекаут, топити дітей. Можна продовжувати до безкінечності!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тварюки і це дуже м"яко! Вмродки і це не пояснює нічого! Мотлох і це теж не дає повної картини!

*****, ЦЕ РАБИ у найгіршому розумінні
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26.10.2022 17:44 Ответить
я шото реально чось думаю про..... ну тыпа акваріум.
бо реально тупо неможливо таку ... просто неможливо шоб настільки ""людей клєманути
то не так, просто там стільки грошей їм заморозили, шо ***** мало би стати недобре. ну і так далі
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26.10.2022 17:51 Ответить
Вірним шляхом йдете орки!
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26.10.2022 17:45 Ответить
Они не ходят они передислоцируются
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26.10.2022 17:49 Ответить
Найкраща реклама це - Ыыыыы, щас шашлычки в Киеве пожарим, холодно, но погреемся возле хохлушек, путин спасиб*, - до -- - Ыыыыы, а чо нас то дебилизируют, уминябратбезногнм!!!, за что???, хохлы и убить могут, а хохлушки землей засыпят, путин, за что, холодно??
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26.10.2022 17:48 Ответить
Щоб ви повиздихали,кацапня!
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26.10.2022 17:48 Ответить
Треба Ердогана попросити не впускать орків в Турцію . А то засрут все - і країну, і помідори, і море . А потім попруться ще захищати руцький язик
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26.10.2022 17:49 Ответить
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26.10.2022 17:52 Ответить
Vot ix nado pervuju liniju vyslat povojevat, i trolev iz Olgino takze
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26.10.2022 17:53 Ответить
Те кто ржал , что хахлы моют унитазы в Европе и собирают клубнику в Польше , скоро будут мыть унитазы в Грузии и Таджикистане А кого туда не пустят - будут удобрять собою арбузы и помидоры в Украине

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26.10.2022 17:58 Ответить
🤣🤣🤣
На Цензоре тоже была КАЦАПСЬКА мода тикать заробитчанам мойкойтуалетов.
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26.10.2022 18:00 Ответить
кожен будує своє життя так як можн, хтось ЗОЛОТИТИ руками, хтось ЗОЛОТОЮ головою, хтось ЗОЛОТИМ відношенням до оточуючих! і тільки бидло краде, нищить, обманює та інш.
і от головна теза - чомусь це бидло спливає на верхні щабелі влади! а порядні люди лінкуються прибрати гівно(
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26.10.2022 18:43 Ответить
Верно то, что вы говорите. В чате с русскими надо мной часто смеялись, что я мою унитазы в Германии. Вы знаете, этим они хотели меня унизить. Ну, как здесь, в Германии, говорят, что они написали себе в ноги.
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26.10.2022 20:18 Ответить
Можете тепер з них посміяться:

- Почему "рассеян" так беспокоит тема мытья украинцами туалетов в Европе?

- От зависти... Их даже к мытью туалетов в Европе не допускают, говоря: " У вас дома туалеты немытые, как вас к нашим допускать? Вы же их мыть не умеете…"
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26.10.2022 20:27 Ответить
Честно говоря, я не понимаю их менталитет. Хотя у меня хорошо оплачиваемая техническая работа, я не боюсь мыть унитаз. Мой Бог! Главное, что я зарабатываю свои собственные деньги. Но видимо у них другая картина мира.
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26.10.2022 20:37 Ответить
Ви "современную русскую песнь" читали? В ній - весь їх "менталітет"

Уж как мы ль, друзья, люди русские!..
Всяк субботний день в банях паримся,
Всякий божий день жирны щи едим,
Жирны щи едим, гречневку лопаем,
Всё кваском родным запиваючи,
Мать святую Русь поминаючи,
Да любовью к ней похваляючись,
Да всё русскими называючись…
И как нас-то все бранят попусту,
Что ничего-то мы и не делаем,
Только свет коптим, прохлаждаемся,
Только пьем-едим, похваляемся…
Ах, и вам ли, люди добрые,
Нас корить-бранить стыдно б, совестно:
Мы работали б, да хотенья нет;
Мы и рады бы, да не хочется;
Дело плевое, да труда бежим!..
Мы труда бежим, на печи лежим,
Ходим в мурмолках, да про Русь кричим,
Всё про Русь кричим, - вишь, до охрипу!
Так ещё ль, друзья, мы не русские?! (Козьма Прутков ХІХ век)
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26.10.2022 20:44 Ответить
А бурячки ! Ви забули про бурячки !
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26.10.2022 21:15 Ответить
происходит стремительное восхождение по карьерной лестнице, с москвы в таджикистан
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26.10.2022 17:59 Ответить
не верю! всі вони могілізувались і іх дожирають собаки по канавах
все тому що не знали як челобітную путлеру подавати
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26.10.2022 18:02 Ответить
Кстати, сегодня как раз прошло ровно две недели, как ***** публично заверил своих рабов, что "через две недели закончатся мероприятия по частичной мобилизации". Ну что, кацапы, как дела там? Или ваш фюрер вас опять на.****?
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26.10.2022 18:05 Ответить
а шо таке ? не хоче тварєй з донбаса захищати ?
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26.10.2022 18:05 Ответить
Не хочуть бісів виганяти з укронацистів, проводити десатанізацію НА Україні
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26.10.2022 18:09 Ответить
Хай не хвилюються. У ЗСУ є чудові екзорцисти!
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26.10.2022 18:50 Ответить
Всі кацапи смерди, шо з мерії Макви, що із Бурятії!
Їх виправдовує тільки смерть, смерть, смерть де б вони не були, чи в Україні, чи в Грузії, чи в Туреччині на пляжі!
СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ!
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26.10.2022 18:12 Ответить
Чесно кажучи,вже дістали бравурні реляції "за даними джерел" про баснослівні втрати Рашки,паніку,відчай,відсутність техніки на Рашці тощо...Особливо брехливі різні речники,есперти,джерела типу Арєстовіча Жданова Гайдая Геращенка тощо... Нагадую,це не ми ,а Рашка у нас контролює 15% території,це не ми а Рашка щоденно,безкарно обстрілює нашу територію,це не русня з бульборуснею,а ми по 12 год/добу сидимо без світла,це не у них,а у мене до цього часу немає опалення,це не у них,а у нас десятки тисяч людей перед зимою з розбитим житлом,а жданови не дали й копійки на відновлення!!
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26.10.2022 18:39 Ответить
Нагадую! Хто обрав того,хто замість "Армія. Мова. Віра" обрав"Дерібан. Офшори. Конверти"? Для кого "сойтись посередине", "просто перестать стрелять",заглянуть в " глаз" *****,"отвести войска" и "проложить дороги" для окупантов" стало цілю? Для кого власне збагаченя на мародерені України стало самоцілю?
Ще багато чого можна нагадати тим,хто обрав зезидента,підтримуючи рашу!
Чого зараз незадоволені? До вас прийшли ті,кого запросив ваш Зе!
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26.10.2022 19:04 Ответить
я не голосував за картавого членограя,голосував за Пороха,хоч і до нього питань більше ніж відповідей. а щодо картавенького....рано чи пізно справжня роль цього піаніста-членограя і в здачі територій,і в розвалі ЗСУ і ВПК перед нападом і ще багато в чому виясниться. і виясниться так,що навіть у найбезмозгліших шанувальникві Слуг не нашого народу,волосся на грудях підніметься....
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26.10.2022 19:16 Ответить
Можливо. Але є одне АЛЕ! Зараз багато тих,хто обирав членограя,заперечують свій вибір і шукають винних у обрані пісюніста,або "кого завгодно" тільки не президента.
І продовжують підтримувати гасло пукіна "меня устроит любой,кроме Порошенко!".
До речі це дослівна цитата.
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26.10.2022 20:04 Ответить
Юра,мене вчили на тренингах в компанії : ви не стійте на місці,щось робіть,вкладайте душу в те,що робите,не зупиняйтесь,робіть хоча б одне добре діло в день безкоштовно,не чекайте результат одразу,але він неодмінно буде....ці правила працюють стовідсотково!
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26.10.2022 21:16 Ответить
- Бежать хотел?
- Куда?
(С)
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26.10.2022 18:55 Ответить
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26.10.2022 18:59 Ответить
K.Sobcak sbezala v Litvu.
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26.10.2022 19:15 Ответить
с чем мы вас и поздравляем
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26.10.2022 21:26 Ответить
А Литва не успела сбежать от Собчака 🐴
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27.10.2022 11:51 Ответить
На мАсквє взагалі чоловіків на вулиці не побачиш. Вони просто зникли.

Лише уявіть місто, де немає чоловіків. Це ж прекрасно! Будь яка аварія, прорив труб, каналізації нікому буде ремонтувати. У кацапок почнуть ломитися пральні машинки, посудомойки, холодильники, а відремонтувати нема кому.
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26.10.2022 19:59 Ответить
"И сниттся нам не рокот космодрома "!
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26.10.2022 20:07 Ответить
Твой позорный недуг мы в подвиг превратим.
Так они и Севастополь кинули..а потом пропаганда в подвиг перекроила.
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26.10.2022 20:22 Ответить
 
 