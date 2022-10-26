Сотрудники мэрии Москвы массово бегут из РФ после ликвидации в Украине их коллеги, - СМИ

Начальник отдела в правительстве Москвы Алексей Мартынов отправился воевать в Украину по мобилизации и был ликвидирован. Теперь его коллеги массово бросают работу и бегут из России.

Об этом пишет российское издание "Верстка", сообщает Цензор.НЕТ. По данным его источников, в некоторых отделах мэрии количество работников-мужчин, покинувших Россию, составляет 20-30% от всех сотрудников.

Алексей Мартынов был мобилизован 23 сентября. Его почти сразу отправили на фронт, где жизнь Мартынова закончилась. Его ликвидация произвела сильное впечатление на московских чиновников, пишет "Верстка".

Близкий к мэрии источник рассказал журналистам об "умеренной утечке сотрудников": они уходят в отпуск и уже не возвращаются. В некоторых отделах из России сбежали 20-30% всех сотрудников-мужчин. Особенно от этого страдают крупнейшие департаменты мэрии – ЖКХ, здравоохранения, образования и другие.

Это привело к трудностям в работе московских ведомств: чаще всего отделы департаментов простаивают круглосуточно из-за отсутствия IT-специалистов или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота, поскольку отвечавшие за него сотрудники уехали.

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Чиновники, чаще всего покинувшие РФ, едут в страны бывшего СНГ - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

"Низовым" сотрудникам мэрии Москвы не предоставили вовремя обещанную бронь, поэтому они чаще всего едут "в никуда", не уволившись и не известив об этом руководство, сказал источник.