Сотрудники мэрии Москвы массово бегут из РФ после ликвидации в Украине их коллеги, - СМИ
Начальник отдела в правительстве Москвы Алексей Мартынов отправился воевать в Украину по мобилизации и был ликвидирован. Теперь его коллеги массово бросают работу и бегут из России.
Об этом пишет российское издание "Верстка", сообщает Цензор.НЕТ. По данным его источников, в некоторых отделах мэрии количество работников-мужчин, покинувших Россию, составляет 20-30% от всех сотрудников.
Алексей Мартынов был мобилизован 23 сентября. Его почти сразу отправили на фронт, где жизнь Мартынова закончилась. Его ликвидация произвела сильное впечатление на московских чиновников, пишет "Верстка".
Близкий к мэрии источник рассказал журналистам об "умеренной утечке сотрудников": они уходят в отпуск и уже не возвращаются. В некоторых отделах из России сбежали 20-30% всех сотрудников-мужчин. Особенно от этого страдают крупнейшие департаменты мэрии – ЖКХ, здравоохранения, образования и другие.
Это привело к трудностям в работе московских ведомств: чаще всего отделы департаментов простаивают круглосуточно из-за отсутствия IT-специалистов или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота, поскольку отвечавшие за него сотрудники уехали.
Чиновники, чаще всего покинувшие РФ, едут в страны бывшего СНГ - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.
"Низовым" сотрудникам мэрии Москвы не предоставили вовремя обещанную бронь, поэтому они чаще всего едут "в никуда", не уволившись и не известив об этом руководство, сказал источник.
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На Кутузовском проспекте в Москве подожгли здание центральной приемной председателя кремлевской партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Об этом сообщает Telegram-канал https://t.me/astrapress Astra .
просто працівники мерії мацкви вірять свому меру ще менше аніж путі,
а мер не захотів взагалі сам у мерії працювати мерином, то й пробив послаблення, але чогось йому все одно працівники не зовсім повірили
Тварюки і це дуже м"яко! Вмродки і це не пояснює нічого! Мотлох і це теж не дає повної картини!
*****, ЦЕ РАБИ у
найгіршомурозумінні
бо реально тупо неможливо таку ... просто неможливо шоб настільки ""людей клєманути
то не так, просто там стільки грошей їм заморозили, шо ***** мало би стати недобре. ну і так далі
На Цензоре тоже была КАЦАПСЬКА мода тикать заробитчанам мойкойтуалетов.
і от головна теза - чомусь це бидло спливає на верхні щабелі влади! а порядні люди лінкуються прибрати гівно(
- Почему "рассеян" так беспокоит тема мытья украинцами туалетов в Европе?
- От зависти... Их даже к мытью туалетов в Европе не допускают, говоря: " У вас дома туалеты немытые, как вас к нашим допускать? Вы же их мыть не умеете…"
Уж как мы ль, друзья, люди русские!..
Всяк субботний день в банях паримся,
Всякий божий день жирны щи едим,
Жирны щи едим, гречневку лопаем,
Всё кваском родным запиваючи,
Мать святую Русь поминаючи,
Да любовью к ней похваляючись,
Да всё русскими называючись…
И как нас-то все бранят попусту,
Что ничего-то мы и не делаем,
Только свет коптим, прохлаждаемся,
Только пьем-едим, похваляемся…
Ах, и вам ли, люди добрые,
Нас корить-бранить стыдно б, совестно:
Мы работали б, да хотенья нет;
Мы и рады бы, да не хочется;
Дело плевое, да труда бежим!..
Мы труда бежим, на печи лежим,
Ходим в мурмолках, да про Русь кричим,
Всё про Русь кричим, - вишь, до охрипу!
Так ещё ль, друзья, мы не русские?! (Козьма Прутков ХІХ век)
все тому що не знали як челобітную путлеру подавати
Їх виправдовує тільки смерть, смерть, смерть де б вони не були, чи в Україні, чи в Грузії, чи в Туреччині на пляжі!
СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ!
Ще багато чого можна нагадати тим,хто обрав зезидента,підтримуючи рашу!
Чого зараз незадоволені? До вас прийшли ті,кого запросив ваш Зе!
І продовжують підтримувати гасло пукіна "меня устроит любой,кроме Порошенко!".
До речі це дослівна цитата.
- Куда?
(С)
Лише уявіть місто, де немає чоловіків. Це ж прекрасно! Будь яка аварія, прорив труб, каналізації нікому буде ремонтувати. У кацапок почнуть ломитися пральні машинки, посудомойки, холодильники, а відремонтувати нема кому.
Так они и Севастополь кинули..а потом пропаганда в подвиг перекроила.