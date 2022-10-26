Россияне забирают элитные подразделения вглубь, а вперед бросают тех, кого не жалко, - ОК "Південь"

На южном направлении фронта армия России перебрасывает свои элитные подразделения вглубь, а впереди ставят "тех, кого не жалко".

Об этом сообщила представитель оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По ее словам, маневры россиян с правого берега на левый – не полноценная эвакуация.

"Это переформатирование. То есть элитные подразделения отходят глубже, а на переднем крае остаются те, кого не жалко, кто будет сдерживать первое наступление", – сказала Гуменюк.

По ее словам, это классическое поведение россиян.

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