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Новости Война
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Россияне забирают элитные подразделения вглубь, а вперед бросают тех, кого не жалко, - ОК "Південь"

рф,окупанти,арміярф

На южном направлении фронта армия России перебрасывает свои элитные подразделения вглубь, а впереди ставят "тех, кого не жалко".

Об этом сообщила представитель оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По ее словам, маневры россиян с правого берега на левый – не полноценная эвакуация.

"Это переформатирование. То есть элитные подразделения отходят глубже, а на переднем крае остаются те, кого не жалко, кто будет сдерживать первое наступление", – сказала Гуменюк.

По ее словам, это классическое поведение россиян.

Читайте также: Предатели пытаются бежать из Херсона, прикрываясь гражданским населением, - ОК "Південь"

Автор: 

армия РФ (19188) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+18
ракети M30/31 GMLRS дістають до пунктів дислокації цих елітних орків?
Судячи з повідомлень вранці про бавовну в Луганській і Херсонській областях - дістають.
Ну, і добре.
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26.10.2022 18:11
+18
"- Возьмите лучших из лучших!
- Лучшие из лучших зализывают раны, сир!
- Тогда возьмите лучших из худших!" (мультфильм "Три мушкетёра")
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26.10.2022 18:19
+16
Сообщают о мощном взрыве в Херсоне на полигоне для подготовки мобилизированных из РФ

Это мобики над городом кружатся
Тихим шорохом нам под ноги ложатся
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26.10.2022 18:08
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Елітні підрозділи рузьге - це ті, де кожен має автомата та вміє читати по складах.
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26.10.2022 18:06 Ответить
Ті, що вважають, що їм потрібні унітази, але серуть де не попадя
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26.10.2022 18:22 Ответить
То є духовність - нам, тупим хахлам, невідома категорія!
)
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26.10.2022 18:30 Ответить
Автамата iз набоями!
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26.10.2022 18:42 Ответить
Высший сорт подох в первые месяцы. Сейчас третий сорт прячется за браком.
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26.10.2022 18:06 Ответить
"- Возьмите лучших из лучших!
- Лучшие из лучших зализывают раны, сир!
- Тогда возьмите лучших из худших!" (мультфильм "Три мушкетёра")
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26.10.2022 18:19 Ответить
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26.10.2022 18:59 Ответить
так завжди було-бабасікі ісчо нарожають/дебілов/
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26.10.2022 18:07 Ответить
а в нас що не так. батальйон монако відвели на лазурний берег. а народ на передовій.
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26.10.2022 18:07 Ответить
...а у вас граматичні помилки у "коменті" Вчи українську мову, знадобиться...
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26.10.2022 18:25 Ответить
Сообщают о мощном взрыве в Херсоне на полигоне для подготовки мобилизированных из РФ

Это мобики над городом кружатся
Тихим шорохом нам под ноги ложатся
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26.10.2022 18:08 Ответить
Елітні кацапські свині стоять за просто свинями от і все...
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26.10.2022 18:09 Ответить
нема в параші ніхрена елітного...
вони грозились що їх танки за 3 дні дійдуть до Ламанша
в результаті, кантемирівська та таманська ордена **********, триждикраснознаменні,
елітні дивізії получили кизди по дорозі до києва (десь в якихось колгоспах) цигани та селяни розтягнули танки по дворах і тепер їснують тільки на бумазі
а парадна форма, яку мали одягти на парад по Хрещатику, згоріла чи то в Бучі, чи в Ірпіні.
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26.10.2022 19:35 Ответить
ракети M30/31 GMLRS дістають до пунктів дислокації цих елітних орків?
Судячи з повідомлень вранці про бавовну в Луганській і Херсонській областях - дістають.
Ну, і добре.
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26.10.2022 18:11 Ответить
ротация?
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26.10.2022 18:13 Ответить
Скорее вротация.
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26.10.2022 18:21 Ответить
Встречаются лиса, волк и медведь.
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я в заградотряде на Украине служу!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Нормально. Перед нами одни «чмобики», их никто не считает Пропал - списали как дезертира !
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26.10.2022 18:21 Ответить
Логика подсказывает, что такой манёвр частями, свидетельствует о подготовке наступления на Николаев.
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26.10.2022 18:27 Ответить
А на гребаном марафоні вже майже місяц кажуть - через неділю візьмемо Херсон. Під Миколаївом все дуже складно і серьезно.
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26.10.2022 18:33 Ответить
это в какой паралельной реальности кацапы возле николаева?или один поставщик со стремоусовым?)))
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26.10.2022 18:45 Ответить
40 - 45 км. - як по вашему, це під, чи трошки далі. Дивиться - https://deepstatemap.live/?fbclid=IwAR1vUJE_WxCxhYnC3jJuuVLBM28gIGMS8V7o7sLoO4Fys04D0H3nlov4ZtU#11/46.9069/32.3650 https://deepstatemap.live/?fbclid=IwAR1vUJE_WxCxhYnC3jJuuVLBM28gIGMS8V7o7sLoO4Fys04D0H3nlov4ZtU#11/46.9069/32.3650

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26.10.2022 18:50 Ответить
"под" это 10-15 км,а не 45)))
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26.10.2022 18:55 Ответить
Ви серьезно так вважаете. Тю, а ми, мешканці Миколаїва так і незрозуміли. Тим паче, що якщо порівняти дані з початку місяця і по сьогодні то орки вже ближче - там 4 села вже їхні по напрямку до Миколаїва.
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26.10.2022 19:19 Ответить
Я б не обмежувався Миколаївим. На Берлін та Лондон!!! Всі ознаки є...
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26.10.2022 19:09 Ответить
Нє юродствуй. В Миколаїв прилітає кожен день і нічь.
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26.10.2022 19:22 Ответить
и шо что прилетает?прилетает и в запорожье и в харьков и в киев, и будет прилетать до конца войны еще пару лет,а сильно впечатлительным надо уматывать куда подальше,вон когда кацапы 15 км от киева были и на работу все нормально ездили и не ныли а тут за полсотню км чмобики и уже плачь и заламывание рук.
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26.10.2022 19:41 Ответить
Юг ******** - ну и шо шо ********.
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26.10.2022 19:48 Ответить
да,да наступение,на николаев чмобиками,ну удачи как только начнут наступать херсон быстро возьмем,наступатели.....они чтото тужаться под бахмутом но хер в рот получают а тут без подвоза бк и прочего стабилно они могут по ускореной программе наступить в мешок для трупов.....видел зрадойобов но не до такой степени,хорошо что такие на диванах воюют,а не на фронте ,а то бы чувствую точно навоевали бы киев а 3 дня)))
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26.10.2022 18:38 Ответить
Не думаю, что чмомобилизация ради обороны. Это не в стиле их фюрера. Наступление будет с вероятностью 100%. Не ясно куда. Николаев? Запорожье? Харьков? Я бы поставил на Николаев, но не уверен.
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26.10.2022 18:44 Ответить
арестович, ты шоли? Ты ещё в начале апреля сказало, шо орки готовят Херсон к сдачи ЗСУ. И шо пошло не так. Так полковника ты в каких окопах получил - харьковских, запорожских, николаевских? Или просто - мы ******** Юг.
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26.10.2022 19:47 Ответить
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26.10.2022 18:30 Ответить
з двигуном МоторСічі 21-го року?
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26.10.2022 18:38 Ответить
Мне там никого не жалко
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26.10.2022 18:48 Ответить
Така поведінка абсолютно логічна у даній ситуації, тут нема з чого дивуватися. Зовшим інше - це висновок, який можна зробити з цієї рокіровка. Акцент на слові "рокіровка".
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26.10.2022 18:57 Ответить
 
 