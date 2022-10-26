Россияне забирают элитные подразделения вглубь, а вперед бросают тех, кого не жалко, - ОК "Південь"
На южном направлении фронта армия России перебрасывает свои элитные подразделения вглубь, а впереди ставят "тех, кого не жалко".
Об этом сообщила представитель оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По ее словам, маневры россиян с правого берега на левый – не полноценная эвакуация.
"Это переформатирование. То есть элитные подразделения отходят глубже, а на переднем крае остаются те, кого не жалко, кто будет сдерживать первое наступление", – сказала Гуменюк.
По ее словам, это классическое поведение россиян.
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- Тогда возьмите лучших из худших!" (мультфильм "Три мушкетёра")
Это мобики над городом кружатся
Тихим шорохом нам под ноги ложатся
вони грозились що їх танки за 3 дні дійдуть до Ламанша
в результаті, кантемирівська та таманська ордена **********, триждикраснознаменні,
елітні дивізії получили кизди по дорозі до києва (десь в якихось колгоспах) цигани та селяни розтягнули танки по дворах і тепер їснують тільки на бумазі
а парадна форма, яку мали одягти на парад по Хрещатику, згоріла чи то в Бучі, чи в Ірпіні.
Судячи з повідомлень вранці про бавовну в Луганській і Херсонській областях - дістають.
Ну, і добре.
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я в заградотряде на Украине служу!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Нормально. Перед нами одни «чмобики», их никто не считает Пропал - списали как дезертира !