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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кремль хочет передать активы из захваченных украинских земель компаниям в РФ, - Песков

песков

Активы в четырех областях Украины, которые Россия аннексировала в прошлом месяце, в будущем могут быть переданы российским компаниям.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По его словам, "очевидно, что брошенные активы нельзя оставлять без дела, и этим вопросом займется правительство".

Детали относительно того, какие именно активы и каким именно компаниям собираются "передать" россияне, Песков не предоставил.

Напомним, 5 октября президент России Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

В Офисе президента заявили, что так называемые путинские "законы о принятии" украинских областей в состав России не стоят бумаги, на которой подписаны, и что Украина вернет все свои территории.

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Автор: 

оккупация (10135) Песков Дмитрий (1865) россия (95497)


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Топ комментарии
+24
Дурік-у майбутньому вся українська тимчасово окупована територія буде визволена ЗСУ...
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26.10.2022 18:12
+24
Во полудурок. Этот поц хоть понимает что он несёт. Вам петухам ещё лет 100 башлять и башлять.
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26.10.2022 18:15
+23
Отримаєте санкцій більше, ніж активів накрадете.
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26.10.2022 18:12
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Дурік-у майбутньому вся українська тимчасово окупована територія буде визволена ЗСУ...
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26.10.2022 18:12 Ответить
А що ви очікуєте в від них почути. Вони розповідають що все йде за планом, збивають стаї байрактарів, мобілізація лише часткова. Їхні посіпаки читають якісь мега крінжові вірші на зеленому екрані. Це клоуни, вони загнали себе в кут і не знають що робити. Ось зараз всі дзвінки шойгу, це відчай і розуміння невідворотної поразки.
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26.10.2022 18:19 Ответить
нє-це дурні кацапи мають бажання самі використати брудну бомбу та звинуватити Україну,бо думають що навкруги всі такі самі дурні як вони що їм повірять...
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26.10.2022 18:22 Ответить
******** ага а как насчёт ********* про репарации контрибуции а нет денег активы счета акции и территории РФ в пользу Украины???!!неееен никак ******** закрой писька **********..
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26.10.2022 18:55 Ответить
Отримаєте санкцій більше, ніж активів накрадете.
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26.10.2022 18:12 Ответить
Це вони брешуть так своiм, щоб зараз бабки давали на вIйну. Але ж всI разумIють, що все що вкрали в них отвоюють, а Iх погонять на рашку.
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26.10.2022 18:21 Ответить
Не дивно... Масові вбивства, згвалтування, мародерство, викрадення - все, на що здатні москалі.
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26.10.2022 18:14 Ответить
"кинуті активи". ****....
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26.10.2022 18:15 Ответить
Во полудурок. Этот поц хоть понимает что он несёт. Вам петухам ещё лет 100 башлять и башлять.
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26.10.2022 18:15 Ответить
Цього активного непогано було б зробити пасивним .
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26.10.2022 18:17 Ответить
Як кажуть фінни, "Саалуппаа!"
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26.10.2022 18:19 Ответить
Зачем нам знать чего он там хочет.
Лучше сообщите что вы делаете,что бы он перехотел
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26.10.2022 18:20 Ответить
Цікаво у нас фіксують, все вкрадене та знищене кацапами, щоб їм пред'явити, і ще чого ще нема ісків в міжнародний суд від громадян України на знищене майно чі порушене здоров.я, хвпте вже на ураїни як холопи дивиться, треба сімім бл.дь робити
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26.10.2022 18:26 Ответить
А ЗАЕС теж передадуть? Адже клоун віддав станцію **********. Махнув не глядя в Омані.
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26.10.2022 18:26 Ответить
Член пусть отсосут у дикого кабана конченная кацапня...
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26.10.2022 18:33 Ответить
*******, готуйся Кубань, Тагарог, Воронежську, Курську Білгородську області передати Україні, забравши своїх підарасів,ой, населеніє, з захоплених у минулому територій нашої держави.
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26.10.2022 18:38 Ответить
а компания вавы в параше считается брошенной?
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26.10.2022 18:38 Ответить
Не сорьтесь...В рашкостане нет малых и средних компаний. Если будут отжимать у нас наши компании и фермеров- фопов, после победы отожмем у них все- и тогда "все буде Україна"
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26.10.2022 18:39 Ответить
Вусатий йоршик,має думку,що крадене таким чином набере законності?Ну,ну...
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26.10.2022 18:40 Ответить
пнх ************..........................................
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26.10.2022 18:45 Ответить
Які активи? Унітази і коври?
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26.10.2022 18:53 Ответить
А чего удивляться. Если их пахан пуйло всю жизнь промышлял воровством.Первая его удачная ходка-вагон меди в Ленинграде. Отсюда и его опричники такие ненасытные. А вы говорите , стиральные машинки, унитазы! Там все на генном уровне заложено.
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26.10.2022 18:55 Ответить
Азовсталь?
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26.10.2022 19:00 Ответить
А какие российские активы есть в Украине ?
Брошенная собственность Медведчука ?
Что ещё ?
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26.10.2022 19:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EQnJVI0ah6s
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26.10.2022 22:06 Ответить
Салупу на воротник!
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26.10.2022 19:27 Ответить
Передаст , сам ты Передаст
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26.10.2022 19:31 Ответить
У вас долбодятлов сейчас одни активы , это 300000 калек И вымытая на хрен с НХ автомобильная техника , активы
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26.10.2022 19:34 Ответить
рядовым северным варварам оплачивать весь этот праздник жизни надо будет еще поколений 5-7, всем активам московщины, которые не успеют разобрать по национальным квартирам - звиздец, а письков создал еще одно доказательство для Гааги. Платить придется за все : от вывоза золота в Мелитопольском музее, зерна, металла, унитазов до святых мощей потемкина-таврического. По экологии и разрушениям, вывезенным в мордор арбузам, медоборудования и т.д. возмещение ущерба отдельно.
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26.10.2022 19:48 Ответить
ЕЩЕ одно подтверждение характера империалистической капиталистической захватнической войны. Не в госсобственность компании захватывают, а роттенбергам и усмановым. Ваньки дохнут за олигархат.
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26.10.2022 20:04 Ответить
А ми хочемо передати башти Кремля українським будівельним компаніям. І що?
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26.10.2022 21:52 Ответить
 
 