Кремль хочет передать активы из захваченных украинских земель компаниям в РФ, - Песков

Активы в четырех областях Украины, которые Россия аннексировала в прошлом месяце, в будущем могут быть переданы российским компаниям.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

По его словам, "очевидно, что брошенные активы нельзя оставлять без дела, и этим вопросом займется правительство".

Детали относительно того, какие именно активы и каким именно компаниям собираются "передать" россияне, Песков не предоставил.

Напомним, 5 октября президент России Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

В Офисе президента заявили, что так называемые путинские "законы о принятии" украинских областей в состав России не стоят бумаги, на которой подписаны, и что Украина вернет все свои территории.

Читайте также: Россияне похитили из Херсона останки Потемкина